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Теги: ДТП (6288) Киев (18592) маршрутки (410) Нацполиция (9283) смерть (5421)
Тему создал: Антон Татарніков

Супружеская пара погибла под колесами маршрутки в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В субботу, 4 ноября, в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" в результате наезда маршрутки погибли двое человек.

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Бардак в стране и Киеве - бегать под колесами маршрутов для того чтобы сесть в тролейбус на второй полосе
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Почему троллейбус высаживал пассажиров во втором ряду?!!
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Водитель маршрутки случайно не мажор обкурено-наколотый? Что скажут цензоровские эксперты?
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да к чему этот бред ....
тут ПРОБЛЕМА ЧТО ТРОЛЛЕЙБУС ОСТАНОВИЛСЯ осознанно-- а не в результате аварии, отключения тока.. такая остановка это злостное вопреки очевидности и даже с умыслом косвенным на такой результат ДТП (но между ног- авось пронесет) не пронесло-- а людей жаль.. горе их детям, родным, близким в один день потерять маму и папу, дедушку и бабушку, сестру-брата.....а может и еще живы и их родители- как знать...в такой Праздник Иконы Казанской Божьей Матери... соболезную......
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Если говорить о бреде, то большего чем у тебя я не читал. "ТРОЛЛЕЙБУС ОСТАНОВИЛСЯ осознанно"??? Может водитель остановил осознанно?
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НЕ СМІШИ-,,,,, цензоровские эксперты?,,,,,,,,,клавойоби ане єксперти
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Вот сейчас скажите что я тролль потому что не люблю Омеляна, а ведь по сути, кто как не министр инфроструктуры должен заниматься упорядочиванием общественного транспорта? Засилье коммерческих маршруток приводит к тому, что коммунальным троллейбусам и автобусам невозможно нормально парковаться на остановке, я вообще молчу о "гонках и терках" устраиваемыми водителями-ушлепками маршруток.
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Вспомните кому принадлежит Богдан и поймете, почему эти лядские лоховозки никуда не исчезнут.
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Я ЗНАЮ КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ "БОГДАН".

Мой пост не об этом.
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О засильи коммерческих маршруток? Та да. Одно другого не касается. Эгеж?
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И кому он принадлежит, после того как Порошенко продал предприятие в 2009 году?
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Берут водителями автобусов всякую хрень с любыми правами и стажем.
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Я давно уже говорил, что все маршрутки нужно убрать к чертям. Только и только городской транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи). Да в той же Европе, никаких нахрен маршруток нет! Это дикость для них. Ну вот кто-то видел или слышал о маршрутках в Барселоне, Риме, Амстердаме, Париже или Майами?! Вот и я не видел, когда там был. Короче, к чертям все эти маршрутки, хочу качественный городской транспорт. И он кстати есть у нас в Украине. Просто для тех "бизнесменов-депутатов", которые "крышуют" эти маршрутки, надо сказать - обязать. Или они идут лесом или пусть продают свои маршрутки-богданки и т.д. на метал, вкладывают деньги в городской транспорт, от которого они, по договоренности с правительством, будут иметь свой процент от этого. Но это страхоебище в виде убогих маршруток на наших дорогах нужно искоренять. У меня все.
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Надеюсь они не были грешниками, и в этой стране больше не родяться.
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Придется тогда по городу пешком ходить. Крупного транспорта не хватит. Это мы уже наблюдали в начале 90-х. Тогда маршруток еще не было. В троллейбус залезть было нереально. Многие троллейбусы, вообще, останавливались между остановками, чтобы выпустить пассажиров, но не набрать новых, а то двери сломают.
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Надо просто разнести остановки крупного транспорта и остановки маршруток на 20-30 метров. И тогда троллейбусы смогут подъезжать к тротуару, а не высаживать пассажиров во второй полосе.
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Тралики и автобусы, порой, реально не могут на остановку заехать из-за уебанов маршруточных.
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Смерть этих невинных людей на совести (если она есть) потешной вороватой и продажной "власти" не видящей, как столица Украины погружается в хаос. Нет порядка ни на дорогах, ни в инженерных коммуникациях, ни в самой "власти". Вирус наживы поразил всех: от ведомств, выдающих пачками незаконные разрешения на хаотичную застройку и размещение заправок в 50метрах от жилых домов и школ, до тех, кто должен контролировать законность и порядок в Киеве.
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При енакиевском птеродактеле было даже хуже на дорогах и тогда самыми опасными были менты и ГАИ -- Врадиевка одна чего стоит .
Эту власть стоит обвинять исключительно в том, что прийдя на крови героев , вовремя войны они не хотят и даже не собираются ничего менять , кроме косметических показушных мер .
К ним просто на порядок выше требования .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСупружеская пара погибла под колесами маршрутки в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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