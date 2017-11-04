Мировые процессы "гибридной войны" входят в непредсказуемые фазы, - Горбулин

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Конечно же не будут. Нашим западным "друзьям" главное, что бы не стреляли, что бы не дай Бог конфликт не докатился до них. Какую цену заплатит Украина их совершенно не волнует.
04.11.2017 17:58 Ответить Мне нравится
Ти Дедушка АУ на відміну від інших русскоязичних падлюк з України є розумний, Західний Світ боїться і не хоче щоби локальна війна між двома країнами перетворилася в загальноєвропейську, як це було в друґій світовій, коли в локальну війну між польшей та німетчиной втрутились Анґлія та Франція.
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я це до того, що історія ще буде дуже довга.
або дуже коротка..десь січень 2018р..
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назовём это коллективным Путиным..
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А це уже буде накладатися і на наші взаємовідносини зі Світом, - тобто, взагалі на наше з вами Майбутнє в світовій Цивілізаційній Системі… А з цією теперішньою примітивною ІМІТАЦІЄЮ мовної «державної» пропаганди, де часто в верхах заправляють люди, далекі від патріотичних, державницьких налаштувань, і, більше того - зі своїми недолугими - /НЕ випадковими/ інформаційними «недоречностями», вони спричиняють зворотний, злочинно-закамуфльований, і тому зовсім, категорично
непотрібний нашій Державі ефект… Напрошуються ПИТАННЯ : 1. На кого вони працюють?!, - 2. А «СУДДІ» тут - ХТО ?!, 3. / Кадри (ЧИЇ ?) вирішують УСЕ ?!. - / І СКІЛЬКИ ЩЕ будуть ?!./
Проблема тут ще й в тому, що все ЦЕ потребує негайного вирішення без розтягнення на невизначений період, в якому багато чого може вирішитись для нашої Вітчизни, Народу !..
Тому такі, першочергової важливості, ключові проблеми повинні бути розв'язані у найкоротші стислі строки - ЧАС НЕ ЧЕКАЄ - він підганяє, зобов'язує бути на рівні вирішення кричущих, нагальних проблем - в т.ч. і проблем пропаганди!!!
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Самое больное место кацапии - зарубежные банковские счета руководства и различное имущество за границей.
По этому месту, они и получат.
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...новый Хрущёв более реален... ...шо бы там не вещал советник Президента Украины... -- а они все на нового Горбачёва надеются...*)
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в соцсетях. Раньше я не верил в возможность массового психоза, когда огромная
часть народа перестаёт соображать и кричит "это всё наши земли !!!".
Всегда объяснял это для себя какими-то объективными причинами, выгодой,
смыслом. Но нет, это действительно какой-то психоз.Ну, например, пишет какая-нибудь россиянка ВКонтакте или в
Одноклассниках очевидную глупость: "Украины
никогда не было, белорусский язык выдумали в 1926 году, у казахов никогда не
было государства, такой нации как азербайджанцы не существует, первые люди на
земле - Адам и Ева - это русские, библейский Эдем является прообразом России, а
Путин воплощением Христа-Спасителя", освободителем русского народа. Под
этой писаниной появляются сотни лайков и "поделиться". Затем, появляется в комментариях человек,
который справедливо указывает, что в Библии нет даже слова упоминания о России
и о русских. Всё, на него накидываются десятки экзальтированных баб с криками "русофоб",
"хахол" и "бандерлог".Или вот ещё, пишет россиянин, такой себе новоявленный гысторик:
"Во времена Рима, когда возникает
христианство, Русь включала в себя не только Прибалтику, но и Средиземноморье,
во всяком случае, север Италии, так что принятие христианства происходило на
Руси, к которой относились и город Рим, и вся Иудея. С этой точки зрения и
Моисей, и все апостолы, и Андрей Первозванный - это русские люди (по месту
проживания), говорившие, в том числе и на русском языке, как на основном международном.
Так что русский Мир (название которого латиняне стали читать наоборот, Рим) -
это город принятия христианства Русью".Запись снова неистово лайкается до тех пор, пока не появляется
человек, указывающий на очевидные несостыковки: ни в одной из древних хроник название города Рим (Ρώμη, Roma) не писалось
буквами современного русского алфавита - "Мир". Ну не были Моисей,
иудейские цари Ирод, Давид, 12 апостолов, Иуда-предатель русскими, не были. Как говорят в Одессе: "Я вас умоляю, не
смешите мои тапочки". Что же происходит дальше? Снова "русофоб",
"хахол" и "бандерлог".Но, адептам "русского мира" все неймется и вот
обнаруживается следующая трактовка, в
учебнике известного российского историка Юрия Петухова "История
Русов" о возникновении русского человека:"…Сорок тысячелетий назад на
землях, распростершихся с запада на восток, появились первые русы… Проторусы
появились в результате генных мутаций, вызванных у нескольких (или, что вполне
вероятно, у одной) пар представителей подвида Хомо сапиенс неандерталенсис
жесткими космическими излучениями…". Значит, русские - это мутанты?
Забавно!Или вот еще "шедевр" осовремененной русской
истории: "Слово "крокодил" во всех языках выглядит примерно
одинаковым и считается заимствованным из греческого, тогда как русское слово
"коркодил", бытовавшее до XIX в., полагается его искажением. Но, в
палеолите существовало слово "дил" со значением "конь",
стало быть, "коркодил" - это "корковый конь", где
"корка" означает чешую. Иными словами, русское слово - изначально,
поскольку имеет точный смысл своих составных частей, тогда как греческое -
искаженное русское слово".Тут явный намек на то, что русские кони и лошади имели
чешую, жабры и стадами паслись под водой (типа "мы круче американцев, англосаксов
и укров!!!"). А вот русский поэт Пушкин почему-то упустил из вида этих
лошадей-русичей. 33 ихтиандра-богатыря, выходящих из моря во главе с дядькой
Черномором, описал, а о русских конях с чешуей ему, наверное, няня забыла
поведать. Стало быть, в далекие-далекие времена палеолита русские люди на
русской земле сетями вылавливали из русских озер подводных коней и приручали
их. Каждый, понимаете, каждый, кто не воспринимает современное
изложение истории России и русского человека, в России приравнивается к "русофобу",
"экстремисту" и "фашисту".
Ещё, можно сказать, вчера, бывшие адекватными граждане
России, сегодня утратили всякое критическое осмысление реальности. Пятиминутка
ненависти по Оруэллу. Лозунги, девизы, методички о распятых славянских
мальчиках заменили мысли и способность
думать. Россияне стали зомби. Что это такое и почему? Чем спровоцировано это
массовое помешательство? Веселящий газ распылили над Россией или включили
психотропный излучатель в кремлевской башне? Что происходит с этими людьми, регрессировавшими
до состояния фанатиков путин-югенд? Может им что в еду подмешивают? Не понимаю…"
- Павел Юрченко, г. Лебедин, Сумская обл.
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Americans choose socialism
И там будет статья дэйли мэил газете английской на второй или третьей строчке в поисковике где говорится что фонд жертв коммунизма проводил опрос и 44% опрошенных в США выбрали социализм а не капитализм вот это поворот. На самом деле я тоже был удивлён, но там начинаются те же проблемы как у позднего СССР алкоголь а у них апиодный кризис. Постоянные отчёты конгресса что все ресурсы и деньги всё больше концентрируют у себя в руках небольшой % и этот дисбаланс постоянно растёт. Это просто логичный процесс сжимание экономики США до естественных размеров когда Европа восстановилась после войны и вернула себе все рынки которые заняла США.
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Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5044527/Survey-shows-millennials-prefer-socialism-capitalism.html#ixzz4xUHcxkwY
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