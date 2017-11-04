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Теги: железная дорога (1097) праздник (1628) Гройсман (3596)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гройсман поздравил железнодорожников: Модернизация железной дороги является приоритетом

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днем железнодорожника.

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Ітон відпочиває😊і так кожен рік, і з року в рік..
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Гройсман всё ещё премьер?
Медлит, медлит мой Михо...
Боюсь, что своими постами скоро стану личным врагом главного покровителя Пэдро и его команды. (Даже не буду упоминать его светлое прозвище. И трикорол не поможет).
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Наверное, хорошо-таки, что Евро-2012 у нас прошло. А то бы и этих симпатичных поездатых поездов не было, по сей день. Кстати, я их так и не увидел, по сей день. Ни разу. Наверное- не судьба...
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Грося -- трусельной неутомим Приехал из Канады куда ездил носки дариь Трюдо Почему не трусы Непонятно ОН все таки чувачок больше по трусам Так вот Взялся за железную дорогу Думаю такое отважное решение приблизит пимздохеншваанц железки на годы
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Полагаю, намеки на то, что уважаемый Грося- засланец с винницкого рынка, где, возможно, торговал трусами и носками, здесь неуместны!
Лучше отметьте его фантастическое преображение под крылом Пэдро...
К стати, розовые очки, ему очень к лицу (пачке)!
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Американський Сенат пропонує надати нашій державі кораблі прибережної зони діїСенат США схвалив проект «Закону про бюджет США на потреби національної оборони на 2018 рік». У ньому передбачається виділити 500 мільйонів доларів для підтримки України в оборонній сфері та в питаннях забезпечення безпеки

Цим документом передбачено, що ВМС України можуть розраховувати на допомогу американської сторони у відновленні свого бойового потенціалу, зокрема, у питаннях передачі платформ та озброєння для корабельно-катерного складу національного флоту, побудови системи спостереження за морською обстановкою, а також у наданні військово-морських протимінних засобів.Гройсман поздравил железнодорожников: Модернизация железной дороги является приоритетом - Цензор.НЕТ 5809
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Отож. Звиздець "ленінській кузні", якщо не освоїть випуск Київських тортів в монпансьє.
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У Гойсмана заявленных приоритетов, шо блох на порохоботе из будки
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Задлубав вже цей багатостаночник з вінницького привозу!
Гройсман! Літай літаками Бені Коломойського.
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А что еще может высрать провинциальный жЫдёнок с купленным образованием, заточенный набабло? Тем более друг Пецьки? Друг Пецьки - это диагноз!
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Мне эти "рехформаторы" напоминают прожектор перестройки .Вроде как под кальку скопировали.
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каждый праздник одно и то же.....это является приоритетом. а на деле нифига
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Серьожа. Ти хіба не знаєш, що любиш чи не любиш жінку (тітку), а треба казати, що любиш, бо не дасть. Так і Гройсман...
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Я думаю что железнодорожники ответили достойно на поздравление от продавца трюселей.Ну типа ПТН-ПНХ...трошечки по другому конечно
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Твою мать, у этого недоросля все в приоритете, но только никто ничего не делает при бурной имитации работ.
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Автошляхи вже модернізував,тепер час за залізницю братися.Це ж скільки можна на металобрухт всього поздавати...
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Тепер баржі с кавунами по чавунці з неймовірною швидкістю😊мабуть заходив до клюбу...такі прям познання познаходились у області доріг залізних! А метро?
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Ну все,пропала железная дорога.И туда реформаторы добрались.
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Прочитал - Модернизация железной дороги является приоритетом - подумал, хорошо хоть не реформа.
Дочитал до - реформирования железнодорожного транспорта - понял, что скоро разбогатею. Бензиновый генератор у меня есть, надо будет запастись кругами к болгарке, если реформирование железнодорожного транспорта начнётся, а то после круги будут дорого когда резко увеличится спрос. От моего дома до железной дороги, метров 300. После реформы буду резать никому ненужные рельсы и сдавать в пункты приёма металлолома. После избавления от врагов народа, всё равно железную дорогу переделывать на колею 1435 мм.
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т.е. ямки все засыпали, заасфальтировали, теперь возьмемся за железную дорогу, да Вова?. Может сразу взяться за воздушные трассы: места много и деньги на воздух!
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"15 ноября 1873 года в жизни старого Екатеринослава произошло важное
событие: был открыт для грузового и пассажирского движения первый
участок дороги Лозовая - Александровск (ныне Запорожье) с ветвью на
Екатеринослав общей протяженностью 208 верст...
Газета «Одесский вестник»
по этому поводу напечатала из Екатеринослава лишь краткое сообщение:
«15 ноября 1873 года открыта, наконец, ветвь железной дороги у
Екатеринослава. Открытие прошло, сверх ожидания, без публичного
банкета: городских властей не приглашали; ограничились домашним
праздником. Были, по обыкновению, тосты, спичи и всякие
благапожелания…» "
Скучно как то все прошло у них, у далеких прапапередников открытие железной дороги. А сколько при этом мостов построили через всякие речушки,и жд станций... Ни Царя Батюшки,ни министров-реформаторов на открытии, ни речей "мыздобулы". А ведь равного тому еще не построили через 150 лет
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Вангую: суть реформирования сведётся к передаче в "правильные" ручёнки 86% грузоперевозок без баласта сопутствующей убыточной инфраструктуры с параллельным дотированием частного и монопольного владельца государственными бабками на модернизацию подвижного состава и колейного хозяйства.
Цифирь распила бюджета на инновации достигнет космических масштабов. И кто же этот счастливчик? Ждём подсказки от Омеляна
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГройсман поздравил железнодорожников: Модернизация железной дороги является приоритетом
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