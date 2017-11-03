EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632703)
  2734  34
Теги: субсидия (361) Розенко (535)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Субсидия - это безвозвратная государственная помощь, ее не могут забрать, - Розенко

Субсидия – это безвозвратная государственная помощь, никто не имеет права отобрать ее у гражданина.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро ти отримаєш таку безповоротну допомогу від народу, що не будеш знати куди свій геморой примостити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где дели деньги от разницы "роттердам+" и украинского угля,тварь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ресурс успішно засвоєно, а щуроістоти з гордістю розповідають про покращення і реформи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
смотрите рейтинг Форбс и не задавайте глупых вопросов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олігархат, це хвороба суспільна.
Надання субсидій, чи пільг, не залежить від їх наявності, чи відсутності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаете, как-то эти разговоры про наказание властей, остаются разговорами!!
Власть продолжает нас грабить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Покаранням за громадянську пасивність є влада злодіїв (Платон)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На хрена нам субсидии. Эти прохвосты доложили в МВФ , что у нас рекордно выросли зарплаты, намного опережая рост цен на газ, так, что можно и дальше повышать..... А вы про какие то мелочи, типа субсидии трезвоните......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотілося би щоб усю цю владу на чолі з порошенко посадили не до в'язниці, а у клітини Київського зоопарку, можна було би ходити та дивитися, як вони на дотації бюджету там будуть себе почувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як Ви виживаєте, пане ?
Мабуть з голоду пухните ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це не твоя справа, коли станеш президентом України, тоді будеш цікавитися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому ?
Тут відкритий форум. Я Вас, пане, особисто не знаю. І Ви мене не знаєте.
У чому проблєма ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти прискакав новини коментувати або мене обговорювати?, тобі була дана відповідь, тому стрибай далі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ваша субсідія це -гроші, що ви в нас же й крадете, а повертаєте у вигляді обгризеної кістки і видаєте це за неабияке благо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ничего они не возвращают. Это наши деньги, которые отдают олигархам.
Я вообще за отмену субсидий - пусть головой думают, когда на выборы ходят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно. Тре і безоплатний проїзд і усі пільги повідміняти ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эти субсидии идут народу откуда? с бюджета государства. А в государство они приходят с повышенных налогов сдираемых с граждан. Итак в три шкуры содрать с народа боборов и налогов коих несусветное количество, а потом вернуть малую кроху и этим гордится. Да и вернуть приходится, не потому что народу хочется помочь, а потому чтоб народ не вымер и не вымерз, ибо драть три шкуры будет не с кого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какому народу это возвращают? Субсидии идут олигархам.
Просто за хитрых платят остальные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Субсидії на тверд. пал. і скрапл. газ перераховуються на рах. отримувача.

На ЖКП перераховуються безналом підприємствам-надавачам послуг.
А хто власник цих підприємств, то справа така...
До речі... "ЖЕКи" можуть бути і не олігархів.
А ОСББ чи ЖБК так точно у власності жильців.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Самые сладкие субсидии - бабушкины :D

Субсидия - это безвозвратная государственная помощь, ее не могут забрать, - Розенко - Цензор.НЕТ 8068
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это сказал 3,14сдобол, возникают проблемы с субсидией ещё и какие например при продаже хаты, могут потребовать полностью перерасчёт каждая служба, иногда если сумма маленькая проще самому проплатить всю субсидию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тю... Людей багато - звичайно проблеми виникають.
Якщо одноразова купівля на суму більше 50 тис., все, субсидія не надається.
Що не так ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Феереически лгун. Сказочник еврейского разлива.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рассказывай
Вот у меня почему-то дважды по 100 гривен списали
Для того чтобы не было долгов (задержка субсидий) я платил налом полностью по счетам
Затем пришла субсидия, большой суммой, у меня стало +460 гривен
Так в последующие месяцы (не сразу) с меня дважды отдельной статьёй в личном кабинете сняли 200 гривен
Так что не пзди, толстый
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо не секрет "особистий кабінет" - це де ? В якому сервісі ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Субсидия - это безвозвратная государственная помощь, никто не имеет права отобрать ее у гражданина". "..Любые возвраты могут происходить только в судебном порядке..." Не клеится. П*здун, короче...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Субсидия - это безвозвратная государственная помощь................олигархам, НЕЗАКОННО владеющих правом продавать энергоносители для нужд населения, и не имеющим возможности содрать с этого населения цену за них с максимальной выгодой для себя, ввиду низкой платежеспособности этого самого населения, вызванной ограблением этого населения теми же олигархами.............из бюджета, который наполняется за счет средств того же населения....................... Источник: https://censor.net.ua/n461666
 показать весь комментарий
Ответить
 
Підприємства - постачальники енергоресурсів є суб*єктами бізнес-середовища країни. Любої.
А в чиїй вони власності, то справа десята.
Або справа правоохоронних органів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
правоохоронни органы, тоже находятся в собственности(выполняют команды олигархов у власти). Согласно Конституции Украины недра ее ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ, а не олигархам, присвоивших себе право добывать и продавать их.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныСубсидия - это безвозвратная государственная помощь, ее не могут забрать, - Розенко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Понтий Пилат, Паравоз, громозека, Олександр Дніпро, rdjirov, Левко Чорний, Boxlike, Sophia-Maria Duglass, регистратор, Михаил Гагарин c0702ddd, the FAT, Антон Чигур, Евгений Пэ, Stuart Pearce, Aleks_15, Константин 1041a131, , Дядька Панас, Яков1, Аль Капучіно, Маск13, Никас Андранаки, Pavlo Dudra, Андрей Шевченко 73396fdd
 Всего на сайте: 93 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти