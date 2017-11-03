EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632696)
  951  30
Теги: помощь (3463) Евросоюз (12235) Климпуш-Цинцадзе (206)
Тему создал: Цензор.НЕТ

План помощи Украине от ЕС "получил конкретизированные очертания со структурой", - Климпуш-Цинцадзе

План "Маршалла" для Украины уже получил четкие очертания для того, чтобы стать реальностью.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вы заметили, что Даля с нескрываемой брезгливостью избегает офшорника
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато с Лукашенкой ему всегда есть о чем поговорить, как со своим коллегой банановым диктатором.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И Даля, и Лука - бывшие совковые функционеры. Только защищают они каждый свою страну, исходя из современных реалий. А реалии таковы, что Литва - это форпост западного мира, а Беларусь - форпост восточного (пока) мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брехлива пінчуківська прокладка знову почала вішати локшину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из той же оперы,что и предоставление летального оружия.Много слов и ноль дела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так она уже курнула план, потому и весело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мираж приобретает очертания оазиса...
но при этом не перестает быть миражем
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
конкретизированные очертания со структурой



Уж не в виде ли мужского полового органа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мрійник.
"Маємо те, що маємо." - з цитат великих людей.
"Як здихатися, не знаємо." - теж з цитат тільки маленьких людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выбрал - пользуйся! Но не заставляй меня, я это чувырло не выбирал. И на демос избравший его, болт забил, поскольку при той явке - 54 с чем-то %, это менее 30%, имеющих право голоса. А он, "Мій народ...", "Моя армія..."

 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо уважать выбор других которые не поленились проголосовать, в этом суть демократии, если кое кто во время выборов попивал пивасик и не сделал выбор то должен вообще заткнутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты, щен, меня учить будешь. Я уже 10 властителей в гробу видел. Есть надежда 11-го на пале лицезреть. Пшел вон!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Небоженко: «Порошенко настолько сконцентрировал власть, что его некому защищать»
Небоженко: «Порошенко настолько сконцентрировал власть, что его некому защищать»

Небоженко: «Порошенко настолько сконцентрировал власть, что его некому защищать»
https://m.antikor.com.ua/articles/201194-nebohenko_poroshenko_nastoljko_skontsentriroval_vlastj_chto_ego_nekomu_zashchishchatj
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну кому це труть? Сировина, а не продукт, як вивозилась так і далі їде. Хочуть ще більше. А інвестори у нас дома з деклараціями під матрацами сидять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виктор Андреевич, перелогиньтесь

Обычный киевский день. Обычный подземный переход на Осокорках. Бабушки разложили свои товары на небольшом стихийном рынке у входа в метро «Осокорки».

Рядом с ними выстраивает витрину из баночек с медом дедушка. Вот только дедушка, наверное, не обычный. Баночки с медом он достает из багажника электромобиля Tesla Model S.
https://www.youtube.com/watch?v=kOUPenwzofA
 показать весь комментарий
Ответить
 
Fell, все знают, что Хуйло оно только одно! Ты шо, на своего фюрера забил!? Смотри пайку урежет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
План Маршалла для Украины. Это очередная брехня этой прогнившей власти для того, чтобы в очередной раз хрюкнуть про пэрэмогы , которых как не было, так , к сожалению и нет. Нет никакого плана Марршала, к моему глубокому сожалению.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вой тролятины на ветке подтверждает ,что план Маршалла для Украины правильный шаг
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Вой тролятины на ветке подтверждает....." Значит, хорошие сапоги, надо брать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дон Серджио, кацапчик, ну уж какой вам план еще? По губам могут только поводить!
С этой жопы вас никто больше вытаскивать не будет!
,
,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Админ сегодня работает супер! Любо-дорого посмотреть! Ольгинские мандавошки вылетают с ходу! не с кем и зацепиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
План получил определенные очертания, напоминающие...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПлан помощи Украине от ЕС "получил конкретизированные очертания со структурой", - Климпуш-Цинцадзе
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Игорь Мельник 1e80ecc1, Two Step From Hell, 1BetarD, Шимус, Tatyana Pomolova, И я скажу, Yuriy Vernikov, clexane, Андрей Царь, kostjaua5, Grechany Alexey, Space Trucking, Понтий Пилат, Саша Музыка, fresh guacamole, Lada2014, Al Exander 1dedefb3, Frank Piter, Ali Hasan, Olga 0343b7a1, Алексей Носов d8330900, Stephan Bil, хахахаха
 Всего на сайте: 74 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти