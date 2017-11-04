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Теги: инвалиды (331) пенсия (1729) Розенко (535)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пенсии для инвалидов будут подняты с 1 декабря, - Розенко

Следующий этап повышения пенсий для инвалидов ожидается с 1 декабря, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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Не угадал, мы в одной вере. В Вере за Неньку Украину!
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Ти як придурки з кацапськог ТБ що у свой язик вставляють одне знакове українське слово щоб висловити негативне становище до України. Такий собі сарказм.
То пиши все або руСсКім язиком або виключно українською мовою. ... але друге це неймовірне.
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Привет дружище! Смотрю всякие неадекваты наезжают на тебя, но ты держись, неробей.
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Спасибо , Братик ! Я на форуме до последнего издыхания буду всю ихнюю гнилую сущность народу открывать. А так я двужильный и на ихние провокации и оскорбления мне плевать с высокой горы.А сейчас бежать надо.Иннокентию указания дам , а сам отару на поле выгонять буду .
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«не робей» пишеться окремо.
Навіть свою рідну мову не знаєш. Куди вам вивчати українську...
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Вже краще, але всю світлину зіпсувала пика Яроша. Де він подівся? Мабуть вважає що все вже зробив.... для себе.
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Ціцяфер ти такий розумний Аж не віриться що Стець тебе взяв на \роботу\ Зазвичай він набирає контингент в інтернатах для дебілів в ПТУ В ветеранських мінтятських організаціях Шо на нього найшло Що він взяв тебе з даунецька Може разом на дурці лікувалися
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" не понимает как можно украсть" - хорошо сказано.
А вот про Насырова с 2 ярдами совсем не слышно - спускают дело в унитаз тихенько
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Ну, насиров здав 23 начальника обласних податкових - активно співпрацює зі слідством, без жартів.
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шоб у них так пенис подымался, как они пенсии подымают...
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А отдавать будут наши/ваши дети ,которые сейчас в ЕС на заработках.
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Таке дрібне зло як Розенко всього лише озвучує тексти, за все відповідає панамська свиня порошенко, саме ця мерзота довела Україну до повного фінансового краху, яка тепер як наркоман сидить на голці МВФ, та продає за транші один за іншим державні інтереси.
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будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума

Когда заставим Их (не пенсионеров) пожить годик на прожиточный минимум?

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это в какой стране такие цены и тарифы??? пакую чемоданы)
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Это не цены!
Это зарплаты рассчитанные на такие цены.
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Инвалиды в Раде, все другие - люди с ограниченными возможностями.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПенсии для инвалидов будут подняты с 1 декабря, - Розенко
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