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Золото дешевеет на статданных из США

Цены на золото опускаются в ходе торгов в пятницу и демонстрируют снижение с начала недели из-за сильных статданных о деловой активности и росте занятости в США.

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