В уголовном розыске будет создан институт "детективов полиции", - Князев

В частности, новации коснутся системы подбора и обучения молодых оперативников, а также создание новых структур, которые будут активно бороться с организованной преступностью. Об этом Председатель Национальной полиции Украины заявил сегодня, 3 ноября, во время подведения итогов работы криминального блока за 10 месяцев 2017 года.
Two Step From Hell, Шимус, Tatyana Pomolova, И я скажу, 1BetarD, Yuriy Vernikov, clexane, kostjaua5, Grechany Alexey, Space Trucking, Понтий Пилат, Саша Музыка, Игорь Мельник 1e80ecc1, fresh guacamole, Lada2014, Al Exander 1dedefb3, Frank Piter, Ali Hasan, Olga 0343b7a1, Алексей Носов d8330900, Stephan Bil, хахахаха
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http://novosti.dn.ua/news/276065-v-dnr-otreagyrovaly-na-obrashhenye-poroshenko-k-ukraynskym-artyllerystam-
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https://www.youtube.com/watch?v=bVIGbwPWRlY&feature=youtu.be
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вот только братишки твои к тебе не дошли...
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Хотя , лучше сразу комиссаров .
Комиссар Катанья , убийца спрутов .
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директором института планируют назначить Киву
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А когда, ТВАРИ ПОГАНЫЕ киевские, ВЫ БУДЕТЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В УКРАИНЕ? КОГДА ЗАВОДЫ НАЧНУТ РАБОТАТЬ, ФАБРИКИ?
Едешь на работу мимо закрытых заводов, лишь огоньки горят на проходной и в окошке директора.
На бумажечках предприятие числится, директора получают зарплатку и занимаются своими афёрами, а люди не имеют рабочих мест!
Пенсии хотите поднять?
Да за какой хер содержать всю эту ораву пенсионеров-мусоров и прочей службовой дряни?!!!
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