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 Форум Украины(632633)
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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: независимость (255) общество (173) суверенитет (132) Умеров (246)
Тему создал: Антон Татарніков

Украина сейчас должна бороться не за население, а за территорию, - Умеров

Нынешняя демографическая ситуация в Крыму сложилась искусственно.

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Как такового сопротивления в Крыму не видно за 3 года, скорей всего он прав что там надо бороться именно за территорию. Крым от войны не пострадал, а без воды питьевой с материка и для полива там не одни дотации рашки его не удержат на плаву.
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Только сегодня, с утречка, я нашел данные, свежак: в Крыму 100 тысяч кадровиков рашка-вояк. Две полнокровные, общевойсковые армии. О количестве авиации- умолчу. Этот грамотей это знает? Не может не знать, если я знаю.

В таком случае- вопрос: у него с башкой всё в порядке?
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Я вже у Львові бачу цих здорових бугаїв татар, які чебуреки продають.... Чого вони не відвойовують Крим ?! Цей старий маразматік теж пургу гонить.... Бери зброю і воюй за свою землю !
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А вдруг Умерова в застенках НКВД зомбировали.
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- " ... Украина сейчас должна бороться не за население, а за территорию ... "
- " ... Статус Крыма должны определять крымские татары ... "
© Умеров
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Крымский ликбез: мы научим вас быть богатыми.
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Да! Навезли ублюдков с педерации после депортации татар и сейчас пачками завозят русню. Конечно, Украинцы там были и некоторые остались, но многие за 3 года войны выехали в Украину!.
И Умеров говорит именно о том большинстве ватников или понаехваших, которым всё равно под кем жить. Зачем за них бороться? Когда мы вернёмся в Крым, это большинство или само свалит или заткнётся.
А украинцы и татары вернутся в свои дома.
И я думаю, что он говорит не о вооруженном освобождении, а о тех мерах, которые предпринимаются сейчас политиками.


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Какое то фашистское мышление.
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Українці мають відвойовувати Кримську територію вмираючи за Крим, а потім кримські татари опрєділят статус Криму! Прикольно , правда?!
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ты против национально -культурной автономии крымских татар в пределах ханского дворца в джанкое и пары прилегающих переулков?
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Ні я проти того що ця чурка настільки тупа що не може вивчити мову Держави, яка його пригріла!
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Цьма фашисту татарину спочаткі потрібно вивчити українську мову, а потім поговоримо з цим агентом ФСБ !
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а ты дядя професиональный провокатор
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Не фашист! Фашисти були в Італії і є на Параші. А "діяч" просто ставиться до нас так, як ми цього заслуговуємо. Як от Аваков(міністр!).

От нагадує як різні норвежці напустили різних арабів і тепер скоро ті теж скажуть що вони корінні мовляв, денги давай і автономію)))
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какой-то синдром сявченки
уже видні схожие симптомі...
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другими словами:"идите и умрите,а потом отдайте власть нам"
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олигархам люди не нужны, нужны рабы, а будут это китайцы или украинцы им без разницы
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На земній кулі більше 7 млрд населення. Справами миротворництва займаються не більше 100тис. А успішних, результативних миротворців набагато менше. Знати психологію, конфліктологію дуже потрібно навіть у звичайних, повсякденних справах бізнесу чи родини. Зі смутком констатую, що тут таких немає взагалі.
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А тому большинству, о котором вы говорите, все равно где жить. Китайцы придут - они паспорта китайские получат. Источник: https://censor.net.ua/n461622

Ну прямо как Чийгоз! Или Ислямов! Закончились российские деньги - и я опять патриот Украины! Но российский паспорт храню!
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Короче по славах цього х...єроя українці зі Львова і Полтави йдіть вмирайте за крим, але потім віддайте мені і іншим татарам які відсиджуються втеплі і достатку владу! Бо ми корінний народ відітєлі! Наглість више криши!
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сильно много патриотов со Львова умерло в на крысме? Они в большей своей части патриотствуют на стройках в Польше и Германии.
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Так само як кримських татар, які чебуреки у Львові продають....
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Вот она, турецкая консерва! Украинцев в Крыму нет, но Украина должна положить своих детей в битве за территорию для блага и процветания крымских татар.
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Згідно перепису населення Крима 2014 року, українцями ідентифікують себе 300тис. чол. Кримськотатарами - 220 тис. чол . Тоді, як розуміти таке: "По мнению Умерова как такового украинского населения в Крыму нет, поэтому бороться надо прежде всего за территорию. "..."И Украина сейчас должна бороться (это мое мнение!) не за население, а за территорию. Она должна вернуть свою территорию. А тому большинству, о котором вы говорите, все равно где жить. Китайцы придут - они паспорта китайские получат.
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Более того - завтра в Киев китайцы прийдут, 90% киевлян китайские паспорта получат. Если бы в Украине было хотя-бы 10% украинцев, то у нас была-бы миллионная армия, а не жалкие 250 тыс.
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Чушь какая-то необдуманная и не зрелая. Что такое народ? Это совокупность поколений, объединенных общей идеей, ведь только идея в силу своей нематериальности бессмертна. вот и получается в итоге, что дело не в территории, а в идее. Чья идея способна включить в себя иные идеи без вреда для их носителей, та идея и главенствует. За москалями идеи нет, один только нацистский лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать. Поэтому выбор сосредотачивается на идее Украины и крымских татар, как и других народностей входящих в состав народа Украины. Идею Украины олицетворяет столица Киев. Киев основан на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. Недопустимость противоречий - национальная идея украинского народа. Русь была ею основана как свободный от противостояний и противоречий путь из варяг в греки. И на Майдан украинцы вышли с идеей противоречия устранить, которые устроили власти в деле определения внешнеполитического курса. Одна идея - один народ, все его поколения. И идея эта уже принята крымскими татарами, среди них нет тех, кто хочет в ответ на свои усилия противоречивый результат получить, они тоже не хотят противоречий. Хотели бы - приняли бы себе в качестве хозяев москалей как это вся Россия сделала. Но они руководствуются идеей. Идеей, которую олицетворяет Киев и при этом не мешает им крымскими татарами быть. Так какие вообще проблемы, все ведь идеально складывается, зачем это портить, если у крымских татар есть уникальная возможность идею неприятия противоречий в мусульманском мире именем Украины представлять как свою.
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Многа букаф не асилил.
Все очень просто - сначала все вернем взад как было, а потом будем разбираться кому купить билет за поребрик, а кто наш.
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та это не проблема совсем, в таком случае надо найти того, кто осилил и положиться на его мнение предупредив, что противоречие недопустимо, если оно найдется, значит соврал. Так и разберемся как разбираться кому за поребрик, а кому нет. А без этого дров наломать можно, и в итоге получить результат противоположный тому, какого хотелось.
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Значит возвращайте нам земли, а мы там дальше править будем? Ты смотри, хитрожопый какой.
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что вы хотели от татарина? огроменной любови к православным?мы своих деток растили для их блага?
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Гарна думка , населення не потрібне ??
А чому мовчали , коли орда купувала всі Українські санаторії в Криму - гроші де ?
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Саме тому всіх кацапських та прокацапських виблядків після визволення треба буде виселити з Криму на хуйлостан, у Сибір там чи ще куди. Вони нах не потрібні.
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Т.е. получается так, вначале по логике Умерова Украина должна освободить Крым (Украина сейчас должна бороться не за население, а за территорию, - Умеров (с)), а потом взять и предоставить этому населению-крымским татарам сделать из нее автономию (Статус Крыма должны определять коренные жители - крымские татары, - Умеров (с)).

Я конечно дико извиняюсь, но не спроста население Крыма и Донбаса очутились в такой ситуации.
Нельзя быть хитрожопым без последствий. Спросите об этом у евреев! Они вам расскажут как они расплатились холокостом за хитрожопость. У немцев спросите!
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Я не противник национализма в хорошем смысле, но это высказывание пробудило у меня постоянно существующую тревогу по поводу ситуативности дружбы между татарами и Украиной. К сожалению...
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Хмм.. Интересно, что Господь делал иначе. Он спасал иудеев, а территория ему была ....пофиг. Вот, что значит генофонд.
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Умеров предлагает расстрелять Всех, кто жил в Крыму, включая Татар?
Предлагаю по состоянию на 1.09.2017г.

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Всем известно что паРаша заменяет население, видимо то ватное население которое задницу рвало, ненужное, протухшее. Вот и меняют свежей ватой.
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на крысме:
1. Сбылись мрачные прогнозы! Оккупанты устроили взрывы опор и газопровода (или же использовали свою криворукость) для нового витка репрессий. Стало известно о том, что первого ноября был задержан Эбазер Куку - брат политзаключённого правозащитника Эмира-Усеина Куку. Эбазера забрали из дома, после чего привезли в ялтинскую полицарию и там без объяснения причин взяли анализ на ДНК, сфотографировали возле линейки роста правонарушителей. Задержанному удалось позвонить адвокату. Сдать отпечатки пальцев он отказался. Потом оккупанты заставили написать пояснение, где он был и чем занимался 31 октября 2017 года, а также спрашивали о том, какие в его собственности есть транспортные средства, и кого он знает из участников запрещённых в россии организаций. Были задержаны и другие крымские татары, чьи имена пока неизвестны. После унизительных процедур всех отпустили. По ссылке настоятельно рекомендую прочесть советы адвоката на случай подобных действий со стороны оккупантов https://crimeahrg.org/posle-soobshheniya-ob-avarii-na-gazoprovode-v-kryimu-nachalis-nezakonnyie-zaderzhaniya-kryimskih-tatar/
2. Сегодня оккупанты на непродолжительное время перекрывали выезд из Алушты в сторону Симферополя. Пост полицаев был установлен на фоне главного диверсанта мира - ботоксной рожи путина на билборде https://twitter.com/KrimRt/status/926389556303327232 (фото).
3. Пережить пытки ФСБ. Ринат Параламов рассказал шокирующие подробности своего похищения https://www.youtube.com/watch?v=DhFNBFRHY18 (видео). Кроме того, появились фотороботы ублюдков, которые жестоко пытали крымского татарина http://qha.com.ua/ru/obschestvo/opublikovani-fotoroboti-prichastnih-k-pitkam-paralamova/181613/ (фото).
4. Оккупанты начали кампанию по дискредитации ватных общественников, которые посмели говорить о крымских ужасах. Говорливая крымская вата в шоке от того, как любимая гавань их макнула за правду "о процветании Крыма в россии": "Специально для обманщиков из МинИнформа и карманных шавок на вроде КрымИнформ, Новый День, Крым-1 и СМИ, распространившим сегодня полнейшую чушь о «матёрых сетевых агентах», «прислужниках СБУ». «Под контролем спецслужб пиндоссии» выкладываю необработанное видео, о чём говорят люди, случайные люди, которые возмущены этой бездарной и непробиваемой властью мошенников и просто глупых людей. Что вообще происходит и чего добиваются эти персонажи, мне лично непонятно. Ну коль это уже произошло, то смотрите, как вы называете «фейковые вбросы против крымских властей», и слушайте, что говорят простые доведённые до отчаяния люди. Давайте покажем этим обманщикам, ГДЕ ПРАВДА!!!", - написал предатель Олег Кочеров https://twitter.com/KrimRt/status/926423235205398528 (скрин полностью и ссылка на видео).
5. Предатель Александр Талипов тоже понял, что за его длинный язык у него начала гореть земля под ногами. Ватник иронично высмеял пропагандонскую крымскую статью под названием "Американские селекционеры создали под Киевом ферму по внутрикрымским диверсионным фейкам". Фейками оккупанты считают ЛЮБУЮ негативную информацию о Крыме, которую в том числе распространяют такие как Талипов, говоря правду о событиях на полуострове https://twitter.com/KrimRt/status/926115611696156672 (скрин). Позже Талипов добавил: "Фактически сказали, что вся общественность Крыма, недовольная властями, это агентура СБУ, которая дестабилизирует ситуацию в Крыму и хочет сорвать выборы президента" https://twitter.com/KrimRt/status/926429693850636288 (скрин).
6. Учуял неладное и крымнашист Горный: "В Крыму начинается охота на ведьм. Будут давить общественников бульдозерами? Дебилы". Так говорливый пособник оккупантов прокомментировал статью под названием "Украинские спецслужбы наняли интернет-ботов в Крыму для информационных диверсий" https://twitter.com/KrimRt/status/926430609907634176 (скрин).
7. Сегодня в Госдуме предложили ужесточить наказание за "сокрытие информации о террористах" до 15 лет тюрьмы. Предложение внёс не кто-нибудь, а предатель Украины из Крыма Руслан Бальбек. Террористами будут считать всех, кто против путина и против оккупации Крыма http://news.sevas.com/world/balbek_predlozhil_uzhestochit_nakazanie_za_sokrytie_dannyh_o_terroristah_noyabr_2017
8. Оккупанты подтвердили, что турбины Сименс, тайно доставленные в Крым, были изготовлены В ГЕРМАНИИ, хотя ранее заявляли, что в россии http://news.sevas.com/crimea/turbiny_siemens_dlya_tes_kryma_sdelali_v_germanii_noyabr_2017_foto
9. Австрия отказала в получении визы трём лживым пропагандонам из Крыма, не пустив их на совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения "Роль свободных СМИ в комплексном подходе в безопасности" https://15minut.org/news/174721-avstriya-ne-pustila-na-soveschanie-obse-po-svobode-slova-zhurnalistov-iz-kryma
10. Оккупанты закрывают старейшую метеорологическую станцию в Крыму на Караби-яйле, на которой с 1916 года проводили систематические наблюдения за сменой погоды. Оккупанты сказали, что нет смысла её содержать и информация со станции - "не востребована" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/okkupanti-zakrivayut-stareishuyu-meteorologicheskuyu-stantsiyu-v-krimu/181656/
11. Инсайд: еще кое-как живым предприятиям ("Море", "Фиолент" и т.п.) с 1 декабря запрещено работать в валюте (кроме юаня) и иметь счета в крымских недобанках.
12. Оккупанты сообщили, что за три квартала 2017 года общий объём аграрного производства сократился на 5,2% в сравнении с прошлым годом. Продолжает сокращаться и поголовье скота. Процветаем http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-sokrashhaetsya-proyzvodstvo-agrarnoj-produktsyy.html
13. Оккупанты продолжают внедрять в Крыму свои нанотехнологии. Тротуары теперь тоже делают по российским ГОСТам, а люки сразу оформляют в антитеррористическом стиле https://twitter.com/KrimRt/status/926384019255721984 (фото-шок из Севастополя).
14. Новость: "Россиянам предлагают заранее оплачивать свои похороны". Восторги из Алушты: "Они совсем с ума сошли? Придурки!", "Всё правильно. Можно заранее на табличке заказать надпись: Я мечтал умереть в россии. Мечты сбываются в россии", "Новый лозунг: Каждому россиянину по гробу и месту на кладбище!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/926391728105508866 (скрин).
15. "Вот построят мост"… Да вы даже на 5% не представляете, какой ад, трындец, Содом и Гоморра в Крым по этому мосту припетляют!
16. В Симеизе проходит шабаш в честь "дня народного единства" с весёлыми песенками… Мама, роди меня обратно… Пошли стишки про то, как "нас хотят сломить". Хоть бы свет выключили.
P.S. Если ещё вчера я сомневался, были ли взрыв газовой трубы и обрушение опоры результатом криворукости оккупантов или же это была целенаправленная работа ФСБ, то сегодня сомнения отпали. Всё это было устроено самими оккупантами. Судите сами. Уже на следующий день оккупанты начали задерживать и допрашивать крымских татар, включая родственников политзаключённых. Тут же выходят пропагандонские сюжеты, в которых прямо обвиняют ватных общественников "в работе на СБУ". Появляются и статьи о "сетевых агентах СБУ", которые "финансируются из Госдепа". Всё это печатается не только в крымской прессе, но и в российской, что привело в бешенство активно пишущих о проблемах Крыма ватников. Сегодня же в Госдуме предложили ужесточить наказание за "сокрытие информации о террористах" до 15 лет тюрьмы. Предложение внёс коллаборант из Крыма Руслан Бальбек, который является одной из говорящих голов Кремля. Теперь можно любого критика назначить террористом и привлечь за "пособничество" любого человека из его окружения, мотивируя тем, что тот не сделал донос. Круг потенциальных жертв путинских репрессий расширяется до максимума. В заключение добавлю: если взрыва газовой трубы будет недостаточно, то начнут взрывать дома. Технология уже откатана в россии. Берегите себя и своих близких…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Умеров ты либо молчи, или выражайся более ясно, бо территория без населения нахуй не нужна! Население есть основа государства! Государство есть организм, люди его клетки - это едино одно!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина сейчас должна бороться не за население, а за территорию, - Умеров
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