"Чтобы не тревожить пчел звуком мотора": в Киеве мужчина продавал мед из багажника электромобиля Tesla. ФОТО+ВИДЕО

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Шаг вперёд в обратимости, автомобиль не умеет закачивать воздух и превращать его в бензин на спуске, а электро - умеет.
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............это ж не сепар епучий,депутатъ
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и жжопа налоговиков распухнет так, как мы все давно хотели.
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Киевский князь Игорь, в 10 веке после утверждения договора с византийскими послами, вместе с другими дарами преподнес им воск, а его жена Ольга - караван из 40 очень больших сосудов что были наполнены медом.
Началом качественно нового этапа развития отрасли в мире считают 1814 г. Именно тогда наш выдающийся соотечественник украинец Петр Иванович Прокопович изобрел первый в мире рамочный (разборный) улей и заложил основы рационального пчеловодства.
А даже сбежавший продажный кацапский холуй этот кремлёвский п...резидент прихвостень матёрый ЗЭК в бегах В.Янукович, признавался что он засыпал, "оздоравливаясь" от психологических стресов полученных на ЗОНЕ под гудение пчел...
Ну а сейчас он янычара засыпает видно под гудение кремлёвских фашистов - рашистов, наших лютых врагов оккупантов банды опричников кровавого ...уйла - путлина.
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