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Теги: історія (340) Молдова (340) Придністров'я (108) Росія (8199)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Власти Молдовы не пропустили в Приднестровье двух российских историков

Власти Молдовы запретили въезд в страну двум российским историкам - вице-президенту Российской ассоциации историков Первой мировой войны Григорию Шкундину и научному сотруднику Института всеобщей истории РАН Дмитрию Суржику.

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Дадон опять пиздюльов от мацквы получит...
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Додон не Додон,а Молдова ведет себя более достойно чем наша власть и не пускает к себе кацапских политиков и пропагандистов.А Украина в войне 4 года и безвиз с кацапьем.
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ты о Нидердандов или о рассеии, ведь флажок NL а душои в кацапие - так которая из этих твоя страна, если пишешь - Молдова ведет себя более достойно чем наша власть и не пускает к себе кацапских политиков и пропагандистов
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Я не видумав. Передер у Богутської. Країна Україне подає позов до міжнародного суду на росію що та перестала купляти менше конфет. У мене все.дно побачив.
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Цензор! хватит у меня новости тирить! :D
или виписивайте мне Нобелевскую премию или я подам на вас жалобу в Гаагский трибунал

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заверните мне два килограмма русофобии вот этой вот этой всей
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Не зміг пояснити мету візиту...мабудь просто дурень...
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Новость так новость. Мне лично до лампочки, что молдоване, что русские историки.
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для так называемых расейских историков - еще в 19 веке делали ПЕРЕВОД с украинскогоВласти Молдовы не пропустили в Приднестровье двух российских историков - Цензор.НЕТ 6297 ))

Власти Молдовы не пропустили в Приднестровье двух российских историков - Цензор.НЕТ 4273
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Ага))) И самый главный их министр культуры Мединский. Читал его опусы. Об исключительной честности, трезвозсти, чистоплотности и т. д. русских. Суть этих опусов, что русские принесли культуру европейским варварам. А они вот такие неблагодарные оказались
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Российские историки? скорее сказочники из параши. История расеи - бред сивого мерина

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Новгородская 1я лет-сь1167 ЕЩЕ РАЗ летопись НОВГОРОДСКАЯ даже НОВГОРОДЦЫ СЕБЯ РУСЬЮ НЕ СЧИТАЮТВласти Молдовы не пропустили в Приднестровье двух российских историков - Цензор.НЕТ 5819

Власти Молдовы не пропустили в Приднестровье двух российских историков - Цензор.НЕТ 6513
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"Российские историки"?! это анекдот такой? мутные щелкоперы, придумывающие разную херню на потребу кремлевским гопникам!
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Лариса fb3d953c, Лариска, если ты считаешь, что твое Хуйло ведет себя нещдостойно, зачем ты пишешь об этом на Украинском сайте? Украинцам насрать и на него и на тебя и на всех вас лишнехромосомцев!
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какие нафиг историки, вся история масковии нафантазирована немкой катей два и татарином кара-мурзой.
оригиналы были уничтожены, все переписали, даже непонятное "Слово о полку Игореве"
бля.... меня напрягает "куликовская битва".
холоп Тохтамыша, димон донской разбивает мятежника Мамая, через два года хан сжигает Москву, как-то не сходится.....ведь димон верный холоп хана....

масковиты так и не нашли где димон стал донским, они еще в приднестровье прутся......
нельзя никуда этих "историков" пускать, везде скрепы найдут
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Рашинские ФСБшники стали , вдруг , историками И смех и грех !
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Так они через Украину заедут,порлх разрешапт! Точно также ,как он позаоляет ездить машинам на номерах несуществующец прижнепровской республики
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВласти Молдовы не пропустили в Приднестровье двух российских историков
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