Военные устроили в центре Львова ночную проверку документов у парней призывного возраста, - ZAXID.NET

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Всего на сайте: 183 писателя
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Грести всех под "одну гребёнку" - тупость.
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- Так точно, ссусь!
- Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, - но по ситуации! Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь.
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слышал такое?
Служи дурачок-получишь значок
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а, я не подразумеваю геев, а то многие чего-то путают эти два понятия, а, и среди геев также конечно бывают питары и не питары, в том числе и в независимости от того служили ли они в армии
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Идёт Война. В марте 2014 и эпилептиков - считали годными. А сейчас по барам и кафе сотни - лоботрясов. Правда и сынков властьимущих ето должно касаться.
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а шо?! они разве чем-то отличаються...Рюкзаковичи?!
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игде ж мамкина юбка и справочка об инвалидскойнеполноценности призівника?
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У водил -- у профиков -- аусвайс и удостоверение соц. страхования -- обязательны!
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Бо вже деякі діячі вважать, що не одягли кайдани на перехожих на вулиці - зробили добру справу.
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да если б вп было их бы не проверяли...а мамки на губе под окнами дежурили, да и на цензоре...хрен бы кто бадягу разводил...потому как ВП - другой рассклад...
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як вони всі ще за Майдана повсиралися...
увесь Печерськ злиняв...хати у польщі знімали...свої виводки повивозили...
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одразу за парканом, і с правого боку є ціла шеляга дАрагих кахфе і супертачок, де комфортно засідають нещасні інвалідипожиттю...шкода ,що немає автомата під рукою
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полиция может проверить документы только в 4-х случаях - Вы находитесь на территории или объекте со специальным режимом или на месте осуществления специального полицейского контроля. - Нахождение на месте ДТП или на месте совершения преступления - Ваши внешние признаки или действия дают основания считать, что вы причастны к совершению преступления. - У вас есть при себе запрещенные законом вещи или вещи, на хранение или использование которых нужно разрешение.
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Во время войны призыв всегда связан с принуждением - это нормально.
С другой стороны - страна сегодня - под вдастью хитрожопых НеУкраинцев.
И сегодня полиция, нацгвардия, армия и пр. защищают и их гешефты.
Осознавать это - неприятно.
Пора возвращать себе страну.
И сделать так, чтобы хитрожопый кагал больше никогда не имел никаких шансов.
Это наша страна!
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с какого перепугу у нас тепрь надо передвигаться с документами? и показівать их ВОЕННЫМ??
Недобор в армию?
Зато Верховну Зраду неск. тысяч обороняли. Такие бравые ребята. Донецк за сутки взяли бы. А они очко казнокрадов прикрывают.
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Порошенко повністю прибрав до рук оборонну галузь України / Фото з відкритих джерел Два тижні тому в Україні викрили корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міністерстві оборони, яку, за підозрою НАБУ, організували заступник міністра оборони України Ігор Павловський та директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимир Гулєвич.Ця справа, незалежно від того, виявляться підозрювані винними чи ні, проливає світло на масштабну корупцію у сфері оборони України, і головним у цій корупційній діяльності є Президент Петро Порошенко, пише у статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.
Оборанна галузь України є монополістичною, зауважує автор пубілкації.Майже для всієї продукції зареєстрований всього лише один постачальник, який може піднімати ціни, не відчуваючи тиску конкурентів. Лише державний військовий конгломерат "Укроборонпром" - домінант у цій галузі - вирішує, що із військової продукції буде імпортовано,
- зазначає журналіст.Організація НАКО, яка спільно із Transparency International контролює ринок озброєння в Україні, на своєму інтернет-сайті повідомляє, що 45% закупівель засекречені, що приблизно втричі більше, ніж у Сполучених Штатах. Таким чином, значна частина військової економіки позбавлена будь-якого контролю, веде далі аналітик. Тому Transparency International на міжнародній шкалі від A до F помістила український оборонний сектор в групу D - категорія із "високим корупційним ризиком".Шуллер називає військову економіку в Україні "новим клондайком". Він вказує, що саме війна з Росією, яка вже забрала більше десяти тисяч життів, відкриває небачене раніше джерело доходів для тих, хто до цієї галузі причетний.Для цього є багато причин. По-перше, тут ділиться великий пиріг. З моменту російської атаки, що почалася три з половиною роки тому, оборонний бюджет постійно збільшувався. У 2016 році він становив близько 4% внутрішнього валового продукту. На 2018 рік Порошенко пообіцяв виділити 5% - так вдасться досягнути рівня Росії,
- пояснює автор статті.Сфера оборони України повністю належить Порошенку, констатує Шуллер. До того ж, український лідер не любить, щоб у сферу його впливу хтось "заглядав".
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