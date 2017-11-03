Невыполнение "Антоновым" и Украиной обязательств, обусловленных целым рядом правил, приведет к запрету международных полетов самолетов марки "Ан", - заявление

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а наши зарубежные коллеги пусть возят свои "130-тонные генераторы." по деталькам, своими геркулесами.
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а) руслан не поднмет вес мрии
б) что может поднять руслан поднимет и геркулес
в) возить самолетами не прошедшими верификацию производителем никто не будет -ибо ни одна страховая не застрахерит такой груз
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«Именно с целью соблюдения своих обязательств, по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом - разъяснением Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124−100 «Руслан» «Авиакомпании «Волга−Днепр», которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции», - говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook.
В компании уточнили, что этот самолет зарегистрирован как гражданский и может использоваться только для потребностей граждан и экономики. «Таким образом, ГП «Антонов» как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами», - сказано в заявлении.
Невыполнение «Антоновым» и Украиной своих обязанностей, обусловленных международными правилами и отечественным законодательством, приведут к применению международных санкций. «Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки «Ан» приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потерям рынков», - подчеркивается в заявлении.
РБК направил запрос о комментариях в компанию «Волга-Днепр».
В пятницу газета «Коммерсантъ» рассказала о закрытых переговорах российской авиакомпании «Волга-Днепр» и Украиной по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». Проблема возникла в связи с обострением отношений между Россией и Украиной. Как уточняло издание, «Антонов», выйдя по распоряжению правительства Украины из украинско-российского СП «ОАК-Антонов», прекратил обслуживание самолетов авиаперевозчика «Волга-Днепр», в парке которой находится 12 «Русланов». Держателем сертификата этих самолетов остался «Антонов», по его условиям, процедура продления ресурса самолета должна производиться после каждых 4 тыс. летных часов.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/03/11/2017/59fc6c1e9a79476c93ca9c3d?from=main
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Так дайте им заключение, что они уже выработали свой рессурс и эксплуатироваться не могут. Делов-то...
Источник:https://censor.net.ua/n461629
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Типа в 1944 году взять на обслуживание самолеты люфтваффе?????!!
Сделать заявление что раиские АНы не обслуживаются из за БАНДИТСКИХ действий раиси. Пусть пассажиры сами выбирают летать ли им на металлоломе? А раися пусть их спишет на металлолом..... РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ!!!!
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Ан-70 - средний оперативно-тактический военно-транспортный в УКРАИНЕ одын в Ли́зинге
АН-70 летает в рф летает фсб рф, мчс рф, венные рф
ИЛ-78М: "летающая корова сколько летает в Украине и в ВСУ ?
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Ан-70 всего один и он тут.
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чтобы получить хоть какие-то выплаты»
Українська компанія «Антонов» уклала угоду про спільне виробництво найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія» в Китаї. Перший українсько-китайський транспортний авіалайнер планують випустити в 2019 році.
спросите у FP как там дела у масяни МС-21 митька говорил полетит вот куда не уточнил)))
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Признайте свой косяк, потом поговорим про Ваших любимых кацапов и их любимый МС-21.
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Ответственность Антонова,закончилась после окончания срока рессурсов.
Что делает Антонов? А он этот ресурс.....продлевает!!!
А,чтоб барыг в очередной раз в предательстве не упрекнули и в нарушение режима международных санкций из-за Украины,они придумали отмазку,мол им пообещали,что эти транспортники,не будут участвовать в военных перевозках и далее ьла-бла-бла-бла!!!
А,что там Симменс Путлер пообщел? И куда турбины отправил? А ведь обещал....
А каким типом самолетов,перевозят тяжелое вооружение в Сирию?
Господа,а кто там командует гражданской авиацией в расее?!
Вот раньше целый маршал авиации сидел. А сегодня? И как это можно не применять?
Ну вот надо!!! Что-то пакостное перевезти и,что?! Кто там Антонова спрашивать будет?
Или вот надо Сатану запустить и,что? Будут спрашивать Южмаш?
Вы поимаете,что проклятые липецкие хохлы,предали украинцев.
Господа шоколадные сволочи,все убитые украинские солдаты на фронте,который вы стыдливо называете АТО-на вашей совести.
Каждый кто будет голосовать за Липецкую скотину,каждый(!!!),предатель Родины!
И это выплыла правда только про ГП Антонов,а сколько еще таких случаев?
Вся страна в гавне,благодаря шоколадным хохлам.
И здесь они пасутся каждый день отбеливая своего Хама.
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Весь мир поддерживает Украину санкциями против страны-агрессора и только Шоколадный Барыга нагло их нарушает.
А в этом время,каждый день убитые украинцы.
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"Антонов прекращает поддержку.." перечень зав. номеров самолетов.
Просто нужно четкое и ясное официальное сообщение.
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- А на девушек?
- На девушек потом.
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Вспомним войну: немцы нередко летали на советских самолетах - захваченных или сбитых. А что бы было, если бы они стали заставлять обслуживать их советских механиков? Типа, вышел из атаки Як с фрицем за штурвалом и не к себе на аэродром идет, а на аэродром... ну, скажем, к Маэстро из фильма "В бой идут одни старики".Возможно было такое? А почему ж у нас возможно?
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Педерация нарушила все, что только можно.. а эти уроды о каких-то договорах говорят...
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можно украинцев послать туда служить..
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