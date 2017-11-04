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Теги: армия (8330) Львов (3756) призыв (451) проверка (538) военкомат (173)
Тему создал: Антон Татарніков

Военные устроили в центре Львова ночную проверку документов у парней призывного возраста, - ZAXID.NET

В ночь на 4 ноября проезд Кривая Липа в центре Львова перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста.

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мужик который не был в армии - пидар
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А тот кторый - негоден? тоже?
Грести всех под "одну гребёнку" - тупость.
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- Что, солдат, ссышься?!
- Так точно, ссусь!
- Ну это, солдат, не беда! Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, - но по ситуации! Твой позорный недуг мы в подвиг определим: пошлём в десантники. Там ты ещё и сраться начнёшь.
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кстати. а вояки не имеют права на облавы и силовые действия. военный из сраного военкомата- не мент. им можно и в рожу дать и на..послать
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Sca Manager

слышал такое?
Служи дурачок-получишь значок
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П*тина і Шойгу обізвав? Хрєн зряплату отримаєш.
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Мог бы в конце сообщения не подписываться, и так видно
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та нет, мужчина, в независимости был ли он в армии или не был, если он нормальный человек, мужчина то не пидар, ну то есть я хочу сказать ну это не показатель ни разу
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бывает те которые там были питары, бывает те которые там не были питары,

а, я не подразумеваю геев, а то многие чего-то путают эти два понятия, а, и среди геев также конечно бывают питары и не питары, в том числе и в независимости от того служили ли они в армии
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Миллион 500 тысяч беженцев из Донбасса -- из них много на Лексусах обедают в ресторанах Киева ....... Вопрос -- чего не служат УКраине -- в чем дело ?? Что то с здоровьем ???
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ну так какого х я должен там погибать?они с..ки наколотили а мы должны себя в расход???????!!!!!!!!
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ТЫ ПОГИБНУТЬ МОЖЕШЬ ТОЛЬКО ОТ АНАЛА С ЧЕЧЕНОМ, ОЛЬГИНЕЦ
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нут все кто думает иначе чем шоколад ольгинци.логику включи бот.к тебе домой придут грабители ты свалишь в другой город и че за тебя должен будет сосед отбиваться а???!!!!!
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Сою бомбануло, что с вами Стець там делает что вы все про жопы и про жопы думаете
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так судя по тому что Украина им социалку платит и даже платит тем кто воюет против страны, то донецкие уже выиграли войну. да и депутаты Жоопо блока совсем страх потеряли после Майдана. да и сотрудничество Антонова с россиянами много вопросов ставит.
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Пенсию шахтерам сепаратистам подняли до потолка согласно Пенсионной реформе и согласно закона О Престижности шахтерского труда -- 10 тысяч 700 гривен -- а не престижным военным не на копейку не подняли -- пенсия майора -- комбата полторы тысячи гривен в месяц . Обещали депутаты с Ревой принять закон по СИЛОВИКАМ --пенсии --к певому ноября -- хер вам -- расходитесь по домам . Значит и с первого Января 2018 года Военные не получат пенсий выше чем полторы тысячи гривен в меся\ц . Вдовам шахтеров и тем подняли Пенсии на 2-3 тысячи в месяц -- до 4-5 тысяч гривен -- за то что давала шахтеру и борщ варила -- во как !!!
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НЕ ОБЕЩАЛИ ДО 1 НОЯБРЯ. ИДИ МАЙОР СЛУЖИТЬ. У МЕНЯ ЗНАКОМЫ Й ПРАПОРЩИК ПРИЗВАЛМЯ ПЕНСИЯ С 1400 СТАЛА ЗА 2 ГОДА 2100.
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иди работай чепуха.а не сказки тут рассказывай
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Я свое отработал --- на ракетном топливе --- 10 лет -- а оно токсичнее Зарина и Зомана в 6 раз . Это вам не Чернобыльцы -- месяц и инвалид по уши -- а 10 лет бетона и резиновых костюмов с пластмассовыми сапогами и противогазом на репе . . Моих то уже и почти никого в живых нет сослуживцев и друзей --- умерли за то что бы ты дорогой со своей мамой -- жил хорошо и булочки с вареньем по утрам кушал и детки твои здоровыми росли . Усек -- или матом объяснить ???
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дядя ты смотри внимательно кому я написал усек))а против твоего комента ничего против не имел
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Ага! Импотенция с плоскостопием - ни в 3,14зду, ни в "красну" армию.
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лучше на границе проверяйте. там больше бегунков встретишь.
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А нечего по ночам без документов шляться, когда страна воюет. Зорян с Шкиряком вообще комендантский час ввести предлагает. Не в зоне АТО. а для всей Украины. Лучше бы советничек, за наши бабки, помогал Собакову заказные убийства раскрывать
Военные устроили в центре Львова ночную проверку документов у парней призывного возраста, - ZAXID.NET - Цензор.НЕТ 7452
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Таке враження, що це був японський гоккун. Це такий рiзновид букаке
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Абсолютно нормальные действия.
Идёт Война. В марте 2014 и эпилептиков - считали годными. А сейчас по барам и кафе сотни - лоботрясов. Правда и сынков властьимущих ето должно касаться.
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а шо?! они разве чем-то отличаються...Рюкзаковичи?!
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У нас АТО, а не война. И ВП еще никто не вводил. Так что, по закону действия - не нормальные
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Так в тому і річ, що ніяка війна не йде! Товарообіг росте, дипломатичні представництва працюють, газ качаємо, ділові контакти ростуть (завод Антонов тому у приклад). Про бізнес президента взагалі мовчу, бо заспамлять.
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ненормальные ,,, , , нафик призывы беспредельщиков , , , даешь службу по контракту за адекватное жалованье-зряплату-дендовольствие ,,,
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АЙ-ЯЙ-ЯЙ!
игде ж мамкина юбка и справочка об инвалидскойнеполноценности призівника?
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Хіба військові мають право перевіряти документи у цивільних? У нас, що, введений військовий стан? Маразм якийсь. Роблять шо хочуть, поки не нарвуться на толкового юриста.
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А толковые юристы у олигархов. Вот уж кому всё пофиг.
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Та любий першокурсник юрфаку ви*бе і висушить такого провіряльщика.)
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Я взагалі впереш чую, що цивільна людина забов'язана при собі мати документи. Як москвобад, чесне слово.
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Должна! -- в Бундесе, если нет при себе документов при проверке, то должен в течении часа предоставить доказательства, что они у тебя есть.
У водил -- у профиков -- аусвайс и удостоверение соц. страхования -- обязательны!
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Телефонувати на 102: Мене на вулиці зупинили озброєні люди і вимагають документи, кажуть - що вони військові. По прибутті поліції писати заяву. Дівчатам, що там були, знімати все на телефон.
Бо вже деякі діячі вважать, що не одягли кайдани на перехожих на вулиці - зробили добру справу.
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вояков вместе с тем кто отдал приказ можно засудить.нет вп какие нах облавы.пусть ган..ны с военкоматов не сидят а пойдут повоюют а то место пригрели твари
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И я люблю военных красивых здоровенных...а кто из них устроит проверку в Верховной Раде,в вдруг там найдётся хоть один не смертельно больной и пригодный для службы.
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Так три года это твердят многие украинцы. Почему те, кто наверху неприкасаемы, а чморят рядового гражданина? По налоговой, по уголовным делам, по призыву и так далее... Но сразу в ответ: ты агент кремля и зрадобот.
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Ну а кого поймали из рядовых граждан нужно сразу спрашивать"Готов ли ты к защите панамских офшоров?"
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В таких туристических мекках как Львов проводить такие мероприятия чревато. В общем, как всегда, выслужиться, выпендриться, перегибы на местах... Действия нашей власти выглядят иногда тупее, чем у кацапов.
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КОТ - ОБОСРОТ - ЖИВЕТ И КОРМИТСЯ В ОЛЬГИНО
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От про рюкзакова молодшого - не треба! Бо хлопчина й так потерпає від хунти.
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И много людей ходят по родному городу с документами?
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Вийшов вечером в магазин - поїхав в військомат
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О ! закопошились..ссыкуны...сразу закон зовут..,а обдобанными й у шопу затр...хаными по людям кататься на бимерах закон не нужОН...все ништяк!)
да если б вп было их бы не проверяли...а мамки на губе под окнами дежурили, да и на цензоре...хрен бы кто бадягу разводил...потому как ВП - другой рассклад...
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К тем, кто катается на бимерах, эти проверяльщики на километр срут подойти
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вони б тоді тут взагалі не каталися...всі б здриснули до таткових грошей,та б*лядей,за кордон
як вони всі ще за Майдана повсиралися...
увесь Печерськ злиняв...хати у польщі знімали...свої виводки повивозили...
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А хто спорит, введи ВП, организуй тройки и всех к стенке.
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Коли виходиш із Печерського Військового шпиталюз хірургії після Хлопців-ампутантів,або ще гірше,які без зору лишилися..
одразу за парканом, і с правого боку є ціла шеляга дАрагих кахфе і супертачок, де комфортно засідають нещасні інвалідипожиттю...шкода ,що немає автомата під рукою
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Але ж запальничку і рідину для розпалювання можна знайти?
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Думаєшь,що твій цинізм тут доречний,приходь разом провідаємо Хлопців,потім вирішимо,що підійде автомат чи запальничка.
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Эй Матильда, у одесской титушни, на аэродроме, документы проверили "тщательно"?
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С начало должны заставьте детей элиты нашей пойти воевать, а потом устраивайте такое шоу! Воевать должен тот кто желает, а мы подкинем деньжат и снаряжения.
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Разделили народ на элитную вырезку и пушечное мясо
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В армію загрібають а воювати не дозволяють, ще й тюремними строками лякають, бо ж перемир"я. Паскуди.
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Война закончится не скоро любой ценой спасём офшоры
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Военные не могут проверять документы у гражданских

полиция может проверить документы только в 4-х случаях - Вы находитесь на территории или объекте со специальным режимом или на месте осуществления специального полицейского контроля. - Нахождение на месте ДТП или на месте совершения преступления - Ваши внешние признаки или действия дают основания считать, что вы причастны к совершению преступления. - У вас есть при себе запрещенные законом вещи или вещи, на хранение или использование которых нужно разрешение.
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Люди не знають своїх прав. А вся ця )(уйня на лоха розрахована.
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пора уже давать по рукам или по шее за такие выходки.
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С одной стороны - служить нужно.
Во время войны призыв всегда связан с принуждением - это нормально.
С другой стороны - страна сегодня - под вдастью хитрожопых НеУкраинцев.
И сегодня полиция, нацгвардия, армия и пр. защищают и их гешефты.
Осознавать это - неприятно.
Пора возвращать себе страну.
И сделать так, чтобы хитрожопый кагал больше никогда не имел никаких шансов.
Это наша страна!
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комендантский час ввели в стране или че та я пропустил?))
с какого перепугу у нас тепрь надо передвигаться с документами? и показівать их ВОЕННЫМ??
Недобор в армию?
Зато Верховну Зраду неск. тысяч обороняли. Такие бравые ребята. Донецк за сутки взяли бы. А они очко казнокрадов прикрывают.
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у нас уже года два как минимум должен был быть израильский подход к армии, а тут - показуха, как привыкли...
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Народ готовий захищати свою державу, територію, але цих кримінальних ворюг при владі мотивації захищати не багато.
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Коррупция Порошенко стоит не только денег. Она стоит и жизней украинцев - Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Се все ніщо інше як цілеспрямоване поширення панічних настроїв серед суспільства, яке разом зі збільшенням строку служби, забороною воякам захищати своє життя, підривом складів, показовими вбивствами добровольців тощо має на меті деморалізацію українського суспільства, примушення до виконання так званих мінських угод, чого всіма силами домагається маріонетковий режим колаборантів на чолі з державним зрадником і військовим злочинцем Порошенко, діючи за наказом свого московського начальства.
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Військова економіка в Україні - це "клондайк" Порошенка, - німецьке видання
Военные устроили в центре Львова ночную проверку документов у парней призывного возраста, - ZAXID.NET - Цензор.НЕТ 4792Порошенко повністю прибрав до рук оборонну галузь України / Фото з відкритих джерел Два тижні тому в Україні викрили корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міністерстві оборони, яку, за підозрою НАБУ, організували заступник міністра оборони України Ігор Павловський та директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимир Гулєвич.Ця справа, незалежно від того, виявляться підозрювані винними чи ні, проливає світло на масштабну корупцію у сфері оборони України, і головним у цій корупційній діяльності є Президент Петро Порошенко, пише у статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.
Оборанна галузь України є монополістичною, зауважує автор пубілкації.Майже для всієї продукції зареєстрований всього лише один постачальник, який може піднімати ціни, не відчуваючи тиску конкурентів. Лише державний військовий конгломерат "Укроборонпром" - домінант у цій галузі - вирішує, що із військової продукції буде імпортовано,
- зазначає журналіст.Організація НАКО, яка спільно із Transparency International контролює ринок озброєння в Україні, на своєму інтернет-сайті повідомляє, що 45% закупівель засекречені, що приблизно втричі більше, ніж у Сполучених Штатах. Таким чином, значна частина військової економіки позбавлена будь-якого контролю, веде далі аналітик. Тому Transparency International на міжнародній шкалі від A до F помістила український оборонний сектор в групу D - категорія із "високим корупційним ризиком".Шуллер називає військову економіку в Україні "новим клондайком". Він вказує, що саме війна з Росією, яка вже забрала більше десяти тисяч життів, відкриває небачене раніше джерело доходів для тих, хто до цієї галузі причетний.Для цього є багато причин. По-перше, тут ділиться великий пиріг. З моменту російської атаки, що почалася три з половиною роки тому, оборонний бюджет постійно збільшувався. У 2016 році він становив близько 4% внутрішнього валового продукту. На 2018 рік Порошенко пообіцяв виділити 5% - так вдасться досягнути рівня Росії,
- пояснює автор статті.Сфера оборони України повністю належить Порошенку, констатує Шуллер. До того ж, український лідер не любить, щоб у сферу його впливу хтось "заглядав".
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Верхню гілку управління військовою промисловістю Порошенко окупував разом зі своїми друзями. У Раді безпеки працює його давній діловий партнер, промисловий магнат Олег Гладковский, який в ролі заступника голови відповідає за закупівлі. Людина, яка офіційно заперечує свою роль "наглядача" за оборонним сектором при президенті. На чолі ж "Укроборонпрому" стоїть Роман Романов, який раніше працював на них обох: він як автодилер був пов'язаний із виробництвом автомобілів Гладковского "Богдан", а для президента він керував штабом його виборчої кампанії у 2014 році в Херсонській області", - нагадує журналіст.Тож разом всі ці факти складаються у структуру впливу, яка у професійних колах описується як "вертикаль Порошенко", акцентує увагу німецький оглядач..


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Тепер знову половина патріотів втече на заробітки в расєю))
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в армию надо набирать желающих среди той категории которой нравится воевать, а не среди всех подряд, это ни к чему хорошему не приведёт, ..например среди футбольных фанов, прочее им же всё равно за что и зачем, и пропагандой не надо утруждаться, всего ничего, ещё среди с приводами за хулиганство, гопников там
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВоенные устроили в центре Львова ночную проверку документов у парней призывного возраста, - ZAXID.NET
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