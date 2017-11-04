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 Форум Украины(632703)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Донецк (7501) оккупация (7442) Казанский Денис (87)
Тему создал: Антон Татарніков

"Нет товаров, нет покупателей", - блогер показал пустые полки умирающего "Амстора" в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж

Супермаркет "Амстор" на проспекте Ильича, видимо, доживает последние дни.

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это фотошоп. снимали в 5 утра в феврале...
и вообще еще не сезон
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брали бы пример с крымчан... нужен крестный ход вокруг магазина в какошниках ну и всем скопом поклоны бить в сторону кремлевской мекки... глядишь полки репой завалят
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Покропить святой водичкой надо бы. Говорят, помогает...
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Брыхня!!!! Пенсионеры Домбабвэ, получая рассейские пенсии, уже все раскупили!!!
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Главный ассортимент в этом супермаркете - конфетки Рошен
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Так зато ж без биндер и на каноничном руцком !!
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Я так розпереживався за бідний даунер, що навіть не поснідав. Та там майже кожен заробив мінімум прикладом по 2,17бальнику при кожній зустрічі з солдатом ВСУ.
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Биндеры,не путайте!НЕ умирающий, а освобожденный! Если бы не доблестные ополченцы-шахтеры,то там бы скуплялись солдаты НАТО!
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А слабо тем дуракам, что кричали и звали путина, зайти в этот магазин и еще раз так же покричать ?! !=)) Эхо то какое будет, эхо !!! =)
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Дуралеи донецкие, вы лучшие !! Вы просто молодцы !! =))
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Это постановка львовского театра. В маладой республике, на самом деле, комунизьм уже
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Просто теперь это быдло ездит к фошиздам и все под ноль выгребает
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Порошенко посмотри, что ты наделал?! Зрада!!! )))
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А когда то был самый сытый регион
- еще и всю Украину кормил...

вот что животворящий рюззький мир делает...

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А шо вы хотели! Весь дамбасский бомонд (народ) щас на Багамах.......
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Так все кто там покупали просто выехали из ЛУГАНДОНа . Шахтер где живет и тренируется?
А в Крым говорят теперь переехали донецкие семьи , ненавидящие Украину и подальше от войны . А рабы азметовские наверно в тот магазин и не ходили- не для них строили
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А как он там в принципе ещё не закрылся??? В Мариуполе- давно... тавой. Но, у нас нашлось чем занять нишу. Кажись "Сильпо" там сейчас.
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и за это ваевали гнида, сопля и чепушило?
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В супермаркетах Днiпра в продаже наконец появились долгожданные рыбьи кости. По самым низким биржевым..

"Нет товаров, нет покупателей", - блогер показал пустые полки умирающего "Амстора" в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 1361
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Это никого не должно волновать они не заслужили лучшей жизни.
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...Земельная реформа в Украине: известный политик призвал приватизировать лес
Земельная реформа в Украине: известный политик призвал приватизировать лесВсе леса в Украине, которые являются промышленными, необходимо приватизировать.Об этом в эфире телемарафона Oboz TV "Земельная реформа. Кто? Кому? Когда? За сколько?" заявил экс-мэр Черкасс Сергей Одарыч."Лично я сторонник приватизации лесов. То есть, я считаю, что в государственной собственности должны остаться некоторые территории, и это должны быть терротории заказников", - подчеркнул он. По его словам, во многих странах мира работает такая система."Все леса, которые имеют промышленное значение, должны быть приватизированы. Никаких трагедий я не вижу. Я был во многих странах. Например, яркий пример та же самая Норвегия. Прекрасные леса, прекрасные горы. Есть, где прогуляться, но они все частные", - объяснил Одарыч.http://antikor.com.ua/articles/201322-zemeljnaja_reforma_v_ukraine_izvestnyj_politik_prizval_privatizirovatj_les
от і 3,14здувавби 3,14дарас у Норвегію ...
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Можно на полках разместить гильзы,фрагменты моста,школы,можно и котлеты с российского отборного мяса.что курсирует гумконвоем
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Цензор.НЕТФорум Украины"Нет товаров, нет покупателей", - блогер показал пустые полки умирающего "Амстора" в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж
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