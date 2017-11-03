Субсидия - это безвозвратная государственная помощь, ее не могут забрать, - Розенко

Понтий Пилат, Паравоз, громозека, Олександр Дніпро, rdjirov, Левко Чорний, Boxlike, Sophia-Maria Duglass, регистратор, Михаил Гагарин c0702ddd, the FAT, Антон Чигур, Евгений Пэ, Stuart Pearce, Aleks_15, Константин 1041a131, CА, Дядька Панас, Яков1, Аль Капучіно, Маск13, Никас Андранаки, Pavlo Dudra, Андрей Шевченко 73396fdd
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Надання субсидій, чи пільг, не залежить від їх наявності, чи відсутності.
Ответить
Власть продолжает нас грабить!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мабуть з голоду пухните ?
Ответить
Ответить
Тут відкритий форум. Я Вас, пане, особисто не знаю. І Ви мене не знаєте.
У чому проблєма ?
Ответить
Ответить
Ответить
Я вообще за отмену субсидий - пусть головой думают, когда на выборы ходят.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Просто за хитрых платят остальные.
Ответить
На ЖКП перераховуються безналом підприємствам-надавачам послуг.
А хто власник цих підприємств, то справа така...
До речі... "ЖЕКи" можуть бути і не олігархів.
А ОСББ чи ЖБК так точно у власності жильців.
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо одноразова купівля на суму більше 50 тис., все, субсидія не надається.
Що не так ?
Ответить
Ответить
Вот у меня почему-то дважды по 100 гривен списали
Для того чтобы не было долгов (задержка субсидий) я платил налом полностью по счетам
Затем пришла субсидия, большой суммой, у меня стало +460 гривен
Так в последующие месяцы (не сразу) с меня дважды отдельной статьёй в личном кабинете сняли 200 гривен
Так что не пзди, толстый
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А в чиїй вони власності, то справа десята.
Або справа правоохоронних органів.
Ответить
Ответить