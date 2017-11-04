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Теги: Канада (1082) сотрудничество (653) Национальная гвардия (1321)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацгвардия расширяет техническое сотрудничество с ВС Канады, - МВД. ФОТО+ВИДЕО

Открытое техническое соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Департаментом национальной обороны Вооруженных сил Канады находится в процессе разработки.

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Канада это резервация америкосов.
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Нынешняя Росия -резервация мировых изгоев и терроризма.
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Канадцы люди как люди, а наши вроди только с блиндажа, ещё б в касках на переговоры пришли Рембо понты.
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Как отмечается, обсуждение условий проходит в Главном управлении НГУ


Я дичайше извиняюсь, но если люди на работе в уставной форменной одежде - это сейчас называется "только с блигдажа"?
Источник:https://censor.net.ua/v461704
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Канада визнає необхідність існування НГУ- хтось же має реалізовувати "хорватський сценарій" в Україні...
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кто-нибудь объяснит для чего нам нужен военный союз с Канадой? Буркина-Фасо значительно ближе и люди там покладистие.
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А он надеется, что новой ЫмпЫратрицей Лена Беркова станет. И тогда он дань будет с удовольствием платить.
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я арумнее тебя буду - покацапски не свечусь
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ну и не подумаю - кстати - каво тут нету - а я есть)))
так кто умнее)))
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ты однако трудный ребенок. Небось относишь себя к майбутьньому Украины?
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Лемко, объясняю один раз: мой ник связан не со столицей государства, а с названием инвалюты в 90-е. Хотя тебя тогда на свете не было, так что жуй лободу.
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Ванюшка, у нас на западе диаспора нехилая, лучше не дразни.
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я юалдею с этих дурнышей - что в раисе уже голод на совершеннодетниз - все в сирии?)))) а иные в земле да)))
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чиновникам потрібні відрядження у Канаду за бюджетні гроші, та ще вони їдуть туди з надією видурити щось безкоштовно.
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Мова в моєму посту йшла про українських чиновників, а не про канадських, якби у Канаді були такі ж чиновники, як в Україні, вони би взагалі сюди ніколи не приїхали.
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Канадці що ж не за бюджетні гроші у відрядження приїхали?
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У канадців свій канадський бюджет, я у бюджет Канади гроші не перераховую та як вони витрачають цей бюджет, мені байдуже.
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Нехай розкажуть канадцям передовий досвід закупівлі рюкзаків.
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Логистика такая логистика..

Канада -еще одно плечо помощи.
А кто помогает росийским оккупантам? ИГИЛ, не?
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Помогает гнить в шурфах Донбасса..
Оккупант -две эН. Вы и своего языка не знаете, руськие они видите ли)
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Дві Н? Допомогають гнити окупантам не влада, а війська.
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Ага, андроид сцуко.. две Ка, пардон.
Вiйська -тим паче..
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Обещания, тренировки, рамки... Все уже проезжали и неоднократно. Лишь не доехали до конечного главного пункта под названием М И Р .
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а мир нам не обещали - нам надо его завоевать
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В Канаде не только владение всяким оружием - херня , но и переделка такового - такая же херня .
Вот в этой области и следует налаживать сотрудничество .
Не одному же Пашинскому с Авякяном можно стрелять во всех подряд !
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Ти ба! Навіть канадці не врубалися проти кого буде воювати НГ. Пояснюю, - Проти народу України, за офшоропітеків.
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Друзья,в новостях полно негатива связанного с коррупцией.
Но вот эта новость из разряда хороших.
НГУ делает то,что и положено делать. Развивает связи с союзниками.
А то,что в неуставной фоме,так это пустяк и даже позитив.
не расфуфырены-значит о деле больше пекутся.
Пожелаем удачи и успеха в развитии отношений с дружественной к Украине страной.
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нацгвардия - это внутренние войска против народа и с вооруженными силами ничего общего не имеет
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А почему с г-ну а не всу....а ну да для шоколадных главный враг народ
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНацгвардия расширяет техническое сотрудничество с ВС Канады, - МВД. ФОТО+ВИДЕО
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