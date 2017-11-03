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Теги: Держприкордонслужба (1857) Порошенко (4435) бронювання (10) Ситник (262) закупівлі (87)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник. ВИДЕО

Расследование уголовного производства о закупке по завышенной цене Государственной пограничной службой Украины бронемашин у завода "Кузня на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузня", Киев) находится на начальной стадии, открытость судебного реестра не способствует объективности расследования.

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Ущерб Украины от коррупции под руководством Порошенко составляет 2% ВВП - МВФ Ноябрь 3, 2017Комментарии: 0Метки: Йоста Люнгман, коррупционер Порошенко, ущерб Украины от коррупции

Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник - Цензор.НЕТ 2608Украина из-за коррупции ежегодно теряет 2% роста ВВП, сообщил сегодня постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Об этом передает «Зеркало недели».
«Это (коррупция) не только вопрос правосудия, это еще важный экономический вопрос. По нашим оценкам, коррупция ежегодно обходится стране в 2% экономического роста», - сказал он в своем выступлении на Украинском инвестиционном форуме, организованном Ассоциацией инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine в Киеве.
Представитель МВФ подчеркнул, что дальнейшее экономическое восстановление Украины и благополучие населения напрямую зависит от решения этого вопроса.
Напомню, в ноябре прошлого года авторитетная международная организация Transparency International сообщила, что Украина выбилась в лидеры по коррупции среди стран Европы и Центральной Азии.
При этом совершенно очевидна главная причина данного «достижения». Она состоит в том, что в Украине возглавляет коррупцию президент Порошенко.
Также Люнгман сегодня заявил, что МВФ выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.
Из чего практически со 100%-й вероятностью следует, что при нынешней власти Украина больше денег от Фонда не получит…
Метки: Йоста Люнгман, коррупционер Порошенко, ущерб Украины от коррупции
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Доля малого та середнього бізнесу в ВВП країні 10 - 15%; доля тіньової економіки 40 - 60%. Майже 90% обігу великих олігархічних підприємств тіньові. (Дослідження "Асоціації бухгалтерів" опубліковані в інтернет видані "Delo.ua") І їх не тиранять як малий та середній бізнес.
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Куды не плюнь, одни казапские эксперды! Сгиньте, таежные. Да, возьмите милостыню в виде моего поста.
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У заступника Ситника можуть початися проблеми з громадянством

03.11.2017 16:25 У заступника директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углави можуть виникнути проблеми через питання його громадянства. Про це йдеться у статті "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим" на "Українській правді". Співрозмовники УП в оточенні голови МВС переконують, що Углава не встиг вийти із грузинського громадянства до "потрібного моменту". "Коли ухвалили новий закон про держслужбу, то Углава став держчиновником, хоча на той час ще не вийшов з грузинського громадянства, а значить працював незаконно", - переконує співрозмовник.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/11/03/269993-zastupnyka-sytnyka-mozhut-pochatysya-problemy-gromadyanstvom
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Ну если он прокурор, то должен
знать и соблюдать законы лучше других...
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ждем методичек, что Гизо - агент кремля, украл вилку в ресторане, на заплатил за бутылку воды, забыл указать в декларации кота...
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Я зарание прошу прощение у матери Героя . Что использовал фото
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Зачем поднимать шум раньше времени? Чтобы потом сказать, что там все на мази? Или это из оперы на тему: "а у нас и президента проверяют".
Хотя, если реально, то там (на ЛК) - все еще совецкийсоюз. И если были какие-то мутки, до все решалось не на уровне завода. А завод, так, - исполнители по ранее согласованным чертежам.
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Прозрачность мешает г-ну Сытнмку?
Так что же он хочет утаить от общественности?
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неужели украл а такое честное лицо))))))))))))))
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НАБУ изучает, почему броневик «Тритон» завода Порошенко и Кононенко бракованный и завышен в цене в 3 раза
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**
- Мама! А правда я такой...немного страшненький?
- Сейчас ничего! Вот когда родился, доктор сказал: зашевелится, стреляйте...
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Обычно у людей проблемное место - жопа, она участвует и в воспитании и в поиске приключений и в отдельных случаях есть местом произрастания рук. А вот антикоррупционному танцору мешают яйца. Яйца порождают уникальную логику: " Не могу пояснить что там происходит..." но "... открытость реестра мешает расследованию..." . И это он только хоровод повёл, представьте какие перлы родит когда нужно будет ламбаду исполнять
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Тут 'дело с рюкзаками' уже кажется маленькой кляксой на совести семьи аваковых. Схема закупки бронемашин по завышенным ценам у самого Порошенко - куда похлеще будет.
Скорее всего, НАБУ обвинят в некомпетентности и расточительности и расформируют, никогда не дадут довести это дело до логического конца. Поэтому перспективы этого дала туманны.
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сепары на своем сайте врут
"Украинское госпредприятие «Антонов» возобновило сотрудничество с российской грузовой авиакомпанией ООО «Волга-Днепр» по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан»"
а если не врут как это называется?
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Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник - Цензор.НЕТ 3929 "Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник" - "Руки поотрубаю" - уже стало крылатой фразой, и поскольку Порошенко становится нерукоподаваемым на Западе (вслед за Кучмой и Януковичем), то это освободило наших европейских и американских партнёров в моральном плане, не надо подавать руку. Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник - Цензор.НЕТ 3929Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник - Цензор.НЕТ 3929 Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник - Цензор.НЕТ 3929 Дело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник - Цензор.НЕТ 3929
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДело о закупке бронемашин у "Кузня на Рыбальском" - на начальной стадии, - Сытник. ВИДЕО
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