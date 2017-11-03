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Теги: арест (10445) Бельгия (221) Испания (485) Каталония (89)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона и его советников

Судья Национальной судебной коллегии Испании Кармен Ламела в пятницу направила властям Бельгии ордер на задержание бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его четверых советников, которые находятся в Бельгии и которые ранее на этой неделе не явились по повестке в испанский суд.

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Национальный суд Испании выписал повестки лидеру каталонских сепаратистов и 13 министрам, явиться в суд 2-го и 3-го ноября.
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Пусть украинская власть учится как поступать с сепаратистами,а то в 14 году усрались и ничего не предпринимали.
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На Донбассе можно было придушить первых диверсантов запросто.
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Не сориентировались, надо было в рашку бежать, а не в Бельгию.
Там бы пригрели, подобрали.
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Пэдро скоро этих всех ополченцев амнестирует. По крайней мере уничтожать их он не собирается.
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"Ополченцами" касабских террористов называют касабы. Вы касабка?
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Ты сам написал ополченец,кацап значит?
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Ты конченый тролль?Удалил свой коментарий с фото и блюешь тут?
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Кацапский тролль,по лексике сразу видно.
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Їдьте до нас урки.вас у нас відпустять.правда потрібно буде зайти у фірмовий магазин Иошен купит шоколадку.
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Справді, Саакашвілі гастролює аж гай шумить.
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Сяде за ґрати на 30 років та буде там книгу писати.
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Дело не только в общей границе,у нас еще и все командующие почему-то были гражданами РФ.И никто за это не наказан.
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Пакемон,растов нє резінавий,звалюй,поки не пізно...
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Вертолета то нема. А еще говорят, шо Каталония - развитая область. Вот у Янека был вертолет , и даже два.😀
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хуйло и рашка спонсировали этого ублюдка!
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не нужно истерить по поводу Каталонии,если предположить ,что они отделятся от Испании -то ничего не произойдет по сути,каталонцы это европейцы,которые сразу вступят в ЕС и НАТО и все будет как раньше,только флаг поменяется,ну и евро свои чеканить будут-никто и не заметит,что они стали отдельным государством
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каталонцы это европейцы,которые сразу вступят в ЕС и НАТО А кто же их возьмет уродливых, с лишней хромосомой. Признать и принять Каталонию это согласиться на развал Европы на маленькие Кемские /считай Кремлевские/ волости. Испания сама перекроет им кислород с ЕС и НАТО.
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нет конечно,Испании не нужен нестабильный анклав рядом
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Этого пучемона надо отдать американцам - они быстро рашкины деньги найдут в референдуме
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То, что сделала Испания, показывает, как нужно использовать ВСЕ методы, первую очередь правовые . как бороться с сепаратизмом. Почему то томатный пастор, не ввел прямое президентское правление в Крыму и на Донбассе.
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В Каталонии не было захвата власти иностранными войсками,в остальном - Турчинов нарушил конституцию и сдал Крым врагу
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Дело не в войсках, а в мерах , которые ДОЛЖНА применять власть. Несмотря на многосотысячные митинги, власть Испании, Король Испании и Премьер министр набрались смелости и выполнили СОБСТВЕННУЮ Конституцию, чего не сделал ни томатный пастор, ни Барыга. Вот когда он все сделал и Крым бы ОФИЦИАЛЬНО захватила РФ, была бы другая История.
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Есть принципиальная разница

В Крыми и на Донбассе был сепаратизм?Когда?Не могу вспомнить,до 2014 не было выступлений за отделение,в 2014 РФ ввела войска в Крым и захватила органы власти-по конституции Турчинов должен был отдать приказ к обороне,он был главнокомандующий-а он засцал,тогда диверсанты Гиркина вошли в Славянск и захватили власть там.

В Каталонии же все было совсем по другому-там народ потребовал отделиться,так как раньше они были отдельное Каталонское королевство,что касается конституции-то этот документ должен учитывать все народы живущие в стране,а если он не учитывает-то его нужно изменить
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Нет принципиальной разницы. Как только возникла угроза распада Испании, там действовали жестко, но в пределах Закона. У нас же на законы х...й положили, а в карман миллионы. Вот и вся разница. Принципиальная.
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А зачем такая Испания вообще нужна,если часть страны не хочет в ней жить ,это что сверх идея такая,не отпускать Каталонию? Еще раз-в Испании сепаратизм,в Украине захват части территории соседней страной и Турчинов совершил преступление
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Не соглашусь с вами. Политика, как игра в шахматы. Если вы сами продали свою страну, не важно, как с вами расплатились, агрессор просто зашел без потерь, как было в Крыму. На Донбассе, в начале кампании. Да, конечно, ситуация в Украине и Испании разная. Но принцип все таки один - необходимо выполнять закон, какой бы он не был и для этого иметь волю, а не торговать страной. ради собственного блага.
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а с какого ты решил что все каталонцы не хотят жить в Испании , почему никто не видит и не слышит большую половину жителей Каталонии которые против отделения?Что им делать, кому, вообще такая Каталония нужна тогда? Поговорить с сепарами так волос дыбом- нацисты натуральные, "все кто против независимости должны уехать пока целы"
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Я хочу все таки поздравить здравомыслящих каталонцев,которые вышли на улицу за единую Испанию, с победой именно здравого смысла.
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А ты с автоматом ждал приказа? Или в Киеве х..к посасывал?
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Я пока ещё не брался за булаву, которую не смог поднять. и если видел, что не могу ею пользоваться просто ложил, где взял, и поэтому проработав руководителем, и деля заработанные деньги никто не плюнет мне в спину, что я чужие положил в свой карман. пусть и должность небольшая и деньги маленькие. 20 лет назад. я имел возможность грабить собсьвенную страну. но помешала такая мелочь как совесть.
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Т.е ты обвиняешь власть что в 2014 они не нашли тех кто мог взяться за булаву в течение 2-3х недель? Т.е ты хотел чтобы кто-то другой рисковал жизнью кто-то другой отдавал приказы идти навстречу смерти, а ты п,,здел что ты булаву в руки не хочешь брать? Так возьми-ка ты в руки предмет понежнее и расслабься. Если не хочесь нихера делать так хоть дрочи молча булаву и не цвиринькай
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Чисто по кацапськи: здійняти бучу і зїбатись.
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попал димон пуч у него не удался. никто и хрюкнуть не успел про каталунский мир.
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теперь этих барцелонских ренегатов ждет суд святой Инквизиции и соответствующий приговор. Дрова для костров уже начали сносить на площадь.
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Екзорцисту. То як там бронавтомобілі Тритони на яких порох прикурив 10 лямів на одиниці. Мо розкажеш? Чи може мені розкажеш що в ЗСУ всі за пороха? Обіжу тебе обіженого ніхто! Привіт з донбасу!
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Ты с передовой строчиш свои обвинения херой херов? Или так чисто позадрачивать и сЬся как путчдемон?
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Федорович, освобождай место Пучдемона скоро подселят.
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Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона и его советников. Пучемонду и его советникам пора брать билет на Ростов.
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Зачем вы беднягу Пучдемона в Ростов отправляете ? У него нет столько бабок, как у Овоща. Ему денег только на какую нибудь тьмутаракань хватит. В Ростове, хоть плохие, но все таки дороги есть.
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ну тогда димона ждет задрищенск на оби или деревня пердищево.
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Судя по комментариям, большая часть, даже не в теме.
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Так что ж получается, Вите придётся малёхо потеснится на жилплощадь ?
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Витя пусть спит спокойно..
Пучдемон не выполнил миссию, а по сему -руские своих не бросают))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИспания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона и его советников
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