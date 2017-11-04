Супружеская пара погибла под колесами маршрутки в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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тут ПРОБЛЕМА ЧТО ТРОЛЛЕЙБУС ОСТАНОВИЛСЯ осознанно-- а не в результате аварии, отключения тока.. такая остановка это злостное вопреки очевидности и даже с умыслом косвенным на такой результат ДТП (но между ног- авось пронесет) не пронесло-- а людей жаль.. горе их детям, родным, близким в один день потерять маму и папу, дедушку и бабушку, сестру-брата.....а может и еще живы и их родители- как знать...в такой Праздник Иконы Казанской Божьей Матери... соболезную......
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Мой пост не об этом.
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Эту власть стоит обвинять исключительно в том, что прийдя на крови героев , вовремя войны они не хотят и даже не собираются ничего менять , кроме косметических показушных мер .
К ним просто на порядок выше требования .
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