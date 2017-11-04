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 Форум Украины(632729)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (21061) санкции (6528) Донбасс (16568) Волкер Курт (124)
Тему создал: Антон Татарніков

Волкер: Вашингтон не будет увязывать решение вопроса Донбасса с деоккупацией Крыма

США не собираются ставить в зависимость урегулирование ситуации на востоке Украины с Крымом, несмотря на то, что не признают присоединение полуострова к России.

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Можно и бактериологическое оружие применить. Оно дешевле чем ядерное и его намного легче доставить прямо в центр Мацквы.
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Ви ответ десяток ядерных ракет прилетит. Оно Вам нада?
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Опередили; собирался ответить точно так же.
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А они и так прилетят. Хуйло если не окупирует Украину он ее уничтожит. Он ето прямо и сказал. А война есть война и все способы хороши. Когда сотни добровольцев под видом гостарбайтеров распылят в сотнях кацапских городов бактериологическое оружие, кацапам мало не покажется. Кстати в Украины есть куча АЕС которые тоже можно задействовать при попутном ветре. Я просто уверен, что Европа сдерживает Хуйла потому что ето знает.
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Конгресс США ужесточил санкции против Крыс Кремля.а с 29 января у Путлерских шакалов начнётся совершенно новая ЖИЗНЬ...
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ну если украинцы стали терпелами то так и будет идти...
про 07/11/2017 ничего не слышал?
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В отличии от Украинских "палитиков made in ussr", США если за что то берутся ( например: заставить русню "вернуть" ворованое.
То делают ето - ОСНОВАТЕЛЬНО хоть и долго.
Волкеру - РЕСПЕКТ!
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а что уже Донбасс вернули Украине?какой респект3,14стаболам мирового пошиба,которые не увязывают оккупацию украинского Крыма с оккупацией и войной в украинском Донбассе?
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Завтра на РАБссии МАЙДАН.Плешивый педофил спрятался в ИРАНЕ,Дима Денег НЕТ,в Китае
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Привыкли всегда у кого то просить что либо и скыглить...а самим занести задницу нет времени......воруем,разваливаем страну,кто виноват в этом...а кто у нас у власти!?
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вся проблема в тотальной "пономарщине" и раздувании мифов, что суркову волкер ставит ультиматумы, и сурков уже не знает куда деваться.Помню еще был "чемоданчик керри"(на него тогда молились все порохоботы, щас затихло)... На самом деле идут обычные закрытые переговоры, идет поиск компромиссов. хуйло достиг целей - крым оккупирован, Украина дестабилизирована (в том числе и реформатором-кондитером), в нато, ес путь заказан. Только наивный будет мечтать, что страна в которой бушуют экономический, политический кризисы щас начнет что-то там возращать. Ага. суркову ваще пох эти переговоры, он может их вести годы и включать дурачка
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Правильно, не надо перегружать подорванную санкциями психику ватников.
Крым возвращается отдельно, Донбасс - отдельно.
Одно не мешает другому.
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Бабло Путлера нашли в СИНГАПУРЕ.эту новость распространило несколько мировых агентств.Кроме РАБссии конечно,иибо Плешивый ВиолончеГлист не ВОР
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Когда об этом месяц назад говорил немец, то все орали, что это ганьба... Как всё быстро меняется)
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Путинсое бабло теперь будут млрозить повсеместно - имеют право и возможность.
Маю час та наснагу.
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А что тут не понятно?
Всем плевать..., в том числе и на свои же обязательства в рамках Будапештского соглашения.
Или они говорят (США), тем самым, возобновляйте свое ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд если не сотни (на тот момент, это был 3-й ядерный потенциал в мире, больше чем уверен, что путин подумал бы (если бы мы его сохранили), надо ли лезть в Крым!), за филькиную грамоту. А цена потери убитыми и ранеными, умники считали...? Думаю что нет!
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
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Под новые Санкции Конгресса США попадут 278 предприятий РАБссии нефте-газового и военного секторов экономики,а с 29 января 2018 года их дочерние компании за бугром.подчеркнул Глава Госдепа Рекс Тиллерсон.Сливай воду КацаПсины.
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Главное-заткуть кацапские обстрелы на донбассе. А санкции будут до развала рашкостана,как и совка. Это очевидно. Так что не нужно полыхать.😊
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Сначала говорили о победе через несколько часов, потом обещали парад победы в севастополе, после этого начали переговоры, теперь мечтаем всё вернуть после распада рашки.
Прогресс регресса.
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Один выстрел с территории Бахрейна где находятся базовые ракеты США,способные уничтожить любую точку на планете Земля.и Крыма просто нет.
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"Так, не доставайся же ты никому!"
А. Н. Островский драма "Бесприданница" (1879).
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Ты просто глупый или совсем...? Не знаешь, какими современными ПВО обладают ВЧ в Крыму? Ни одна ракета, ни один летак не прорвутся в Крым.
Даже пофантазируем, что упадут ядерные бомбы... Тебе будет легче? Да радиация накроет Всю Украины. А там от детонации взорвутся АЭС...
И Путин сидеть не будет, а пошлет ответку. У него есть чем. Вот веселуха наступит. Нет Земного шарика, кругом один песок вперемешку с ядерным пеплом...
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Независимо от имитации "войны" на Донбасе, которая используется прокремлевской агентурой с целью оттянуть внимание и дать время хуйлу укрепиться в крымском регионе, Турция, Великобритания, США и другие члены НАТО не позволят создать в Крыму Северную Корею 2, напичкав ее ядерным оружием.
- Это вопрос принципиальный и ни о каком доверии империи зла, несмотря на заверения хуйла в его добрососедстве и мирных намерениях не может быть и речи.
Именно поэтому дальнейшие события в Крыму будут развиваться стремительно и по нарастающей, ассиметрично политическому интриганству и тайным договорнякам прокремлевских элит по Донбасу о которых достаточно хорошо известно в США. Именно поэтому руководство Украини, в лице администрации Порошенко, вместо летального оружия получает лишь пустые обещания.
Впрочем, от их дальнейших шагов мало что зависит и вопрос Крыма уже решен - это прерогатива национальной безопасности США и НАТО.
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а кто тебе сказал что летальноо оружия в Украине нет?
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Прерогатива безопасности США и НАТО Ближний Восток. РФ отвоевала себе базы в Сирии. Сейчас душит Египет.
Крым и Донбасс - отвлекающий маневр и предмет торга.
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Безопасность стран НАТО в Черноморском регионе имеет не менее важную цель чем в регионе, соседствущем с Северной Кореей
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Аннексию не признаем, но и возмущаться этим фактом не будем - так?
Мы выполним минские соглашения, где гарантии что хуйло выполнит свою часть?
.
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Совокупные потери экономики Евросоюза, США и других стран, наложивших на Россию свои санкции, составили около $100 млрд и вдвое превысили потери самой России, заявил специальный докладчик Совета ООН по правам человека, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, Идрис Джезайри на пресс-конференции в Москве.

«Стоимость санкций с точки зрения потерь дохода стран, которые являлись инициаторами санкций, составляет примерно $3,2 млрд в месяц», - пояснил Джезайри (цитата по ТАСС).

По его подсчетам, в общей сложности за прошедшие три года эти суммы складываются примерно в $100 млрд. Общую сумму потерь самой России Джезайри при этом оценивает в $52-55 млрд, или примерно 1% ВВП.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/28/04/2017/590332b69a7947ae385244b0

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Потери США только от одного тайфуна -300 млрд.
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А как же с обязательствами в рамках Будапештского соглашения.
Или они говорят, тем самым, возобновляйте ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд если не сотни (на тот момент это был 3-й ядерный потенциал, больш чем уверен, что путин подумал бы, надо ли лезть в Крым!), за филькиную грамоту. А цена потери убитыми и ранеными, умника считали...?
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
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Украина никогда не имела международный ядерный статус и не имела производства ядерного оружия. Как и Республика Беларусь и Казахстан. Россия получила этот статус как правоприемница СССР. Распиливались и средства доставки- стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-122.под присмотром американцев. Возможно судьба ядерного оружия обговаривалась и была решена ещё до Беловежских соглашений. Тогда они ещё не представляли что будет дальше. Ельцин предполагал что Вооруженные Силы останутся общими,однако Кравчук сказал что "В Украине думают по другому",поэтому всё начали пилить .продавать,выводить. Коммунизм полный. Кто-то очень неплохо заработал.
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Можливо мав на увазі , пора вже самим хоч щось робити .
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А как же с обязательствами в рамках Будапештского соглашения.
Или они говорят, тем самым, возобновляйте ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд, за филькиную грамоту.
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
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НПО "Центр" Минск , здесь делались центрифуги для обогащения. Были и еще технологии у РБ и Украины . Решили не замарачиваться .
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Это кацапский вариант.. Разделить как 2 отдельных конфликта..
Жаль, что Америка идёт на поводу рабсии
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Не на поводу. Просто можно реально относится к жизни, а в этом и есть суть циничной внешней политики, а можно жить фантазиями, прикидываясь при этом убогими угнетёнными. При реальном отношении проблемы возможно постепенно разрешить. Жизнь в фантазиях не решает проблем.
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оккупируй чужие территории .развязывай кровавые конфликты убивай людей.создавай людям и соседям проблемы а опосля давай их разруливать так как тебе выгодно....от куйла сии фантазии...жизнь говорит следующее-когда у моего соседа хорошо,то и мне хорошо ...или если у соседа горит дом.подают ведро с водой,рашист ведро с бензином всем соседям...подсовывает...
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что значит реально и что значит прикидываясь?
Реально - это то что Россия страна агрессор.. которая собственными руками из украинцев сделала себе врагов.. на доолгие годы.. Здесь вам не простят
И вполне реально задушить.. санкциями.. постепенно.. вашу педерацию
А прикидуются тут только вы.. делая круглые глаза и вереща "а мы тут не при чём.."
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ещё как кацапский.. Вся эта эпопея с Донбассом и затевалась.. как отвод удара из-за Крыма.. Чтоб договаривались только за Донбасс но забыли про Крым..
Это гопнический шантаж.. мы готовы прекратить на Донбассе в обмен на постепенный уход от темы Крыма
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США и НАТО глубоко наплевать на договорняки прокремлевских элит по сдаче Крима
именно поэтому они будут действовать в Криму против хуйла независимо от событий на Донбасе
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А как же с обязательствами в рамках Будапештского соглашения.
Или они говорят, тем самым, возобновляйте ядерное оружие, потому что мы облажались, по полной!
И кто должен ответить с украинских политиков, за то что мы отдали оружие, ценной $10-ки млрд, за филькиную грамоту.
И мне стыдно за СМИ, которые приглашают Л.Кравчука в студию как "эксперта". Все на что он способен, так это рассказать как валить страну!
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Америка і Великобританія самі і розвязали руки Орді- Московії , коли відібрали ядерну зброю . І факт є фактом - і Європа і Америка волали , не чиніть спротив коли Путлєр окуповував Крим. Така реальність.
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За 23 Ядерное оружие превратилось бы в опасный хлам. Тут не могут сподобиться патронный завод построить или корабль сделать. Всё гниёт и разваливается.
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Одне витікає з іншого , саме Будапештський меморандум і розвязав руки Орді - Московії . І тут є правда два варіанти , чому вони так зробили - на тобі Україну на розтерзання і заспокойся або візьми наживку і подавись . Нинішній владі , як субєкту , дали індульгенцію на грабунок України і українців . І тут знову два варіанти , грабунок дуже вигідний хану Орди- Московії Путлєру , таким чином знекровлюються Україна і українці а це прекрасне підгрунтя для остаточної окупації , але з іншої сторони кредити заганяють Державу в безвихідь і залишається лишень одне - продавати чорноземи , щоб розрахуватись з Заходом , а це зовнішнє управління . Але якщо домовляться з ханом Орди - Московії, про поверненню кредитів набраних Порошянуковичем , то загарбання відбудеться швидко .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВолкер: Вашингтон не будет увязывать решение вопроса Донбасса с деоккупацией Крыма
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