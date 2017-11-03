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Теги: омбудсмен (314) Луценко Ирина (294)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нового Уполномоченного ВР по правам человека невозможно избрать из-за неопределенности процедуры, - Ирина Луценко

Представитель президента в Верховной Раде, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко обнародовала информацию о том, что нового уполномоченного Рады по правам человека нельзя избрать из-за неопределенности процедуры, как это должно происходить: тайным или открытым голосованием.

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Девочка какая нибудь на ПОП пойти, а не сидеть тупо за компом...
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Забыл написать слово мечтает, наверное мне уже тоже пора на бочок...
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А у нас уполномоченный по правам человека хоть что- то решал ??
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Луценко как всегда ерунду говорит,все процедуры в руках Рады,пусть принимают,чего сидят и ничего не делают?
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Нового уполномоченного поп правам... ИГуська жжет, мля....
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Если порохатый шеф Иркиного муженька за день в генпрокуроры пристроил, то с человеком на такую должность должен за 5 минут управиться. При желании.
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все ставленники и шестёрки Порошенко являются откровенными дибилами и отморозками, как и он сам
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Да,тут,без наколотых апельсин и Олега Недавы не разобраться ...
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А знаєте чого авакова меншого взяли за рюкзаки? Того що він не купляв їх у фірменному магазині Рошен.
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А як це ви голосували? Ви що нічого не розумієте за що голосували?
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а оно им надо - бабло складировали и все - а за что голосовать - хоть за марс)))
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А какой дурак вносил изменения? Пусть несет ответственность за свою безграмотность или опять фио в секрете?
О парламенте- кто не хочет делать, тот ищет причины. Меньше, тетка, отдыхать надо вам.
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Дура редкостная. Избирают уже лет 20 и процедура была и до неё, а эта Баба яга пытается из всей страны идиотов делать.
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Без пенделя наші депутати та АП нічого корисного не хочуть робити.
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От дивлюсь я на неї і реально розумію- дебіл їй протигаз підбирав. Розміром помилився.А могла бути красивішою.
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Ой згадалось про кАлізію. Підписздесь і підписздесь.
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Процедури не під свого виписані, от баба яга і проти..
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Ирка после пластики индейца напоминает.Вообще всерьез не воспринимается.Югик,наверно,до сих пор пытается к ней привыкнуть.
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Интересно, почему она заодно шнобель не укоротила? Бабла накраденого не хватило?
Влетит нашему бюджету эта "красота" еще в копеечку...
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Теперь понятно, кто мешает. Коллизия. Еще добавилось "друзей" страны. Откуда эта коллизия? Страну узнать можно?
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у ней после подтяжки все одинаковые китайцы
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Дискредитировавшего
президента переизбрать - невозможно, Отстранить
премьера и прокурора без образования - невозможно, Председателя
избирательной комиссии убрать - невозможно, зРаду
без какалиции переизбрать - невозможно, Жулика
с должности убрать - невозможно...Все
что касается шайки - невозможно!...
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О Божы ж мой... Никого не трогал... Неуловимые мстители смотрел... Вернулся на Цензор... а тут Ира Луценко...
- Добрый вечер Ира!
-Добрый вечер! ... Соврала Ира...

Эх... нет четвертой серии Неуловимых мстителей.
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А чому Іру Луценко, без процедури, консенсусом не призначити. Весь переляканий у нас по струнці ходити буде.
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Падлюки панамские нашли отмазку держать дальше рыгоаналку...
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от беда!
а как твоего юру-генпркуратуру надо было пропихнуть...
то как-то тетрис так быстро сложился, что никто даже испугаться не успел!
и чихать на законность вы тогда хотели
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Міністерство стицьпиздиць працює на межі своїх можливостей.
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Взять нас за жабры невозможно!
А потому, что "процедуры" нет!... Ха-ха!...
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Ну фьсо,тепер нехай стара і далі працює,разом з підрахуєм,його ж також ніяк не можна замінити...
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При рівній силі законів повинен застосовуватися у такому випадку спеціальний закон, тобто закон про омбудсмена (таємне голосування бюлетнями). Ірино, у тебе ж чоловік югист, запитай у нього!
Та й посада омбудсмена не така вже й архіважлива, навіть якщо хтось у суді оскаржить, що від того тяжке стянеться? Які вже такі значущі адміністративно-правові важелі має ця посада, щоб так "боятися" подальшого оскарження?
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хорошо что вас собак бешеных можно избирать по непонятным партиям и их партийным спискам.....мэрзота.
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Ирка новое слово выучила "коллизия". Теперь будет с ним носиться як курка з крашанкою.
"Ну й розумна! Аж страшно!"
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барыги...что тут скажешь....а народ все терпит
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Ой какой бред !
А как предыдущий уполномоченный на свет народился ?
Беситесь ... , но выбирать таки надо - даже если не по вашему выберут !
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНового Уполномоченного ВР по правам человека невозможно избрать из-за неопределенности процедуры, - Ирина Луценко
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