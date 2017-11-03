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Теги: Госпогранслужба (3206) контрабанда (2098) одежда (119) поезд (720) Россия (72847)
Тему создал: Антон Татарніков

Украинка пыталась провезти на поезде из Москвы 14 натуральных шуб, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни при проверке поезда "Москва-Львов" обнаружили партию шуб из натурального меха.

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як шо - шуби підут на утилізацію - будуть носити дружини і дочки начальників.
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"Украинка пыталась провезти на поезде из Москвы 14 натуральных шуб"

Украина становится путлеровским шубохранилищем?
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Если хранят, значит либо носят, либо орда скоро начнет замерзать и будут носить, как ровно 100 лет назад. Надо следить за спросом на буржуйки. Кстати, а что там в Гатчине?
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Превентивный удар на случай отключения газа.
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Тому, кто потом от своей пенсии будет отрывать им пенсию...
Если рынок сбыта есть, то почему не торговать официально и оплачивать все социальные услуги через бюджет за себя, а не за счёт других?
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не ,..... рыжие шубы из дамбасят самцов, черные из лугандонов самок
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14 шт что много?у Петькиной Маринки что меньше?
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ты лучше на ПутЕна смотри, что у него там, у он же триллионер. А Петро... у нас война полномасштабная идёт вообщем
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...чтобы россия оказалась не готовой к холодам
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Как это? Нищим хохлам, которые голодные и холодные, и шубы?!

Или это как раз, чтоб не замёрзли зимой без грязьпрёмского газа?
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Это какой-то оксюморон: поезд "Масквабад - Львов"...
Как такое возможно на четвертом году войны???
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А як можна НА поїзді везти шуби ?? Скотчем чи матузками прив"язувала ?
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А раніше навпаки з Тисмениці до москалів шуби везли.
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то есть заводы фабрики олигархов, которые покупают или продают в россию продукцию не трогают а тут такие смелые поймали женщину, которая занимается индивидуальной торговлей, показуха
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Работает блокада против агрессора! Злые и вечно голодные украинские таможенники! Противно читать! Кто то эшелонами без деклараций гонит и к агрессору и от него!
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Поднять по тревоге СБУ, ГПУ, МВД, НАБУ, АМКУ и прчие НКВД! Вот из-за кого процветает коррупция!
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Все прицепились к шубам а поезд "мацква - Львов" это мелочёвка.
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500 рублей кацапским таможенникам и 500 рублей (не гривен, а именно рублей наши берут) и проезжай на авто и вези что хочешь, досмотра нет! граница на замке! эта дура пожадничала дать 1000 деревянных рублей погранцам, вот и попалась
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Пункт первый : перевести шубы в столь любимые кацапорылыми свиньями баксы! Пункт второй:баксы купюрами не ниже 100 ( мы же не изверги ) скрутить в трубочку.Пункт третий:сделать "торпеду".Пункт четвертый :проклятой русской свинье засунуть в прямую кишку!!!
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Петі можна і підприємства мати, і Президентом України бути, а це заборонено Конституцією України. А українці не можна 14 натуральних шуб з москви везти, а нормативно-правового акту, який би це заборонив, немає.
Вважайте, що я пожартував, але ж це так.
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А хто їх зараз купує, ті шуби? Їх ніхто не носить.
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У кого нет те и не носят, а у кого норковая те и летом не снимают.
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Зараз клімат не той . За зиму може 1-2 рази вдягають, а так висять без діла. Так нафіг вони потрібні.
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Перемога.Вот одна хорошая новость за сегодня.
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Она же не вывозила из Украины, а ввозила. Нам шубы, России убыток. Награждать ее надо.
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Она туда деньги отвезла, и вложила их в экономику педерации, то есть поддержала ихнего производителя. Вот если бы она украинские шубы туда продала, а деньги вернула в Украину - тогда это в интересах Украины.
Кстати липецкая фабрика если бы работала, то приносила бы прибыль Украине и убытки педерации.
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Про деньги ничего не пишут, это твои фантазии, как и мои что она их лично у Путина поцупыла.
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А навіщо елітено-патріотичним львів'янам поїзд ;Масква-Львов;?
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10 тыс гривен за натуральную шубу?
Из натуральной собаки что-ли?
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В случае конфискации по такой цене и реализуют. Своим людям, разумеется
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собака не собака, но если не дворовый мексиканский тушкан, то точно - подгулявший на бояре шанхайский барс. это сразу ж видно уже потому, как мех играет светом фонарика )).
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В УК Украины нет ст.Спекуляция, да и в рашке меховые изделия не подлежать обязательному декларированию. Отдайте барышне манто!
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уже сегодня, 16 боевых поддруг погранцов и таможенников, получать от своих боевых папиков "наряд вне очереди" )).
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Писец пришел к кацапам а потом пытался прорваться в Украину, не пропустили.
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да, "Москва-Львов" идёт через Хутор, а я думала что уже нет по другому через Киев
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинка пыталась провезти на поезде из Москвы 14 натуральных шуб, - ГПСУ. ФОТО
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