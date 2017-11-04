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 Форум Украины(632747)
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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (8331) США (13682) Донбасс (16572) Волкер Курт (127)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина проделала большую работу по восстановлению своих военных сил после 2014 года, когда они были разбиты.

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вотімено армію будував ваш віетор федорович з косою яка дала розпорядження скоротити армію до 90 тищ ! а порошенко да ніякого відношення немає армія сама зробилась інтернет бійцями
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США починають боятися Українську армію, одну з вільніших армій в Європі.
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ГОСТАЙНА РОССИИ. Кремль заблокировал канал Youtube Мальцева после его заявления, что Путин умер в 2007 году и что в Кремле сидит его двойник ВИДЕО.
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БУДНИ РУСНИ. Боевик ДНР пригласил девушку на свидания, 4 часа ее пытал и откусил нос и уши ФОТО..
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В российском Кургане 45-летний «ополченец» банды ДНР, пригласил девушку в гости и 4 часа ее пытал. Он откусил ей нос и уши, а также пытался ее задушить ФОТО (+18).Русский боевик ДНР, убивавший украинцев на Донбассе, познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил к себе в общежитие и затем стал ее жестоко пытать.Девушку увезли в больницу с кусаными ранами по всему телу, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и перелом ребра.Отдел мониторинга
Кавказ-Центр.
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Небось играли в ролевые игры, типа - обполчленец днр и пленный Кровавый Пастор.
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курган это исконно казахские земли, которые временно оккупированы русней.
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Не в тему. Стесняюсь спросить, а скільки українців займають певні посади на державній службі та органах місцевого самоврядуваня в Грузії, Арменії та таке інше
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ЧёГтов гугел-транслейт!

стесняюсь...Армения
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А шо это тебя так волнует??? И ты вообще на какой стороне пляшешь??? Во развелось отребья всякого!!!сплошные путеноиды!!!
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І що ж нам, українцям, дадуть ці мінські угоди?
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От воно как, Михалыч. Шось подобное я и подозревал о рождении Дрыщатика
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"когда они были разбиты."...и ведь никто дядьке не возразит...
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не только разбиты, но и распроданы и разворованы.
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"Как я сказал, тот, кто принимает решения (в ОРДЛО - Ред), - это Россия, и я думаю, что мне нужно направить усилия США на это - напрямую взаимодействовать с РФ", - мы рады, что Волкер понял о роли россии на Донбассе. Но есть и формальное соблюдение переговорного процесса, где перед такими переговорами нужно получить признание россии, что она агрессор.
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Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер

...а я, кадысь -- в НАТО подрабатывал -- в Югославскую комапанию ещё...
...так там тыща лохматых и бородатых уродов на утренней поверке в строю, в тапочках и с трубками в зубах стояло... -- переминались, с винтовками на жопе...
-- и, человек с 20 -- 30, которые их тренировали... -- так то были крутые Хлопцы!
-- Волкер мне бы щас не поверил... -- но победили ж! ... *)
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Да уж,
в хорошей форме - зимней из 15 предметов.

С автоматами 1957 года.
Удобно стрелять по рос танкам на 2 км.
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Фантом-2 на 3 ПТУР или о чем говорит странный набор боевой платформы?
Nov. 3rd, 2017 at 3:36 PM

Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер - Цензор.НЕТ 3277
Интересное фото было опубликовано намедни ГП "Антонов". Так, в ходе демонстрации ВВС Кувейта транспортного самолёта Ан-178 в кадр попала наша боевая платформа "Фантом-2" колесной формулы 8х8, в странной сборке.

Так, на платформе был установлен боевой модуль с пулеметом НСВТ калибр 12,7-мм и 3 ПТУР "Барьер"... Да, вы не ошиблись, именно 3 ПТУР.
Согласитесь, весьма странный набор ПТУР, ведь "Фантом-2" колесной формулой 6х6 неоднократно светился на публике с 4 ПТУР "Барьер", а на выставке в США, он помимо облагороженного блока Б8В20 имел на вооружении 2 ПТУР "Барьер" и колесная формула была 8х8.
По всей видимости, "Фантом-2" продолжает проходит испытания и в данном случае речь идет о поиске наиболее эффективного баланса между нагрузкой на колесную формулу и огневой мощью. Скорость, мобильность, проходимость и устойчивость явно находятся в приоритете, тем более, что данная платформа так же должна эвакуировать с поля боя раненных.
А посему, можно сделать вывод, что окончательный вариант боевой платформы "Фантом-2" мы увидим ещё не скоро. Хотя, может оно и к лучшему, коль её эффективности уделяют столько внимания.
Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер - Цензор.НЕТ 3009
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Издержки перевода...
Волкер имел в виду форму (обмундирование).
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Для ВС ВСУ готов ещё один Су-27 (фото)
Nov. 3rd, 2017 at 4:32 PM

Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер - Цензор.НЕТ 7380
Намедни в сети появилось фото очередного истребителя Су-27, после ремонта готового вступить в ряды ВС ВСУ. Бортовой номер данной машины №23 и ранее она не фигурировала в рядах готовых к выполнению своих прямых задач.

С учётом введённых в строй ВС ВСУ истребителей Су-27, эта машина будет как минимум 36-й по счёту.
Полный список Су-27 ВС ВСУ можете увидеть в таблице сведенной Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер - Цензор.НЕТ 7380prof_eug.
Примечательно, что фото запечатлело не только готовую машину, но и ведущуюся работу над следующим бортом. А потому - далі буде!
Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер - Цензор.НЕТ 1793
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер
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