ДТП с маршруткой в Киеве: Полиция открыла уголовное производство, водителю грозит до 10 лет, - прокуратура

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Всего на сайте: 157 писателей
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проїдься Києвом...це ж ескадрони смерті на кожній дорозі...
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можна бути людиною?
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насадовлять дітей на передні сидіння...по телефону теревенять..
а на дорозі...бои бЄз правил!
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але і інші їздять не краще, особливо на джипах і олені на євро-бляхах)
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а водило тролейбуса..со второй полосі людей вісаживать...как єто?!
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-- а, забыл! -- безработица упала до неведомого ещё уровня -- 2.9% !!! -- работать в Германии некому -- шо вы смеётесь?
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Супруги сами вылезли навстречу своей смерти.
При чем тут водитель?
Шестерки Авакяна хотят выслужиться???
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С трамваями - еще интереснее, когда пути проложены посреди улицы (например, Преображенская-Софиевская, центр Одессы)
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В Украине общественный транспорт опасен для жизни и здоровья! ...то есть -- весь транспорт! -- без исключения на личный...
-- в Риме, и то лучше...*)
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У нас - так же
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- водитель тролейбуса ,который не ждал пока освободится остановка и нарушил правило -ПДД открыл двери во втором ряду
- водитель маршрутки-который ехал и не смотрел куда он ехал вообще
- три человека попавшие под маршрутку,которые поперлись с остановки на второй ряд ,к тролейбусу,вылупиив зеньки и не наблюдая за окружающей обстановкой
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чего сразу водитель маршрутки и проверка всех маршруток, если высаживал водитель троллейбуса со второго ряда???
но и водитель маршрутки должен был предусмотреть такую ситуацию.
виноваты оба, а не только водитель маршрутки.
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