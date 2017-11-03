План помощи Украине от ЕС "получил конкретизированные очертания со структурой", - Климпуш-Цинцадзе

Игорь Мельник 1e80ecc1, Two Step From Hell, 1BetarD, Шимус, Tatyana Pomolova, И я скажу, Yuriy Vernikov, clexane, Андрей Царь, kostjaua5, Grechany Alexey, Space Trucking, Понтий Пилат, Саша Музыка, fresh guacamole, Lada2014, Al Exander 1dedefb3, Frank Piter, Ali Hasan, Olga 0343b7a1, Алексей Носов d8330900, Stephan Bil, хахахаха
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но при этом не перестает быть миражем
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Уж не в виде ли мужского полового органа?
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"Маємо те, що маємо." - з цитат великих людей.
"Як здихатися, не знаємо." - теж з цитат тільки маленьких людей.
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Небоженко: «Порошенко настолько сконцентрировал власть, что его некому защищать»
Небоженко: «Порошенко настолько сконцентрировал власть, что его некому защищать»
https://m.antikor.com.ua/articles/201194-nebohenko_poroshenko_nastoljko_skontsentriroval_vlastj_chto_ego_nekomu_zashchishchatj
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Обычный киевский день. Обычный подземный переход на Осокорках. Бабушки разложили свои товары на небольшом стихийном рынке у входа в метро «Осокорки».
Рядом с ними выстраивает витрину из баночек с медом дедушка. Вот только дедушка, наверное, не обычный. Баночки с медом он достает из багажника электромобиля Tesla Model S.
https://www.youtube.com/watch?v=kOUPenwzofA
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С этой жопы вас никто больше вытаскивать не будет!
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