Нацгвардия расширяет техническое сотрудничество с ВС Канады, - МВД. ФОТО+ВИДЕО

Olga 0343b7a1
, Лесли
, Антип61
, Kamate Kaora
, Stuart Pearce
, Senator S 01a656ec
, Dnipro 75ed19bb
, Good Life
, Ivan Sulima
, Alexandr Orlyk
, Oleg Kachalka
, Сергей Супонин
, Ярик Сус
, Спадарыня Марыся
, Urs
, ipd dip
, Саша Крест
, Elvic Vic
, tihon
, Ukraine 4ever
, Глеб Егорович Жеглов
, Гыг с Вами
, Magdalena Zurbiene
, Ринат Амедов
, Гуцул Рой
, Wevelsburg
, Two Step From Hell
, Faina L
, Козак Іван
, Іван СІрко c95ef7e3
, Kenzo 065c7258
, Георг Пятый
, Alexandr Kimlach
, Roman Podolin
, Yaroslav Vinnitsa
, alex lagun
, takida2
, KingDiamond
, Sca Manager
, oksana gornadko
, Сергей Гнатенко
, 5 копійок
, Жук Степан
, Bandera Rosa
, Amber
, Дустэ азиз
, евгения сахнова
, V T 2fd9d4b9
, этнический украинец
, Wolodimir Korobkin
, Bee Bee a9a27a97
, Сдержанный Человек
, Maxim Ak-Murza
, Ali Hasan
, Владислав Ямковский
, дмитро кук
, Alexandr Slavich
, vera Rom
, Корсунский
, Илья пророк
, Байгали
, Robert Chenk
, Серая Лиса
, Николай Водяной
, малыш Бакинский
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Понтий Пилат
, Антон Сперанский
, vad
, muhammed momohsani
, сябро
, 123 345 d44b7e87
, GayParade
, Larysa Pohribna
, Виталий Сафронов
, Ivan Larsen ecd1898d
, Alexey G
, Зулусс
, Альфред Соломонович
, Карпъ Горпыненко
, Сергей Максимец a512b2d4
, Supple Vine
, delo delo
, Игнатьев Фион
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Евгений Бабенко ba1b42d2
, Vaka Magala
, fresh guacamole
, AndyMariman
, Иванко
, Роман Богуцкий
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Стопор
, Taketori5
, васисуалий лоханкин fdb5505f
, Дегтярева Людмила
, финансист
, Ozols
, Bender Bending Rodriguez
, Serjio 1611
, nevozvrachenec
, Nikol Pricol
, der MaiStier
, oleg kovalek
, зеленка
, Саша Казнієнко
Лесли, Kamate Kaora, Ivan Sulima, Olga 0343b7a1, Саша Крест, Сергей Супонин, Гыг с Вами, Urs, Іван СІрко c95ef7e3, Спадарыня Марыся, ipd dip, KingDiamond, Alexandr Kimlach, Sca Manager, Георг Пятый, Wevelsburg, Dnipro 75ed19bb, Senator S 01a656ec, Maxim Ak-Murza, Ukraine 4ever, Владислав Ямковский, V T 2fd9d4b9, Alexandr Slavich, Wolodimir Korobkin, малыш Бакинский, Серая Лиса, Понтий Пилат, Антон Сперанский, Байгали, дмитро кук, Ivan Larsen ecd1898d, Ринат Амедов, vad, vera Rom, GayParade, 5 копійок, takida2, delo delo, Карпъ Горпыненко, Игнатьев Фион, Elvic Vic, Роман Богуцкий, Supple Vine, Bee Bee a9a27a97, финансист, Сергей Боровой 8d42a1dc, Bandera Rosa, Илья пророк, Nikol Pricol
Всего на сайте: 155 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я дичайше извиняюсь, но если люди на работе в уставной форменной одежде - это сейчас называется "только с блигдажа"?
Источник:https://censor.net.ua/v461704
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так кто умнее)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Канада -еще одно плечо помощи.
А кто помогает росийским оккупантам? ИГИЛ, не?
Ответить
Ответить
Оккупант -две эН. Вы и своего языка не знаете, руськие они видите ли)
Ответить
Ответить
Вiйська -тим паче..
Ответить
Ответить
Ответить
Рассказывать, где воевал и воюет "Азов"?
Ответить
Ленур Ислямов агитирует крымских татар за Россию!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Вот в этой области и следует налаживать сотрудничество .
Не одному же Пашинскому с Авякяном можно стрелять во всех подряд !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но вот эта новость из разряда хороших.
НГУ делает то,что и положено делать. Развивает связи с союзниками.
А то,что в неуставной фоме,так это пустяк и даже позитив.
не расфуфырены-значит о деле больше пекутся.
Пожелаем удачи и успеха в развитии отношений с дружественной к Украине страной.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить