Убийство Самарского: на месте преступления обнаружены кирпичи, - Нацполиция

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Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.(с)
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Дождитесь когда он начнёт запивать чаем))
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