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Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (6289) Киев (18595) маршрутки (411)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ДТП с маршруткой в Киеве: Полиция открыла уголовное производство, водителю грозит до 10 лет, - прокуратура

Национальная полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц") по факту гибели двух человек под колесами маршрутки вблизи станции метро "Героев Днепра" в Киеве.

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Если был водитель трезв, то чего наехал на супругов?
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...а шо, надо было наехать, когда они разведутся?
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Мій чоловік був свідком цієї трагедії. Вертався з базару до машини, розмовляв зі мною по телефону, що все купив. Почув хрусткіт і крики. Відразу разом з людьми викликали швидку і поліцію. Зупинили на дорозі швидку, але це була наркологічна швидка. Яка не змогла відразу допомогти. Винен водій маршрутки однозначно. Бо багато хто з свідків на зупинці відразу сказали, що він стояв і перераховуючі гроші рушив, а не заїзжав на зупинку. Водій другої маршрутки поїхав, перевіривши чи немає пошкоджень. Люди були в шоці, тому і не зупинили.
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он их на тротуаре задавил? если нет, то что они делали на проезжей части? была статья, что водитель троллейбуса высадил пассажиров со второго ряда
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На першій смузі стояли дві маршрутки. Там зупинка невелика, тому що базар і кругом припарковано або розвантажуються машини. Подвійний тролейбус не поміститься.
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то есть это нормально под колеса высаживать?
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Там рухатись більше ніж 20-30 км не можливо.За тридцять метрів світлофор і пішохідний перехід. Постійний рух людей. Поряд будівництво торгового центру, до речі, проти якого люди мітингували, і обмежений рух . Водій маршрутки, не дивлячись, просто натиснув педальку ціною у два життя.
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само наличие такой остановки противоречит здравому смыслу и ПДД, ну и водители общественного транспорта, а темболее маршруток еще те мудаки..
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Тому що перший ряд зайнятий маршруточниками. І ніякого контролю з боку правоохоронних органів немає. Бо чиї маршрутки?
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вот и я о том же, виноват не только водитель но и правоохранители, архитекторы и т.д
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В цьому випадку винен водій маршрутки. То все другорядне.
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при этом продолжают застраивать Киев жилыми комплексами, скоро такие остановки будут везде, т.к. транспорта нужно все больше, а места для него все меньше..
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всё ясно, родственных связей с Зайцевой не имеет
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ПДР, це закон написаний кров"ю, і той хто його не виконує нелюд!
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Дак кожний другий і не віконує..
проїдься Києвом...це ж ескадрони смерті на кожній дорозі...
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так, я це знаю, але ж страждають і ті другі!
можна бути людиною?
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хіба ж воно думає,як летить - очі вирячивши ,про людяність?(
насадовлять дітей на передні сидіння...по телефону теревенять..
а на дорозі...бои бЄз правил!
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Розповідав лікар-офтальмолог, який приацює в салоні оптики. Протягом останніх років водії, які раніше ніколи не користувалися окулярами, почали їх замовляти виключно для того щоби здалеку роздивитися літери АН і ВВ на номерах зустрічних автівок. І передбачити куди воно зараз полізе, ігноруючи правила.
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ті літери, то так, краще бачити))),
але і інші їздять не краще, особливо на джипах і олені на євро-бляхах)
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Я не соромлюсь давати оленям звуковий сигнал. Автоелектрик обіцяв дістати тепловозний гудок.
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Ти можеш пердіти в калюжу скільки завгодно, а я щодня зустрічаю АНи, які плюють на правила приоритетності проїзду.
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там водило маршрутки мудак..сядет...
а водило тролейбуса..со второй полосі людей вісаживать...как єто?!
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будет и дальше так высаживать, наблюдаю такое через день.. есть карман, разметка - пох, высаживает тупо где попало
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водителю грозит до 10 лет. А вот это смотря кто водитель и какие у него связи. Мы то соевые суды знаем не понаслышке.
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какие связи могут быть у водителя маршрутки?
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смотреть надо по сторонам, выйдут и идут тупо под ноги смотрят на проезжей части, но это уже их проблемы, кто смотрел на тех не наехали
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Полностью согласен, но пАшинский совершил покушение на убийство, и ШО?
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-- каждые 9 секунд в Бундесе авария... ...каждый третий, из выпускников, не умеет писать и читать... ..."каждый пятый не еврей" ... -- давайте всё позакрываем...*)
-- а, забыл! -- безработица упала до неведомого ещё уровня -- 2.9% !!! -- работать в Германии некому -- шо вы смеётесь?
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Что происходит?
Супруги сами вылезли навстречу своей смерти.
При чем тут водитель?
Шестерки Авакяна хотят выслужиться???
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а на другом сайте написали , что они на остановке ждали троллейбуса а троллейбус остановился не у тротуара а во втором ряду и стал высаживать пассажиров, в общем эти ломанулись как вепри не думая к троллейбусу чтобы сесть в него а тут маршрутка подъезжала к остановке и их сбила, т.е. маршруточник мог вообще не увидеть их если они перед ним выскочили быстро , взрослые люди должны понимать что нельзя садиться не у тротуара а водитель троллейбуса тоже виноват, считаю что маршруточник в данной ситуации жертва обстоятельств но точнее будет ясно если будет видео
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Какая жертва обстоятельства? маршруточники борзеют, занимают троллейбусную остановку и не дают неповоротливому троллику к ней подъехать, один за другим занимая места у поребрика. Сколько уже раз видел такую ситуацию, сотни раз садился и выходил со второй полосы на троллейбус
С трамваями - еще интереснее, когда пути проложены посреди улицы (например, Преображенская-Софиевская, центр Одессы)
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Вітаю всіх мисливців з відкриттям полювання на хутрового звіра!!!

ДТП с маршруткой в Киеве: Полиция открыла уголовное производство, водителю грозит до 10 лет, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9543

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Трезвому водиле, по не внимательности убил двух человек дают десять лет, а обдолбаной харьковской ШЛЮХЕ, убившей пять семь, два месяца ареста и то под вопросом!! Судейская система шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, работает и не собирается подыхать!!
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...хм... ...я как бы -- тоже водила с 1981 года -- 7 лет откатал на немецких городских линиях... -- в Украине 13 -- по-всякому бывало.
В Украине общественный транспорт опасен для жизни и здоровья! ...то есть -- весь транспорт! -- без исключения на личный...
-- в Риме, и то лучше...*)
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Воділі дадуть по повній, а ось мажори вбивці відкупляться.
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Был я там несколько раз. Это остановка 32 тралика. Как раз, напротив рынка "Героев Днепра". Сразу перед остановкой, в первом ряду, постоянно пасутся 2-3 маршрутки, особенно, на выходные, тралик на остановку, вплотную, подъехать не может, вот и тормозит посреди проезжей части, высаживая пассажиров, а те, как сайгаки, с пакетами, на высадку-посадку, между маршрутками, прыгают.
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Количество мудаков на дорогах растет в геометрической прогрессии.Невежество, хамство и просто незнание правил вождения-это их основа поведения. А о знании ПДД ????????????
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пешеход должен знать что он имеет право выходить на проезжую часть только на пешеходном переходе
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если говорить по существ-в этом событии принимали участие 5 идиотов

- водитель тролейбуса ,который не ждал пока освободится остановка и нарушил правило -ПДД открыл двери во втором ряду

- водитель маршрутки-который ехал и не смотрел куда он ехал вообще

- три человека попавшие под маршрутку,которые поперлись с остановки на второй ряд ,к тролейбусу,вылупиив зеньки и не наблюдая за окружающей обстановкой
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виновата прежде всего борзость и хамство на дорогах (и на остановках) маршруточников
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а чего водитель троллейбуса высаживал пассажиров со второго ряда???
чего сразу водитель маршрутки и проверка всех маршруток, если высаживал водитель троллейбуса со второго ряда???
но и водитель маршрутки должен был предусмотреть такую ситуацию.
виноваты оба, а не только водитель маршрутки.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДТП с маршруткой в Киеве: Полиция открыла уголовное производство, водителю грозит до 10 лет, - прокуратура
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