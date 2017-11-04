"План Маршалла" для Украины представят в литовском Сейме 6 ноября, - Климпуш-Цинцадзе

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Всего на сайте: 155 писателей
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эту девочку можно часто встретить в пабликах с подписью "советская партизанка". На самом деле это Эрика Корнелия Селеш - маленькая героиня антисоветского восстания в Будапеште в 1956 году.
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Для ботов - Радиоприемник " Маршал".
Инструкция по эксплуатации и схема приёмника. Реклама в журнале Радиофронт № 8 за 1941 год.
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А вас в северную корею перестали приглашать?
Откуда паника? Альфасамец забил на руское быдло..
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А на Луцика им плевать.
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.Там требование продать ВСЮ Украинскую Землю .
С подневольными Украинцами в ближайшие 50 лет .
Гос . долг Украины на ноябрь 2017
достиг $ 87 000 000 000....
Этих нулей не отработать нашим правнукам ..по процентам ну воришей ..
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Можно Западу сдать в аренду на 50 лет землю Крыма и лугандона за $87 млрд.
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Значит - хорошие сапоги. Надо брать.
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Эти достойнейшие люди, которые уже раз 15 только в этом году повесили злАчинну владу барыг и никто?!
Да как тебе не стыдно такое писать?!
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1-О ВОССОЗДАНИИ полного ядерного цикла
и в связи с нарушением ВСЕМИ СТРАНАМИ гарантами БУДАПЕШТСКОГО МЕМОРАНДУМА, 2-О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЯДЕРНОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВА УКРАИНА
P.S. нынешнее кондитерское недоразумение в качестве будущего не только президента, но и любого сколь-нибудь вменяемого гос.чиновника, не рассматривать в связи с непреодолимой патологической лживостью этого существа.
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Осмотритесь вокруг - Мир изменился и продолжает стремительно меняться...
Все более менее экономически состоятельные страны взяли курс на ВНИМАНИЕ!!!, САМОСТІЙНІСТЬ!!!
Нет уже тех привычных группировок, которые были даже в 90-х
Страны, в которых еще сохранилась среда,именуемая элитой, а не босотой как у нас, взяли курс на самосохранение.. Конечно это выглядит по старым канонам как поправение полит.сил, но на то она и элита,чтобы во-время включать или полевение или поправение в своей стране, с целью ее безопасности.
Кто то мудрый (если знаете-напомните) изрек - революции происходят в тех странах,в которых нет государственно-экологической элиты...и наоборот,именно элита этих стран использует позитивные итоги революций , разрушивших иные страны...
Нашей стране не надо ждать развала Врага, а надо становиться Недоступной Врагу.
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За то что коррупцию развёл ещё большую чем при Януковиче???За то что провёл геноцидные реформы:пенсионную,медецинскую???
Так любят Порошенко,что постоянно уезжают из страны,чтоб заработать на кусок хлеба!!!
Идите к чёрту "порохоботины"!!!
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