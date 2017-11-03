EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632635)
  4890  80
Теги: Росія (8195) літак (535) співпраця (258) ДП "Антонов" (0) Антонов (36)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Невыполнение "Антоновым" и Украиной обязательств, обусловленных целым рядом правил, приведет к запрету международных полетов самолетов марки "Ан", - заявление

ГП "Антонов" обеспечивает поддержание летной годности и продление ресурса самолетов марки "Ан" иностранных эксплуатантов, включая транспортные Ан-124-100 "Руслан" российской "Волга-Днепр", в рамках закрепленных международными авиационными правилами ICAO обязательств разработчика авиационной техники, разъяснили в ГП "Антонов".

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кто тут говорил о войне? нет войны есть барыги продающие Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может ты себе в ногу выстрелишь назло кацапам, Гарик Лужанский буквономерной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
круто, а что там с несанкционированными полетами в Крым? или таки "санкционировали" за толику малую
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А чего тупари задают тупые вопросы? Чемпионат по тупизне проводят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Было бы желание - нашли бы отмазки как не обслуживать хуйловские самолёты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот уж гниды. Пускай наши "Русланы" подвозят боеприпасы против Украины, мы с удовольствием их "сертифицируем"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия взамен сертифицирует украинские военно-транспортные Ил-76. 1:1.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А потом на этих самолетах Ан будут вооружение подвозить "новососам"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
идут москали "в жопу" (с) Голобородько

а наши зарубежные коллеги пусть возят свои "130-тонные генераторы." по деталькам, своими геркулесами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они и будут возить руксланами просто мы не будем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не будут.

а) руслан не поднмет вес мрии
б) что может поднять руслан поднимет и геркулес
в) возить самолетами не прошедшими верификацию производителем никто не будет -ибо ни одна страховая не застрахерит такой груз
 показать весь комментарий
Ответить
 
О-ооо... Бабло победит зло? Это - предательство! Сотрудничество (ЛЮБОЕ) с агрессором - это измена. Не смогут летать российские "Русланы"? Ну так и уй с ними! Несоблюдение требований ICAO? Ну так у нас - форс-мажор! Тьфу! Шлюхи продажные!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брехня подлая. Запретили поставлять Сименсу генераторы, не боятся что теперь Сименса никуда не пустят из за того что тот не выполняет свои обязательства?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А во времена Гитлера, подобной конвенции не было?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а если бы Украина в те времена выпускала юнкерсы и мистер шмидты то тоже должна была бы вести тайные переговоры с нацистской Германией?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гитлер много чего советского имел. Лично не летал, ибо не был пилотом, а вот его пилоты, достаточно налетали на них...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ладно вешать лапшу, за эксплуатацию типа ВС отвечает не производитель, а местная госавиаслужба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тогда и двигатели с "моторсич" будет поставлять на вертолёты агрессора?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
паРашка производит в районе 300 вертолётов в год, по 2 мотора в каждом. Не надо рассказывать, что она сама производит к ним все двигатели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За эксплуатацию - да. А вот за продление ресурса после так называемой Ф-3 ТОЛЬКО производитель или техническая база, сертифицированная производителем. Такой сертификат имела база Волги-Днепр в Шардже, но видно срок истёк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинское государственное предприятие «Антонов» ответило на сообщения о закрытых переговорах с российской авиакомпанией «Волга-Днепр» по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». В заявлении «Антонова» говорится, что предприятие выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр».

«Именно с целью соблюдения своих обязательств, по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом - разъяснением Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124−100 «Руслан» «Авиакомпании «Волга−Днепр», которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции», - говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook.
В компании уточнили, что этот самолет зарегистрирован как гражданский и может использоваться только для потребностей граждан и экономики. «Таким образом, ГП «Антонов» как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами», - сказано в заявлении.
Невыполнение «Антоновым» и Украиной своих обязанностей, обусловленных международными правилами и отечественным законодательством, приведут к применению международных санкций. «Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки «Ан» приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потерям рынков», - подчеркивается в заявлении.

РБК направил запрос о комментариях в компанию «Волга-Днепр».
В пятницу газета «Коммерсантъ» рассказала о закрытых переговорах российской авиакомпании «Волга-Днепр» и Украиной по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». Проблема возникла в связи с обострением отношений между Россией и Украиной. Как уточняло издание, «Антонов», выйдя по распоряжению правительства Украины из украинско-российского СП «ОАК-Антонов», прекратил обслуживание самолетов авиаперевозчика «Волга-Днепр», в парке которой находится 12 «Русланов». Держателем сертификата этих самолетов остался «Антонов», по его условиям, процедура продления ресурса самолета должна производиться после каждых 4 тыс. летных часов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/03/11/2017/59fc6c1e9a79476c93ca9c3d?from=main
 показать весь комментарий
Ответить
 
Производитель, или разработчик? Если производитель - то это Ульяновский авиазавод.
 показать весь комментарий
Ответить
 
специалисты ГП "АНТОНОВ" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 " Руслан" ООО" Авиакомпания "Волга−Днепр"


Так дайте им заключение, что они уже выработали свой рессурс и эксплуатироваться не могут. Делов-то...
Источник:https://censor.net.ua/n461629
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все снова дружим?????????? за сколько????????? а вообще все возврашается в 2013
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина имеет право отказаться обслуживать самолеты которые в раше и не надо пугать запретом полетов АН пусть рашка утилизирует или продаст их вполне вероятно что раша использует их в военных целях - придурки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не нужно даже отказываться. Сказать, что планер ведет себя плохо и продлить его нельзя. Лет через 7-10, когда у нас самих это будет с планерами, уже можно что-то другое лепить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так какие проблемы - выполнить обязательства, созвать комиссию, и ресурс не продлить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а сослаться не невыполнение эрэфией Большого договора о дружбе и сотрудничестве - слабо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если вы патриоты Украины, сделайте им это обслуживание но так, чтобы им больше никогда не хотелось его повторять. Навечно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо что Антонов не производит бомбардировщики и штурмовики))Было бы действительно смешно,особенно во время войны.ПВО сбивает русские самолеты,а Антонов тут же их на аэродромах подскока ремонтирует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нельзя рубить сгоряча, но надо РАБОТАТЬ чтобы отвязаться он коцапов. патриёты неправы которые призывают отморозить все на зло (и помереть) но и не правы те кто не стремится обрубать связи с парашкой (и ещё ездят туда за )
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не выполнение каСАБами будапештского меморандума к чему приводит? Развонялись уже шелкопЁрые барыги, мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
САНКЦИИ !!!! Вы такое слово слышали???
Типа в 1944 году взять на обслуживание самолеты люфтваффе?????!!
Сделать заявление что раиские АНы не обслуживаются из за БАНДИТСКИХ действий раиси. Пусть пассажиры сами выбирают летать ли им на металлоломе? А раися пусть их спишет на металлолом..... РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дидывоевали, ты всё категориями любимой люфтваффе мыслишь, отстал в развитии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто это последняя война в которой был враг и мы..... хотя второй (нонешний) был с нами в одном окопе !(
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ан−124−100 "Руслан" в Украине ОДИН все остальные в рф и других странах

Ан-70 - средний оперативно-тактический военно-транспортный в УКРАИНЕ одын в Ли́зинге

АН-70 летает в рф летает фсб рф, мчс рф, венные рф
ИЛ-78М: "летающая корова сколько летает в Украине и в ВСУ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что ты несешь, придурок. В Украине 7 Русланов и Мрия.
Ан-70 всего один и он тут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
придурок это ваша фамилия или фамилия по диду
 показать весь комментарий
Ответить
 
17 июн. 2015 г. - В настоящее время авиапарк группы «Волга-Днепр» включает 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан»«Понятно, что в «Волга-Днепре» пытаются замолчать эту проблему, им буча не нужна. Сотрудников увольняют по соглашению сторон. В трудовую инспекцию никакой информации по оставшимся без работы 500-м человек не поступало. Цифра, конечно, огромная. Каждый третий уйдет. В результате люди были вынуждены согласиться на условия, предложенные компанией, чтобы получить хоть какие-то выплаты», - комментирует ситуацию уволенный сотрудник.

чтобы получить хоть какие-то выплаты»

Українська компанія «Антонов» уклала угоду про спільне виробництво найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія» в Китаї. Перший українсько-китайський транспортний авіалайнер планують випустити в 2019 році.

спросите у FP как там дела у масяни МС-21 митька говорил полетит вот куда не уточнил)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
gassab "Ан−124−100 "Руслан" в Украине ОДИН все остальные в рф и других странах "
Признайте свой косяк, потом поговорим про Ваших любимых кацапов и их любимый МС-21.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разберемся?
Ответственность Антонова,закончилась после окончания срока рессурсов.
Что делает Антонов? А он этот ресурс.....продлевает!!!
А,чтоб барыг в очередной раз в предательстве не упрекнули и в нарушение режима международных санкций из-за Украины,они придумали отмазку,мол им пообещали,что эти транспортники,не будут участвовать в военных перевозках и далее ьла-бла-бла-бла!!!
А,что там Симменс Путлер пообщел? И куда турбины отправил? А ведь обещал....
А каким типом самолетов,перевозят тяжелое вооружение в Сирию?
Господа,а кто там командует гражданской авиацией в расее?!
Вот раньше целый маршал авиации сидел. А сегодня? И как это можно не применять?
Ну вот надо!!! Что-то пакостное перевезти и,что?! Кто там Антонова спрашивать будет?
Или вот надо Сатану запустить и,что? Будут спрашивать Южмаш?
Вы поимаете,что проклятые липецкие хохлы,предали украинцев.
Господа шоколадные сволочи,все убитые украинские солдаты на фронте,который вы стыдливо называете АТО-на вашей совести.
Каждый кто будет голосовать за Липецкую скотину,каждый(!!!),предатель Родины!
И это выплыла правда только про ГП Антонов,а сколько еще таких случаев?
Вся страна в гавне,благодаря шоколадным хохлам.
И здесь они пасутся каждый день отбеливая своего Хама.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прямо сейчас,отправлю эту статью и ссылки в адрес сайта американского Конгресса с переводом и призывом включить в санкционный список ГП Антонов и лично Липецкую Жопу.
Весь мир поддерживает Украину санкциями против страны-агрессора и только Шоколадный Барыга нагло их нарушает.
А в этом время,каждый день убитые украинцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гы-ы-ы.. Да без проблем. Если ВНИМАТЕЛЬНО санкционные документы посмотришь - ВЕЗДЕ вопрос ставиться о новых проектах, и нигде нет ни слова о прекращении существующих - ремонт,сервис и сопровождение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почитал комменты, мрак полнейший. Торговля с паРашкой бьёт рекорды, счёт на миллиарды $! А тут все прицепились к копейкам "антоновцев" которые еле-еле сводят концы с концами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"microsoft прекращает поддержку windows...."
"Антонов прекращает поддержку.." перечень зав. номеров самолетов.
Просто нужно четкое и ясное официальное сообщение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Первым делом мы наляжем на штурвалы!
- А на девушек?
- На девушек потом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чисто отмазки пошли что наладить торговлю с оккупантами. Позор..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вроде бы, все правильно объяснили. И я понимаю, что такое "сертификат типа" - знаю, что его получить крайне сложно. Все правильно, все понимаю. Но... совершенно не согласен с происходящим, бл#дь!
Вспомним войну: немцы нередко летали на советских самолетах - захваченных или сбитых. А что бы было, если бы они стали заставлять обслуживать их советских механиков? Типа, вышел из атаки Як с фрицем за штурвалом и не к себе на аэродром идет, а на аэродром... ну, скажем, к Маэстро из фильма "В бой идут одни старики".Возможно было такое? А почему ж у нас возможно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
За что гибнут украинские солдаты? За то чтобы враги-россияне могли на Антоновых летать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для фактического посылания лишнехромосомных достаточно установить цену на обслуживание, соизмеримую со стоимостью нового самолета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы хотят поменять документы на ихний ИЛ -76 для вдв - она нам - мы им, у нас их где то 20 штук - но я бы не менял .но это мое только мнение,конечно все надо взвешивать,ну последствия
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие нахрен договора во время войны?
Педерация нарушила все, что только можно.. а эти уроды о каких-то договорах говорят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГП "Антонов" должен гибридно исполнять свои обязательства перед кацапами. Не отказываться, предъявлять притенении, вести долгую бюрократическую процедуру, обещать, переносить сроки. Надувать щеки в потугах исполнить свои обязательства и не жениться. Кацапам не понравиться? Пусть судятся, долго, лет десять. Самолеты сгниют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а и да - тролли и плаксы - хорош давить на клавише - ище раз очередное подтверждение ваших "экспертных знаний" по этой теме ,как и по любой другой)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
у параши еще проблема , в военкоматах недобор , узбеков набирают ,
можно украинцев послать туда служить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Антонов" работает как в "добрые" старые времена, по заветам верных ленинцев-сталинцев. Бабушка рассказывала, что когда в начале войны зашла немецкая армия, у них в доме, в областном городке под Киевом жили немецкие офицеры. Они открывали большие консервные банки с сырым мясным фаршем отменного качества, со специями, который в таком сыром виде намазывали на хлеб и ели и такие же большие банки с сырыми яичными желтками. Так вот, уплетая бутерброды с этим мясным фаршем и яичные желтки, дойчен зольдатен унд ди официрен ухмыляясь рассказывали что это всё ваше, советское.
 показать весь комментарий
Ответить
 
SIMENS И "АНТОНОВ"- сиамские близнецы и хозяин ихний в Мацкве
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего ещё ожидать от фирмы, названой в честь кацапа?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНевыполнение "Антоновым" и Украиной обязательств, обусловленных целым рядом правил, приведет к запрету международных полетов самолетов марки "Ан", - заявление
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4life, ПРАВДИВЫЙ, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Dnipro 75ed19bb, the FAT, Андрей Ильчук, Вячеслав Айшер db13345f, Иванко, Гыг с Вами, Witness, амфаш, Адвокатик, Пупочный войлок, vigo, SergTranscarpathian, Дон Серджио, LUSi, Olga 0343b7a1, Мускорта, Alex_dos, oleg kovalek, ВКЛ_это_мы_01, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, зеленка, Светлана Саакян, Оріяна, Чуб, Иван Афанасьев, Fjall_Raven, Сергей Канев ba5ea4a8, Антип61, Человеколюб Обыкновенный, Frank Piter, Egor Elk, Ilyas Yagyaev, Игорь Мельник 1e80ecc1, Yuriy Yurieff, Georg Lotar Georg Lotar, Frol Fedoroff, russkiy ukrainec, Сергей Андрейчев, жовтоблакитний, Вася Шевченко f77d76ba, України вірний ж-д, Lanigram, Yuriy Smith, Леопольд Пупкин a45bc2dc, Чинганчгук, Port Royal, маи аиавпт, стакато, Wevelsburg, пачую кожнава, Mart, Лесли, Urs, Бывалый222, Еxorcist, Борис Дородный af3710bc, roadstar, Lvbnhj, Ivory, Никас Андранаки, Royal Flush, 5 копійок
 Всего на сайте: 200 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти