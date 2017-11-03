Власти Молдовы не пропустили в Приднестровье двух российских историков

Власти Молдовы запретили въезд в страну двум российским историкам - вице-президенту Российской ассоциации историков Первой мировой войны Григорию Шкундину и научному сотруднику Института всеобщей истории РАН Дмитрию Суржику.
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или виписивайте мне Нобелевскую премию или я подам на вас жалобу в Гаагский трибунал
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http://by24.org/2017/11/03/very_fanny_iphone_x_selling_in_russia/
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оригиналы были уничтожены, все переписали, даже непонятное "Слово о полку Игореве"
бля.... меня напрягает "куликовская битва".
холоп Тохтамыша, димон донской разбивает мятежника Мамая, через два года хан сжигает Москву, как-то не сходится.....ведь димон верный холоп хана....
масковиты так и не нашли где димон стал донским, они еще в приднестровье прутся......
нельзя никуда этих "историков" пускать, везде скрепы найдут
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