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Теги: Волынь (679) наркотики (1667) прокуратура (3294) реабилитация (191)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Более 30 человек незаконно удерживались в "реабилитационном центре" на Волыни. ВИДЕО

В Волынской области около 30 человек незаконно содержались в "реабилитационном центре" под предлогом лечения от наркотической зависимости и алкоголизма.

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Ещё они знают размер ежемесячной суммы, куоторую им заносят для того, чтоб они НЕ знали "О функционировании подобного реабилитационного центра..."
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че-то много подобных хосписов по Украине развелось и никто ими не занимается. Видать прибыльное дело.
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Торговать наркотой и бухлом - это прибыльное дело. А закрывают ребцентры по просьбе барыг, спаивающих народ. Подобные заведения должны быть чуть ли не в каждом населённом пункте. Кто думает иначе - к их счастью не сталкивались с подобной проблемой или же сами зависимые от одурманивающих сознание препаратов.
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Может быть, кто-то из энтих правоохренителей еще застал времена совка, когда были ЛТП - лечебно-трудовые профилактории? Так вот, там алкашей тоже насильно удерживали - ибо они по своей воле уже со стакана спрыгнуть не могли... Все подобные лечебные учреждения предлагают удержание пациентов против их воли - ибо их воля "заточена" только на добывание бухла и наркоты...
Хотя логика мусоров понятна - посягают на потребителей отравы, продажа которой крышуется ними...
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сомнительно. нарконавты и алканавти никогда сами лечиться не ходят, поэтому лечат их принудительно.
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Благодаря именно такому "незаконному", то есть незарегистрированному центру, мои друзья спасли от верной гибели сына-наркомана. И таких как он, спасли ещё сотни в том центре.
Да, платном.
Потому, что и кормить и стеречь, (да и наказывать за неповиновение) этих людей надо. И ещё приглашали священника для ежеутреннней( в 6 часов) и ежевечерней молитвы. И врачей, например, зубы вылечить. Забирали на 6 месяцев. Многие просились на продление срока, т.к. не чувствовали в себе силы противостоять соблазнам в открытом обществе. И тогда за них уже ничего родственники не платили.
Прошло 10 лет с тех пор, как он провёл там почти полтора года. И он вернулся к жене, сыну нормальным мужем и отцом.
А забирали, конечно, силком. Потому, что критичность мышления полностью тогда отсутствовала.
Так вот, тот центр тоже через несколько лет "изобличили" и руководство посадили. Но они то как раз и были теми в стране , кому небезразличны судьбы молодёжи, попавшейся на крючок наркотика.
А оборот наркоты крышуется на самых верхах власти. Иначе бы наркомафия не существовала. Потому Государство никак не борется с этим злом.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБолее 30 человек незаконно удерживались в "реабилитационном центре" на Волыни. ВИДЕО
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