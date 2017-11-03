Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник. ВИДЕО

Сергей Ивашин
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Украина из-за коррупции ежегодно теряет 2% роста ВВП, сообщил сегодня постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Об этом передает «Зеркало недели».
«Это (коррупция) не только вопрос правосудия, это еще важный экономический вопрос. По нашим оценкам, коррупция ежегодно обходится стране в 2% экономического роста», - сказал он в своем выступлении на Украинском инвестиционном форуме, организованном Ассоциацией инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine в Киеве.
Представитель МВФ подчеркнул, что дальнейшее экономическое восстановление Украины и благополучие населения напрямую зависит от решения этого вопроса.
Напомню, в ноябре прошлого года авторитетная международная организация Transparency International сообщила, что Украина выбилась в лидеры по коррупции среди стран Европы и Центральной Азии.
При этом совершенно очевидна главная причина данного «достижения». Она состоит в том, что в Украине возглавляет коррупцию президент Порошенко.
Также Люнгман сегодня заявил, что МВФ выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.
Из чего практически со 100%-й вероятностью следует, что при нынешней власти Украина больше денег от Фонда не получит…
Метки: Йоста Люнгман, коррупционер Порошенко, ущерб Украины от коррупции
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03.11.2017 16:25 У заступника директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углави можуть виникнути проблеми через питання його громадянства. Про це йдеться у статті "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим" на "Українській правді". Співрозмовники УП в оточенні голови МВС переконують, що Углава не встиг вийти із грузинського громадянства до "потрібного моменту". "Коли ухвалили новий закон про держслужбу, то Углава став держчиновником, хоча на той час ще не вийшов з грузинського громадянства, а значить працював незаконно", - переконує співрозмовник.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/11/03/269993-zastupnyka-sytnyka-mozhut-pochatysya-problemy-gromadyanstvom
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знать и соблюдать законы лучше других...
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Хотя, если реально, то там (на ЛК) - все еще совецкийсоюз. И если были какие-то мутки, до все решалось не на уровне завода. А завод, так, - исполнители по ранее согласованным чертежам.
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Так что же он хочет утаить от общественности?
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- Мама! А правда я такой...немного страшненький?
- Сейчас ничего! Вот когда родился, доктор сказал: зашевелится, стреляйте...
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Скорее всего, НАБУ обвинят в некомпетентности и расточительности и расформируют, никогда не дадут довести это дело до логического конца. Поэтому перспективы этого дала туманны.
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"Украинское госпредприятие «Антонов» возобновило сотрудничество с российской грузовой авиакомпанией ООО «Волга-Днепр» по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан»"
а если не врут как это называется?
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