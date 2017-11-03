Украинка пыталась провезти на поезде из Москвы 14 натуральных шуб, - ГПСУ. ФОТО

Сергей Ивашин
, Чуб
, 4life
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Olga 0343b7a1
, Владислав Серебрянников Luka
, SergTranscarpathian
, васисуалий лоханкин fdb5505f
, the FAT
, Hulio
, ПРАВДИВЫЙ
, Владимир Суб
, Lada2014
, Oleg Youryevich
, vera Rom
, Гыг с Вами
, Dnipro 75ed19bb
, vigo
, TarganRun
, Шурум Бурум
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Андрей Созутов
, 5 копійок
, Вячеслав Айшер db13345f
, Андрей Ильчук
, ELF1974Q 474e39c9
, Witness
, russkiy ukrainec
, Иванко
, амфаш
, Egor Elk
, Жан Поль b9df7487
, Fjall_Raven
, oleg kovalek
, LUSi
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Люцифер
, Urs
, Kostya Kostya
, Хитрый_план
, росися вперде d82e7584
, Ilyas Yagyaev
, Сергей Канев ba5ea4a8
, ВКЛ_это_мы_01
, Sophia-Maria Duglass
, Мускорта
, Сергій Матвіюк
, Пупочный войлок
, Оріяна
, Адвокатик
, Roman Rjevskiy
, зеленка
, Дон Серджио
, Alex_dos
, Hamor Malec
, коля брусчук
, Вит Сид
, Борис Дородный af3710bc
, gassab
, albacha
, пачую кожнава
, Иван Афанасьев
, Frank Piter
, zwjagel
, Светлана Саакян
, Україна ЮА
, Александр Искандер
, Oljik
, igor555 ab2700df
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Sikh
, Yuriy Yurieff
, Человеколюб Обыкновенный
, Tierre
, Вася Шевченко f77d76ba
, Georg Lotar Georg Lotar
, Чинганчгук
, литвин
, Антип61
, ALINA PYLTIAI
, Никас Андранаки
, Lvbnhj
, Same Tak
, України вірний ж-д
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, Безнадёга Точкару
, Сергей Андрейчев
, Vladyslav Vladyslav
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, Frol Fedoroff
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, Lanigram
, Эрнесто
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, Don Vitynsky
, kuba
, Yuriy Smith
, Alex Rozhenko
, Royal Flush
, стакато
, Port Royal
, маи аиавпт
, roadstar
, Олена Мисено
, Casada
, Пилат
, piligrim
, Лесли
, Анатолий Савченко ebb83d2d
, Ревизор
, Вова Индюков
, Space Trucking
, Александр Македонский d12790e1
, Еxorcist
, Паравоз
, Дедушка АУ
, Бывалый222
, Badahos Esp
, Ivory
, Сергей Пасько 5c19f8a4
, Андрей Филипович
, Igor Dacenko
, Дустэ азиз
, МыслиВслух
, Two Step From Hell
, Валерий Проценко
, Христина Мамчур
, Стопор
, lem holland
, igor klimenko e0f420e7
, Maxim Ak-Murza
, niki12
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Украина становится путлеровским шубохранилищем?
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Если рынок сбыта есть, то почему не торговать официально и оплачивать все социальные услуги через бюджет за себя, а не за счёт других?
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Или это как раз, чтоб не замёрзли зимой без грязьпрёмского газа?
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Как такое возможно на четвертом году войны???
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Вважайте, що я пожартував, але ж це так.
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Кстати липецкая фабрика если бы работала, то приносила бы прибыль Украине и убытки педерации.
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Из натуральной собаки что-ли?
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