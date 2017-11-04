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Теги: авто (4641) Киев (18592) торговля (875)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Чтобы не тревожить пчел звуком мотора": в Киеве мужчина продавал мед из багажника электромобиля Tesla. ФОТО+ВИДЕО

Необычного продавца меда заметили на небольшом стихийном рынке у входа в метро "Осокорки".

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Все-таки не понимаю ажиотажа вокруг этих электрокаров. Если эта Тесла такой уж шаг вперед в развитии, то отчего ж она столько лишних денег стоит? Так радоваться электромотору только потому, что нормальные моторы делать так и не научились могут только лица с особыми потребностями, как я думаю. Правильно говорил когда-то скифский философ, сын царя Гнура, брат царя Савлия и Кадуита про Олимпийские игры: "Странные люди эти греки, состязаются у них искусные, а судят состязания неискусные". Со времен скифов ничего не изменилось. А пчеловод молодец, так этот фетиш, навоз с него еще можно разбрасывать, пусть свою цену отрабатывает хоть так.
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треба випустити плавучу Теслу, для переправи через Дніпро
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Мотор стоит гроши и не менялся с изобретения, главное - батарейки.
Шаг вперёд в обратимости, автомобиль не умеет закачивать воздух и превращать его в бензин на спуске, а электро - умеет.
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Человек своё хобби превратил в источник дополнительного дохода. Сто раз молодчина. А если ещё и пациентов на ноги ставит пчелами - вообще уникум, здоровье нынче дорогого стоит. Мед же, побочное приятное дополнение.
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Надеюсь срок ему впаяют Украинские Судьи Святые по полной!!!!
............это ж не сепар епучий,депутатъ
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у моего знакомого ферм.пчеловодческое хозяйство и на ВАЗ 2101 ездит
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так получается он в переходе торговал из багажника?
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Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют.
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А чего вы удивляетесь?Пасечник ныне модное увлечение,один теслой управляет,второй пасечник украиной руководил!
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И куда налоговая смотрит! Обложить деда и каждую пчелу ПДВ!
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а дед тот ещё афер -развёл чувачка даже глазом не моргнул. могу только представить масштаб его пасеки где между ульями ездит "пчеловод" на тесле и так тихо-тихо собирает мёд шоб пчёлки не испугались .... и хозяева пасеки не проснулись.
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Налоговая боится что пчелы не поймут тезис про акциз на нектар
и жжопа налоговиков распухнет так, как мы все давно хотели.
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Подобається Тесла - нехай їздить на Теслі. Когось жабонька душить що працьовитий українець займається корисною справою і досяг певних успіхів?
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Русь-Украина издавна славилась пчеловодством. Монастыри, казаки- фермеры и простой люд держали пчел. Из многих заморских государств многочисленные караваны везли в Киевскую Русь ( древнее название Украины ) разнообразные товары и обменивали их в том числе на мёд и продукты пчеловодства.
Киевский князь Игорь, в 10 веке после утверждения договора с византийскими послами, вместе с другими дарами преподнес им воск, а его жена Ольга - караван из 40 очень больших сосудов что были наполнены медом.
Началом качественно нового этапа развития отрасли в мире считают 1814 г. Именно тогда наш выдающийся соотечественник украинец Петр Иванович Прокопович изобрел первый в мире рамочный (разборный) улей и заложил основы рационального пчеловодства.
А даже сбежавший продажный кацапский холуй этот кремлёвский п...резидент прихвостень матёрый ЗЭК в бегах В.Янукович, признавался что он засыпал, "оздоравливаясь" от психологических стресов полученных на ЗОНЕ под гудение пчел...
Ну а сейчас он янычара засыпает видно под гудение кремлёвских фашистов - рашистов, наших лютых врагов оккупантов банды опричников кровавого ...уйла - путлина.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Чтобы не тревожить пчел звуком мотора": в Киеве мужчина продавал мед из багажника электромобиля Tesla. ФОТО+ВИДЕО
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