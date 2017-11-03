НАБУ совершило две закупки у фигуранта "дела рюкзаков" по системе ProZorro и до того, как он стал подозреваемым, - заявление Бюро. ИНФОГРАФИКА

Понтий Пилат, Паравоз, громозека, Олександр Дніпро, rdjirov, Левко Чорний, Boxlike, Sophia-Maria Duglass, регистратор, Михаил Гагарин c0702ddd, the FAT, Антон Чигур, Евгений Пэ, Stuart Pearce, Aleks_15, Константин 1041a131, CА, Дядька Панас, Яков1, Аль Капучіно, Маск13, Никас Андранаки, Pavlo Dudra, Андрей Шевченко 73396fdd
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То есть для одних этот подрядчик является ТАБУ сотрудничество с ним незаконно и даже подсудно, а для других норма?
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А по поводу НАБУ не гоните волны. Там материалов в оперативной разработке - выше крыши. Их специально затягивают как только возможно в рамках закона, чтобы они не попали в суды до создания реально независимого органа и не умерли там.
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03.11.2017 23:51
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Эти "борцы с коррупцией" купили 220 рубашек под бронежилеты+42 костюма.за 790 тыс.грн., и рассказывают о экономии.
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Сегодня, уже НАБУ дает 2 таблицы(см. выше), где пишет, что на костюмы и рубашки планировали 790тыс., а сэкономили 280тыс. Итого=510тыс.потратили. Хрен знает, зачем, надо ли это было, или нет, но они тут же, рядом, в другой таблице, про закупку МВД пишут, что договор был на 14млн.495тыс.грн, и убыток-вся сумма,14.495.000грн!. Вопрос: рюкзаки не поставили совсем? Или они стоили другую сумму? Вывод один: Лгут. Все подряд. Как пауки в банке, которые не могут дохлую мышь поделить.И, бл..ь , что это за НАБУ, которое в простых цифрах путается?
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Повторю. И то и то покупалось по тендеру у одного поставщика.
Но одно это коррупционный скандал, а другое - все ок.
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KORRUPTION IN DER UKRAINE : Poroschenko im Kaufrausch
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/korruption-in-der-ukraine-einblicke-in-die-ruestungspolitik-15268127.html
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Вас тянут за уши из говна, а вы НЕТ, ХОТИМ НАЗАД В ГОВНО.
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Об этом он сообщил на Ukrainian Investment Forum.
"В Украине не проводится существенная борьба с коррупцией. Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, следовательно, борьба с ней - это вопрос экономического процветания", - сказал Люнгман.
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Почему-то до Порошенка не было ни Прозорро ни НАБУ, ни НАПК, ни электронных деклараций, ни патрульной полиции, ничего. Не подскажешь, почему?
Ни при ющенко ни при юле и т.д.
Не подскажешь почему?
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НИЧЕГО.
И скажите спаибо, что есть Порошенко, который не смотря на ВАШУ лень таки делает то что надо.
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Вор и коррупционер Порошенко сам себя посадит и сломает свою воровско-коррупционную систему, которую он возглавил... ага
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Честный Ющенко себ маеток прикупил,
Честные Лещенко элитную квартиру и т.д.
Если честные не могут, значит сделает не честный.
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Иди работай.
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Пока наоборот слыхать про миллионы, которые Рошен отдает армии и на благотворительность
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Не хотели чтобы гривна падала - надо было не устраивать войнушку на майдане.
Вас кстати Азиров предупреждал.
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А у меня ЗП к доллару опривязана.
И кто ватан?
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https://www.unian.ua/society/2224629-onuka-vidmovilasya-vistupati-na-odniy-stseni-v-chehiji-z-muzikantami-z-rosiji.html …
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НП
ГПУ
и теперь третья голова НАеБУ
скоро третью голову прийдется выращивать типа:
бюро против бюро которое борется с корупцией ввабанк что ли
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Нажаль,але Петро та КО - це найбільша помилка українців за останні десятиліття...
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Так ось, Анахарсіс, відповідаючи еллінам на питання чому скіфи не люблять торгівлю, відповів: "Ринок - це місце, навмисне призначене, щоб обманювати і обкрадати один одного."
п
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За 200 Ойро в Германии приличный выходной костюм купишь и еще на жилетку с кепочкой останется. Это какие такие спортивные костюмы они там купили?
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газ добывать по одной цене а продавать дороже на порядок = это рыночно-обоснована цена, а если частное лицо продало государству в втридорога рюкзаки это не рыночно-обоснована цена а коррупция.
так покажите в схеме как эти деньги попали наверх к чиновникам с видео записями
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