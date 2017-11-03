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Теги: МИД (4372) Польша (4191) Ващиковский (129)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия, а не навязыванием своей точки зрения", - МИД о заявлении Ващиковского

МИД Украины принял во внимание высказывания министра иностранных дел Польши В.Ващиковского.

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поки качинський буде при владі - нічого не зміниться....він просто гнида
полякам значно легше боротися з мертвим Бандерою, ніж з живим хуйлом
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Качинский -это просто олицетворение ,мнения большой части поляков.Ничего не изменится,пока мы себя как государство не заставим уважать.Пока ,что все наоборот.
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ага пол Украины в Польше работает -уважение аж зашкаливает
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"Качинский -это просто олицетворение ,мнения большой части поляков."- не смішіть мої тапки!
Як тільки південмаш випустить пешу партію гіперзукових ракет середньої дальності ,ващиковский буде першим коло дупи очко вилизувати,а може й стати затятим бандерівцем!
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Да мы тоже.Пол Украины в Польше на заработках
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Не знаю як там у вас,а у мене тільки й чую: українці нехай приїжджають ,аби тільки не брудаси!
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У нас ,как и у вас.Карты побута и работа по 10-12 часов.Решили за счет Украины свои проблемы с работягами,только когда вы спросите,хотят они ли в ес ,то очень удивитесь))
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Какой Качиньский? Его же в 2010 г. москали грохнули?
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там ещё ещё правда, там не уточнили.потому оно там .
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Москали грохнули Леха (Александра) Качинского, президента Польши на то время. А Ярослав Качинский - это его брат-близнец, и он выше премьер-министра не поднимался. Может, поэтому и бесится)))
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А головне - вигідніше. Поляк це не національність, це -професія ) Вибори-вибори. всі поляки ...... (ну, ви зрозуміли) )))
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нехорошо с поляками ссориться но и они не должны на повоу у завернутх дебилов идти
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Вообщето, мне, как рядовому украинцу, должно всё это быть как-то пофиг...
Для того вы и МИД Украины, чтобы решать такие задачи!!!
Помимо занятой должности, чиновник должен и обязанности свои выполнять...
Народ не должен этим грузиться!
Но я смотрю, что чиновники у нас, ещё те профессионалы...
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Уверен, что мнение поляков об Бандере не изменится, как и части украинцев. В этой плоскости примирения не выйдет.
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Украина? Состоится, рано, поздно как бы и кто не пыхтел. В том виде, в котором не стыдно ни перед кем. Какими мы будем через лет - 10? Либо "вообще никем", а скорее всего- ТЕМ.А как себе там думают Ващиковские? Их право. А наше ПРАВО? Сберечь страну, людей и жить. Так, как нам велят наши души и сердца. Как предписано жить людям.
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А что? Кто-то у кого-то уже просил прощения за былое? Нет. Так о чем речь? Так дальше и будет.
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В историческом контексте украинцы хоть одного поляка убили в Польше?
А поляки украинцев в Украине?
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Красной нитью проходит по всему фильму утверждение, что войны украинцев с поляками были гражданской войной, от которых выиграла Московия. А козаков нормально показали, в отличии от Хмельницкого.
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Поки в "героях"будуть кати українського,польського і єврейського народу-ладу не буде ні з Європою,ні в самій Україні!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия, а не навязыванием своей точки зрения", - МИД о заявлении Ващиковского
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