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Теги: Россия (72851) СБУ (15143) спецслужбы (363) Геращенко_Антон (1009)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спецслужбы РФ планировали отравить протестующих под Радой для призыва к свержению власти, - Геращенко

Депутат Антон Геращенко заявил, что россиянин, задержанный СБУ по подозрению в антигосударственной деятельности, намеревался совершить убийство группы митингующих в палаточном городке у Рады, путём подмешивания в продукты питания отравляющего вещества.

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Если русские свободно, сквозь кордоны полиции и Нацгвардии.... Сквозь рамки металлодетекторов и собак способны занести отраву в центр столицы.... То чего стоит СБУ?
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а как бы их отравление привело бы к свержению власти?
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подмешивания в продукты питания отравляющего вещества /подтвердить или опровергнуть подмешивания в продукты питания отравляющего вещества следует скармливанием продуктов питания колбасным мигрантам.Если подмешивание отравляющего вещества правда -дать им гражданство Украины.
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Что только не придумают, чтобы разогнать митинг под Радой...Уже людей запугивают, чтобы не стояли...Какие заботливые, как заказные убийства раскрывать так некому, а как показать пару фото с лицами зарисованными так они короли. Гера - прекращай уже эти постановочные задержания. Как говорил Станиславский: "НЕ ВЕРЮ"
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Семенченко-Грішин уже взяв кацапського диверсанта на поруки?
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Наши глашатаи от власти точно не проходили спецподготовку ФСБ по пропаганде? Ибо, извините меня, но то, что они вбрасывают каждый день, это чисто кацапская пропаганда страха, ненависти, маразма.
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ну можливо , для їхнього електорату , і цього вистачить ? ..))
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Ненависть до кацапів не потребує пропаганди.
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Це кроляча шерсть.Згадай з якої він партії
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Та брехя все это...
никогда не поверю, чтобы наши добрые братья-неславяне
из-за пореблика, могли додуматься до подобных подлостей...

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А заметили - у кацртролллей - в основном нульевки, так для шуму, или 10-70 "ресурс", и один -два - матеріх, по 200-250- такие предсказуеміе............
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Могут работать когда хотят,напрашивается один вывод,что все нераскрытые преступления косвенно выгодны кому то из власти...
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Своими бредовыми заявлениями Геращенко работает для россми. Мне одному так показалось?
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Точно так... мы тебе верим...
И вообще, никто так не старается ради Украины,
как ботоксное Хуйло и посланные им агенты ФСБ...
...извиняюсь агентовФСБтамнет...
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Вряд ли
Но панику - разводит
Вот как мне завтра идти на базар и в магазины?
И можно ли бриться лезвиями "Рапира"? вот купил, да...
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Тебе и твоим соратникам по цеху так кажется ! Креститесь антихристы почаще !
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Спецслужбы РФ планировали отравить протестующих под Радой для призыва к свержению власти, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6145
Даже не читал - галиматью. Чем больше статья - тем меньше ей верю. "Жить захочешь - еще не так раскорячишся?"
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От нікому, нікому не вірю... А Антонінє вірю....
Єдина людина яка ніколи нікому не брехала.
Криштальної чесноти людина....
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У Антонины Холодец уже КЛИМАКС? Или БЕШЕНСТВО МАТКИ?
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Многа букаф,антоша. Ну не интересен ты широкой зрительской массе...Брехун потому что...
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"лодка на речной мели
расшаталась уж совсем" ))
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Чего только не придумают, что бы оправдать свой жирный зад и защитить место на котором он сидит. Да этот русский за скромную плату заявит, что и Кеннеди он грохнул......
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Судя по тому как на цензоре возбудились козломордые шото в этом есть...
Спецслужбы РФ планировали отравить протестующих под Радой для призыва к свержению власти, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4080
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Так выловили же кацапа-террориста , вот и свора бунтует ! Пусть резвятся , им скоро п*** а
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Судя по вашему визгу , козорылые , вы е**** лись на всю голову , да потому , что засланных кремлевских убийц на территорию Украины , стали паковать !
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Специально прочитал несколько раз!!!
Так вот, такое чувство, что прочитал черновой вариант сценария, к телесериалу, о шикарных ментах...
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... Мы тут , на пакгаузе , отравились колбасой .
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секретную КацаКрысинскую лабораторию ядов в ссре дохлом возглавлял знаменитый мудак профессор Майрановский Григорий Моисеевич.с 1922 года этот казлина отравил немало краснопузых Хмырей...,кто сегодня возглавляет тот знаменитый институт НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ и Полоний для Литвиненко узнайте сами...
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Кремлю терміново, вже на цю осінь потрібні перевибори в Україні і проросійський Президент. Саакашвілі ним бути не може. До влади ведуть Тимошенко, яка мала за планом Кремля стати Президентом ще після Майдану. Саакашвілі- лише інструмент в руках Коломойського, який оголосив Порошенку власну війну.
Ну і диригує всім цим Кремль.
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Неужели Тимошенко украдёт больше Петруччо ???
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Соєві настільки бояться виборів , що навіть особистого ворога Хуйла (Міхо) вже не соромлячись називають "проросійським Президентом" ...))
Головна їхня задача - приховати , що саме Офшоренко - самий проросійський президент за всю історію України !
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Міхо ворог Ху..ла?- Віддав кацапам четверту частину Грузїї, торгував з кацапами, підписав односторонній безвіз...
Ні. Міхо- вірний соратник свого дяді- КГБ-іста.

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Плешивого Педофила обозвал Фуйлом так братаны не поступают...
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СССр сдох,сдохнет и РАБссии,всему своё время.
Классика жанра.
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Особовий склад Києва та Київської області почав працювати у посиленому режимі згідно з наказом голови Національної поліції Сергія Князєва. Всього цей режим триватиме десять днів.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Крищенко.
Він розповів, що люди повинні відчувати себе у повній безпеці, а тому місто знаходиться під контролем поліції.
"На сьогоднішній день ми значно посилили патрулювання в усіх місцях скупчення людей, на залізничному вокзалі, в аеропорту, перевіряємо транспорт на в'їзді та виїзді з Києва, чергуватимемо у метро, зупинятимемо підозрілих осіб для перевірки документів та поверхневого огляду. Сьогодні такі заходи - необхідність", - зазначив керівник поліції Києва.
За словами Крищенка, слід враховувати, що у столиці додатково тривають заходи щодо посилення контртерористичного режиму. Через це він попросив людей із розумінням ставитися до підвищених заходів безпеки.
На період відпрацювання додатково вулиці Києва будуть патрулювати 1350 правоохоронців. У разі ускладнення криміногенної обстановки у різних місцях, кількість поліцейських нарядів буде корегуватися. http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/3/7160657/
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Майдан на РАБссии 5.11.2017 года отменятся.
ФСБ РАБссии арестовало всех сторонников Неонациста Мальцева по всей РАБссии.Ловили даже в поездах дальнего следования. сообщает РАБссиянский блогер Юрий Гиммельфарб из Саратова.
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интересно! кто выдумывает весь этот бред?
и еще небось за это деньги получает из наших карманов
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Это плагиат. Хотя за вбросы подобного рода ему явно платят и содержат ради этого.
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В мене особисто - останнім часом було постійне враження , що Геращенку хтось ( можливо і спецслужби РФ) щедро видає гарний канабіс. Щодня.
Але тепер він , мабуть на щось більш важке присів...
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След кремля каждый раз будет, когда шоколадные напортачат?
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Реально пойманый кацап из-за поребрика, сидит в КПЗ и дает показания,
но наглое стадо козломордой мокши - отмазывает его на цензоре:
"а какие у вас доказательства"?

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А чего тебе не ймется , ольгинец ? Жалко кореша , который сидит в КПЗ ?
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Подковерная борьбаАндрей Пионтковский: сохранить одновременно триллион, Крым и власть невозможно
На прошлой неделе New York Times опубликовала список, из 38 российских структур (в их число входит ФСБ, Ростех и Рособоронэспорт), переданный в Конгресс администрацией Трампа. Благодаря этому стало известно, что, уже начиная с января 2018 года активы резидентов любой страны мира (это относится и к России) можно будет блокировать за ведение бизнеса с кампаниями и структурами, которые перечислены в списке. Это значит, что за операции с со структурами, перечисленными в списке могут быть блокированы активы, например, Сбербанка или ВТБ. О том, как ситуация может восприниматься из Кремля, корреспондент Русского Монитора поговорил с политическим аналитиком и публицистом Андреем Пионтковским.
- Андрей Андреевич насколько серьезной ситуация с новыми санкциями может восприниматься в Кремле?
Законом от 2 августа Россию юридически приравняли к Ирану и Северной Корее. Давайте вспомним его название: "Закон по противодействию агрессии Российской Федерации, Ирана, Северной Кореи". Пока еще не дошло до применения в полном объеме тех санкций, которые применялись ранее к Ирану, а сегодня к Северной Корее, но это уже квантовый скачок в отношении США к путинской России. То, о чем вы спрашиваете, это так называемые вторичные санкции, которые будут применяться не только к российским, но и к любым зарубежным, западным, китайским, или другим компаниям, которые принимают участие в финансировании, техническом обслуживании финансовой деятельности структур, внесенных в список предприятий оборонки и спе
Буквально несколько часов назад по российскому телевидению в одной из внешнеполитических шоу выступал руководитель некоей ассоциации по содействию оборонному экспорту. Так вот этот человек весьма лояльный к власти, сообщал, что наши китайские партнеры задумываются о целесообразности тех или иных сделок с Россией или даже участия в обслуживании сделок третьих стран, связанных с продажей российского оружия. На лицо растущая глобальная токсичность российского бизнеса. Но все-таки, я рискнул бы сказать, что не это самое главное в новом законе.
Главное и самое угрожающее российской верхушке в законе от 2 августа - так называемая секция 241 "О персональных санкциях", которые обязывают финансовую разведку США в течение 180 дней сообщить сведения об активах в Соединенных Штатах людей близких к Путину и замешанных в коррупции. "Новая газета", ссылаясь на расследование одного международного антикоррупционного центра, несколько дней назад опубликовала данные о капиталах, фактически принадлежащих Путину, но формально, находящихся на счетах двух десятков его ближайших друзей, родственников, сослуживцев, и так далее. Это конечно небольшая часть предполагаемого состояния Путина, "всего" 24 миллиарда, но уверяю вас, что все люди, которые там в нем указаны, наверняка окажутся в окончательном американском списке. Представители очень многих наших олигархов ведут сейчас в Вашингтоне переговоры через своих юристов, вернее пытаются вести переговоры, они ищут пути, с кем можно договориться о том, чтобы их имена не были внесены в список.
Как я уже говорил, в том числе и в беседах с вами, политическое решение о новом модусе отношений с РФ было принято американским военно-политическим истеблишментом на ежегодной конференции по безопасности в Аспене, которая проходила 20-22 июля, где присутствовали практически все руководители спецслужб и силовых структур, как обамовской, так и нынешней администрации. Смысл всех выступлений был такой: раз Путин считает, что он ведет с нами гибридную войну, хорошо, мы будет исходить из этого. У нас есть действенный невоенный способ нанести ему в этой гибридной войне поражение. И собственно результатом этого консенсуса и стал принятый 2 августа почти единогласно (что очень редко для американского Конгресса), закон о санкциях против Российской Федерации, Ирана, и Северной Кореи. Трамп вынужден был его подписать, сопровождая оговорками, что он антиконституционен, что он попытается как-то его саботировать, и так далее, но не подписать закон, принятый практически единогласно Конгрессом он не мог. Более того, все события, которые происходят после этого, показывают, что не только в вопросе санкций, но и во внешней политике, по крайней мере, на российском и украинском направлении Трамп и Тиллерсон практически отстранены от дел. Ведут эту политику и артикулируют ее министр обороны Мэттис, а что касается Украины, специальный представитель Соединенных Штатов Курт Волкер. Вы знаете их позицию: само украинское руководство в своих формулировках не успевает за Волкером, когда он говорит о российской агрессии, о присутствии на Донбассе российских войска. Вспомните, как он ответил Суркову на его деланную озабоченность о судьбе русскоязычного населения Украины - "Я посетил все регионы Украины, и убедился, что проблемы у русскоязычного населения есть только там, где есть российские войска".
Вот таков месседж американского военно-политического истеблишмента к путинской России и не случайно, что он артикулируется столь резко сейчас в период выборов в России. Когда я говорю слово "выборы", я имеют ввиду не эротические пляски Собчак или Гордон, и не то что будет происходить 18 марта, а то, что происходит сегодня в узких коридорах власти, где как раз те самые люди, которые, скорее всего, будут внесены в окончательный список персональных санкций, решают вопрос, останется ли Путин их паханом еще на 6 лет, или пахан не способен более выполнять основную функции, ради которой он был ими поставлен - обеспечение безопасности их активов.
- Сейчас ходят слухи, что якобы с одной стороны часть путинского окружения продумывает идею с мягким уходом Путина от ответственности за непосредственное принятие решений и создания некого органа по китайскому образцу, некого дэнсяопиновского госсовета, в то время как другие планируют вывести на авансцену более приемлемых для Запада игроков. Какой вариант наиболее вероятен в этой ситуации, и что будет делать сам Путин?
Детали невозможно предугадать в такой волатильной ситуации, зато можно совершенно точно не угадать, а просто точно назвать ту тенденцию, которая сейчас становится доминирующей в российской верхушке. Подавляющее большинство российского политического класса ищет выход из этой ситуации, из той петли, которая на них затягивается законом от 2 августа. Они понимают, что единственный выход для них - изменение формата внешней политики России, уход от прямой конфронтации. А что касается более конкретных условий, то мы с вами несколько раз говорили, что об этом договаривались осенью прошлого года во время избирательно кампании неформальные представители Кремля, с представителями Хилари Клинтон, потому что несмотря на всю антиклинтовскую пропаганду, в Москве были убеждены, что все равно победит Клинтон. И там, очевидно, об основных параметрах сделки уже договорились - об этом свидетельствует интервью Макфола, бывшего посла в Москве, который очень близок к лагерю Клинтон, опубликованное в "Коммерсанте", 9 ноября утром, когда уже стало известно, что победил Трамп. По сути достигнутой договоренности говорилось, что Путин уходит с Донбасса, а Запад как бы закрывает глаза на неопределенное время на Крым. Ни в коем случае, не соглашаясь юридически с аннексией, Запад снимает тем не менее наиболее болезненные санкции, возобновляет business as usual, то есть такая же ситуация которая продолжалась с Прибалтикой более чем 40 лет. Соединенные Штаты никогда не признавали аннексию Прибалтики, но это не мешало рабочим отношениям с Советским Союзом. Но ирония судьбы заключалась в том, что кремлевские идиоты в буквальном смысле себе на голову поспособствовали избранию Трампа. И это вмешательство в американский политический процесс резко сплотило весь американский истеблишмент на радикальной антипутинской основе.
- В связи с этим нарастающим санкционным давлением на Россию, насколько вероятен вариант, что окружение все-таки решится пойти на решительный шаг и уговорить Путина уйти, или добиться его ухода каким-то другим способом в ближайший год-два?
С каждым днем из-под кремлевского ковра доносятся все больше визгов бульдогов и обслуживающих их шапок, вроде Павловского, свидетельствующих о том, что борьба там идет нешуточная и исход этих собачьих "выборов" впервые за последние 17 лет не предрешен. Сохранить одновременно триллион, Крым и власть невозможно. И под ковром это понимают.
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Крысы Кремля валить начали неугодных с первого дня Мировой революции 7 ноября 1917 года.Фрунзе завалили на операционном столе,Гришу Котовского застрели что Собаку,Тер-Петросяна сбили машиной,Чапаева утопили в речке,Дзержинского отравили ядом,Ежова застрелили,Ягоду говорят задушили,маршалов Егорова,Тухлочевского,Блюхера,Берию,Кулика и прочих шакалов застрелили что собак бездомных...Это РАБссиия сказал Жиринжопский у Соловьева в студии...
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Антоша сейчас будет фонтанировать сенсациями ... надо уводить внимания публики с рюкзаков
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Смешались в кучу кони, люди... так о чем новость? Про очередной бред жиртреста?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпецслужбы РФ планировали отравить протестующих под Радой для призыва к свержению власти, - Геращенко
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