Практические занятия по наращиванию возможностей ракетных войск и артиллерии ВСУ. ФОТОрепортаж

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https://politexpert.net/74109-ukrainskii-zhurnalist-eto-nenormalno-kogda-v-voyuyushei-strane-podnyatye-po-trevoge-tanki-ostanovilis-na-polputi
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Что изменилось, калоцапчик?
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Nov. 3rd, 2017 at 4:32 PM
Намедни в сети появилось фото очередного истребителя Су-27, после ремонта готового вступить в ряды ВС ВСУ. Бортовой номер данной машины №23 и ранее она не фигурировала в рядах готовых к выполнению своих прямых задач.
С учётом введённых в строй ВС ВСУ истребителей Су-27, эта машина будет как минимум 36-й по счёту.
Полный список Су-27 ВС ВСУ можете увидеть в таблице сведенной prof_eug.
Примечательно, что фото запечатлело не только готовую машину, но и ведущуюся работу над следующим бортом. А потому - далі буде!
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Nov. 3rd, 2017 at 3:36 PM
Интересное фото было опубликовано намедни ГП "Антонов". Так, в ходе демонстрации ВВС Кувейта транспортного самолёта Ан-178 в кадр попала наша боевая платформа "Фантом-2" колесной формулы 8х8, в странной сборке.
Так, на платформе был установлен боевой модуль с пулеметом НСВТ калибр 12,7-мм и 3 ПТУР "Барьер"... Да, вы не ошиблись, именно 3 ПТУР.
Согласитесь, весьма странный набор ПТУР, ведь "Фантом-2" колесной формулой 6х6 неоднократно светился на публике с 4 ПТУР "Барьер", а на выставке в США, он помимо облагороженного блока Б8В20 имел на вооружении 2 ПТУР "Барьер" и колесная формула была 8х8.
По всей видимости, "Фантом-2" продолжает проходит испытания и в данном случае речь идет о поиске наиболее эффективного баланса между нагрузкой на колесную формулу и огневой мощью. Скорость, мобильность, проходимость и устойчивость явно находятся в приоритете, тем более, что данная платформа так же должна эвакуировать с поля боя раненных.
А посему, можно сделать вывод, что окончательный вариант боевой платформы "Фантом-2" мы увидим ещё не скоро. Хотя, может оно и к лучшему, коль её эффективности уделяют столько внимания.
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Убила фраза: ""но не рискнули показать возможности новых разработок, потому продемонстрировали стрельбу из проверенных орудий""
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Щойно ·
У Львові військові перекрили одну з вулиць і перевіряли документи у чоловіків призовного віку. Також вони намагалися потрапити до нічного клубу "Парадокс".
В той же час, у Дніпрі, солдати-строковики з військової частини Новомосковська будуть новий міст, а начальник будівництва це не тільки підтверджує, а й вважає, що це нормально.
Про події у Київському "JugendHub", я думаю, вам нагадувати не треба.
Я навів три на перший погляд не пов'язані мід собою факти, але це на перший погляд. Насправді ж, з 2016-го року армією впевнено, стройовим кроком, ба навіть маршкидком повертається совочище, у вигляді відловів, залучення до будівництва "полірування" плаців заради показухи і т.д
Що вже казати про підрозділи, які беруть участь у бойових діях... Приниження гідності від ВСП - стає буденністю, непобоюся цього слова ТУПОРИЛІ догани від совкового офіцер'я щодо нестатутного одягу, взуття чи неголеності на передовій - стає звичним явищем... Ми тут всі жадіємося на "УССР-2.0" яка повертає собі позиції у повсякденному житті та цивільних сферах, а найстрашніше - це якраз реінкарнація совка в армії під час війни...
Реінарнований совок - ніколи не виграє війну у совка, який нікуди не зникав 100 років. От де біда, і з нею терміново треба щось робити!
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Пи.Си. Син після бакалаврату КПІ проходить строкову службу в Одеській області. Не западенець. Не супер-патріот. Просто громадянин України.
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