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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: обстрел (7080) ранение (1947) штаб (909) Антитеррористическая операция (17648)
Тему создал: Антон Татарніков

За минувшие сутки враг 29 раз нарушил перемирие, трое солдат получили ранения, - штаб

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Если за предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилось, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения.

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Кацапы! Украина все равно победит. С нами Бог и все цивилизованные страны. А у вас парашников, как сказал ваш же ампиратор Александр III "У Рассеи только два союзника: ее армия и флот".. Ваша армия на Донбассе это зашкваренные "добровольцы" из ЧВК Вагнера, а флот - "легендарный курильщик "Кузя"

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чому мовчить панамський безальтернатівец, коли буде оголошено новорічне перемир'я?
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...Новый мост в Днепре строят солдаты-срочники
Новый мост в Днепре строят солдаты-срочникиНа строительстве Нового моста в Днепре задействованы военнослужащие срочной службы одной из воинских частей Новомосковска. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале «ЗОВ».Мужчина, который назвал себя «начальником» стройки, подтверждает, что к работам привлечены солдаты-срочниники и считает, что это «нормально».При этом в компании Master-Profi, которая отвечает за объект, заявляют, что военные привлечены согласно договора субподряда «для ускорения подготовки поверхности проезжей части под укладку асфальта», пишет «Обозреватель».В компании отметили, что это военнослужащие из понтонно-мостового подразделения со специальной лицензией, которая позволяет проводить работы на мостах.
«Выполняемые ими работы - уборка поверхности от бетона после фрезы, сверловка отверствий. Фото контракта сможем опубликовать в понедельник. Просьба не реагировать на недостоверную информацию о том, что на мосту бесплатно работают военнослужащие, поскольку она не соответствует действительности», - заявили в компании...http://antikor.com.ua/articles/201320-novyj_most_v_dnepre_strojat_soldaty-srochniki
НОФААРМІЯ ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки враг 29 раз нарушил перемирие, трое солдат получили ранения, - штаб
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