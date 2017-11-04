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 Форум Украины(632747)
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Теги: Госдепартамент США (685) оружие (4264) помощь (3464) Трамп (1433) Волкер Курт (127)
Тему создал: Антон Татарніков

Трампу могут предложить утвердить грант для Украины на закупку летального оружия у США, - ABC News

Советники президента США Дональда Трампа могут предложить ему одобрить вариант с предоставлением Украине гранта в размере 47 миллионов долларов на покупку американского оружия для сдерживания агрессии РФ.

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...могут шо угодно... -- Но! Украина будет последней, кто закроет российскую границу -- в общемировом смысле. ...и довоёвывать будет крайней... -- и ещё очень долго.
Слава Україні!
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шоколадному-русская рулетка, но все патроны в барабане
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и грантом дать распоряжаться сынке парашенки, или пашинского или сабакова
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Обижают расию? Печально. Нужно вытереть портрет хуйлоПутина мироточением Поклонской, глядишь Трапе откажет))
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Женя на свидания с обполчленцами дыныре, которые возвращаются назад в ваши усть-пи...дюйски не ходи, а то будет как с дамой в Кургане.
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ударные беспилотники подешевели - сезон заканчивается.
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Ой завыли тролли..как так? Порошенко оружие дадут..беспредел..джавелин в спину..
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...государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны генерал Джеймс Мэттис с июня обсуждают вопрос о предоставлении Украине оружия, в том числе противотанковых ракет.

Танкисты-подхуйловцы насторожились..
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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47 лимонов... это практически ничто в переводе на оружие. Насмешка.
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Чому, це 100 пускових Джавеліну і по 5 пострілів на кожен.
1500 смажених кацапів.
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NonCFirst
"47 лимонов... это практически ничто в переводе на оружие. Насмешка." Эта "насмешка" хороша после того как "Власти США объявили о намерении ввести дополнительные санкции против разведывательного сообщества и оборонной промышленности РФ. Белый дом планирует точечно "бить" ограничениями по тем странам и организациям, которые захотят сотрудничать в создании вооружений с РФ, либо покупать их."
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Да-да... санкции... Слыхал, как же! Имитация одна!
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Для ЗСУ - почти ноль. А вот для НГУ - нехилый кусок.
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118 серия фантастического сериала: "США дают летальное оружие Украине". В этой серии в главной роли советники президента США.
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200 лет назад РАБссия уже была уничтожена в ядерной войне....
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В качестве части инсталляции под названием "12 ножей в спину революции", в белорусском городе Витебск сварили холодец в виде головы советского вождя Владимира Ленина.

Однако голова вождя мирового пролетариата является несъедобной, поскольку для ее изготовления использовались и строительные материалы. Весит данное блюдо 700 граммов.

Трампу могут предложить утвердить грант для Украины на закупку летального оружия у США, - ABC News - Цензор.НЕТ 4828
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Если бы я был не Турчинов и Порошенко -- без Е-деклараций *) : Крым сдал бы -- там вариантов небыло -- все предатели.
За Лугандон бы рубился с Добробатами -- как Турчинов на мариупольском фронте. И они бы остались наши!
Но, -- коридорчик по Югу Украины хуйлу сделал бы. А куда ему дальше?
За Крым татары мазу тянут -- их земля.
А в процессе поднял бы шухер на весь мир! -- ...и щас бы хуйло отступало, а не давило.
И, таки точно была бы Отечественная Война! -- а не то, шо мы хаваем щас -- гражданская, типа... ... -- со всеми Лендлизами и без разговоров!
...но я ж по девкиным коленкам, а не генерал... -- и вообще, военный уролог из бывших... *)
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чЛенин не мог быть вождём мирового ПРОЛЕТАЙрята,поскольку его грохнули в 1918 году Бабы РАБссии застрелили Негодяя...
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Жалкие копейки...да если наших депутатов тряхнуть на два порядка больше будет
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Трамп с оружием будет до последнего тянуть. Больно уж ему путлер сладок.
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Не тянуть. Изо всех сил упираться и саботировать.
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47 миллионов долларов. Ето же целую тысячу рюкзаков можно закупить или 500 ботинок. смотря кому поручат закупать.
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На несколько миллиардов сожгли складов с оружием, чтобы радоваться как США выделит 47милионов.
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Да даже если дадут, просто положат на склад, наступательных действий не будет с обоих сторон.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрампу могут предложить утвердить грант для Украины на закупку летального оружия у США, - ABC News
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