Пьяные наемники РФ на Донбассе из минометов обстреляли свои передовые позиции, - разведка

Udo Dirkshnaider
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, Vitua
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, KingDiamond
, 1BetarD
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, trolik
, Чуб
, NonCFist
, frosch
, Wevelsburg
, Alex Rabinovich
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, Gabriel Monte
, жовтоблакитний
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, Валерий Проценко
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, Батька Махно
, shokolad
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, Toshno Newapkokrad
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, Юлія Фуркалова
, КакПагодкаВМацквє
, Игнатьев Фион
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, Flamingo
, Alex Argument
, alisa zima
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, Едвард
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, V-roma
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Ахахахов, Геннадій Бикодір adb80589, Великая Исландия, Игорь Мельник 1e80ecc1, Гарик Не инженер c161d501, Udo Dirkshnaider, Владимир Суб, Vitua, Понтий Пилат, Чуб, kalbasa, курвиметр, Aлександр Alexsis, ДНЕПР_форэва, Дегтярева Людмила, Gabriel Monte, Ivan Sulima, Alex Rabinovich, KingDiamond, Lvbnhj, Вячеслав, Лео Кот, Крим Український 47992915, Ринат Амедов, Аль Капучіно, Wevelsburg, Володимир Петренко, Совестно за Брата, belge, Андрей Ильчук, Прохожый, trolik, sergik, про, Colt, Леонид Днепр, Ali Hasan, Robert Chenk, ConfianZa, Urs, Григорий Барковский 5bc4f112, Two Step From Hell, Vsevolod Marchenko, Сергей Козлов ae836211, Doctor Solt, Toshno Newapkokrad, Larisa_BY, Andrey Bolcman
Всего на сайте: 157 писателей
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А ось хто буде наступним суперником Василя Ломаченка! Ото буде бій цікавий!
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исп. Guillermo Rigondeaux OrtizПрозвище:
Шакал (исп. El Chacal)Гражданство:
КубаДата рождения:
30 сентября 1980(37 лет)Место рождения:
Сантьяго-де-Куба, КубаВесовая категория:
Второй легчайший вес (до 55,225 кг)Стойка:
ЛевшаРост:
164 см.Размах рук:
168 см.
Полное имя:
Василий Анатольевич ЛомаченкоПрозвище:
Hi-tech (Хай-тэк)Гражданство: УкраинаДата рождения:
17 февраля 1988 (29 лет)Место рождения:Белгород-Днестровский, Одесская область, Украинская ССР, СССРПроживание:
Белгород-Днестровский, УкраинаВесовая категория:
полулёгкий вес (до 57,15 кг / 126 фунтов), второй полулёгкий вес (до 59 кг / 130 фунтов )Стойка:
левшаРост:
168 см.Размах рук:
166 см.
Не-а. Вася его вынесет не позднее 8-го раунда.
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а я думаю что они пили CH3OH
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#Сирия | Карбонин Сергей Николаевич - воевал в Украине на стороне русских группировок, поехал наемником в Сирию, сдохла падаль несколько дней назад.
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П'янство -зло!
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1. Стало известно имя ублюдка, который участвовал в похищении и жестоких пытках Рената Параламова в сентябре этого года. Это бывший подполковник СБУ, ныне работающий на ФСБ, АНДРЕЙ СУШКО. Тот самый Сушко, который трусливо, поджав хвост, убегал от родственников Параламова возле здания ФСБ в Симферополе, когда те узнали в нём ката https://twitter.com/CrimeaUA1/status/926745891179864064 (фото и видео).
2. Гоблин вслед за пропагандонами объявил покинувших полуостров крымчан врагами, а тех ватников, которые критикуют оккупационную власть, обвинил в подрывной деятельности в пользу Украины: "Не секрет, что против россии и Крыма развязана масштабная информационная война. Этим занимаются как спецслужбы, так и государственные структуры Украины и некоторых западных стран. К подрывной работе привлечены крымчане, которые покинули полуостров после воссоединения с россией и стали врагами Крыма. В этой войне используются и наши сограждане - иногда «втёмную», а иногда и за деньги. Нам, крымчанам, и прежде всего журналистам, блогерам, представителям общественных организаций и органов власти, надо быть очень внимательными, чтобы отличать конструктивную критику власти от информационных вбросов. Их цель понятна: раскачать ситуацию на полуострове в преддверии президентских выборов, внести раздор в многонациональное крымское сообщество, разжечь страсти, дискредитировать россию и поставить под сомнение наш исторический выбор", - написал преступник https://twitter.com/CrimeaUA1/status/926755294893563904 (скрин).
3. "Агент СБУ" Большедворов, прижатый к стенке, треплет святое имя царя в жалкой попытке спастись. Не выйдет! Жечь калёным железом! Враг народа! https://twitter.com/KrimRt/status/926757499213987840 (прочтите скрин).
4. "Агент СБУ" Серёжа Сардыко подбирается к путину в Москве. Предатель и пособник оккупантов истошно радуется, что "путин его видел". ФСБ, не спи! https://twitter.com/KrimRt/status/926762280431349760 (фото-скрин).
5. В Севастополе визуально опять стало больше полицаев. Бродят, пристают. Это последствия невидимых террористов или осеннее обострение?
6. Оккупанты предупредили жителей Симферополя об угрозе терроризма. Что-то затевают https://twitter.com/KrimRt/status/926501157069053952 (скрин).
7. Секта свидетелей энергомоста начала верить в теорию заговора: "Я понимаю, что это похоже на маразм, но отключили свет, через 15 минут дали напряжение на одну секунду и снова выключили, затем 15 минут и опять скачок!? Заметил, что так в Севастополе происходит обычно перед большими праздниками, чтобы у людей был повод купить сгоревший холодильник или телевизор?! Тогда это получается заговор «электриков» и продавцов?!" https://twitter.com/KrimRt/status/926766357353447424 (скрин).
8. Севастопольская вата втягивается в российскую действительность: "А у нас во дворе ремонт начали. Смущает только, что разбомбили выезд из двора, который буквально месяц назад сделали. Поневоле Сталина вспомнишь. Так транжирить бюджет", "А мне нравится руководство городом Овсянникова - чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать", "А если ничего не делать, то ничего и переделывать не надо!" https://twitter.com/Kosstik8/status/926466271142653952 (скрин).
9. Оккупанты почти 4 года внушают вате, что в Крым вкладывают миллиарды - аж девать некуда. Вата в поисках этих миллиардов: "Не совсем понимаю логику местной власти. Все постоянно говорят, что в город даётся очень много денег, их все не успевают осваивать, и раз в год отправляют назад в Москву. При этом недавно местные депутаты решили поднять налоги для евпаторийцев. Для кого-то в 2 раза, а для кого-то и в 5!! Понятно, что такое повышение моментально отразится на ценах продукции. А вопрос: зачем ухудшать жизнь евпаторийцам, если надобности в деньгах нет, их и так слишком много? Или я чего-то не понимаю? Анонимно". Ответы: "А что тут непонятно? Антинародная власть", "Не БОИТЕСЬ так про Единую россию говорить?", "Так воруют не для себя, в первую очередь для партии", "По поводу поднятия цен! Они у вас и так космос" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/926786728605638656 (скрин).
10. В Феодосии прошёл очередной крестных ход. Они впрок пытаются находиться? https://twitter.com/KrimRt/status/926723351657287680 (фото).
11. Крестный ход - нормальная практика. Русня тренируется перед великим исходом из Крыма.
12. Коктебель. "Ложка" - одна из крупнейших столовых на набережной. Сгорела ночью. Место зачищают. Может, крестным ходом тут полазить стоит? https://twitter.com/KrimRt/status/926724484769501184 (фото).
13. В Ялте оккупанты провели крестный ход в честь оккупационного "Дня народного единства". Чуток православной ваты вылезло. Сами орки шабаш проигнорировали https://twitter.com/CrimeaUA1/status/926794798702370817 (фото).
14. В Симферополе российский певец ртом Игорь Тальков-младший спел о "братстве" Украины и россии в честь празднования оккупационного "Дня народного единства". В песне украинцы, ходившие на Майдан, названы "злыми баранами", а украинское государство - "самооккупированным". Также в тексте песни говорится, что на Украину и россию напали монстры. Непередаваемый шизофренический бред и вся суть русни https://twitter.com/krymrealii/status/926747702620229632 (фото и видео).
15. Севастопольская вата выражает недовольство, что её выгнали на шествие: "С днём народного единства! Отдыхаем три дня!", "Ага, отдыхаем… Кто-то сегодня до полудня на шествии, а в понедельник рабочий день" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/926778069997801472 (фото-скрин).
16. Севастополь. Площадь Нахимова. А где тысячи единённых? Даже сцену убрали!!!!!!! https://twitter.com/telec63/status/926781231672496128 (фото).
17. На многих крымских ватных пабликах вообще нет упоминания об орковском "празднике". А там, где есть, быстро закрывают комментарии. Самый частый вопрос: "Что за праздник?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/926792770378797058 (скрин).
18. Севастопольские пропагандоны описали сегодняшний шабаш: "То ли народ уже выдохся, то ли обывателя усыпила пасмурная погода - центр города был пуст, как утром 1 января. Отсутствие зрителей компенсировали бюджетники, составившие основную массу участников шествия. Перед традиционным шествием на городском кольце стояли только полицейские и привитые недавно к местному социальному древу казаки, которые становятся всё более заметным элементом городского ландшафта. Зрителей не было - пожалуй, впервые. По информации МВД и пресс-службы правительства, демонстрантов было порядка 22 тысяч человек. Субъективно - меньше. Один раз среди участников шествия даже была слабая попытка затянуть «Легендарный Севастополь». Именно затянуть - а не грянуть, не спеть хором с горящими глазами под всеобщие аплодисменты как в 2014. Не найдя отклика в дружных рядах марширующих по пустому городу, песня, не дойдя до конца первого куплета, угасла сама собой. Праздничной атмосферы не чувствовалось. Об этом говорили не только пустая площадь и тротуары на Нахимова. Не было прежнего воодушевления и радости на лицах людей. Создавалось впечатление, что большинство вышло по разнарядке. Многие участники шествия, получив свою порцию улыбок и взмахов руки от сильных мира сего, пройдя 30 метров, покидали колонну и сворачивали, не дойдя до конечного пункта. Спустя час шествие завершилось и центр города быстро опустел. От двацатидвухтысячного шествия практически не осталось следа. На площади Нахимова, где выстроились торговые палатки с самодельными сувенирами и товарами, почти никого не было. Не прельстила и полевая кухня" https://primechaniya.ru/home/news/noyabr_2017/den_narodnogo_edinstva_v_sevastopole-_pustye_ulicy_i_demonstraciya_byudzhetnikov/ (фоторепортаж).
19. Каталония за МЕСЯЦ потеряла 15 тысяч рабочих мест из-за перевода офисов компаний в другие регионы Испании. Мы в Крыму это уже проходили http://news.liga.net/news/world/14849671-kataloniya_v_oktyabre_poteryala_15_tysyach_rabochikh_mest.htm
P.S. К словам севастопольских пропагандонов мне больше нечего добавить. Крымской вате всё трудней удаётся имитация радости и счастья в говени. Конечно, из всего выгнанного стада найдутся искренне светящиеся от счастья рожи - вот их и будет крутить зомбоящик ровно один день. А уже завтра все окунутся в суровую действительность, где поводов для улыбок всё меньше и меньше. Результат единения по разнарядке показал всю жалкую суть нашей жизни и бурлящее недовольство каждого жителя оккупированного острова-404. Активно недовольных объявят "агентами СБ
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