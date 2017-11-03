Нового Уполномоченного ВР по правам человека невозможно избрать из-за неопределенности процедуры, - Ирина Луценко

Представитель президента в Верховной Раде, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко обнародовала информацию о том, что нового уполномоченного Рады по правам человека нельзя избрать из-за неопределенности процедуры, как это должно происходить: тайным или открытым голосованием.
Игорь Мельник 1e80ecc1, Two Step From Hell, 1BetarD, Шимус, Tatyana Pomolova, И я скажу, Yuriy Vernikov, clexane, Андрей Царь, kostjaua5, Grechany Alexey, Space Trucking, Понтий Пилат, Саша Музыка, fresh guacamole, Lada2014, Al Exander 1dedefb3, Frank Piter, Ali Hasan, Olga 0343b7a1, Алексей Носов d8330900, Stephan Bil, хахахаха
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О парламенте- кто не хочет делать, тот ищет причины. Меньше, тетка, отдыхать надо вам.
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про
це д у р ы .. мешают нам жить .
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https://youtu.be/ZnNNHveBAXE
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Влетит нашему бюджету эта "красота" еще в копеечку...
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Алег! Недава! Выноси козла
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президента переизбрать - невозможно, Отстранить
премьера и прокурора без образования - невозможно, Председателя
избирательной комиссии убрать - невозможно, зРаду
без какалиции переизбрать - невозможно, Жулика
с должности убрать - невозможно...Все
что касается шайки - невозможно!...
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- Добрый вечер Ира!
-Добрый вечер! ... Соврала Ира...
Эх... нет четвертой серии Неуловимых мстителей.
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Дамы, пардон!
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а как твоего юру-генпркуратуру надо было пропихнуть...
то как-то тетрис так быстро сложился, что никто даже испугаться не успел!
и чихать на законность вы тогда хотели
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А потому, что "процедуры" нет!... Ха-ха!...
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Та й посада омбудсмена не така вже й архіважлива, навіть якщо хтось у суді оскаржить, що від того тяжке стянеться? Які вже такі значущі адміністративно-правові важелі має ця посада, щоб так "боятися" подальшого оскарження?
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"Ну й розумна! Аж страшно!"
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А как предыдущий уполномоченный на свет народился ?
Беситесь ... , но выбирать таки надо - даже если не по вашему выберут !
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