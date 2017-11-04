Украинская группа ONUKA отказалась выступать в Праге на одной сцене с российскими музыкантами

Украинская электронная группа ONUKA отказалась выступать на концерте в Праге на одной сцене с исполнителями из России. Группа добилась того, что из официальных афиш были убраны россияне и изменено название события.
Понтий Пилат, Паравоз, громозека, Олександр Дніпро, rdjirov, Левко Чорний, Boxlike, Sophia-Maria Duglass, регистратор, Михаил Гагарин c0702ddd, the FAT, Антон Чигур, Евгений Пэ, Stuart Pearce, Aleks_15, Константин 1041a131, CА, Дядька Панас, Яков1, Аль Капучіно, Маск13, Никас Андранаки, Pavlo Dudra, Андрей Шевченко 73396fdd
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https://www.youtube.com/watch?v=FCmgfkwPa8U
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ONUKA - это будущее Украины!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=Oy5hcamHOBA
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Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/
22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.
https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
У 2015 році Російська Федерація
залишалася в трійці найбільших покупців української
зброї, сказано в матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження
миру (SIPRI)... Згідно з
даними інституту, загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з РФ
на постачання різних озброєнь, склала $ 72 млн
http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/
08.02.17 "Лес-кругляк идет в "ДНР" и"ЛНР"
полными эшелонами", - нардеп Костенко http://censor.net.ua/news/426992/;09.02.17 СБУ крышует торговлю с
оккупированным
"Російські виробники не можуть обійтися без українських продуктів",
- заступниця голови МЕРТ Микольська про зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska 10.09.17Объем торговли
между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"
https://censor.net.ua
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Пусть это сделано даже ради пиара - но тренд надо поддерживать...
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Горжусь украинской Внучкой.
Чехи пережили свою "русскую весну" в 1968 году и потом еще 20 лет власти, поставленной русским фашизмом в Праге. Их чиновники и бизнес элиты все это уже забыли, ровно как и многие у нас в Украине забыли, что в стране с 2014 года русский, именно, русский фашизм убивает людей на Донбассе, в Крыму, в Киеве.
Люди и власть с бизнесом как два полюса Земли никогда не сойдутся.
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Респект украинским исполнителям, респект болельщикам, респект защитникам Украины на фронте. Подумалось, что без потрясений последних лет Украина окончательно растворилась бы в "русском мире", тихо почила бы. Сейчас ясно, что этого не произойдет. Слава Украине!
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А отмежеваться от раши ещё и полезно: на раше нет своей приличной современной музыки!! За рашей закрепился стереотип балалаечников !
Robbie Williams хорошо их высмеял в песне Russian!
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Чтобы взять деньги у всей нации
Возьми мою мелочь и построй мне космическую станцию
(Просто потому что ты можешь, мужик)
Никаких опровержений или возражений
Я - современный Распутин
Так что найми отморозков в Лабутэнах для разборок
Будьте напыщенными, пока мои парни надевают сапоги
(да, вы можете, можете)
(Спасибо)
Веселись как русский
Конец дискуссии
Танцуй, как будто у тебя контузия
Вставь матрёшку в матрёшку
Веселись как русский
Диско соблазнение
Веселись как русский
Как будто ты олигарх
У меня есть водка, и шампанское,
И экстази, так что мне весело
Я всегда веду себя ненормально,
Так что я никогда не извиняюсь
Вот матрёшка в матрёшке в матрёшке в матрёшке
(Привет, Долли)
Я ставлю банк внутрь машины
Внутрь самолета внутрь корабля
Нужна половина Западного мира,
Чтобы держать мой корабль на плаву
И я никогда не улыбаюсь, пока что-то не рекламирую
Я просто не буду проявлять эмоции
(Спасибо)
Веселись как русский
Конец дискуссии
Танцуй, как будто у тебя контузия
У нас есть душа и золото
Веселись как русский
Диско соблазнение
Веселись как русский
Как будто ты олигарх
Раз, два, три, четыре
Потому что мы, русские парни, везде
Революция витает в воздухе
Веселись как русский
Конец дискуссии
Танцуй, как будто у тебя контузия
Вставь матрёшку в матрёшку
Веселись как русский
Диско соблазнение
Веселись как русский
Как будто ты олигарх ©
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https://m.youtube.com/watch?v=MdYGQ7B0Vew
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