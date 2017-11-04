Трагедия с маршруткой требует от нас жестких действий, - Кличко поручил проверить киевских перевозчиков

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Безумие и беда нации, которая может позволить держать на должности мэра человека, совершенно не понимающего, что такое управление городом, урбанистика, тем более, развитие. Украина идет в Европу? Или в 15-16 век?
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Вон оно что, Михалыч. Очень кстати пришлось это ДТП. Открываем кран, откуда течёт бабло..
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педалик слабоумный но хорошо принимающий бабло
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и да... эти все маршрутки - это кажется бизнес нашего гаранта...
Кличко - на святое позарился?!
и да. ни в одной европейской столице - нет этого гавна в виде маршруток.
на лыбедцкой - на кругу это сельское быдло, водителя, и сцыт под колеса.
там такой духан стоит летом...
эй, еуропейцы - шлите на хер эти маршрутки вместе с быдлом.
быдло - в резервации.
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