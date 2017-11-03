Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона и его советников

Судья Национальной судебной коллегии Испании Кармен Ламела в пятницу направила властям Бельгии ордер на задержание бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его четверых советников, которые находятся в Бельгии и которые ранее на этой неделе не явились по повестке в испанский суд.
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Там бы пригрели, подобрали.
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https://twitter.com/VictorKvert2008/status/926506422262730752
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В Крыми и на Донбассе был сепаратизм?Когда?Не могу вспомнить,до 2014 не было выступлений за отделение,в 2014 РФ ввела войска в Крым и захватила органы власти-по конституции Турчинов должен был отдать приказ к обороне,он был главнокомандующий-а он засцал,тогда диверсанты Гиркина вошли в Славянск и захватили власть там.
В Каталонии же все было совсем по другому-там народ потребовал отделиться,так как раньше они были отдельное Каталонское королевство,что касается конституции-то этот документ должен учитывать все народы живущие в стране,а если он не учитывает-то его нужно изменить
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может повесить?
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Пучдемон не выполнил миссию, а по сему -руские своих не бросают))
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