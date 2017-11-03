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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Канада (1079) санкции (6527)
Тему создал: Цензор.НЕТ

РФ ввела ответные санкции против Канады, запретив въезд в страну десяткам "русофобски настроенных" граждан

Российские власти приняли решение о введении запрета на въезд на территорию страны целому ряду деятелей Канады в ответ на введение канадским руководством новых антироссийских санкций.

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Вот выведет расиюшка рубли свои из Канады и штатов и рухнет ихняя экономика без рублей. Про гейропу тоже самое , пропадут несчастные без мацковских инвестиций , как пить дать пропадут
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тєпєря канадці поймуть, шо значіт гнєв смєхдєржавы - недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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В виде наказания - Захарова требует запретить канадцам играть в хоккей !!!В крайнем случае - требует чтобы они всегда проигрывали... Невиданная жестокость!!!
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а если канадці не согласятца, она пожалуется в спортлото
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Коцабы лютуют, ох и лютуют...
Нашли, таки, у канадцев болевую точку...
В Воронеже не спят...
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Да пора уже вообще там въезд\выезд закрыть. А то еще скрепы рухнут.
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У Канаді з'явиться меморіал жертвам комунізму

"У Оттаві відбулась церемонія посвячення місця майбутнього розміщення меморіалу жертвам комунізму.

У заході взяла участь міністр канадської спадщини Мелані Жолі та члени численних громад із країн, що постраждали від комуністичного правління.
Конгрес українців Канади передав на спорудження меморіалу 25 тис доларів. «КУК робить цю пожертву, аби вшанувати усіх, хто страждав від жорстокості 70-річної радянської окупації України. Мільйони українців були вбиті комуністичним радянським режимом, мільйони були відселені у ГУЛАГ. Для Канади дуже важливо пам'ятати про жертв комунізму та імперіалізму», - сказав президент Конгресу українців Канади Павло Грод."
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Все эти санкционные ответки кацапов очень похожи на их же попытки прикинуться полноценными людьми, что ни делают, а получается одно и то же, полная херня с налетом юмора.
Но лично меня волнует совсем другое. Вот смогли же наши предки, мои в том числе, построить очень хорошее государство в Канаде. Сейчас наши соотечественники строят то же самое в Польше и в других странах. А вот на РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ну ничего у нас не получается. Загадка. И не надо о кацапах. Этот гнойник всегда был и будет у нас под боком, давно можно было приспособиться и изолироваться от их яда . Да и в каждой страны и каждой нации есть свои "кацапы" в определенные периоды развития. Короче, дело таки в нас самих.
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хто нибуть притставляит сибе маштаб трагедии?
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Это садизм со стороны рабсеи и лично Захаровой.Фамилия какая-то неприятная ещё.
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Десяткам-я

Десяткам-это 10? И все они россияне
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и это россия еще не начала бомбить воронеж
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРФ ввела ответные санкции против Канады, запретив въезд в страну десяткам "русофобски настроенных" граждан
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