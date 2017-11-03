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Материалы по теме:  Дело рюкзаков
Теги: Аваков (2707) НАБУ (2064) Чеботарь (41) Сытник (448)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Для обеспечения меры пресечения фигурантам "дела рюкзаков" нет электронных браслетов, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия в коррупции заявил, что для обеспечения меры пресечения подозреваемым в деле о "рюкзаках МВД" в настоящее время нет электронных браслетов.

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"Сейчас у нас проблема по этому делу с тем, чтобы найти электронный браслет. Рюкзаки у нас есть, а браслетов у нас нет", - сказал А.Сытник Источник: https://censor.net.ua/n461632
так в КАНДАЛЫ их, раз браслетов нет......
шо за проблема
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Так убегают с браслетами.Пусть свои несут или в СИЗО.
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моего соседа взяли за кражу водки в магазине - я думаю єто политический заказ , он- однофамилец мера
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вот еслиб вместо водки он "лимон" прикарманил, точняк - не повязали бы
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Так давайте наденем на ногу гирю с цепурой . Какие проблемы ?
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Ошейник со взрывчаткой с ограниченным радиусом свободы.
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То ли страна слишком бедная, то ли преступников слишком много...
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а можно еще проще - нет браслета - сиди в СИЗО...
появится браслет ( в порядке очереди) выйдешь с браслетом, не появится - сиди до суда..
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Все деньги ушли на носки и спортивные костюмы.
Кстати, модер, что это за слово такое - дифецит?
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забавно, что почти одновременно с «рюкзачным» делом в Украину вернулся Каськив … И тихо вышел из суда под смешной залог. И, якобы, даже возместил уже все убытки, нанесенные государству Украина. Но возместил не государству Украина, а некой частной конторе кондитеров-куроводов на улице Банковой. В таком случае, «рюкзачное» дело - не более, чем операция прикрытия, отвлечение внимания на негодный объект , что, кстати, «верховные вымогатели» делают довольно часто.
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аваков прикололся с набушников - рюкзаки есть у нас, а браслетов нет. Шо это за НАБУ такое, если носки по 300 грн и костюмы спортивные по пятерке они покупать могут, а браслеты - нет?!
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Перестал понимать,где правда,а где прикалываются.Финансирования не хватает?
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Украина - это капище невозмутимых мудрецов. Наш главный религиозный ритуал - упорное ожидание бесплатного чуда.

Говорят, что под лежачий камень вода не течет. Украинцы с этим не согласны. Мы триста лет сидели сиднем в центре Европы и ждали «самостийности». Бог не выдержал такой наглости и свершил чудо. Удовлетворенные результативностью своей религии, мы ожидаем других чудес. Например, процветания и благополучия. При этом нас не пугает время и кратковременность жизни. Мы ведем себя, как бессмертные люди, которым не падает на голову кирпич, но зато падают мешки с твердой валютой.

(с) Густав Водичка: Родина дремлющих ангелов
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Хрень это.
Ясно, что этот Густав не видел длиннющие стенды в каждом украинском городе с фотографиями погибших, начиная с Майдана.
Они тоже "сидели сиднем и ждали"?
А миллионы украинцев, оставившие семьи и уехавшие на заработки?
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Аваков, он такой бережливый.
Как в анекдоте.
- Куме, а у вас спід є?
- Та є, але зовсім мало, тільки для себе...
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ну нет электронных,так нет. трольните мажорных лохов, подкиньте им в рюкзаки, с которыми они будут тикать в загранку, пару классических браслетов с чугуния, в виде гирь. и будет шурик небалаганов в своём буржуинском будущеем их пилить, под плотным присмотром самуэльевичей ))).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДля обеспечения меры пресечения фигурантам "дела рюкзаков" нет электронных браслетов, - Сытник
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