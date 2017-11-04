США предложили Украине не вносить альтернативную резолюцию по миротворцам на Донбассе, - Волкер

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Но вы забываете, что перед Минск-2 вы на поле боя потерпели разгромные поражения, Илловайск, Дебальцево, ДАП, Саур-могила и т.д.
Проиграв в войне физически, нереально ожидать каких-то политических успехов в этой войне, так было всегда и везде в истории человечества.
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на цензоре текст и ссылка "со ссылкой на "Интерфакс-Украина" "
ведут на главную web-страничку сайта а не в конкретную тему
ну какбэ ...
смотрим дальше в тему news/political/459515
ни одной ссылки ни на один источник.
interfax com.ua бьёт мудями в рельсу
ватаны налятай, фуйня падяшавела ...
.
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та державні службові особи, які отримують зарплатню із наших з вами податків
приймають участь у прес-конференціях на замовлення Банкової на кшалт цієї:
https://www.facebook.com/igor.truba.14/videos/2035222830091946/
і запевняють українців, що наші вимоги в тому числі
по створенню Антикорупційного суду є нікчемними,
щосили намагаються нас дискредитувати
.
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Оце зашквар! Прошу репосту - люди мають знати правду про цинізм та підступність влади!
...
P.S.: не здивуюся, якщо вже сьогодні Костанчука буде звільнено з СБУ і завтра нам усім будуть розповідати, що в них такий не працює, а мій допис - це чергова провокація Кремля)
.
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Волкер прежде всего человек Трампа.. и это важно понимать.
Основная Задача прекратить военные действия.. да.. но без ссоры с росией
Без ссоры с росией.. это значит согласиться на их вариант миротворческой миссии.. потому как росия категорически против любой иной.. (занавес)
А Украине предложить .. "бусы и зеркальца" чтобы не растраивались..
Миротворческая миссия предложенная расеянами.. проста как пробка..
Они не откажутся от своих интересов.. военным путём перехотели.. хотят типа хитростью взять и жадностью наших олигархов (ранее всегда срабатывало)..
В нужный момент они согласятся и до границы разместить... Вуаля.. победа нашего шеколадного миротворца.. венец перед выбором.. путину то же самое перед его..
Вся заковыка в самих миротворцах.. Это не будут американцы или поляки даже.. Ну понятно что и не "русские" типа
Это будут "белорусы".. вернее те подразделения которые "забыли" вывести после "Запад 2017".. и которые .. активно готовятся к миротворческой миссии на Донбасе..
План простой.. но судя по действующим лицам, Волкера например.. вполне жизнеспособный
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Думают мы согласимся?
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Ну правильно. Зачем Украине миротворцы ООН на границе с агрессором РФ? Хватает того что они будут там где будут проводится выборы и гарантировать что оккупанты с автоматами возле избирательных участков не будут стрелять .... И это будут США и ЕС считать выборы прошли по украинских законах. Дебилыыы !!!!
ГОСПОДИ! Какой цинизм! США сильное государство но не защищено от ядерных ударов россии и иных ядерных террористов. По этому оно думает тока о себе любимых и заставляет Украину согласится на российский сценарий "миротворцев" по которому Украина узаконит российский мир на своей территории, лишь бы самим не пострадать как в военном плане так и в основном экономическом.
Волкер я не знаю как там в США называется, но у нас это честь и совесть. То-есть погибни сам, но спаси побратима. По этому украинцев и не победить. Эх вы дермократы!
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