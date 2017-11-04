"Нет товаров, нет покупателей", - блогер показал пустые полки умирающего "Амстора" в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж

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и вообще еще не сезон
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- еще и всю Украину кормил...
вот что животворящий рюззький мир делает...
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А в Крым говорят теперь переехали донецкие семьи , ненавидящие Украину и подальше от войны . А рабы азметовские наверно в тот магазин и не ходили- не для них строили
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Земельная реформа в Украине: известный политик призвал приватизировать лесВсе леса в Украине, которые являются промышленными, необходимо приватизировать.Об этом в эфире телемарафона Oboz TV "Земельная реформа. Кто? Кому? Когда? За сколько?" заявил экс-мэр Черкасс Сергей Одарыч."Лично я сторонник приватизации лесов. То есть, я считаю, что в государственной собственности должны остаться некоторые территории, и это должны быть терротории заказников", - подчеркнул он. По его словам, во многих странах мира работает такая система."Все леса, которые имеют промышленное значение, должны быть приватизированы. Никаких трагедий я не вижу. Я был во многих странах. Например, яркий пример та же самая Норвегия. Прекрасные леса, прекрасные горы. Есть, где прогуляться, но они все частные", - объяснил Одарыч.http://antikor.com.ua/articles/201322-zemeljnaja_reforma_v_ukraine_izvestnyj_politik_prizval_privatizirovatj_les
от і 3,14здувавби 3,14дарас у Норвегію ...
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