РФ ввела ответные санкции против Канады, запретив въезд в страну десяткам "русофобски настроенных" граждан

Two Step From Hell, Шимус, Tatyana Pomolova, И я скажу, 1BetarD, Yuriy Vernikov, clexane, kostjaua5, Grechany Alexey, Space Trucking, Понтий Пилат, Саша Музыка, Игорь Мельник 1e80ecc1, fresh guacamole, Lada2014, Al Exander 1dedefb3, Frank Piter, Ali Hasan, Olga 0343b7a1, Алексей Носов d8330900, Stephan Bil, хахахаха
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нашли, таки, у канадцев болевую точку...
В Воронеже не спят...
Ответить
Ответить
"Петербург стал туристической столицей мира-2016 по версии World Travel Awards".
Ответить
"У Оттаві відбулась церемонія посвячення місця майбутнього розміщення меморіалу жертвам комунізму.
У заході взяла участь міністр канадської спадщини Мелані Жолі та члени численних громад із країн, що постраждали від комуністичного правління.
Конгрес українців Канади передав на спорудження меморіалу 25 тис доларів. «КУК робить цю пожертву, аби вшанувати усіх, хто страждав від жорстокості 70-річної радянської окупації України. Мільйони українців були вбиті комуністичним радянським режимом, мільйони були відселені у ГУЛАГ. Для Канади дуже важливо пам'ятати про жертв комунізму та імперіалізму», - сказав президент Конгресу українців Канади Павло Грод."
Ответить
Но лично меня волнует совсем другое. Вот смогли же наши предки, мои в том числе, построить очень хорошее государство в Канаде. Сейчас наши соотечественники строят то же самое в Польше и в других странах. А вот на РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ну ничего у нас не получается. Загадка. И не надо о кацапах. Этот гнойник всегда был и будет у нас под боком, давно можно было приспособиться и изолироваться от их яда . Да и в каждой страны и каждой нации есть свои "кацапы" в определенные периоды развития. Короче, дело таки в нас самих.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Десяткам-это 10? И все они россияне
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить