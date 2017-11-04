Против сотрудников ООН выдвинуто 31 обвинение в сексуальных преступлениях, - DW

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, Elena Italenna
, птнпнхптнхло
, Максим Атаманюк
, kostjaua5
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, Alex Dolin 5390fec5
, Юра Амурский
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Но надо видеть и положительные моменты- "о 24 женщинах и 6 девочках", т.е. все представители женского пола.
А если поглубже копнуть европейских представителей? Вот бы сраму всплыло!
Приятно, что украинцы ни в каких сексуальных скандалах не замечены, как с одной, так и с другой стороны.
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Что же касается украинцев, то они не такие дурни, чтобы на весь мир хвастаться, сколько они с женой, сколько с кумой, а сколько с представительницами славного города Нью-Йорка!
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Вот они и объединяются.
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https://m.youtube.com/?app=m&persist_app=1#/watch?v=dRQfy3GhpiE
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мы с вас любезнейший хереем !
ну кто же кушает... бульон?
на генеральной ассамблее
ООН
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обращайтесь в МАГАТЭ.
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Хм, заглянул по ссылке на Deutsche Welle, действительно обнаружил такую статейку в РУССКОЯЗЫЧНОЙ версии сайта. Проверил на немецком языке - там новости про Ближний Восток. На английском - Трамп с Меланьей на Гаваях и Венесуэла. Короче, ориентация на целевую аудиторию. Потом вспомнил, что ведутся разговоры о миротворцах ООН на дамбасе вплоть до кацапской границы и расеюшка категорически против. Ну как тут вовремя не рассказать о неграх-насильниках в голубых касках? Они еще на танках танцевали, но без голубых касок, помните?
Цензор, фильтруй базар с кацапоязычных сайтов, даже если они под солидной вывеской!
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