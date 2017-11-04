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Теги: Крым (21061) оккупация (7443) премия (279) репрессии (1958)
Тему создал: Антон Татарніков

"Запасайтесь гробами, кремлёвские черти!" - осужденный российский публицист Стомахин получил премию Сахарова "За мужество"

Осужденный в России на семь лет за якобы призывы к экстремистским действиям российский публицист Борис Стомахин стал лауреатом премии "За мужество" имени Андрея Сахарова.

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В любом обществе,даже в самом ненормальном,есть адекватные люди.Параша готовила захват Крыма,а "наши резиденты" посылали нацгвардию и мусоров Крымских татар дубасить,вот ведь какая штука.
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Ти на морозі чи просто долпойоп?
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))) Долпойоп, так вас дам багато чи в тебе просто роздвоєння ( розтроєння) особистості?
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Одно и другое. Не может среди нацистов быть людей и к тому нормальных .
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к стати это правда. мусора беркутявые разгоняли самострои татар под симферополем.
Самозахваты тогда были довольно выгодным бизнесом да понаехавших татар. Это факт. Они так по всему на крысму гастролировали.
Суть такого захвата в том, что из узбекистана к примеру заезжала очередная бригада татар, которые захватывали место где то в пригороде , где им понравится , ставили там будку для ночевки, иногда ставили какой нибудь заборчик, потом подтягивалась из того же таджикистана или узбекистана уже татарская семья, которой продавали этот участок как официальный. Хотя ни те не другие вообще не имели никакого отношения к на крысму.
И такие карусели были по всему острову.
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І яке це відношення має до захоплення мордором Криму?
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имеет. это я написал по поводу поста костьяуа5. Он написал правду, и действительно украинские мусора разгоняли татар.
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ну это вина Украины,разрешили вернуться выселенному народу,а жилья не дали,хотя бы комнату в общаге,а ведь их дома совок раздал переселенцам из рашки,а где жить татарам-с емьям с детьми?
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Зато теперь никаких самозахватов. Крым отжали просто при порицании формальном запада.
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Татары не имели к Крыму отношение ?? А мои друзья из Бюрюсинска Иркутской области --полные хозяева я так понимаю Крыма -- с дачами и квартирами ???
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подтягивалась из того же таджикистана или узбекистана уже татарская семья, которой продавали этот участок как официальный. Хотя ни те не другие вообще не имели никакого отношения к на крысму.


ты о чем, болезный?
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Прав Стомахин ,сказав кремлевские черти,потому что вся рос. власть и народ,кто за нее голосует и поддерживает осатаненные и их ждут гробы в скором времени.
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Это когда заново созданная Нацгвардия крымских татар дубасила? Можно с этого момента поподробнее?
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Уважаемый инет вам в помощь)))Я учился в днепре нацгвардию поднимали,требования татар крымских о земле подавлять)))За быком она тогда была,кто помнит.Шила в мешке не утаишь))
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Это видимо вам не помешало бы в помощь взять интернет, так как я писал с конкретным вопросом именно вам.
Как самостоятельная силовая структура существовала в 1991 по 2000. Как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и привлечением новых военных кадров на добровольческой основе воссоздана с 13 марта 2014 года.[2][3]. Общая численность - до 60 000 военнослужащих.
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Извиняюсь.Новосозданая не била.Не заметил это слово.Я вообще-то про чучму и драчука гвардию говорил,если вы не обратили внимание.
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Ну из вашего поста не было понятно, по этому я и хотел уточнить, про какие года идет речь.
На сколько я помню, самострои менты сносили в 2007.
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Почему ценсор кормит новостями только с России и о России ? Почему нет новостей с ЕС , США ?
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Скажи спасибо что хоть цензор вас кормит. А то судя по нику голодаешь, давно nesraL.
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ты сам то нормальный? не.. можно и не спрашивать - придурок ты.
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Як тільки в кацапії знаходять нормальна людину, то виявляється,що вона вже сидит у тюрмі...
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Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, заявило, что новостной агрегатор Google News прекратил выдачу его новостей в поиске, а также удалил полный архив ранее опубликованных сообщений, передает "Би-би-си".
"Федеральное агентство новостей сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания <...> в поисковом сервисе новостей Google News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки", - говорится в заявлении.
В русской службе "Би-би-си" убедились, что в настоящее время в Google News действительно нет прямых ссылок на публикации РИА ФАН. Название издания упоминается только в сообщениях, процитированных другими средствами массовой информации.

Как заметили "Ведомости", в агрегаторе также не отображаются ссылки на другие СМИ, которые, как и РИА ФАН, упоминались в расследовании РБК о "фабрике медиа". Среди них такие ресурсы, как "Инфореактор", "Экономика сегодня", "Народные новости", "Политика сегодня", "Нью информ" и "Политэксперт".
В "Фабрику медиа", по данным РБК, входят 16 интернет-порталов, связанных общим адресом регистрации, руководителем или общим уникальным идентификатором сервисов Google. Аудитория этих порталов в феврале 2017 года составляла 36 млн человек, из которых 11 млн приходилось на РИА ФАН.
В ФАН, которое позиционирует себя как "лидера по освещению конфликта" в Сирии, назвали случившееся "актом политической цензуры" и пообещали обратиться в суд и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).Русская служба Би-би-си убедилась, что в настоящее время в Google News нет прямых ссылок на публикации РИА ФАН. Название издания упоминается только в сообщениях, процитированных другими средствами массовой информации.
В расследовании РБК также отмечалось, что "фабрика медиа" может быть связана с "Агентством интернет-исследований" (IRA), также известным как "фабрика троллей". Возможным инвестором обеих "фабрик" СМИ называли структуры бизнесмена Евгения Пригожина. В прессе его также называли "поваром Путина".
О "фабрике троллей" стало известно в 2015 году. Бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, заявив, что работала в ней "троллем", то есть писала за деньги комментарии определенного содержания под постами в соцсетях.
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Олег Шагонов
Ты хоть понимаешь,что такой диагноз вашему ФСБ - КГБ нарисовать, что в туалет сходить? Как раз он, один из АДЕКВАТНЫХ проживающих на недоимперии! Вы еще,его награждать будете, не одним орденом и улицы называть в честь его и Немцова! И да я очень горжусь, что такие умные люди за Украину,которые прекрасно понимают,что развал недоимперии обязательно будет в наказание вам,за ваш беспредел по всему миру,за сепаратизм, за терроризм,за вранье, за репрессии,за убийства людей в Украине ,Сирии,Грузии,Чечне.
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Если без ликвидации рашки вернуть крым нереально,значит он скоро вернется. Только вот что с тамошними ватопитеками делать?
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еще как удастся и произойдет єто быстрей чем они думают
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РАБссия проводит сегодня рюсский марш в честь народнага Ядинства Путлерской Шайки и 86 % кацаПсинов
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Презумпция виновности
"Запасайтесь гробами, кремлёвские черти!" - осужденный российский публицист Стомахин получил премию Сахарова "За мужество" - Цензор.НЕТ 6297

Как известно, большевики, совершившие переворот 100 лет назад, отказались от обязательств империи, в части признания ее внешних долгов. За это, и за сепаратный мир с Германией, которая уже была почти разбита и через полгода рухнула, совок попал в лепрозорий и почти полную изоляцию. Это повлекло за собой период «разрухи». Дело было не в том, что инфраструктура была полностью уничтожена, а в том, что ее некому было восстанавливать, налаживать и запускать в работу. Во власть пришли пролетарии, которые не умели и не хотели работать, зато они очень любили убивать «классово чуждый элемент».
К нему, вместе с буржуа - собственниками средств производства, были причислены инженеры и прочая интеллигенция, названная вождем пролетариата «г*вном нации». Тут дедушка Ленин из трех слов, два начисто переврал. Вместо интеллигенции, надо было поставить пролетариат, а нации в России как не было до большевиков, так и после нее никакой нации нет. Но дедуля отжигал еще и не такое, особенно - по части массовых убийств, поэтому про его оценку интеллигенции все успешно забыли. А между тем, инженеры были, во множестве, иностранного происхождения, из Англии или Германии, посему - их послевоенные остатки, мгновенно выехали по домам, а вместе с ними и местные коллеги, понимающие, куда все катится.
Тогда большевики подвели черту под всем: финансами, промышленностью, технологиями, образованием и даже историей. Они решили все создавать с чистого листа, почти не опираясь на предыдущие достижения и опыт. То есть, отказ от «царского наследия» был полным и всеобъемлющим. Большевики стали писать собственную историю и за неимением лучшего, стали писать ее кровью. Они сразу полезли войной на территории, которые откололись от умершей империи и к которым их государство не имело никакого отношения, ибо сами отказались от имперского наследия. И вот начался каскад войн по периметру границ. Украина, Польша, Закавказье, Средняя Азия и Сибирь.
Потом была передышка, ибо все, что могло стрелять, и чем можно было стрелять, было произведено при ненавистном царе, а потому - стало заканчиваться. Надо было производить новое, а как оказалось, этого делать нечем и некому, а за рубежом оружия купить было нельзя по причине от выплаты долгов. Это вызвало перерыв череды войн, и большевики усиленно занялись организацией нового военно-промышленного комплекса, выписывая себе инженеров, оборудование и технологии у другого изгоя - Германии, а потом к этому подключились Штаты, которым совок ничего должен не был. Так все и шло до 1936 года, пока «вежливые люди» или «ихтамнеты» из совка, не прибыли в Испанскую Каталонию, где приняв испанские псевдонимы, стали «защищать местный пролетариат», ибо русскоязычных там обнаружено не было.
Но все эти 15 лет, пока совок не воевал на чужой земле, шла беспощадная война на земле собственной. Эта война уносила не меньше жизней, чем обычная война с другим государством. Количество жертв исчислялось миллионами. Мясорубка не останавливалась. Как только закончилась испанская эпопея, внутренняя мясорубка вышла на максимальные обороты и то, что значит 1937 и 38 годы, знают все. А потом наступил год 39, когда совок влез в Польшу и Финляндию, а в следующем году, он же влез в Балтию. Уже в 41 году на очереди стояла Германия, но расклад изменился, фюрер не стал ждать своей очереди и напал первым. Это был единственный случай, когда войска противника действительно ступили на землю совка, хоть это было следствием действий самого совка. Потом была Северная Корея, кровавые подавления мятежей в ГДР, Венгрии и Чехословакии, Ближний Восток, Эфиопия, Ангола Куба, Афганистан, в конце концов.
В общем, совок всегда лез в кровавую бойню, а когда не мог ее устроить вне своих границ, переключался на массовые убийства своих граждан. Вот именно такая страна стала образцом для РФ, которая признала правонаследие за совком. И сразу пошло Приднестровье, Абхазия, Чечня, Дагестан, Грузия, Украина, Сирия.
Все это приводит к простому и логичному выводу о том, что в отношении РФ нельзя применять привычные критерии оценки. Именно Москва по праву заслужила презумпцию виновности. То есть, как только она засвечивается в какой-то войне, мятеже или терактах, ее вина должна приниматься автоматически, если не удастся доказать обратное. Только такой подход позволит сохранить миллионы жизней и не допустить нового масштабного побоища. Альтернативы этому подходу просто не существует.
антиколорадос
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КацаПсины и Германия братаны с 1710 года.Неразлучные
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Німці то такі собі "євро-вялікіє", навіть прапор в СРІ був такий же пітух-мутант. Хтось тут писав скільки вони вкладали в царську Парашу - маса грошей. Потім родачки-ампиратори посрались, а потім заслали чЛєніна. Навіть Гітлєр і то спершу бросився лизатись з виродками. Пише що дуже поважав руцких, вялікий народ, говорив((
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Весь Ютьюб забит кацаПсинской Мировой Майданой
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Переписка Кайзера Вилгьельма и сЦаря РАБссии Николашки Гольштейна рассекречена сегодня.Письма двух Мудаков-братьев двоюродных накануне Первой Мировой войны,это шедевр ИДИОТИЗМА...
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ВООБЩЕ Я ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОШУСЬ К МАССОВЫМ ПОСАДКАМ НА САКРАЛЬНЫЙ СРАЛИНСКИЙ ЧЕРВОНЕЦ РАСЯЯНСКОГО СКОТА. ГУЛАГ-2 ДОЛЖЕН ВОЗРОДИТЬСЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ОПЯТЬ ОПЕТУШИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПЕДЕРАЦИИ В ИХ РАЗРАБОТАННОЕ ВЕКАМИ ОЧКИ, А ПОТОМ ПОСПОСОБСТВУЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАЗВАЛУ ЭТОЙ ОРДЫ КРАСНОЖОПЫХ ЖИВОТНЫХ.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Запасайтесь гробами, кремлёвские черти!" - осужденный российский публицист Стомахин получил премию Сахарова "За мужество"
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