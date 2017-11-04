Кабмин расширит список лекарств, за которые будет платить государство, что приведет к снижению цен в аптеках, - Розенко

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циничные.
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Ага, особенно марганцевые руды - камень да камень.
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Упс.
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12 hrs ·
Во время оно сидел Михуил в большой палатке посреди номера люкс и рассказывал ослам Своим и нардепам притчу об отречении Петра от Него и от Святого Духа Реформ.
И только Он начал говорить про то, как барыга Петр отрекся в третий раз, в палатку вошёл один из ослов в военном плаще с криво пришитым соколом и протянул Пророку палантир, сказав: «Пресса хочет услышать мудрость Твою, Учитель!».
Михуил же нажал кнопку ответа и сказал: «Барыги!».
Тот же, кто вызвал Его, произнёс: «Учитель! Не могли бы Вы прокомментировать ситуацию с задержанием Вашего бывшего соратника и начальника личной охраны по подозрению в убийствах, пытках заключенных, организации слежки за политическими оппонентами, присвоении государственных средств»?
Михуил же ответил так: «Барыга! Не знаешь ты, о чем спрашиваешь, потому что Я не знаю этого человека».
В палатке воцарилась тишина, и все, кто имел уши, услышали, как на крыше отеля трижды прокукарекал петух.
(Орк., 12:20)
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Реимбурсация... Шоп ты сдох.
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- Чтоб никто не догадался!
-Понял!
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Для начала отмените "покращення" от Яйценюка в виде введенного им НДС на лекарства.
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пшли вы нах!!!
ПРО БУДУЩИЕ РЕВЕРАНСЫ-УЛУЧШЕНИЯ ПИСТЯТ ГРОМКО И ВЕЗДЕ...
(будут или нет - х. его знает?)
ПРО ПАДЛЮЧИЕ РЕШЕНИЯ-ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОЛЧАТ !
( политика цензора )
.
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Пиздун, твой ник, а не Юра Юрьев 5a06e8f7.
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