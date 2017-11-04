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Теги: лекарства (780) цены (2137) Розенко (535)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кабмин расширит список лекарств, за которые будет платить государство, что приведет к снижению цен в аптеках, - Розенко

В Украине в 2018 году планируется расширение правительственной программы "Доступные лекарства", в связи с чем ожидается существенное снижение цен на медикаменты.

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Я бы рыжего таракана начал. Нет, не с дедушки, хотя того тоже можно, а с татарского таракана.
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Мне эти п..сы от сои напоминают страшный сон Украины.Даже если бы на все должности здесь поставили инопланитян и то не так все печально было бы.Откуда эти тела ,
циничные.
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поднять цены на 60% чтоб потом снизить на 20 и сказать лохам что это круто и перемога ))
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Уберите мляди налоги и разные взятки с поборами и не нужно будет ничего с государства платить и цены сами снизятся из-за здоровой конкуренции. Ето маразм что в кризис государство не понижает а повышает налоги, а потом с бюджета начинает выделять деньги на сомнительные акции, которые сразу же опять распиливаются и разворовываются чинушами. Ето ведьмин замкнутый круг а не реформы.
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Поборы уберите,которые чинуши хребут,иногда больше налогов.Но вы даже ,если и захотите вдруг,не сможете))
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В развивающихся. Например в Грузии. К тому же в большинстве стран налоги большие в основном для богатых, а не на лекарства и енергосбережение.
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Повторю еще раз. Не верьте СМИ. Грузия - ну просто очень неудачный пример для подражания. Там не настолько хорошо, как Вы себе представляете. ОЧЕНЬ МНОГО грузинов встречал на стройках Киева. В Грузии работы нет, живет только Батуми.
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Так и не путать масштабы Грузии. Там сто лет кроме Черного моря, самого большого количества воров в законе и камней больше ничего и небыло. Кроме того страна находится в Азии, окруженная нищими соседями -террористами. И то Рашка часть территории отобрала и постоянно проводит диверсии економические и политические. то что сделал Саакашвили за 4 года ето даже не представлялось возможным. У нас же почти все было включая газ и народ нищее чем грузины. Спасаются только те кто ездит за бугор ляхам и кацапам жопы мыть за медяк, пока ихние детки без присмотра по клубам ширяются.
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"Там сто лет кроме Черного моря, самого большого количества воров в законе и камней больше ничего и небыло".
Ага, особенно марганцевые руды - камень да камень.
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а в украине в маленьких городах только к барыгам в продавцы можно или шить, без трудовой
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подоходный налог - 20 % (плоский)налог на прибыль - 15 % (с 1 января 2017 года, заменен на налог на дивиденды)налог на добавленную стоимость - 18 %акциз - разныйтаможенная пошлина - 0 %, 5 % или 12 %Налог на имущество - 1 % на самооценённую стоимость собственности
Упс.
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Свидетели Пророка Михуила
12 hrs ·

Во время оно сидел Михуил в большой палатке посреди номера люкс и рассказывал ослам Своим и нардепам притчу об отречении Петра от Него и от Святого Духа Реформ.
И только Он начал говорить про то, как барыга Петр отрекся в третий раз, в палатку вошёл один из ослов в военном плаще с криво пришитым соколом и протянул Пророку палантир, сказав: «Пресса хочет услышать мудрость Твою, Учитель!».
Михуил же нажал кнопку ответа и сказал: «Барыги!».
Тот же, кто вызвал Его, произнёс: «Учитель! Не могли бы Вы прокомментировать ситуацию с задержанием Вашего бывшего соратника и начальника личной охраны по подозрению в убийствах, пытках заключенных, организации слежки за политическими оппонентами, присвоении государственных средств»?
Михуил же ответил так: «Барыга! Не знаешь ты, о чем спрашиваешь, потому что Я не знаю этого человека».
В палатке воцарилась тишина, и все, кто имел уши, услышали, как на крыше отеля трижды прокукарекал петух.
(Орк., 12:20)
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вот это то,что им удается успешно расширять...из года в год...и не лопнут хлебальники?
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Пробуем осмыслить: Мы в этом году с 1 апреля ввели систему реимбурсации(с). А шо, мне нравится. Хорошая система. Я- не возражаю. Тока я хрен знаю- шо это такое. Завтра- маму спрошу. У меня- Умная мама. Всё знает...

Реимбурсация... Шоп ты сдох.
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-А почему Реимбурсация?
- Чтоб никто не догадался!
-Понял!
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Reimbursment -> возмещение. Какая-то болезнь просто тащить иностранные термины туда где есть совершенно точные свои.
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Сразу понимю, что это будет - жесткий анаеб... Не в это время и не в этой стране будет такой Эльдорадо...
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Ты веришь, придурок, в то что ты сказал? В этой стране нет уменьшение дефицит, который вы же и делаете и на нём зарабатываете.
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Это была первоапрельская шутка. День дурака толстому удался
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Очередная подачка от шоколадной кодлы для эЛОХтората перед выборами.
Для начала отмените "покращення" от Яйценюка в виде введенного им НДС на лекарства.
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все время голосовал за этих, против рыгов, а теперь буду за бойко
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Кабмин расширит список лекарств, за которые будет платить государство, что приведет к снижению цен в аптеках, - Розенко

пшли вы нах!!!
ПРО БУДУЩИЕ РЕВЕРАНСЫ-УЛУЧШЕНИЯ ПИСТЯТ ГРОМКО И ВЕЗДЕ...
(будут или нет - х. его знает?)
ПРО ПАДЛЮЧИЕ РЕШЕНИЯ-ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОЛЧАТ !
( политика цензора )

.
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покупаю таблетки от давления так каждый раз дороже
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А что поделать, коль у вас в Нидерландах, такие цены?
Пиздун, твой ник, а не Юра Юрьев 5a06e8f7.
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У двенадцати друзей Гройсмана явно отсутствует причинно-следственная связь в головном мозге .Потому что на выходе у них получается - ТОБТО НАВПАКЫ .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКабмин расширит список лекарств, за которые будет платить государство, что приведет к снижению цен в аптеках, - Розенко
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