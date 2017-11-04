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Теги: концерт (370) Прага (66) шоу-бизнес (102)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинская группа ONUKA отказалась выступать в Праге на одной сцене с российскими музыкантами

Украинская электронная группа ONUKA отказалась выступать на концерте в Праге на одной сцене с исполнителями из России. Группа добилась того, что из официальных афиш были убраны россияне и изменено название события.

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Правильно. Молодцы. Ибо находиться рядом с русней это западло и понижение своего социального статуса. руснявым свиньям вообще нет места в человеческом обществе.
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свинособаки созданы лишь для двух вещей - жрать с лопаты, да лапти носить...
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Впервые об этом узнал. Українець створив революційну вітроелектростанцію
https://www.youtube.com/watch?v=FCmgfkwPa8U
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Кацапы в своем репертуаре. Пытаются всем показать представление *мышебратскиенароты*
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Только чтоб Россияне не обиделись и обратно домой не уехали...
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прямо как по оберткам от соевых плиток. А как жы на это посмотрит крембль!! онижыбратья.
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А кто придумал вообще украинцев поставить с российскими свиньями?
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К сожалению для большинства жителей Земли Россия и Украина - это почти одно и то же. Их так приучали во времена совка. Слава богу ситуация начала немного меняться. Через какое то время уже никто не будет называть нас одним народом с балалаечниками.
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Но не в Чехии. Там давно знают разницу между россией и Украиной.
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Многие воспитанные люди в Европе дико извиняются когда они нас путают с московитами.
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Тут сугубо технические причины - у Украинской группы нет электронных балалаек....
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а земан не предложил нашим ребятам компенсацию выплатить?
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Земан оказался дураком, его критиковали со всех сторон. Никому это дурацкое предложение было не нужно.
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Это однозначно какая то провокация потому что в Чехии в курсе что между этими странами война и гибнут люди и скандалы даже на Евровидении были или тогда на это был ращет что бы бабла срубить
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Пардон я не знаю эту группу, но обязательно схожу, где бы они не выступали в ЧР
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я тоже не в курсах, больше по року 80-90-х, но из принципа прослушаю, да.
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Этно с трембитами и электронной музыкой, но и оркестр тоже...Впечатляет!
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2 песни постоянно в рекламе юзают. Точно слышал, из рекламы водафона где типа "конец диктатуры голоса".
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они- просто шикарны!! поверь!!!! и послушай!!!!!!!!!!!!
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Надо было выступить перед кацапами и сломать им музыкальную апаратуру)
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як кажуть в народі - ONUKA із мокшанами на одному гектарі срати не сяде
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От якби ще ця влада була такою принциповою! Бачу цю новину порохоботи лайкають також, але де ваша принциповість коли 3, 5 роки йде збільшення торгівлі з окупантом?

Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії

http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/

22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

У 2015 році Російська Федерація
залишалася в трійці найбільших покупців української

зброї, сказано в матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження

миру (SIPRI)... Згідно з
даними інституту, загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з РФ
на постачання різних озброєнь, склала $ 72 млн

http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/

08.02.17 "Лес-кругляк идет в "ДНР" и"ЛНР"
полными эшелонами", - нардеп Костенко http://censor.net.ua/news/426992/;09.02.17 СБУ крышует торговлю с
оккупированным

"Російські виробники не можуть обійтися без українських продуктів",
- заступниця голови МЕРТ Микольська про зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska 10.09.17Объем торговли
между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"

https://censor.net.ua
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Теперь точно диск куплю!
Пусть это сделано даже ради пиара - но тренд надо поддерживать...
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ONUKA is the best.

Горжусь украинской Внучкой.

Чехи пережили свою "русскую весну" в 1968 году и потом еще 20 лет власти, поставленной русским фашизмом в Праге. Их чиновники и бизнес элиты все это уже забыли, ровно как и многие у нас в Украине забыли, что в стране с 2014 года русский, именно, русский фашизм убивает людей на Донбассе, в Крыму, в Киеве.

Люди и власть с бизнесом как два полюса Земли никогда не сойдутся.
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россия-балласт. Украина и украинцы всегда вытаскивали россию из невежества и дремучести, оказываясь в силу обстоятельств на ее высших государственных постах, в науке и культуре. Сегодня этого довольно, в условиях агрессивного отношения и попытках вообще убрать Украину с карты мира мы должны стряхнуть с себя налет неприсущей нам имперскости, русскости и отбросить химеру якобы общности с россией-одна страна, один народ, один язык... Вторичность россии и всего российского со времен Киевской Руси дает нам это право, хотя и название Русь, и часть истории и культуры были у нас украдены и присвоены именно россией.
Респект украинским исполнителям, респект болельщикам, респект защитникам Украины на фронте. Подумалось, что без потрясений последних лет Украина окончательно растворилась бы в "русском мире", тихо почила бы. Сейчас ясно, что этого не произойдет. Слава Украине!
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народные артисты Украины ани лорак и таисия повалий уже который год засели в московии и изо всех сил стараются ублажнить козлорожих!Возник вопрос кто из них народные, эти две шлюхи или ONUKA?
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Молодцы! Очень перспективная группа! Я думаю их ждёт европейский успех!
А отмежеваться от раши ещё и полезно: на раше нет своей приличной современной музыки!! За рашей закрепился стереотип балалаечников !
Robbie Williams хорошо их высмеял в песне Russian!
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Нужен определенный человек с определенной репутацией
Чтобы взять деньги у всей нации
Возьми мою мелочь и построй мне космическую станцию
(Просто потому что ты можешь, мужик)
Никаких опровержений или возражений
Я - современный Распутин
Так что найми отморозков в Лабутэнах для разборок
Будьте напыщенными, пока мои парни надевают сапоги
(да, вы можете, можете)
(Спасибо)

Веселись как русский
Конец дискуссии
Танцуй, как будто у тебя контузия
Вставь матрёшку в матрёшку
Веселись как русский
Диско соблазнение
Веселись как русский
Как будто ты олигарх

У меня есть водка, и шампанское,
И экстази, так что мне весело
Я всегда веду себя ненормально,
Так что я никогда не извиняюсь
Вот матрёшка в матрёшке в матрёшке в матрёшке
(Привет, Долли)

Я ставлю банк внутрь машины
Внутрь самолета внутрь корабля
Нужна половина Западного мира,
Чтобы держать мой корабль на плаву
И я никогда не улыбаюсь, пока что-то не рекламирую
Я просто не буду проявлять эмоции
(Спасибо)

Веселись как русский
Конец дискуссии
Танцуй, как будто у тебя контузия
У нас есть душа и золото
Веселись как русский
Диско соблазнение
Веселись как русский
Как будто ты олигарх

Раз, два, три, четыре
Потому что мы, русские парни, везде
Революция витает в воздухе

Веселись как русский
Конец дискуссии
Танцуй, как будто у тебя контузия
Вставь матрёшку в матрёшку
Веселись как русский
Диско соблазнение
Веселись как русский
Как будто ты олигарх ©
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Уточнение печня Robbie Williams "Party Like A Russian" 😀
https://m.youtube.com/watch?v=MdYGQ7B0Vew
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Так пусть "крутют по радиво" ихиное , ато трохи задолбало квотно-тошнотное от одной: ".... Сумносумно ашза край"
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информации недостаточно. что это была за российская группа? а если это макаревич? или шевчук. в россии много врагов путлера и друзей украины. нельзя опускаться до слепого шовинизма
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новая российская музыка... перечисленные к этому не относятся
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Ни Макаревич ни Шевчук не позиционируют себя как российская группа! Группа из раши какое-то авно , которое за счёт Onuka хотело попиариться
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Красавцы！Добивается целей только тот, кто что-то делает.
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после Евровидения слушала их интервью и концерт, не глупые, а их выступление было лучше известных конкурсантов. Уважуха и Молодцы.
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Кому нравится арбуз, а кому - свынячый хрящык . Мне нравится АС ДС .
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Когда нравится и арбуз, и свинячий хрящик жизнь в два раза интересней.
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Захарова уже пишет спитч для сми на тему "Геноцид артистов в трусиках прямо посреди Европы"
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Просто молодці - обовя`зково куплю оригінальний диск! Поважаю!!!
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с козлорылами рашистами не то что играть на одной сцене, срать на одном поле западло!
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Не те кацапью попались. Куечка или лободища с удовольствием бы лобызались с русней. Шмары.
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Люди, это брехня. На самом деле менеджмент группы договорился с кацапами и на афишах написано русиа энд Юкрейн. Они хотели привлечь на концерт богатых кацапов с Праги. Первой это заметила моя жена и написала об этом на Фейсбуке, потом стали подключаться люди и дошло до посла, который высказался на эту тему. А теперь они пиарятся и подают это, как свою инициативу, патриоты мля..
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Правильно,хорошая група-зачем им такой зашквар.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинская группа ONUKA отказалась выступать в Праге на одной сцене с российскими музыкантами
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