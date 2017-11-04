Волкер: Вашингтон не будет увязывать решение вопроса Донбасса с деоккупацией Крыма

Frank Piter
, KingDiamond
, Алекс Фибер
, Free dom 79bf0950
, Зая
, Gabriel Monte
, Василий Граздич
, Роман Богуцкий
, magic SOM
, Royal Flush
, yeah
, belge
, AshotOneShot
, borodas
, Владимир Суб
, стакато
, Алекс Борис
, Olga 0343b7a1
, Дмитрий Кресович
, Tatyana Pomolova
, Ivan Larsen ecd1898d
, Magdalena Zurbiene
, Шрек Баблокат
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, tihon
, Vovcheg Zak
, Stuart Pearce
, Aлександр Alexsis
, Олена Мисено
, Old Raver
, SergeLi
, Vladimir Chayka
, Николай Водяной
, Nestor Nen
, MausMike
, Pavlo Dudra
, Сергей Петров c4cd020d
, Nataliia Mykhailova
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, Marat Davydov
, GSN
, Yuriy Vernikov
, Владимир_2
, Глеб Егорович Жеглов
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Борис Зет
, Лео Кот
, Олег Хардин
, НИКИТА wild
, Mist
, виталий 0dc2cf7f
, Люцифер
, гонта коваль
, maravillo
, ConfianZa
, МГМ
, cvthtrf
, Алексей Носов d8330900
, Sergey Sryvkin 332ecba0
, Ruslan Ruslan 539676da
, Андрей Лавриненко e607e4e3
, Bandera Rosa
, Карпъ Горпыненко
, 133133
, Никас Андранаки
, Саша Саша Саша
, Petro Good
, васисуалий лоханкин fdb5505f
, GayParade
, амфаш
, Банду-геть
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Myko
, Дід Василь
, OA
, aquarius580 .
, Anatoliy Buchenko
, Юрий Белый
, Олег Таценко
, Anderer
, MClyen Natalia
, vera Rom
, Nikcon
, Салаутдин
, малыш Бакинский
, nazar vitrenko
, Quetzalkoatl
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Welt Schmerz
, Александр Искандер
, Константин Лапин 08c927b3
, Nikolai Nikolai
, Nightly Wanderer
, Андрій Русофобенко
, дядя Сэм f4c0ca00
, Виктор Олексюк
, cimbitep
, Kiev_Kiev_777
, V T 2fd9d4b9
, Nikol Pricol
, Валерий Проценко
, 5 копійок
, Брест
, Планета Земля-Рай
, Андрей Кайнаран
, Роман Степанович Шулла
, Центроболт
, сябро
, Andry Asmodeus
, Совестно за Брата
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Elena Italenna
, птнпнхптнхло
, Максим Атаманюк
, kostjaua5
, Андрей Жуков b738201d
, Alex Dolin 5390fec5
, Юра Амурский
, igezo
, Dimonich
, Корсунский
, EUkozak
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Третий армагедец
magic SOM, Ivan Larsen ecd1898d, Роман Богуцкий, Magdalena Zurbiene, Frank Piter, borodas, Olga 0343b7a1, Tatyana Pomolova, Aлександр Alexsis, Алекс Фибер, Gabriel Monte, Pavlo Dudra, belge, Stuart Pearce, Vladimir Chayka, Old Raver, Николай Водяной, Василий Граздич, Глеб Егорович Жеглов, ConfianZa, гонта коваль, Royal Flush, Владимир Суб, Владимир_2, Mist, Андрей Лавриненко e607e4e3, Алексей Носов d8330900, Лео Кот, Petro Good, Люцифер, Anatoliy Buchenko, Леопольд Пупкин a45bc2dc, Дід Василь, Nataliia Mykhailova, Anderer, Олег Хардин, cvthtrf, Игорь Мельник 1e80ecc1, vera Rom, Quetzalkoatl, Nightly Wanderer, nazar vitrenko, малыш Бакинский, cimbitep, Александр Искандер, дядя Сэм f4c0ca00, aquarius580 ., Nikol Pricol, Карпъ Горпыненко, амфаш, Шрек Баблокат, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Никас Андранаки, KingDiamond, Elena Italenna, Геннадий Медведев 4e590f22, сябро, kostjaua5, Виктор Олексюк
Всего на сайте: 183 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
про 07/11/2017 ничего не слышал?
Ответить
То делают ето - ОСНОВАТЕЛЬНО хоть и долго.
Волкеру - РЕСПЕКТ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Крым возвращается отдельно, Донбасс - отдельно.
Одно не мешает другому.
Ответить
Ответить
Ответить
Маю час та наснагу.
Ответить
Ответить
Всем плевать..., в том числе и на свои же обязательства в рамках Будапештского соглашения.
Или они говорят (США), тем самым, возобновляйте свое ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд если не сотни (на тот момент, это был 3-й ядерный потенциал в мире, больше чем уверен, что путин подумал бы (если бы мы его сохранили), надо ли лезть в Крым!), за филькиную грамоту. А цена потери убитыми и ранеными, умники считали...? Думаю что нет!
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прогресс регресса.
Ответить
Ответить
Ответить
А. Н. Островский драма "Бесприданница" (1879).
Ответить
Даже пофантазируем, что упадут ядерные бомбы... Тебе будет легче? Да радиация накроет Всю Украины. А там от детонации взорвутся АЭС...
И Путин сидеть не будет, а пошлет ответку. У него есть чем. Вот веселуха наступит. Нет Земного шарика, кругом один песок вперемешку с ядерным пеплом...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Это вопрос принципиальный и ни о каком доверии империи зла, несмотря на заверения хуйла в его добрососедстве и мирных намерениях не может быть и речи.
Именно поэтому дальнейшие события в Крыму будут развиваться стремительно и по нарастающей, ассиметрично политическому интриганству и тайным договорнякам прокремлевских элит по Донбасу о которых достаточно хорошо известно в США. Именно поэтому руководство Украини, в лице администрации Порошенко, вместо летального оружия получает лишь пустые обещания.
Впрочем, от их дальнейших шагов мало что зависит и вопрос Крыма уже решен - это прерогатива национальной безопасности США и НАТО.
Ответить
Ответить
Ответить
Лётчиков нет.
Ответить
Крым и Донбасс - отвлекающий маневр и предмет торга.
Ответить
Ответить
Мы выполним минские соглашения, где гарантии что хуйло выполнит свою часть?
.
Ответить
«Стоимость санкций с точки зрения потерь дохода стран, которые являлись инициаторами санкций, составляет примерно $3,2 млрд в месяц», - пояснил Джезайри (цитата по ТАСС).
По его подсчетам, в общей сложности за прошедшие три года эти суммы складываются примерно в $100 млрд. Общую сумму потерь самой России Джезайри при этом оценивает в $52-55 млрд, или примерно 1% ВВП.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/28/04/2017/590332b69a7947ae385244b0
==========================================
Потери США только от одного тайфуна -300 млрд.
Ответить
Или они говорят, тем самым, возобновляйте ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд если не сотни (на тот момент это был 3-й ядерный потенциал, больш чем уверен, что путин подумал бы, надо ли лезть в Крым!), за филькиную грамоту. А цена потери убитыми и ранеными, умника считали...?
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или они говорят, тем самым, возобновляйте ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд, за филькиную грамоту.
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
Ответить
Ответить
Жаль, что Америка идёт на поводу рабсии
Ответить
Ответить
Ответить
Реально - это то что Россия страна агрессор.. которая собственными руками из украинцев сделала себе врагов.. на доолгие годы.. Здесь вам не простят
И вполне реально задушить.. санкциями.. постепенно.. вашу педерацию
А прикидуются тут только вы.. делая круглые глаза и вереща "а мы тут не при чём.."
Ответить
Ответить
Это гопнический шантаж.. мы готовы прекратить на Донбассе в обмен на постепенный уход от темы Крыма
Ответить
именно поэтому они будут действовать в Криму против хуйла независимо от событий на Донбасе
Ответить
Или они говорят, тем самым, возобновляйте ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд, за филькиную грамоту.
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить