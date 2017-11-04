EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632747)
  2600  33
Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (6288) КГГА (2065) Киев (18592) маршрутки (410)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трагедия с маршруткой требует от нас жестких действий, - Кличко поручил проверить киевских перевозчиков

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил Департаменту транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации провести комплексную проверку лицензий и условий работы частных перевозчиков.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а то что троллейбус со второго ряда высаживает пассажиров это нормально?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
такое ощущение что половина водил раньше работала на трамваях, наблюдаю такой маразм регулярно, как то с маршрутки мне высадили людей мне прямо под колеса, хорошо хоть на перекрестке, скорость была небольшая..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
поскольку жилые комплексы строятся на каждом шагу, все к тому и идет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я полагаю, более актуальным было бы: "Виталий, включи мозги! Или найми в команду думающих людей, профессионалов. Столица Украины превращается (превратилась?) в грязную клоаку, в которой нет порядка ни на транспорте, ни в торговле; где ведется хаотичная застройка с массовыми нарушениями и никто не несет наказания за это; где больше половины работающих в Киеве рабочих (строителей, продавцов и проч.) работают без оформления. Дико и странно слышать от потешной "власти" о наведении порядка в Украине, если все беззаконие идет из столицы.
Безумие и беда нации, которая может позволить держать на должности мэра человека, совершенно не понимающего, что такое управление городом, урбанистика, тем более, развитие. Украина идет в Европу? Или в 15-16 век?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда ОТОПЛЕНИЕ будет у меня в доме , БОКСЕР ???? +12 в хате....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меня так ЧУТЬ не торкнул джип , но Я тогда выходил из ТРАМВАЯ !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
По его словам, "все безответственные и недобросовестные перевозчики должны быть лишены лицензий"

Вон оно что, Михалыч. Очень кстати пришлось это ДТП. Открываем кран, откуда течёт бабло..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У мене до Вас побажання.Хай здохнуть наші вороги.А ми будем боротися за краще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурень гірше ворога. Спочатку чиновники міськ ради беруть хабаря за маршрут, оновлене гестапо закриває очі на ппрегруз, інспекція з автоперевезень-на кінцевих зупинках отримує кожного дня свій кеш...і і бац....він дійсно ні в чому не петрає, чи просто дурень?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бокс штука серьёзная.Бют и по голове.Это сказывается.В действительности, согласно неврологическим исследованиям, до 20 % профессиональных боксеров страдают от рецидивов полученных травм головы - заболевания под названием Dementia pugilistica, более известного как «боксерское слабоумие»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для кого «боксерское слабоумие», а для кого и мэр киева...
педалик слабоумный но хорошо принимающий бабло
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо, надо нам пересаживаться на велики! Как и весь Запад. И на горючее не выкладываться, и педальки крутить ради здравия, и проч. Короче, пусть мэр Кличко подсобит в приобретении велосипедов для населения по скидкам из горбюджета (ежели не разворуют, однако) - ему же лучше будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так як ви слабоумного обрали головою міста? Ви там всі слабоумні? А медичну комісію він проходив, коли працевлаштовувався? Якщо слобоумний то хай грає у петанг, а ви йому місто вручили😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типовий договорняк.Педалик зняв сою кандидатуру на президента все інше випливає з цього
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кожну трагедію влада використовує для власного піару та для корупційного тиску на підприємців! А може люди загинули тому, що друзі та соратники Клічка - забудовники будують торгівельно - розважальний центр на місці виходу з станції метро - Герої Дніпра? закрили можливість нормального проїзду та обзору для водіїв. тому може треба зносити незаконну забудову та паркани?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Піпел, ти тоді чого перся на Майдан? Про Раду мовчу, 50 відсотків без вищої освіти!? Карл! ...гречка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а то что там строится торговій центр на выходе из метро и из-за этого там полный бардак?!
и да... эти все маршрутки - это кажется бизнес нашего гаранта...
Кличко - на святое позарился?!
и да. ни в одной европейской столице - нет этого гавна в виде маршруток.
на лыбедцкой - на кругу это сельское быдло, водителя, и сцыт под колеса.
там такой духан стоит летом...
эй, еуропейцы - шлите на хер эти маршрутки вместе с быдлом.
быдло - в резервации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я в этот гроб на колесах, который в Киеве называют "маршруткой", за деньги не зайду. Не говоря уже о том что перевозка большим автобусом намного экономичнее (и как следствие - дешевле для пассажиров.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как без маршруток? если в Киеве есть варианты, то в облцентрах их нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Омельченко-Черновецкий -Кличко- кто дальше? это же деградация, киевляне мои вы родные)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
из рассказа сына - в Гданьске на автовокзале, новоприбывший чел с Украины решил покурить - 100 злотых штрафа от полицейского через полторы минуты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О как ! Оказывается цельный чиновник в мерии,отвечающий за транспорт не должен по своим должностным обязанностям согласовывать работу перевозчиков- убийц( на технически неисправном или не отвечающим требованиям безопасности транспорте) . Не он должен организовывать КОНТРОЛЬ перевозчиков? Какие убогие идиоты хапуги. Вы своими заявлениями показываете вашу импотенцию управления. Лучше щеки надувайте и молчите,МОЛЧИТЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Витальки с мозгами проблема. Там тролейбус просто не мог остановиться на остановке, т.к. парку.т легковушки где попало. Параллельно с контролем перевозчиков надо вводить тотальный контроль за соблюдением ПДД, повышать штрафы до небес, категорически запретить высадку и посадку пассажиров маршрутными такси вне установленных мест, категорически запретить маршруткам обгонять одна другую и обязать следовать маршруту согласно жесткого временного графика. А не просто проверять перевозчиков. Дебил бля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныТрагедия с маршруткой требует от нас жестких действий, - Кличко поручил проверить киевских перевозчиков
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Лесли, Kamate Kaora, Ivan Sulima, Olga 0343b7a1, Саша Крест, Сергей Супонин, Гыг с Вами, Urs, Іван СІрко c95ef7e3, Спадарыня Марыся, ipd dip, KingDiamond, Alexandr Kimlach, Sca Manager, Георг Пятый, Wevelsburg, Dnipro 75ed19bb, Senator S 01a656ec, Maxim Ak-Murza, Ukraine 4ever, Владислав Ямковский, V T 2fd9d4b9, Alexandr Slavich, Wolodimir Korobkin, малыш Бакинский, Серая Лиса, Понтий Пилат, Антон Сперанский, Байгали, дмитро кук, Ivan Larsen ecd1898d, Ринат Амедов, vad, vera Rom, GayParade, 5 копійок, takida2, delo delo, Карпъ Горпыненко, Игнатьев Фион, Elvic Vic, Роман Богуцкий, Supple Vine, Bee Bee a9a27a97, финансист, Сергей Боровой 8d42a1dc, Bandera Rosa, Илья пророк, Nikol Pricol
 Всего на сайте: 155 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти