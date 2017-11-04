Трагедия с маршруткой требует от нас жестких действий, - Кличко поручил проверить киевских перевозчиков

Сейчас пишут

Лесли , Kamate Kaora , Ivan Sulima , Olga 0343b7a1 , Саша Крест , Сергей Супонин , Гыг с Вами , Urs , Іван СІрко c95ef7e3 , Спадарыня Марыся , ipd dip , KingDiamond , Alexandr Kimlach , Sca Manager , Георг Пятый , Wevelsburg , Dnipro 75ed19bb , Senator S 01a656ec , Maxim Ak-Murza , Ukraine 4ever , Владислав Ямковский , V T 2fd9d4b9 , Alexandr Slavich , Wolodimir Korobkin , малыш Бакинский , Серая Лиса , Понтий Пилат , Антон Сперанский , Байгали , дмитро кук , Ivan Larsen ecd1898d , Ринат Амедов , vad , vera Rom , GayParade , 5 копійок , takida2 , delo delo , Карпъ Горпыненко , Игнатьев Фион , Elvic Vic , Роман Богуцкий , Supple Vine , Bee Bee a9a27a97 , финансист , Сергей Боровой 8d42a1dc , Bandera Rosa , Илья пророк , Nikol Pricol