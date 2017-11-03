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Материалы по теме:  Дело рюкзаков
Теги: НАБУ (2066) закупки (114)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАБУ совершило две закупки у фигуранта "дела рюкзаков" по системе ProZorro и до того, как он стал подозреваемым, - заявление Бюро. ИНФОГРАФИКА

Национальное антикоррупционное бюро Украины выступило с комментарием о том, что оно провело закупки у того же поставщика, который был замешан в "деле рюкзаков", где фигурирует имя Александра Авакова.

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Так выходит, что Прозорро тут замешано?
То есть для одних этот подрядчик является ТАБУ сотрудничество с ним незаконно и даже подсудно, а для других норма?
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табу он стал с момента обыска. не тупи соевое
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Балдею от этого балагана. Выбирали этого клоуна пол года, потратили десятки миллионов на это НАБУ, а результат 2 лет 0.Теперь начинается война компроматов.
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Даже если долго и качественно готовиться сходить в туалет, но на предпоследней стадии не снять штаны - результата в унитазе не будет. Так и с коррупцией: как не готовься, но если на предпоследней стадии - стадии судебного рассмотрения в независимых антикоррупционных судах (последняя - конфискация и отсидка), не будет необходимых действий - в унитазе (в местах заключения) будет пусто.
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Очередной миф. Ну создадут очередной мыльный пузырь под названием антикоррупционный суд. Чем от будет отличаться от полудохлого НАБУ и САП и совсем дохлой структуры под мудрым руководством Корчак, которые уже год доблестно проверяет декларации.
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У меня вроде предельно ясно напечатано - "в независимых антикоррупционных судах".
А по поводу НАБУ не гоните волны. Там материалов в оперативной разработке - выше крыши. Их специально затягивают как только возможно в рамках закона, чтобы они не попали в суды до создания реально независимого органа и не умерли там.
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Я бы с вами согласился, если не был бы знаком с украинской судебной системой. То, что НАБУ реально ничего не делает, уже понятно любому, кто следит за политикой . А независимых антикррупционных судов не бывает в принципе, как независимых прокуроров. детективов НАБУ и прочей шушары, которые получают многосоттысячные зарплата и бегают по ночам к Барыге......
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Что реально делает или не делает НАБУ не может знать никто, кроме прокурора САП, который осуществляет прокурорский надзор за их оперативно-розыскной деятельностью. Если опера поработают качественно (с учётом того что с ними тесно сотрудничает и помогает ФБР), открытие производства, качественное и в кратчайшие сроки следствие, передача дел в суд - пойдут как конвейер.
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Не пойдут. В стране, где уничтожена правовая система в принципе. Пример Рюкзакова очень нагляден. Украл 14 лимонов и отпустили под личное обязательство. А что делает НАБУ результат очевиден и он равен 0.
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Результат будет- в штанах будет полно дерьма!
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Честного Сытника уже выбрали. Человек жил год на 700 грн в Киеве и никого это не смутило, что его костюм стоит дороже его годовой зарплаты. Чем судьи будут лучше ?
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Совсем не настораживает тот факт, что этот комментарий радостно отлайкали шокоботы?
03.11.2017 23:51
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путин сейчас оставит коммент о том,что все было легально и что вы тут все докапались.
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Путин причем ? Или все плохое и дурное от него, как будто у нас воров и придурков у власти нет .
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Украинская власть Украину разрушает так,как путину и не снилось
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Согласен полностью, Такого цинизма ещё наблюдать не приходилось......
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Расскажи для чего ты приплел своего путина?
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Методичка така. Тепер у своїй бездарності влада винить Путіна.
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Читаешь подобные статьи и складывается впечатление, что живешь в какой то другой Украине.
Эти "борцы с коррупцией" купили 220 рубашек под бронежилеты+42 костюма.за 790 тыс.грн., и рассказывают о экономии.
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Немного меньше, всего лишь 510 тыс, но суть -не меняется!
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Почти за 3 года работы, только видим одни растраты из бюджеты( Только в этом году на НАБУ уже ушло около 800 млн. грн., а в бюджет вернули всего 130 млн. грн. По цифрам сразу видно, как "эффективно" работает бюро
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Да это понятно, я о другом. Вчера некто журналист Речинский, написал об этих костюмах, которое закупило НАБУ. Четко видно, что было закуплено 42 шт. на сумму 204540грн.включая ПДВ. Этот журналист пишет- 340тыс.грн. и прикладывает накладную на 204540грн.
Сегодня, уже НАБУ дает 2 таблицы(см. выше), где пишет, что на костюмы и рубашки планировали 790тыс., а сэкономили 280тыс. Итого=510тыс.потратили. Хрен знает, зачем, надо ли это было, или нет, но они тут же, рядом, в другой таблице, про закупку МВД пишут, что договор был на 14млн.495тыс.грн, и убыток-вся сумма,14.495.000грн!. Вопрос: рюкзаки не поставили совсем? Или они стоили другую сумму? Вывод один: Лгут. Все подряд. Как пауки в банке, которые не могут дохлую мышь поделить.И, бл..ь , что это за НАБУ, которое в простых цифрах путается?
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не страна а коррупционный клубок-президент ворует на госзаказах,прячет деньги в оффшоре,министр мвд торгует рюкзаками,военный прокурор строит виллу за зарплату,генпрокурор алкаш валявшийся в германии -как пьяная скотина,пограничника садят за то ,что в сепара стрелял и конца этому невидно
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Чет я не понял. Рюкзаки авакова тоже закупались по тендеру и там было несколько участников. И?
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Какие ж вы тупые, капец.
Повторю. И то и то покупалось по тендеру у одного поставщика.
Но одно это коррупционный скандал, а другое - все ок.
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Пусть они тогда расскажут на сколько сильно им были нужны 44 спортивных костюма по 5000 гривен штука.
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Коррупция Порошенко стоит не только денег. Она стоит и жизней украинцев - Frankfurter Allgemeine Zeitung

KORRUPTION IN DER UKRAINE : Poroschenko im Kaufrausch

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/korruption-in-der-ukraine-einblicke-in-die-ruestungspolitik-15268127.html
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бла-бла-бла.

Вас тянут за уши из говна, а вы НЕТ, ХОТИМ НАЗАД В ГОВНО.
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Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман оценивает потери Украины от коррупции в 2% ВВП.
Об этом он сообщил на Ukrainian Investment Forum.
"В Украине не проводится существенная борьба с коррупцией. Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, следовательно, борьба с ней - это вопрос экономического процветания", - сказал Люнгман.
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Почему-то до Порошенка Украина не поднималась из 2 сотни по doing business. Не знаешь, почему?
Почему-то до Порошенка не было ни Прозорро ни НАБУ, ни НАПК, ни электронных деклараций, ни патрульной полиции, ничего. Не подскажешь, почему?
Ни при ющенко ни при юле и т.д.

Не подскажешь почему?
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А я тебе скажу, почему. Потому что кроме того чтобы трепаться про ци руки ничого не крали как шабунины и ко, ничего не умеете.
НИЧЕГО.
И скажите спаибо, что есть Порошенко, который не смотря на ВАШУ лень таки делает то что надо.
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Порошенко - паталогический вор, коррупционер и лжец.
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Ну если для того чтобы сломать воровскую систему Украины нужен вор, коррупционер и лжец, я согласен.
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Плёлы против мёда? )
Вор и коррупционер Порошенко сам себя посадит и сломает свою воровско-коррупционную систему, которую он возглавил... ага
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Все демократии построили те кого вы называете барыгами.
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преступники и воры никогда ничего не созидали и не строили, только совершали преступления и воровали... Преступник и вор Порошенко не исключение.
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Расскажи это Австралии, в которую ссылали преступников и воров
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Они честно работали в ссылке... Предлагаеш отправить Порошенко в ссылку на перевоспитание, что начал честно работать?
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Честные уже пробовали.
Честный Ющенко себ маеток прикупил,
Честные Лещенко элитную квартиру и т.д.
Если честные не могут, значит сделает не честный.
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мантра минстець - все плохие, поэтому пусть Порошенко и дальше обворовывает народ.
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вся Украина работает а Порошенко ворует... Нах... он нужен?
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Что он украл, троляка?
Пока наоборот слыхать про миллионы, которые Рошен отдает армии и на благотворительность
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Порошенко обокрал граждан на миллиарды гривень, когда приказал своей поддельнице Гонтаревой опустить гривну в три раза.
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Рефинансирование принято ПАРЛАМЕНТОМ ДО порошенка и ДО Гонторевой.
Не хотели чтобы гривна падала - надо было не устраивать войнушку на майдане.
Вас кстати Азиров предупреждал.
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ватан, твой президент до сих пор, вор Янукович
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А у тебя гривна по 27 :p
А у меня ЗП к доллару опривязана.
И кто ватан?
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НАБУ совершило две закупки у фигуранта "дела рюкзаков" по системе ProZorro и до того, как он стал подозреваемым, - заявление Бюро - Цензор.НЕТ 337 Николай Влад!Да не спорь ты с этим иудеем.Он будет мерина продавать на рынке с висящим членом до земли,но убеждать будет,что это кобыла.
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ну например украл кусок берега. Это что бы наглядно.
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Якщо б ви принципово виконували свою роботу, слова б вам ніхто не сказав. Тертій рік пройшов і що малята? Де ділось тіло в одіяльці і справа на нього? А там 2 лярди офіційно.
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Зрозуміло тільки одне, щоб багато заробляти, нічого при цьому не робити та жити на повному речовому забезпеченні за рахунок бюджету, потрібно працювати у НАБУ.
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Ви розумієте, що подібними дописами несвідомо у співпраці з порохоботами та яйцеботами реально вбиваєте репутацію і топите єдиний орган, який працює проти створеної сьогоднішньої системи?
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Якщо хтось і "вбиває" свою репутацію, то тільки сам НАБУ або своїми діями, або своєю бездіяльністю.
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Чому ви не змінюєте державу? Ваши бажання і дії блокуються ресурсами держави - силовий блок, держадміністрація, контрольовані ЗМІ та іншим? Вам зараз можна дорікнути щодо ваших дій чи бездіяльності? То чому ви вирішили, що в НАБУ та САП в наявності є ресурси розірвати цей корупційний полон? Їх дії і кінцевий результат блокуються і нівелюються контрольованими порошенківськими судами.
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Може ви викладете свої пропозиції, як ви збираєтеся змінювати державу? Уважно їх слухаю.
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Без нормальных судов,набу это контора аля мусора,толку ноль.
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Нужны суды дядюшки Линча,Это очевидно.Верхи не хотят ,а низы не могут.
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понятно прям как в сказке у змея горыныча три головы
НП
ГПУ
и теперь третья голова НАеБУ
скоро третью голову прийдется выращивать типа:
бюро против бюро которое борется с корупцией ввабанк что ли
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За всі роки Нехалежності України в 2014 році було обрана НАЙБЕЗДАРНІША та НАЙКОРУПЦІЙНІША РАДА ТА ПРЕЗИДЕНТ!!!!

Нажаль,але Петро та КО - це найбільша помилка українців за останні десятиліття...
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Та сказать и нарисовать можно много. Но факт остаётся фактом, покупали они у этого подрядчика. И почему одним можно - норма, а другим нельзя - это приступление!?
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Что они сейчас только не скажут, лишь бы отбелить себя, но им уже никто не верит. Согласно опросу, 94% украинцев уже не доверяют НАБУ и только 6% всё ещё верят им и то, наверное в эти 6% входят Лещенко, Шабунин и Ко))
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Это чьему опросу, тебя и твоей кошки ? бот ушастый.
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пусть пи...дтров,но своих. на колени все )) собакин иначе вас всех в фейсбуке посадит. твари коиоче тказались опять у власти.
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Наш пращур скіф Анахарсіс ( 6 ст. до н.е. ), який, як повідомляють античні автори, був одним з семи мудреців стародавнього світу.

Так ось, Анахарсіс, відповідаючи еллінам на питання чому скіфи не люблять торгівлю, відповів: "Ринок - це місце, навмисне призначене, щоб обманювати і обкрадати один одного."



п
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собакин нас не стреляет только потому,что помнит чем может закончится стрельба по своему народу...ссыт за себя и своего отпрыска. а на нас ему настать.
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Прикольно. Тут, на форуме, вообще нет ни кого кто был еще год назад
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Да я здесь уже четыре года угораю с украинцев.
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Я вижу боты тяфкающие в коментах, даже не читали что написано в новости, весело.
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РЕБЯТКИ! Не тупите))) Что такое Проззоро - это ничто! Система государственных тендеров построена иначе)))) Вы все наивняхи) Запомните, как тогда бабло вымывалоссь - так и сегодня бабло вымывается, но по другому, а эти все шоу - это для хомяков домашних, у которых "хата с краю, абы не стреляют"
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волонтеры по крохам собирают, а эти подонки воруют.. когда все тонко и не хватает людям которые рискуют жизнями... просто мерзко. Папочка недосмотрел, если патриот Украины, пусть посадит его.. при том на максимальный срок.
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42 спортивных костюма на 204,5 тыс гривен это будет по 5 тысяч за спортивный костюм.
За 200 Ойро в Германии приличный выходной костюм купишь и еще на жилетку с кепочкой останется. Это какие такие спортивные костюмы они там купили?
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НАБУ опять сядет в лужу с этим шоу,. просто потому что недоказуемо,

газ добывать по одной цене а продавать дороже на порядок = это рыночно-обоснована цена, а если частное лицо продало государству в втридорога рюкзаки это не рыночно-обоснована цена а коррупция.

так покажите в схеме как эти деньги попали наверх к чиновникам с видео записями
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Я ещё при создании НАБУ писал,что это декорация.Украинская власть на всех уровнях,это плотный клубок ядовитых змей.Подходит человек,в виде НАБУ, без защитных средств и пытается голыми руками распутать этот клубок опасных хищников.Смешно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАБУ совершило две закупки у фигуранта "дела рюкзаков" по системе ProZorro и до того, как он стал подозреваемым, - заявление Бюро. ИНФОГРАФИКА
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