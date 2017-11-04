"Запасайтесь гробами, кремлёвские черти!" - осужденный российский публицист Стомахин получил премию Сахарова "За мужество"

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Всего на сайте: 183 писателя
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Самозахваты тогда были довольно выгодным бизнесом да понаехавших татар. Это факт. Они так по всему на крысму гастролировали.
Суть такого захвата в том, что из узбекистана к примеру заезжала очередная бригада татар, которые захватывали место где то в пригороде , где им понравится , ставили там будку для ночевки, иногда ставили какой нибудь заборчик, потом подтягивалась из того же таджикистана или узбекистана уже татарская семья, которой продавали этот участок как официальный. Хотя ни те не другие вообще не имели никакого отношения к на крысму.
И такие карусели были по всему острову.
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ты о чем, болезный?
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Как самостоятельная силовая структура существовала в 1991 по 2000. Как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и привлечением новых военных кадров на добровольческой основе воссоздана с 13 марта 2014 года.[2][3]. Общая численность - до 60 000 военнослужащих.
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На сколько я помню, самострои менты сносили в 2007.
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"Федеральное агентство новостей сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания <...> в поисковом сервисе новостей Google News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки", - говорится в заявлении.
В русской службе "Би-би-си" убедились, что в настоящее время в Google News действительно нет прямых ссылок на публикации РИА ФАН. Название издания упоминается только в сообщениях, процитированных другими средствами массовой информации.
Как заметили "Ведомости", в агрегаторе также не отображаются ссылки на другие СМИ, которые, как и РИА ФАН, упоминались в расследовании РБК о "фабрике медиа". Среди них такие ресурсы, как "Инфореактор", "Экономика сегодня", "Народные новости", "Политика сегодня", "Нью информ" и "Политэксперт".
В "Фабрику медиа", по данным РБК, входят 16 интернет-порталов, связанных общим адресом регистрации, руководителем или общим уникальным идентификатором сервисов Google. Аудитория этих порталов в феврале 2017 года составляла 36 млн человек, из которых 11 млн приходилось на РИА ФАН.
В ФАН, которое позиционирует себя как "лидера по освещению конфликта" в Сирии, назвали случившееся "актом политической цензуры" и пообещали обратиться в суд и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).Русская служба Би-би-си убедилась, что в настоящее время в Google News нет прямых ссылок на публикации РИА ФАН. Название издания упоминается только в сообщениях, процитированных другими средствами массовой информации.
В расследовании РБК также отмечалось, что "фабрика медиа" может быть связана с "Агентством интернет-исследований" (IRA), также известным как "фабрика троллей". Возможным инвестором обеих "фабрик" СМИ называли структуры бизнесмена Евгения Пригожина. В прессе его также называли "поваром Путина".
О "фабрике троллей" стало известно в 2015 году. Бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, заявив, что работала в ней "троллем", то есть писала за деньги комментарии определенного содержания под постами в соцсетях.
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Ты хоть понимаешь,что такой диагноз вашему ФСБ - КГБ нарисовать, что в туалет сходить? Как раз он, один из АДЕКВАТНЫХ проживающих на недоимперии! Вы еще,его награждать будете, не одним орденом и улицы называть в честь его и Немцова! И да я очень горжусь, что такие умные люди за Украину,которые прекрасно понимают,что развал недоимперии обязательно будет в наказание вам,за ваш беспредел по всему миру,за сепаратизм, за терроризм,за вранье, за репрессии,за убийства людей в Украине ,Сирии,Грузии,Чечне.
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Как известно, большевики, совершившие переворот 100 лет назад, отказались от обязательств империи, в части признания ее внешних долгов. За это, и за сепаратный мир с Германией, которая уже была почти разбита и через полгода рухнула, совок попал в лепрозорий и почти полную изоляцию. Это повлекло за собой период «разрухи». Дело было не в том, что инфраструктура была полностью уничтожена, а в том, что ее некому было восстанавливать, налаживать и запускать в работу. Во власть пришли пролетарии, которые не умели и не хотели работать, зато они очень любили убивать «классово чуждый элемент».
К нему, вместе с буржуа - собственниками средств производства, были причислены инженеры и прочая интеллигенция, названная вождем пролетариата «г*вном нации». Тут дедушка Ленин из трех слов, два начисто переврал. Вместо интеллигенции, надо было поставить пролетариат, а нации в России как не было до большевиков, так и после нее никакой нации нет. Но дедуля отжигал еще и не такое, особенно - по части массовых убийств, поэтому про его оценку интеллигенции все успешно забыли. А между тем, инженеры были, во множестве, иностранного происхождения, из Англии или Германии, посему - их послевоенные остатки, мгновенно выехали по домам, а вместе с ними и местные коллеги, понимающие, куда все катится.
Тогда большевики подвели черту под всем: финансами, промышленностью, технологиями, образованием и даже историей. Они решили все создавать с чистого листа, почти не опираясь на предыдущие достижения и опыт. То есть, отказ от «царского наследия» был полным и всеобъемлющим. Большевики стали писать собственную историю и за неимением лучшего, стали писать ее кровью. Они сразу полезли войной на территории, которые откололись от умершей империи и к которым их государство не имело никакого отношения, ибо сами отказались от имперского наследия. И вот начался каскад войн по периметру границ. Украина, Польша, Закавказье, Средняя Азия и Сибирь.
Потом была передышка, ибо все, что могло стрелять, и чем можно было стрелять, было произведено при ненавистном царе, а потому - стало заканчиваться. Надо было производить новое, а как оказалось, этого делать нечем и некому, а за рубежом оружия купить было нельзя по причине от выплаты долгов. Это вызвало перерыв череды войн, и большевики усиленно занялись организацией нового военно-промышленного комплекса, выписывая себе инженеров, оборудование и технологии у другого изгоя - Германии, а потом к этому подключились Штаты, которым совок ничего должен не был. Так все и шло до 1936 года, пока «вежливые люди» или «ихтамнеты» из совка, не прибыли в Испанскую Каталонию, где приняв испанские псевдонимы, стали «защищать местный пролетариат», ибо русскоязычных там обнаружено не было.
Но все эти 15 лет, пока совок не воевал на чужой земле, шла беспощадная война на земле собственной. Эта война уносила не меньше жизней, чем обычная война с другим государством. Количество жертв исчислялось миллионами. Мясорубка не останавливалась. Как только закончилась испанская эпопея, внутренняя мясорубка вышла на максимальные обороты и то, что значит 1937 и 38 годы, знают все. А потом наступил год 39, когда совок влез в Польшу и Финляндию, а в следующем году, он же влез в Балтию. Уже в 41 году на очереди стояла Германия, но расклад изменился, фюрер не стал ждать своей очереди и напал первым. Это был единственный случай, когда войска противника действительно ступили на землю совка, хоть это было следствием действий самого совка. Потом была Северная Корея, кровавые подавления мятежей в ГДР, Венгрии и Чехословакии, Ближний Восток, Эфиопия, Ангола Куба, Афганистан, в конце концов.
В общем, совок всегда лез в кровавую бойню, а когда не мог ее устроить вне своих границ, переключался на массовые убийства своих граждан. Вот именно такая страна стала образцом для РФ, которая признала правонаследие за совком. И сразу пошло Приднестровье, Абхазия, Чечня, Дагестан, Грузия, Украина, Сирия.
Все это приводит к простому и логичному выводу о том, что в отношении РФ нельзя применять привычные критерии оценки. Именно Москва по праву заслужила презумпцию виновности. То есть, как только она засвечивается в какой-то войне, мятеже или терактах, ее вина должна приниматься автоматически, если не удастся доказать обратное. Только такой подход позволит сохранить миллионы жизней и не допустить нового масштабного побоища. Альтернативы этому подходу просто не существует.
антиколорадос
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