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Теги: армия (8330) учения (2177) артиллерия (211)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ. ФОТОрепортаж

Артиллеристы Вооруженных Сил Украины оттачивают свое мастерство на полигонах, упражняются в быстром реагировании и перемещении развертывания артиллерийских и ракетных систем.

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Молодцы красиво только рыла чиновников с пиаром все испортили
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Все нормально, тільки якась свиня пише дурні коменти та займається самопіаром.
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Без керованої зброї артилерія не зможе зупинити ворога! Потрібно масове виробництво протитанкових керованих снарядів Комбат та керованих снарядів Квітник/Карасук. Сучасна війна це війна високоточної зброї! Звичайними снарядами щоб знищити танки чи ДОТи потрібно витратити 600-800 снарядів а при застосування керованих снарядів достатньо 4-6 снарядів.
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Ми досі не виробляємо керованих ракет для РСЗО Град, Ураган, щось там ніби то розробляється для Смерчів. Немає безпілотних апаратів які можуть зависнути над позиціями ворога і підсвітити променем лазера цілі для удару керованими ракетами!!!!! Еліпс розсіювання ракет Ураганів та Смерчів - кілометри, Градів - сотні метрів, тому це вже не зброя для ведення сучасної війни - це зброя дикунів.
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Кошмар! Нет смысла жить! Мы все умрем! но!!!!... если спросить Igor L, то он расскажет как жить.. И нужно больше восклицательных знаков, а то текст будет восприниматься как-то по дебильному
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Игорь сказап правду. Нельзя врать народу! Что мы увидели нового--ничего, что то как то модернизировано. Вот и все. Недавно Турчинов восхваплялся поставкой в войска сотен новой и модернизированной боевой техники, А когда расшифровали, то всего то за год отремонтировали 2-а МИ--8 из всего более менее существенного. В годы войны из конвеера выходил каждый день боевой самолет. Понимаем, нет денег. Тогда стройте супермаркеты!
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Нулевый, для тебя есть Амстор в Донецке. Пользуйся и ни в чем себе не отказывай.
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издание "Корреспондент" принадлежит агенту ФСБ олигарху Курченко... "классный" ты источник указал!.. Давай еще шнягу про "распятого мальчика в трусиках" с "русвесны"
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Три бронежилета на себя напялил от страха, и это среди "своих", Карл!
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А без цих похмурих морд камандірскіх ніяк не можна було обійтися?
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Дудеть и в барабан бить наверное будут.
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Стандарты НАТО епты. Совок 60х годов, такой армией нужно пугать европейцев, венгров например.
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Нарощення выдображається в покрашених бордюрах, чи в застарілій техниці?
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зачем эти понты? Артиллерия давно должна не на полигоне отрабатывать а по реальным целям на крысме.
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надо освобождать свои земли захваченные врагом.
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Дудеть и в барабан бить будут.
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Выше ты писало, - " наверное будут"
Что изменилось, калоцапчик?
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В пєті вираз обличчя дитини, яку бабця до церкви притягла відірвавши від улюбленної іграшки
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Для ВС ВСУ готов ещё один Су-27 (фото)
Nov. 3rd, 2017 at 4:32 PM

Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ - Цензор.НЕТ 7150
Намедни в сети появилось фото очередного истребителя Су-27, после ремонта готового вступить в ряды ВС ВСУ. Бортовой номер данной машины №23 и ранее она не фигурировала в рядах готовых к выполнению своих прямых задач.

С учётом введённых в строй ВС ВСУ истребителей Су-27, эта машина будет как минимум 36-й по счёту.
Полный список Су-27 ВС ВСУ можете увидеть в таблице сведенной Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ - Цензор.НЕТ 7150prof_eug.
Примечательно, что фото запечатлело не только готовую машину, но и ведущуюся работу над следующим бортом. А потому - далі буде!
Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ - Цензор.НЕТ 3571
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Фантом-2 на 3 ПТУР или о чем говорит странный набор боевой платформы?
Nov. 3rd, 2017 at 3:36 PM

Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ - Цензор.НЕТ 5611
Интересное фото было опубликовано намедни ГП "Антонов". Так, в ходе демонстрации ВВС Кувейта транспортного самолёта Ан-178 в кадр попала наша боевая платформа "Фантом-2" колесной формулы 8х8, в странной сборке.

Так, на платформе был установлен боевой модуль с пулеметом НСВТ калибр 12,7-мм и 3 ПТУР "Барьер"... Да, вы не ошиблись, именно 3 ПТУР.
Согласитесь, весьма странный набор ПТУР, ведь "Фантом-2" колесной формулой 6х6 неоднократно светился на публике с 4 ПТУР "Барьер", а на выставке в США, он помимо облагороженного блока Б8В20 имел на вооружении 2 ПТУР "Барьер" и колесная формула была 8х8.
По всей видимости, "Фантом-2" продолжает проходит испытания и в данном случае речь идет о поиске наиболее эффективного баланса между нагрузкой на колесную формулу и огневой мощью. Скорость, мобильность, проходимость и устойчивость явно находятся в приоритете, тем более, что данная платформа так же должна эвакуировать с поля боя раненных.
А посему, можно сделать вывод, что окончательный вариант боевой платформы "Фантом-2" мы увидим ещё не скоро. Хотя, может оно и к лучшему, коль её эффективности уделяют столько внимания.
Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ - Цензор.НЕТ 6660
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Посмотрите вчерашний репортаж в вечерних новостях на плюсах, не пожалеете！
Убила фраза: ""но не рискнули показать возможности новых разработок, потому продемонстрировали стрельбу из проверенных орудий""
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Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ - Цензор.НЕТ 5744Назар Приходько
Щойно ·

У Львові військові перекрили одну з вулиць і перевіряли документи у чоловіків призовного віку. Також вони намагалися потрапити до нічного клубу "Парадокс".
В той же час, у Дніпрі, солдати-строковики з військової частини Новомосковська будуть новий міст, а начальник будівництва це не тільки підтверджує, а й вважає, що це нормально.
Про події у Київському "JugendHub", я думаю, вам нагадувати не треба.

Я навів три на перший погляд не пов'язані мід собою факти, але це на перший погляд. Насправді ж, з 2016-го року армією впевнено, стройовим кроком, ба навіть маршкидком повертається совочище, у вигляді відловів, залучення до будівництва "полірування" плаців заради показухи і т.д
Що вже казати про підрозділи, які беруть участь у бойових діях... Приниження гідності від ВСП - стає буденністю, непобоюся цього слова ТУПОРИЛІ догани від совкового офіцер'я щодо нестатутного одягу, взуття чи неголеності на передовій - стає звичним явищем... Ми тут всі жадіємося на "УССР-2.0" яка повертає собі позиції у повсякденному житті та цивільних сферах, а найстрашніше - це якраз реінкарнація совка в армії під час війни...
Реінарнований совок - ніколи не виграє війну у совка, який нікуди не зникав 100 років. От де біда, і з нею терміново треба щось робити!
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Усьо пропало, на днях молодых людей сняли с поезда и отправили в Нац гвардию.
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Це строковики, вони все одно не воюють, хай хоч мости роблять. І, так, у Львові ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно відловлювати "патріотів" на дискотеках і заганяти в армію. Іначе "свідомі галичани" туди не потраплять)))).
Пи.Си. Син після бакалаврату КПІ проходить строкову службу в Одеській області. Не западенець. Не супер-патріот. Просто громадянин України.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрактические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ. ФОТОрепортаж
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