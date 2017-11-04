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Теги: депутат (3082) Луганщина (4276) Нацполиция (9278) Северодонецк (249)
Тему создал: Антон Татарніков

Убийство Самарского: на месте преступления обнаружены кирпичи, - Нацполиция

В Луганской области на месте убийства депутата Северодонецкого городского совета от Блока Петра Порошенко Сергея Самарского нашли кирпичи.

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А еще вода и земля ну и трава пожелтевшая вот така у них работа куйню нести!
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ну да, обнаружено, что в момент убийства Венера была в Скорпионе,Марс только прошел Андромеду... А как иначе когда там в руководстве САБАКОВ,ХЕРАЩЕНКО,КАПЗДЕЕВА,ШКУРЯК,КИВА ???? Мы не рабы ......
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Похоже, что прав был Воланд:
Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.(с)
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Бачу, що поліція реально просунулася у роскритіі злочину.
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Если пишут , что он позвонил жене в 5 вечера, а потом телефон отключился, то гдето он был до ночи .
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Як фахово і блискавично працює поліція ! Вже навіть цеглину знайшли ! )))
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"Если взять один кирпич, мало толку в нем... "
Убийство Самарского: на месте преступления обнаружены кирпичи, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5463
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Под Раду пару машин кирпича надо, но не для тупых голов, а просто замуровать...
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Ыыберутся суки подземными ходами А пагубий как олигофрен и подорваная черноволиха Через стеклянный купол
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Ходить надо с револьвером , как я и прут в машине время такое
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Похоже преступника кто то спугнул и он от страха наложил кирпичами.
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по кирпичу можно выйти на киллера....дело почти раскрыто
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В 2012 был депутатом от Батькивщины, в 2014 - не прошел как самовыдвиженец... и побежал в список Будки. Хоть тушкой, хоть чучелом - но шоб во власть. Тьфу!
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це так Зіркий Сокіл на третю добу помітив, що у камері немає однієї стіни
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Цензор,не смеши так.Прочла заголовок-чуть кофе не подавилась.
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Не смешите человека когда он ест печенье..
Дождитесь когда он начнёт запивать чаем))
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Тепер реформатори цеглину визнають зброєю. Заборонять для народу. Аваков буде роздавати нагородні цеглини... - В очередь, сукины дети!
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Керамические или силикатные обнаружены? Вот в чём вопрос..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУбийство Самарского: на месте преступления обнаружены кирпичи, - Нацполиция
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