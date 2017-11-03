Пособник террористов с тротилом и картами позиций ВСУ задержан в Попасной, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сергей Ивашин
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, ELF1974Q 474e39c9
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, амфаш
, Egor Elk
, Жан Поль b9df7487
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, igor555 ab2700df
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Sikh
, Yuriy Yurieff
, Человеколюб Обыкновенный
, Tierre
, Вася Шевченко f77d76ba
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, Ревизор
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, Александр Македонский d12790e1
, Еxorcist
, Паравоз
, Дедушка АУ
, Бывалый222
, Badahos Esp
, Ivory
, Сергей Пасько 5c19f8a4
, Андрей Филипович
, Igor Dacenko
, Дустэ азиз
, МыслиВслух
, Two Step From Hell
, Валерий Проценко
, Христина Мамчур
, Стопор
, lem holland
, igor klimenko e0f420e7
, Maxim Ak-Murza
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Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум. (С) О. Бендер
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1. Опять взорвали, куда СБУ смотрит?
2. Что он мог взорвать? СБУ врет!
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Нет у нас никаких террористов, и войны нет, все это постановки, при чем, неумелые.
Так, мамонт?
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P.s. сильно много тут расплодилось "олегов" и "игорей" с разными фамилиями, но одинаковыми мыслями... Как-то обеднело ольгино, двоих козломордых заставляют устраивать массовку.
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такое нелепо спрашивать что у наших что у их призывников или бывших зеков всякого сброда, , а именно у таких на вид как вроде нормальных, чтобы понять когда именно отчего деградировали что ли примерно так спросить - ну что, ради чего стоило, откуда он из России именно с каких краёв? оттуда ехать на тот Донбасс, кому он нх надо, , неужели нельзя найти нормальную работу кроме армии, да ещё не просто армии а участия в реальных боевых действиях, зачем..
ясно?
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Представитель МВФ отметил, что Украина уже выполнила программу на 2/3, в результате чего было получено 12,5 млрд долларов.Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора...
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А чего не 90?
Я утверждаю, что на фото чётко видно 90-летнего чувака!
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Чи його видете ли "ждут дома"?!! А наших вбитих хлопців не чекали дома?!!
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при этом один наручник пристегнут к сопровождающему
на фото вверху у задержанного наручники отсутсвуют
есть и еще ряд признаков, указывающих на постановочность и неправдивость
со времен фальсификации похищения Богданова прошло уже около двух лет
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/20/7127366/
пора бы уже горе-шпиенам научиться втюхивать свое фуфло более-менее праводоподобней
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