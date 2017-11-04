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Теги: миротворцы (520) резолюция (180) Донбасс (16572) Волкер Курт (127)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США предложили Украине не вносить альтернативную резолюцию по миротворцам на Донбассе, - Волкер

Соединенные Штаты Америки предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую.

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трамп давно хотел нас слить, он понял что у нас гнойная продажная свинья у власти, так почему бы ее не подкупить и не слить страну? а порохососы визжат о том, что заграница нам поможет))) четыре года нас кидали, теперь вдруг станут помогать
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Многие украинцы тут возмущаются, и вас понять можно.
Но вы забываете, что перед Минск-2 вы на поле боя потерпели разгромные поражения, Илловайск, Дебальцево, ДАП, Саур-могила и т.д.
Проиграв в войне физически, нереально ожидать каких-то политических успехов в этой войне, так было всегда и везде в истории человечества.
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Это ответ на Будапешт? Спасибо! Не забудем.
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Многие военные неудачи ВСУ на границе с РФ произошли прежде всего из-за боевых действий только на территории Украины.Война на территории РФ в 2014 могла привести к развалу самой РФ.Для США целостность РФ важнее целостности Украины.
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фактически проиграли вы,кацапы.где на ротия от Харькова до Одессы?вы и ваш педводитель хуйло обосрались в Широкино,Авдеевке,Марьинке.Светлодарской дуге и главное вас ненавидит молодёжь Украины,а это главная победа
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а еще до этого мы отдали ядерное оружие в обмен на обещания
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в комментах кацапов как грязи... но они как всегда палятся приплетая к месту и не месту Пороха, дебилы тупорылые)))
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ну да при чем здесь президент украины, который отвечает за ее внешнюю политику
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Тут нам надо определиться есть у нас яйца или нет.
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очередной фэйк прохY%ляцкого медиа interfax

на цензоре текст и ссылка "со ссылкой на "Интерфакс-Украина" "
ведут на главную web-страничку сайта а не в конкретную тему

ну какбэ ...
смотрим дальше в тему news/political/459515
ни одной ссылки ни на один источник.

interfax com.ua бьёт мудями в рельсу
ватаны налятай, фуйня падяшавела ...
.
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медіа, контрольовані олігархами--сепарами -читати прохY%ляцкие змі,

та державні службові особи, які отримують зарплатню із наших з вами податків
приймають участь у прес-конференціях на замовлення Банкової на кшалт цієї:
https://www.facebook.com/igor.truba.14/videos/2035222830091946/

і запевняють українців, що наші вимоги в тому числі
по створенню Антикорупційного суду є нікчемними,

щосили намагаються нас дискредитувати
.
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( fb ) Евгений Шевченко (27 октября в 09:51)
Оце зашквар! Прошу репосту - люди мають знати правду про цинізм та підступність влади!
...
P.S.: не здивуюся, якщо вже сьогодні Костанчука буде звільнено з СБУ і завтра нам усім будуть розповідати, що в них такий не працює, а мій допис - це чергова провокація Кремля)
.
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Уже давно всё было ясно.. как будут развиваться события... или приближённо
Волкер прежде всего человек Трампа.. и это важно понимать.
Основная Задача прекратить военные действия.. да.. но без ссоры с росией
Без ссоры с росией.. это значит согласиться на их вариант миротворческой миссии.. потому как росия категорически против любой иной.. (занавес)
А Украине предложить .. "бусы и зеркальца" чтобы не растраивались..
Миротворческая миссия предложенная расеянами.. проста как пробка..
Они не откажутся от своих интересов.. военным путём перехотели.. хотят типа хитростью взять и жадностью наших олигархов (ранее всегда срабатывало)..
В нужный момент они согласятся и до границы разместить... Вуаля.. победа нашего шеколадного миротворца.. венец перед выбором.. путину то же самое перед его..
Вся заковыка в самих миротворцах.. Это не будут американцы или поляки даже.. Ну понятно что и не "русские" типа
Это будут "белорусы".. вернее те подразделения которые "забыли" вывести после "Запад 2017".. и которые .. активно готовятся к миротворческой миссии на Донбасе..
План простой.. но судя по действующим лицам, Волкера например.. вполне жизнеспособный
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США считают правильным на территории ОРДЛО и на границе конфликта а не на границе с РФ.
Думают мы согласимся?
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... Стало быть на ОРДЛО будет миротворческая Кантемировская дивизия?- это весьма сильный сигнал нашим Гетьманам
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Віддайте Техас Мексиці. За який нуй тоді гинуть наші солдати? За кацапів у блакитних касках?...онуєть.
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Дуже слушна пропозиція. ПаРаша чекає від України зустриічного альтернативного плану щоб відмовитись від самої ідеї. А тут- треба щось вирішувати. Миротворці ООН на Донбасі в американському сценаріії це кінець війни. Путлєр не може погодитись і цим ще раз підтвердить що він агресор.
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Если нет воли к победе у "головнокомандуючого", то капитуляция - вполне закономерный финал. И нечего тут винить Волкера - он максимум делает для того, что бы эта капитуляция была как можно мягче.
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04.11.17 13:55 США предложили Украине не вносить альтернативную резолюцию по миротворцам на Донбассе, - Волкер

Ну правильно. Зачем Украине миротворцы ООН на границе с агрессором РФ? Хватает того что они будут там где будут проводится выборы и гарантировать что оккупанты с автоматами возле избирательных участков не будут стрелять .... И это будут США и ЕС считать выборы прошли по украинских законах. Дебилыыы !!!!

ГОСПОДИ! Какой цинизм! США сильное государство но не защищено от ядерных ударов россии и иных ядерных террористов. По этому оно думает тока о себе любимых и заставляет Украину согласится на российский сценарий "миротворцев" по которому Украина узаконит российский мир на своей территории, лишь бы самим не пострадать как в военном плане так и в основном экономическом.
Волкер я не знаю как там в США называется, но у нас это честь и совесть. То-есть погибни сам, но спаси побратима. По этому украинцев и не победить. Эх вы дермократы!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША предложили Украине не вносить альтернативную резолюцию по миротворцам на Донбассе, - Волкер
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