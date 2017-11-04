Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение границы, - адвокат

Udo Dirkshnaider
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Всего на сайте: 157 писателей
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Нужно было щеглу Луценко щелбаном по лбу заплатить .
А потом - саечку за испуг .
А то выежовываются , корчат из себя министров и прокуроров , как дети , право слово .
А грузин и повёлся ...
Вообще , если убрать из их окружения охрану и прихлебал , то нужен будет микроскоп , чтобы рассмотреть их грандиозные личности ...
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И , кстати , есть за что .
Но !
Как бы там ни было , но все эти Петрушки , Луцыки , Авякяны по сравнению с ним - жалкие , шкодливые , воровитые и ничтожные пигмеи .
Вероятно , сам этот факт их и бесит ...
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Время покажет...
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значить они счастливее.
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Скидываемся по 3,5 тысячи, и спокойно ходим через границу, послав на***й таможню и пограничников.
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Магдалинівська школа...Дніпровська обл...
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25 лет украинцы жили в скотских условиях в разграбляемых олигархами стране и ныли-что хотят честного лидера ,а не воровскую шваль и вот когда кажется сам Бог услышал это нытье и послал им честного человека Саакашвили,которого не смогли купить олигархи,который имеет опыт в государственном строительстве в Грузии,когда каждый может поехать и посмотреть на результаты его работы,люди его не поддержали ,сидят дома и ждут покращення,вот и весь ответ-почему украинцы живут так,как живут и по другому жить не будут ,они выбрали свой путь
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