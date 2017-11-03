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Теги: Нацполиция (9277) розыск (648) уголовная ответственность (410) Князев (177)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В уголовном розыске будет создан институт "детективов полиции", - Князев

В частности, новации коснутся системы подбора и обучения молодых оперативников, а также создание новых структур, которые будут активно бороться с организованной преступностью. Об этом Председатель Национальной полиции Украины заявил сегодня, 3 ноября, во время подведения итогов работы криминального блока за 10 месяцев 2017 года.

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В США тоже так. После патрульной службы можно пойти
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Как в знаменитой басне. Как друзья вы не садитесь в музыканты вы не годитесь. Если систему возглавляют казнокрады. то чего можно требовать от подчиненных.
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"риба гниє з голови.." - банально , але факт .
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Обгортка красива, а всередині буде як завжди лайно.
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Увага! Велике прохання затулити діточкам вуха, бо в клипі є матюки аля брудна лайка . Пісня про українских артелеристів!

https://www.youtube.com/watch?v=bVIGbwPWRlY&feature=youtu.be

В уголовном розыске будет создан институт "детективов полиции", - Князев - Цензор.НЕТ 6278
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Ты ба як теперь оперов из райотделов величать будут .
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Если бы не победа революции гидности не видать нам было бы это новое лицо, способное переломить хребет старой прогнившей системы. Эгеж?
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Рэволюция Достоинста. Только в Украине это почему то по другому уже стали называть...... Слова почему то только не хорошие.......
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яка революція - банальна зміна бариг за допомогою обдуреного народу.
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В историю входят не названия, который может дать один гражданин, а то как воспринимает событие народ. Он стал нищим, отсюда и название......
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ты написал что её стали по другому называть - так озвуч ссыкун, как теперь называется...
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Не могу. Как называют сотню, умерших на майдане, я уже написал, И ник Серджио заблокирован. Дон Серджио это ник, который я использовал на Русской весне, когда блокировали Серджио. Теперь это вынужден сделать здесь.
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да всё с тобой понятно скрытненький ты "наш" сепаратистик...
вот только братишки твои к тебе не дошли...
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Койки в борделях менять местами... Раньше называли профаном и невеждой того, кто употреблял слова "следователь угрозыска".
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В первую очередь - прием людей по призванию. Знающих, что их ожидает. Даже при высочайшей зарплате? Работа на износ. Второе - правильное применение сил, методов и средств, знающие - знают. В "патрульку" - не стоит. Испортятся. Кадры с цифры - 0. Лучше "головастики" и хорошим коэфициентом IQ, знающие компы, и многое-многое другое. Бойцов с бицами? Масса. Но профи - мизер. Нужна эффективная система, с учетом состояния страны, слагающими, высновками и с прогнозами на будущее.(Израильтян - лучше спросить, как строить.)
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Нет. Да и не моя страна. Родился здесь и ...
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С такими темпами у нас пол страны будет работать в подобных "институтах", агенствах, бюро, комитетах, специализованных судах, прокуратурах, НАБУ и т.д. Вот только вопрос, долго ли те кто их содержат (т.е. мы с Вами) будем оплачивать эту мыльную оперу с красивым названием "борьба с коррупцией"
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Мафия-то давно уже есть , можно и детективов .
Хотя , лучше сразу комиссаров .
Комиссар Катанья , убийца спрутов .
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Институт детективов это конечно хорошо, но когда уже будет создан в полиции институт профессионализма, порядочности, честности, офицерской чести?! И может тогда и будет доверие общества к полиции? Потому что иначе - это переливание с пустого в порожнее....
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И зачем? Упростите жизнь частному сыску и не надо тратить бюджетные средства на всяких бездарей
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сначала на улицы выпустили "полицейскую академию", теперь по райотделам будут сидеть сплошь эркюли пуаро, майки хаммеры да шерлоки холмсы, а чтобы проявить западную толератность, руководить ими будет, какая то, ненси дрю.
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"молодые будут активно бороться"... глядя на "старых"?...
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Юра, нет там уже "старых". Там все новые и без опыта.
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и обязательно службу по поиску пропавших животных и замом к Сабакяну Эйса Вентуру.
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Князев забыл упоминуть одну маленькую, но очень существенную деталь
директором института планируют назначить Киву
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и геращенко пристройте то ли детективом, то ли доктором Ватсоном
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Знов нові кібінети, нові посади з пОртфелями та зарплатами. Ну як завжди.
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переаттестованное яныковское мусорьё будет готовить детективов.нормальный ход))
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ВСЯКАЯ дэржавныцька возня ОКОЛО ПОЛИЦИИ, и то создадут, то ,и третье, и десятое!
А когда, ТВАРИ ПОГАНЫЕ киевские, ВЫ БУДЕТЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В УКРАИНЕ? КОГДА ЗАВОДЫ НАЧНУТ РАБОТАТЬ, ФАБРИКИ?
Едешь на работу мимо закрытых заводов, лишь огоньки горят на проходной и в окошке директора.
На бумажечках предприятие числится, директора получают зарплатку и занимаются своими афёрами, а люди не имеют рабочих мест!
Пенсии хотите поднять?
Да за какой хер содержать всю эту ораву пенсионеров-мусоров и прочей службовой дряни?!!!
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Скільки експертів та великих фахівців- правників,криміналістів та кримінологів,виявляється, товчеться на Цензорі,та всі такі розумні,що аж страшно! Спочатку слід подивитись,що з усього цього вийде,а вже потім щось там базікати. А якщо нічого не робити,то нічого і мінятись не буде. Іксперди,блін...
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как эти сказочники достали уже...Ну чему сцуко могут научить этих молодых старые менты с совковским менталитетом ??как у пьяных бабло и мобильники забирать ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ уголовном розыске будет создан институт "детективов полиции", - Князев
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