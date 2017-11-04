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 Форум Украины(632747)
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Теги: Литва (1243) план (121) Климпуш-Цинцадзе (207) план Маршалла (10)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"План Маршалла" для Украины представят в литовском Сейме 6 ноября, - Климпуш-Цинцадзе

Литва очень тщательно подготовила почву для того, чтобы 6 ноября презентовать "План Маршалла" для Украины и быть услышанной другими членами Европейского Союза.

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это как завсегдатаю пивнушек и рюмочных давать деньги на спортзал. А потом удивиться через год, что он все деньги прое..л и бицепсу нету
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Литва страна с населением 2 млн,а 600 тыс из которых моют ж.. немцам и британцам и бюджет Литвы состоит из 30% вливаний ЕС и ещё поступает туда 20% от платежей России и это уибище хочет помогать ГОРДОЙ НАШЕЙ СТРАНЕ???
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эту девочку можно часто встретить в пабликах с подписью "советская партизанка". На самом деле это Эрика Корнелия Селеш - маленькая героиня антисоветского восстания в Будапеште в 1956 году.
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русский,а сколько подданных московитской страны-помойки моют унитазы для немцев?
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"Кагал у к р а д е т всего "Маршала".
Для ботов - Радиоприемник " Маршал".
Инструкция по эксплуатации и схема приёмника. Реклама в журнале Радиофронт № 8 за 1941 год.


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а чего в литве? рядовым украинцам знать не надо с начала, как стаду баранов под предводительством главного барана?
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Потому как Литва инициатор.
А вас в северную корею перестали приглашать?
Откуда паника? Альфасамец забил на руское быдло..
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Видел я этого Климуш-Цицнандзе. черный, волосатый, пугал. Бл.
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Дурак ты братец, с этой своей трепотнёй и не лечишься. Не ганьби націю кретино Supple Vine
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Дык кому и Машка захарова-Шваброголовая как есть красавица
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Представляй не представляй а все равно Барыга и Ко все по карман распихают.
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у Пети в личном поместье с холопами есть личная часовня с личным архидьяконом и личным Иисусом..ему простят =)
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Бедненько...Не то что у хуйлоПутина..120 миллионов затурканых педерастов, вот где размах!
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эти 120 млн затурканных держат в страхе весь мир про германию и украину не говорю.. даже президента США и то выбирают затурканные а ..... вот тебе ещё из СМИ На торжества по случаю национального праздника в Дрезден съехались первые лица государства: президент Германии Йоахим Гаук, председатель Конституционного суда ФРГ Андреас Воскуле, а также несколько министров. Но все они вместо приветствия услышали: «Меркель - в Сибирь! Путина - в Берлин» и «Пошли вон!»
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Никто не боится 120млн. моральных уродов считающих себя рускими.
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климпуш-пукнадзе уже начала раздражать.Какой нафиг план маршала для шоколадного, он так и ждет его чтобы распилять.
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а потом спросят: "пЭдро, где реформы, где ввп?". А он ответит (грустно так):"украли агенты кремля и Парасюк"
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Что не делает нынешняя власть, только в ущерб народу, и этот План Маршала я думаю не исключение.
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да план может быть и хороший..а вот глядя в чесные-чесные глаза порошенки я бы денег не дал
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газпрём всех нас пережиёт..вот какая загогулина..там газа очень много..но это тайна..никому не проговорись =)
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Вас, -да! Но не переживет выплат репараций Украине. За оккупацию.
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Хорошо, что много -сибирякам останется. Китаю пригодится.
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--- и шо! ...там начали с того, шо обнулили все счета в банках! -- хочу это видеть здесь...
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Немцы с тобой не согласны, они не хотят это видеть.
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Немцы тогда молчали и торчали! ...а к 1952 году забыли о последствиях Войны. -- западные немцы.
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за немцев лучше молчи.. франкфуртские немцы до сих пор при слове луценко вздрагивают =))
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Наверняка в этом плане есть требование повысить цены на газ для населения.
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Нет Серая лиса ..
.Там требование продать ВСЮ Украинскую Землю .
С подневольными Украинцами в ближайшие 50 лет .
Гос . долг Украины на ноябрь 2017
достиг $ 87 000 000 000....
Этих нулей не отработать нашим правнукам ..по процентам ну воришей ..
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Чем не план Баррбаросса(извините Маршалла)
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Ах, да! Повышением цен на газ для украинцев занимается МВФ.
Можно Западу сдать в аренду на 50 лет землю Крыма и лугандона за $87 млрд.
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Ща мрази КацаПсинские вылезут с Пактом МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП
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ахахахаха вся в зраді все вкрадуть всіх вбють путіну зільють ! господи милий хто ці всі люди ?
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Половина ( женя, виталик, серёжа, сидор, георг) нулёвки ольгинские под пиз..енными украинскими и белорусскими флажками, которые сегодня первый день на смене. Ну а вторую половину, которая им с упоением лайки ставит и бьётся в сходном же экстазе мы давно знаем.
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ого, какое "интересное" обсуждение новости здесь.
Значит - хорошие сапоги. Надо брать.
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Падлюки, ви той план прости українцям озвучте? Що чекає? Років через двісті? Чи швидше? Прості життя, власне життя віддають на фронті-куди чесніше, то може план надрукувати з лінії фронту і до приватизованого кордону на заході країни..
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Нечего слушать, Сань. Вон выше уже все отписались. Всё плохо и барыге деньгов не давать!
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Как это "никто", Саня?
Эти достойнейшие люди, которые уже раз 15 только в этом году повесили злАчинну владу барыг и никто?!

Да как тебе не стыдно такое писать?!
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РАБссию обустраивал Солженицын в Красном колесе и Архипелаге ГУЛАГ,чЛенин,Сралин,Хрущев Брежнев...а дальше Темный лес и война Горбачёв-Ельцин,чья Перестройка быстрее сдохнет...
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А что Литва, решать давать или нет деньги будут страны доноры, а после выхода Англии на них и так нагрузка вырастает.
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Судя по действиям МВФ ,то план маршала состоит в том чтобы довести численность населения до 15 миллионов жителей . скупить всю землю и чтобы россию сдерживали и раздражали . Не =такой план засуньте себе ....
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та не,в твоей расейке оставят миллионов 40-50.в пределах мкад
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Пыль в глаза. Литовские политики якобы играют в большую политическую игру, "заботясь" об Украине. Литве в пору инициировать "план Маршала" для Литвы, поскольку литовцы разъезжаются по Европе ускоренными темпами, а в Литве остаются люмпены и пенсионеры с внуками на попечении.
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а они об этом знают?..это как из м/ф Тайна третьей планеты.. человек - царь зверей, только звери об этом не знают
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кацапня возмущенно спамит тебя .не хочется им верить,что в мире бывает справедливость...
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Реальный план для Украины - это будущий Президент, который номером один своей предвыборной программы объявит
1-О ВОССОЗДАНИИ полного ядерного цикла
и в связи с нарушением ВСЕМИ СТРАНАМИ гарантами БУДАПЕШТСКОГО МЕМОРАНДУМА, 2-О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЯДЕРНОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВА УКРАИНА
P.S. нынешнее кондитерское недоразумение в качестве будущего не только президента, но и любого сколь-нибудь вменяемого гос.чиновника, не рассматривать в связи с непреодолимой патологической лживостью этого существа.
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реальный план Украины-это действующий президент согласно сроков конституции.действующий парламент согласно таких же сроков и полный игнор плаксунов типа зрады и ольгино .и дорогу осилит идущий.
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СССр сдох за три дня АВГУСТА-91,сегодняшнее быдло сохнет быстрее
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Коллега с этим историческим фактом я согласен, но Вы не учитываете самую малость - ВРЕМЯ....
Осмотритесь вокруг - Мир изменился и продолжает стремительно меняться...
Все более менее экономически состоятельные страны взяли курс на ВНИМАНИЕ!!!, САМОСТІЙНІСТЬ!!!
Нет уже тех привычных группировок, которые были даже в 90-х
Страны, в которых еще сохранилась среда,именуемая элитой, а не босотой как у нас, взяли курс на самосохранение.. Конечно это выглядит по старым канонам как поправение полит.сил, но на то она и элита,чтобы во-время включать или полевение или поправение в своей стране, с целью ее безопасности.
Кто то мудрый (если знаете-напомните) изрек - революции происходят в тех странах,в которых нет государственно-экологической элиты...и наоборот,именно элита этих стран использует позитивные итоги революций , разрушивших иные страны...
Нашей стране не надо ждать развала Врага, а надо становиться Недоступной Врагу.
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Вот читаю комментарии и не пойму. За что Порошенко порохоботы так любят?За то что народ обнищал в 3 раза?За то что завалил гривну с 8 гривен до 26?За то что задрал цены на комуналку на 300...500%?За то что цены завалил в магазинах и что они растут каждый день?За то что цены на топливо растут как на дрожжах?
За то что коррупцию развёл ещё большую чем при Януковиче???За то что провёл геноцидные реформы:пенсионную,медецинскую???
Так любят Порошенко,что постоянно уезжают из страны,чтоб заработать на кусок хлеба!!!
Идите к чёрту "порохоботины"!!!
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Я не люблю політиків. ВСІХ політиків. А до цього плану Порошенко має опороседковуване відношення. Якщо втямиш.
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Может быть ты и прав, но какой актёр Петя!!!!! Смотришь его непрерывные перерезания ленточек в детских садах и прочих мелких инфраструктурных объектах, и искренне восхищаешься тем неуёмным пафосом и самоуверенностью. Это вам не Янукович. Ющенко тоже далеко до актёрских талантов Пети, не говоря уже о Кучме. Ну разве что, Кравчук имел зачатки актёрского дара, но с Петей и он не сравнится.
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да хотя бы мальчиков в пупок не целует,за амфорами не ныряет и не учит стерхов размножаться .а ведь именно изза этого писают кипятком кацапки за 40 и мечтают осемениться хуйловским биоматериалом
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Вот это я вас сделал, что вы даже ответить мне ни чем не можете, потому что знаете, что я 100% прав.
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КацаКрысины, а вы любите товарища Сралина и дохлый СССР?
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Сколько же у нас сказачников! Сплошные Г.Х. Андерсены. Венгры с пшеками будут "маршаллить"? Или афро-арабо-французы с распадающимися испанцами? На себя надо рассчитывать. И работать, работать. И что-то делать обществу, чтобы на предстоящих выборах сменить нынешних пацанов, но не допустить таких же, но еще голодных...
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кацапня,а у вас на повестке дня план генералиссимуса .ну там,спецпоселения,лагеря,жратва по карточкам.беломорканал и бам.Зэка короче,забайкальские комсомольцы
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Карочи,Завтра на РАБссии Майдан,выходим колоннами по одному поддержать рюсскае быдло неонацистов РАБссии типа Мальцев-Навальный.Плата в сутки 100 долларов..
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Пани Климпуш да еще и Цинцадзе, ну разве кукареканье Литвы решет вопрос? Не вешейте лапши на уши гражданам Украины.
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план чЛенина для РАБссии дохлой был простым расстрелять Буржуинов всего мира как класс,и расселить выживших в той бойне в Архипелаге ГУЛАГ,строить Светлое вчерашнее будущее за миску похлебки...выбор за вами...
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Цензор.НЕТФорум Украины"План Маршалла" для Украины представят в литовском Сейме 6 ноября, - Климпуш-Цинцадзе
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