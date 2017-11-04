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Теги: обвинение (356) ООН (2327) секс (417)
Тему создал: Антон Татарніков

Против сотрудников ООН выдвинуто 31 обвинение в сексуальных преступлениях, - DW

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 новом обвинении в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации, полученном в адрес ее сотрудников. Эти жалобы поступили в течение трех месяцев с июля по сентябрь и касаются событий разной давности.

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30 понятно - по 15 между парами. А 31-й? Тихо сам с собою
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В ООН служат цветные из отсталых стран,много к ним исков за изнасилование,пусть вводят их в ДНР,им понравится
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вот ведь как оно.... а говорили что каски - голубые )))
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Не сильно и удивился. В ООН много представителей из Африки и Арабского Востока. А там народ горячий...
Но надо видеть и положительные моменты- "о 24 женщинах и 6 девочках", т.е. все представители женского пола.
А если поглубже копнуть европейских представителей? Вот бы сраму всплыло!
Приятно, что украинцы ни в каких сексуальных скандалах не замечены, как с одной, так и с другой стороны.
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Может и так... Настоящие мужики умеют держать язык за зубами, особенно когда... ну, это... с мужиками.
Что же касается украинцев, то они не такие дурни, чтобы на весь мир хвастаться, сколько они с женой, сколько с кумой, а сколько с представительницами славного города Нью-Йорка!
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Организация Объединенных Наций.
Вот они и объединяются.
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А сотрудники ООН что не люди? И еще неизвесно как выражались эти домагательства. или проституток возите с ними .
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Маняцюри у ООН!? Шуткуєте? А серед кого більше їх серед негрів, азіатів, чи білих?
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От количества потреблённого алкоголя зависит.
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Треба було на роботу в ООН євнухів брати. А то наберуть нормальних людей, підсунуть їм блядюг, щоб нещасного самця потім за "цугундер тримати".
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Не-не. Не сработало бы. Евнух, он тоже мог. И дамы этим пользовались. Главной целью было не допустить появление "левого" наследника.
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Да, промашка вышла. Нужно было писать "імпотентів". И тогда уж пофамильно всех перечислить: Порошенка, Гройсмана, Парубія, Турчинова, Яценюка, весь склад ВРУ (семи скликань) та Кабміну (всіх кабмінів, совмінів, совнаркомів, починавючи з 1917 року)...
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Вот если бы тебя негр из ООН с автоматом изнасиловал- ты бы тоже обиделся
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Домогательства и изнасилование разные "вещи". На изнасилование, тем более с автоматом, я бы согласился, а на домогательство - обиделся (люблю доконані дії).
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Большинство этих так называемых "преступлений" основаны на жалобах проституток которые в Конго и Сиера-Леоне сотнями толпятся под базами ООН. Суть же жалоб сводится к тому что обслужив клиента за оговореные 2$, проститутка начинает требовать еще 200 угрожая пожаловаться его начальству на изнасилование, домогательство или на то что она несовершеннолетняя, тоесть банальный шантаж.
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Интересно ты сам расследование проводил?На сколько мне известно в ООН эти дела расследуются по нескольку лет и есть обвинительный приговоры
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Таки да. С туземками связываться себе дороже.
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модно счас стало всем шлюхам обелять себя "вдруг вспомнив" , что их "насиловали" в позе наезницы, С теми ж звездами кино вообще смех и грех- мечтающие прыгнуть в постель продюсерам, ввиду отсуствие таланта, чтоб пробится на большой экран , через 20лет начали говорить ртом что их принудили и изнасиловали. Скоро проститутки начнут на клиентов в суд подавать: "Он меня принудил к оралу, а я боялась что если откажу, то он мне не заплатит деньги"
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Так вот чем они там озабочены постоянно. Это называется-глубокая сексуальная озабоченность. Ждем пикантных новостей из ОБСЕ.😊
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А якщо будуть брати до праці в ООН тільки переможців конкурсів краси, то досягнуть 100% результату.
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Бигус снял сюжет о доходах Королевской. Распространяйте для тутой ваты...
https://m.youtube.com/?app=m&persist_app=1#/watch?v=dRQfy3GhpiE
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Во все века за военными обозами следовали обозы из борделями и все было чин чином.Это теперь те кто сами трахаются как мыши пищат о домагательствах.Здоровых мужиков забрали на длительное время от жен и девок а за тем их обвиняют в домогательствах,идиотизм солжаты не монахи.
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ООН из разряда бесполезных организаций трансформируется во вредную
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ООН,как я уже говорил,исчерпало себя из развалом СССР и теперь переросла скотее в ОПА (Организацию Потенциальных Агрессоров)где это видано что участники имеющие право голоса в ООН развязавши войну сами длжны голосовать за то чтоб наказать себя а без 100% голосов никакие санкции не проходят.
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*** танка
мы с вас любезнейший хереем !
ну кто же кушает... бульон?
на генеральной ассамблее
ООН
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Ну что касается домогательств то у них там все жестко затянуто. Если открыть перед женщиной дверь или заплатить за нее в ресторане считается сексизмом и домогательством, то мне как женщине такие мелочи более чем приятны. Ну а если имело место изнасилование то уже представитель ООН это сделал или кто другой то однозначно катрировать нужно.
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Надо не забывать,что во многих африканских (и не только) странах,где миротворцы находятся десятилетиями, уже у многих из них открыты свои бизнесы и т.д..Особенно этим любят заниматься французы.ООН живет по своим законам.
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передает Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n461685

Хм, заглянул по ссылке на Deutsche Welle, действительно обнаружил такую статейку в РУССКОЯЗЫЧНОЙ версии сайта. Проверил на немецком языке - там новости про Ближний Восток. На английском - Трамп с Меланьей на Гаваях и Венесуэла. Короче, ориентация на целевую аудиторию. Потом вспомнил, что ведутся разговоры о миротворцах ООН на дамбасе вплоть до кацапской границы и расеюшка категорически против. Ну как тут вовремя не рассказать о неграх-насильниках в голубых касках? Они еще на танках танцевали, но без голубых касок, помните?
Цензор, фильтруй базар с кацапоязычных сайтов, даже если они под солидной вывеской!
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Идиоты, скоро трахаться вообще будет преступлением.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПротив сотрудников ООН выдвинуто 31 обвинение в сексуальных преступлениях, - DW
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