EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632633)
  4013  49
Теги: взрывчатка (766) СБУ (15142) Донбасс (16563)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пособник террористов с тротилом и картами позиций ВСУ задержан в Попасной, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области пособника террористов со взрывчаткой и спутниковыми картами с позициями украинских воинов.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
не только отпустили но и назначили на должность зама голубана в нову полицию - очьень важьно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смеетесь? Он же не пограничник! Извинятся, может даже наградят и отпустят. Его семья ждет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куда засунуть триколор, думаю, подсказывать не надо. А ужо потом усадить на евойный тротил и, строго по его же спутниковых картах, запустить. Пущай полетает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шпиен залупа с рефорльвером под патрон флобера и четырьмя кусками дустового мыла ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
*револьвером )))

Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум. (С) О. Бендер
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выбери своего зрадобота:
1. Опять взорвали, куда СБУ смотрит?
2. Что он мог взорвать? СБУ врет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты слепой не видиш "оружие" на фото ? и это там где нормальное оружие даже дети раздобыть могут ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да конечно, брехня все это!
Нет у нас никаких террористов, и войны нет, все это постановки, при чем, неумелые.
Так, мамонт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так по їх логіці головний ворог україни це порошенко ! про путіна вони вже і не говорять !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как говорил тут один "националист" (Олег Хмара), что это их временные союзники.

P.s. сильно много тут расплодилось "олегов" и "игорей" с разными фамилиями, но одинаковыми мыслями... Как-то обеднело ольгино, двоих козломордых заставляют устраивать массовку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а що ти хочеш щоб він буг в костюмі нінзя морда розкрашена в полоски три калаша на спині ! звісно його ціль зробити деверсію головне вибухівка
 показать весь комментарий
Ответить
 
это враг.Закон о гражданстве аж пищит и любая цивилизованная страна за это лишит гражданства. ну а под шконку согласно УК
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
з замурзаними мордами це щоб хто бува хто не впізнав сусіда з яким увечері сидить і п'є "пиво" дивлячись футбол ...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
атпустить тарговаго партнера
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
СБУ тіпа показує бурну діяльність... три фотки карт....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сразу включается программа СБУ "Тебя ждут дома"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что там с Агеевым, россиянином что взяли в плен летом или непомню,потом с его мамой цирк был, его обменяли или он так и есть в Украине, чего-то вспомнилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего ты забыла, что сейчас только вспомнилось. Пойди проведай его, если так переживаешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот, оно само взялось и вспомнилось, сейчас вот взялось и вспомнилось что что-то другое, чего не знаю, оно же само, а обязательно глупые комментарии писать Коваленко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет не обязательно но ему вот захотелось и написал, мог ещё и хуже сразу написать, тут запросто, а мне что нельзя, тем более у меня не глупые, вижу тема про очередное задержание но с той стороны, и вспомнилось, ещё вспомнилось что вот Гриб где то сидит и ещё кто-то там,а вообще я бы да, я хотела спросить у того Агеева, он же контрактник,
такое нелепо спрашивать что у наших что у их призывников или бывших зеков всякого сброда, , а именно у таких на вид как вроде нормальных, чтобы понять когда именно отчего деградировали что ли примерно так спросить - ну что, ради чего стоило, откуда он из России именно с каких краёв? оттуда ехать на тот Донбасс, кому он нх надо, , неужели нельзя найти нормальную работу кроме армии, да ещё не просто армии а участия в реальных боевых действиях, зачем..

ясно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В наше то время и с бумажными картами ходить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а с какими "в наше время" нужно, с электронными на 8-м Эйфоне, чтоб "нормальные пацаны" уважали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман."Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ", - сказал он.Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной реформы."Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе", - добавил он.
Представитель МВФ отметил, что Украина уже выполнила программу на 2/3, в результате чего было получено 12,5 млрд долларов.Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора...
 показать весь комментарий
Ответить
 
the big bang - это тонкий намек на предстоящий гангбанг ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это намёк на теорию большого взрыва, а твой коммент это палево
Пособник террористов с тротилом и картами позиций ВСУ задержан в Попасной, - СБУ - Цензор.НЕТ 8459
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кулёк на фото "партія регіонів") потомственный ватник и рыг.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Как только новое заказное убийство, то СБУ тут как тут с задержанием очередного "террориста".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спутниковая карта,газовый револьвер,пакет ПР.Вы сами в ЭТО верите? .Не достает парашюта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то не достаёт тапок-пенок синего цвета и ножовки по дереву производства Ижевска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
парашут був ... позаплечами "пособніка" волочився ...але наші не дали "рособніку" загинути відстібнули лямку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посадите его вместе с грузом в автобус Днепр-Луганск . Там его примут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где наша РЭБ? Діду на вигляд років сімдесят...і пакет чулафановий новий, як тільки з під друкарської машинки? Ліплять горбатого? Не слкжба, а сибурде...
 показать весь комментарий
Ответить
 
70 лет?

А чего не 90?

Я утверждаю, что на фото чётко видно 90-летнего чувака!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чому він підручний терористів? Він терорист! За таке, затримання допит і зразу ж розстріл.
Чи його видете ли "ждут дома"?!! А наших вбитих хлопців не чекали дома?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немножко стрелять,немножко вешать! Мы же фашисты,никто не забыл?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
на следственный эксперимент задержанных возят в наручниках
при этом один наручник пристегнут к сопровождающему
на фото вверху у задержанного наручники отсутсвуют
есть и еще ряд признаков, указывающих на постановочность и неправдивость
со времен фальсификации похищения Богданова прошло уже около двух лет
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/20/7127366/

пора бы уже горе-шпиенам научиться втюхивать свое фуфло более-менее праводоподобней
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПособник террористов с тротилом и картами позиций ВСУ задержан в Попасной, - СБУ. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4life, ПРАВДИВЫЙ, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Dnipro 75ed19bb, the FAT, Андрей Ильчук, Вячеслав Айшер db13345f, Иванко, Гыг с Вами, Witness, амфаш, Адвокатик, Пупочный войлок, vigo, SergTranscarpathian, Дон Серджио, LUSi, Olga 0343b7a1, Мускорта, Alex_dos, oleg kovalek, ВКЛ_это_мы_01, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, зеленка, Светлана Саакян, Оріяна, Чуб, Иван Афанасьев, Fjall_Raven, Сергей Канев ba5ea4a8, Антип61, Человеколюб Обыкновенный, Frank Piter, Egor Elk, Ilyas Yagyaev, Игорь Мельник 1e80ecc1, Yuriy Yurieff, Georg Lotar Georg Lotar, Frol Fedoroff, russkiy ukrainec, Сергей Андрейчев, жовтоблакитний, Вася Шевченко f77d76ba, України вірний ж-д, Lanigram, Yuriy Smith, Леопольд Пупкин a45bc2dc, Чинганчгук, Port Royal, маи аиавпт, стакато, Wevelsburg, пачую кожнава, Mart, Лесли, Urs, Бывалый222, Еxorcist, Борис Дородный af3710bc, roadstar, Lvbnhj, Ivory, Никас Андранаки, Royal Flush, 5 копійок
 Всего на сайте: 200 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти