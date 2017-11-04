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Материалы по теме:  Саакашвили прорвал границу
Теги: адвокат (1039) граница (3345) Саакашвили (2243) штраф (21)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение границы, - адвокат

Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили оплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.

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А ещё Макаревич советует украинцам "выдохнуть" Крым.
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Не кизди. Мозгов ты еще не нажил, что бы гнать на Макаревича.
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Смотри сам его интервью не гони, мальчик. Об этом давно всем известно.
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"Лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич крайне эмоционально отреагировал на сообщения о том, что украинские власти могут запретить российской певице Юлии Самойловой участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение"..."Я не слышал, как она (Юлия Самойлова) поет, а это единственный контекст, который меня интересует. И мне ….... (наплевать) на депутатов Рады: Геращенко и прочих, простите. Будет глупо, если не пустят. Вот и все, что могу сказать", - заявил артист"(с)
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,,, оплатил штраф ,,, михо переполнил бабками и так трещащий по швам украинский бюджет ,,, саак достоин ордена / прижизненного памятника , , или , как минимум , прекращения гонений и депортации , вручить мишке саакашвили гражданства / паспорта всех стран , включая украину / сша / хуйлостан / грузия
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Дедушка Володя с партией закрутил консервную банку, сварил, смариновал, выдержал под пресом, короче получил однородную кильку в томатном соусе. Затем открыл через 70 лет и приготовил из кильки стол - мясо, суп, паштет, салат, чай, торт, десерт - всё как в нормальной стране, пофиг, что все из кильки и килькой воняет, главное создать видимость.
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Ну и дурак .
Нужно было щеглу Луценко щелбаном по лбу заплатить .
А потом - саечку за испуг .
А то выежовываются , корчат из себя министров и прокуроров , как дети , право слово .
А грузин и повёлся ...
Вообще , если убрать из их окружения охрану и прихлебал , то нужен будет микроскоп , чтобы рассмотреть их грандиозные личности ...
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Огромное количество местной швали гнобит Михо по чем зря. Мне интересно, неужели у них у всех при барыге жизнь такая замечательная или по методичкам работают? Ни одного его слова не могут опровергнуть а все туда же, в граматеи лезут, как с ним поступать и все такое. Одним словом - пиздонавты.
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Сако, фигура мировой величины. Во всех странах у его идей есть приверженцы.
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Помню, что у Белого братства тоже были приверженцы...
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так вы не читайте что пишут здесь, а зайдите на европейские СМИ и почитайте там. И посмотрим тогда кто же грамотей.
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Да , эти типочки поливают Михо говном , как из пожарного шланга .
И , кстати , есть за что .
Но !
Как бы там ни было , но все эти Петрушки , Луцыки , Авякяны по сравнению с ним - жалкие , шкодливые , воровитые и ничтожные пигмеи .
Вероятно , сам этот факт их и бесит ...
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Мишка штраф заплатил, Рюкзаченко отпустили--страна равных возможностей...
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Вот и делу конец! Что шоколады? Если вам мало, то сходите к фабрике "рошен", там добавят.
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Вам же США сказало не трогать Мишу, а вы как бараны уперлись.
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Сейчас тут будет вся шолупонь рыгошоколадная . Шлюхи пятибаксовые , поросячьи хвосты.
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Почему-то сначала налетают свидетели вяликай Зрады и пишут о том, что сейчас налетят порохоботы. Так вас, зрадоверов всегда больше и вы первыми начинаете завывать. Проверено временем
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Да не все. Процентов с 3 - 5. Остальные - умственно отсталые.
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Ну да , все кто против барыги и рюкзаковича - кацапы. Смешные вы поросячьи хвосты.
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Почему же ты патриот и под прокси? Утесняют ваше меньшенство шведское!
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Патамушта, VPN-клиент - это доп. защита к антивирусу и фаерволу, лапоть. Но, откуда умственно отсталым об этом знать, скажи?
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Моя бабушка уже об этом давно знает. У меня продвинутая бабулька, не то что некоторые.
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так он же мальчик в трусиках,которого притесняют по лишне-хромосомному признаку
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Думаю, что Михо всё таки искренне переживает за Украину...
Время покажет...
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тебе думать противопоказано
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один грузин також щиро думав про Україну - 50 млн . знищивши .......
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А їм і не треба було там бути щоб знищувати міліони.
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Тем самым Мишико признал, что нарушил закон и попал в Украину незаконно. А говорил обратное. Ниччё не понимаю!
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Обманувший один раз - обманит и в следующий раз .....
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Согласен. Барыга Сабакашвили постоянно брешет.
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Та є такий. Ще буває приховується як Полиграф Полиграхович
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Собираю ватагу !
Скидываемся по 3,5 тысячи, и спокойно ходим через границу, послав на***й таможню и пограничников.

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сначала Петр Брехливый послал накуй Конституцию Украины и отобрал гражданство у человека который не имел другого гражданства,если президент играет как циган,то чего от других ждать?
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по моему это было больше похоже на вооруженный прорыв украинской границы... если Мише можно, то почему )(уйлу нет?!
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да да да Михаил именно на танке приехал,вопрос если Порошенко можно заминировать КПП,почему другим нельзя?
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вообще если бы Саакашвили смогли купить всякие Порошенки-то все было бы шито-крыто,а такая травля Михо говорит-что он честный человек ,что в Украине нонсенс
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Слава олигарха Порошенко дошла до топовых СМИ Германии. FAZ: Коррупция Порошенко стоит не только денег. Она стоит жизней украинцев.Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение границы, - адвокат - Цензор.НЕТ 2613
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Теперь пеца, скажет что немецким СМИ это агенты кремля!
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Шо за хуйня на четвёртый год войны???
Магдалинівська школа...Дніпровська обл..Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение границы, - адвокат - Цензор.НЕТ 5334.
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вообще для меня загадка чем думают и думают ли вообще украинцы

25 лет украинцы жили в скотских условиях в разграбляемых олигархами стране и ныли-что хотят честного лидера ,а не воровскую шваль и вот когда кажется сам Бог услышал это нытье и послал им честного человека Саакашвили,которого не смогли купить олигархи,который имеет опыт в государственном строительстве в Грузии,когда каждый может поехать и посмотреть на результаты его работы,люди его не поддержали ,сидят дома и ждут покращення,вот и весь ответ-почему украинцы живут так,как живут и по другому жить не будут ,они выбрали свой путь
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так не швільосаак заплатив, а його бабушка. тбіліський ліворуціонер ж на утриманні у бабушки і мами
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСаакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение границы, - адвокат
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