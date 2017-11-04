Пенсии для инвалидов будут подняты с 1 декабря, - Розенко

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То пиши все або руСсКім язиком або виключно українською мовою. ... але друге це неймовірне.
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Навіть свою рідну мову не знаєш. Куди вам вивчати українську...
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А вот про Насырова с 2 ярдами совсем не слышно - спускают дело в унитаз тихенько
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Когда заставим Их (не пенсионеров) пожить годик на прожиточный минимум?
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Это зарплаты рассчитанные на такие цены.
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