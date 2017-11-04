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Теги: авиация (1876) Сомали (147) США (13681) Исламское государство (544)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США впервые нанесли авиаудары по Исламскому государству в Сомали

Соединенные Штаты Америки 3 ноября впервые нанесли два авиаудара по позициям террористической группировки "Исламское государство" на северо-востоке Сомали.

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сомалийские пираты, вскормленние на деньги кремлевских кураторов
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У них все задом наперёд, сначала человека научили писать, а читать нет))
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США впервые нанесли авиаудары по Исламскому государству в Сомали///

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Следующая новость после этой будет про то что геройски погибло несколько кацапских советников полковников или хенерал.
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Ну так пусть разберутся с пиратами на своей территории, или выплачивают компенсации от их нападений... А то -- неплохо устроились ,- валят всё на пиратов, а сами наверняка долю имеют...
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Правительство Сомали поступило максимально просто - посмотрели как Раша своих "ихтамнетов" сливает, и сделали точно так-же.....
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а у них бонба ядирная есть? если нету то какая разница просило не просило
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а, не просило, но их вроде как спрашивали можно не можно, там написано
Отмечается, что операцию согласовали с федеральным правительством страны.Источник: https://censor.net.ua/n461671
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та не растраивайся так,скоро США нанесут авиаудар и по Кремлю
США впервые нанесли авиаудары по Исламскому государству в Сомали - Цензор.НЕТ 1536
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Россия мертва, но она не похоронена, и трупный яд уничтожает все живое вокруг.
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А при чем здесь правительство Сомали? Это пиндосы просто харкнули в морду карлику мацковскаму. И тот вытерся.
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Повторяю для тех кто на бронепоезде: Отмечается, что операцию согласовали с федеральным правительством страны.Источник: https://censor.net.ua/n461671
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Поскольку обугленные, сойдут за сомалийцев
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Жареная русня.. -это к Пастору, он в этом деле гуру
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Голос Америки. Оприлюднено докази зв'язку Кремля з хакерами https://24tv.ua/golos_ameriki_oprilyudneno_dokazi_zvyazku_kremlya_z_hakerami_n885398
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а шо тебя так колбасит? свято наближаеться

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И шо негры ? Приняли позу страуса ?? Ну да, это же не торговые корабли шмонать...
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А что в Сомали давить помидоры трактором не умеют?
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Да на них давно "напасть" пора.
Мало того, что пиратствуют.
Мало того, что террористов прикрывают.
Так еще и основные браконьеры, убивающие носорогов, так что некоторые виды носорогов находятся теперь на грани исчезновения.
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Молодцы янки. Отрабатывают в боеусловиях Ф 35. Достойная подготовка и к визиту к жырдяю и вообще... Цапы мыльте жо...ы!
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А с чего Вы взяли, что бомбили с F-35?
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А... Я понял, ориентировались на картинку к статье. Но даже на ней не F-35.
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Для него здесь новости это как последняя инстанция ))
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Что за херня? Там убить могут. Некаких военных действий не будет.
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а что именно за "по позициям террористов" не окопы же в пустыне
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По данным властей Сомали, всего по боевикам было выпущено шесть ракет. Целями стали главари местных группировок, находившиеся на этот момент в удаленной деревне в 60 километрах от Кандалы на севере страны.
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какой радиус поражения одной ракеты не знаете случайно?
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Не знаю, но то что эту деревню сровняли с землей - это точно!
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но там жили одни главари местных группировок террористов и всё?
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Там раньше жили мирные селяне, но ИГ создало там свою базу. Но если кто-то из мирных решил сотрудничать с ними, то теперь об этом будут сильно жалеть!
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Мирные "дехкане" там жили.
Те, которые своих баб кастрируют.
Те, которые по праздникам "дехкане", а в остальное время бандитствуют и пиратствуют.
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Сомалийцы многократно нападали на различные корабли. Теперь и к ним пришла ответная война. Все справедливо.
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МИД РФ вже заявляв, що це вопіющій акт агрессії на суверенную страну і гєнацид мірних сомалійскіх флібустьєров?
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Генетики из госдепа решили немного скорректировать процесс мутации сомалийских хромосом, происходящий под влиянием мокшанско-бурятского подвида.
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После удара по сомалийским игиловцам
похоронки пойдут на скрепную россиию.
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Мочи трампушка - мочи козликов прокацапских...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША впервые нанесли авиаудары по Исламскому государству в Сомали
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