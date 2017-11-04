США впервые нанесли авиаудары по Исламскому государству в Сомали///

Понтий Пилат, Паравоз, громозека, Олександр Дніпро, rdjirov, Левко Чорний, Boxlike, Sophia-Maria Duglass, регистратор, Михаил Гагарин c0702ddd, the FAT, Антон Чигур, Евгений Пэ, Stuart Pearce, Aleks_15, Константин 1041a131, CА, Дядька Панас, Яков1, Аль Капучіно, Маск13, Никас Андранаки, Pavlo Dudra, Андрей Шевченко 73396fdd
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Следующая новость после этой будет про то что геройски погибло несколько кацапских советников полковников или хенерал.
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Отмечается, что операцию согласовали с федеральным правительством страны.Источник: https://censor.net.ua/n461671
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Мало того, что пиратствуют.
Мало того, что террористов прикрывают.
Так еще и основные браконьеры, убивающие носорогов, так что некоторые виды носорогов находятся теперь на грани исчезновения.
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Те, которые своих баб кастрируют.
Те, которые по праздникам "дехкане", а в остальное время бандитствуют и пиратствуют.
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похоронки пойдут на скрепную россиию.
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