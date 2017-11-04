Трампу могут предложить утвердить грант для Украины на закупку летального оружия у США, - ABC News

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Всего на сайте: 156 писателей
Слава Україні!
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Танкисты-подхуйловцы насторожились..
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в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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1500 смажених кацапів.
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"47 лимонов... это практически ничто в переводе на оружие. Насмешка." Эта "насмешка" хороша после того как "Власти США объявили о намерении ввести дополнительные санкции против разведывательного сообщества и оборонной промышленности РФ. Белый дом планирует точечно "бить" ограничениями по тем странам и организациям, которые захотят сотрудничать в создании вооружений с РФ, либо покупать их."
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Однако голова вождя мирового пролетариата является несъедобной, поскольку для ее изготовления использовались и строительные материалы. Весит данное блюдо 700 граммов.
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За Лугандон бы рубился с Добробатами -- как Турчинов на мариупольском фронте. И они бы остались наши!
Но, -- коридорчик по Югу Украины хуйлу сделал бы. А куда ему дальше?
За Крым татары мазу тянут -- их земля.
А в процессе поднял бы шухер на весь мир! -- ...и щас бы хуйло отступало, а не давило.
И, таки точно была бы Отечественная Война! -- а не то, шо мы хаваем щас -- гражданская, типа... ... -- со всеми Лендлизами и без разговоров!
...но я ж по девкиным коленкам, а не генерал... -- и вообще, военный уролог из бывших... *)
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