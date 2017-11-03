"Мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия, а не навязыванием своей точки зрения", - МИД о заявлении Ващиковского

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полякам значно легше боротися з мертвим Бандерою, ніж з живим хуйлом
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Як тільки південмаш випустить пешу партію гіперзукових ракет середньої дальності ,ващиковский буде першим коло дупи очко вилизувати,а може й стати затятим бандерівцем!
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https://www.youtube.com/watch?v=nMS6QfdmcdY
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Для того вы и МИД Украины, чтобы решать такие задачи!!!
Помимо занятой должности, чиновник должен и обязанности свои выполнять...
Народ не должен этим грузиться!
Но я смотрю, что чиновники у нас, ещё те профессионалы...
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А поляки украинцев в Украине?
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