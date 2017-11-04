Вооруженные силы Украины находятся в хорошей форме, - Волкер

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Всего на сайте: 156 писателей
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стесняюсь...Армения
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...а я, кадысь -- в НАТО подрабатывал -- в Югославскую комапанию ещё...
...так там тыща лохматых и бородатых уродов на утренней поверке в строю, в тапочках и с трубками в зубах стояло... -- переминались, с винтовками на жопе...
-- и, человек с 20 -- 30, которые их тренировали... -- так то были крутые Хлопцы!
-- Волкер мне бы щас не поверил... -- но победили ж! ... *)
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в хорошей форме - зимней из 15 предметов.
С автоматами 1957 года.
Удобно стрелять по рос танкам на 2 км.
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Nov. 3rd, 2017 at 3:36 PM
Интересное фото было опубликовано намедни ГП "Антонов". Так, в ходе демонстрации ВВС Кувейта транспортного самолёта Ан-178 в кадр попала наша боевая платформа "Фантом-2" колесной формулы 8х8, в странной сборке.
Так, на платформе был установлен боевой модуль с пулеметом НСВТ калибр 12,7-мм и 3 ПТУР "Барьер"... Да, вы не ошиблись, именно 3 ПТУР.
Согласитесь, весьма странный набор ПТУР, ведь "Фантом-2" колесной формулой 6х6 неоднократно светился на публике с 4 ПТУР "Барьер", а на выставке в США, он помимо облагороженного блока Б8В20 имел на вооружении 2 ПТУР "Барьер" и колесная формула была 8х8.
По всей видимости, "Фантом-2" продолжает проходит испытания и в данном случае речь идет о поиске наиболее эффективного баланса между нагрузкой на колесную формулу и огневой мощью. Скорость, мобильность, проходимость и устойчивость явно находятся в приоритете, тем более, что данная платформа так же должна эвакуировать с поля боя раненных.
А посему, можно сделать вывод, что окончательный вариант боевой платформы "Фантом-2" мы увидим ещё не скоро. Хотя, может оно и к лучшему, коль её эффективности уделяют столько внимания.
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Волкер имел в виду форму (обмундирование).
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Nov. 3rd, 2017 at 4:32 PM
Намедни в сети появилось фото очередного истребителя Су-27, после ремонта готового вступить в ряды ВС ВСУ. Бортовой номер данной машины №23 и ранее она не фигурировала в рядах готовых к выполнению своих прямых задач.
С учётом введённых в строй ВС ВСУ истребителей Су-27, эта машина будет как минимум 36-й по счёту.
Полный список Су-27 ВС ВСУ можете увидеть в таблице сведенной prof_eug.
Примечательно, что фото запечатлело не только готовую машину, но и ведущуюся работу над следующим бортом. А потому - далі буде!
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