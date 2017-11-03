- " ... Украина сейчас должна бороться не за население, а за территорию ... "

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В таком случае- вопрос: у него с башкой всё в порядке?
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- " ... Статус Крыма должны определять крымские татары ... "
© Умеров
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И Умеров говорит именно о том большинстве ватников или понаехваших, которым всё равно под кем жить. Зачем за них бороться? Когда мы вернёмся в Крым, это большинство или само свалит или заткнётся.
А украинцы и татары вернутся в свои дома.
И я думаю, что он говорит не о вооруженном освобождении, а о тех мерах, которые предпринимаются сейчас политиками.
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От нагадує як різні норвежці напустили різних арабів і тепер скоро ті теж скажуть що вони корінні мовляв, денги давай і автономію)))
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уже видні схожие симптомі...
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Ну прямо как Чийгоз! Или Ислямов! Закончились российские деньги - и я опять патриот Украины! Но российский паспорт храню!
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Все очень просто - сначала все вернем взад как было, а потом будем разбираться кому купить билет за поребрик, а кто наш.
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А чому мовчали , коли орда купувала всі Українські санаторії в Криму - гроші де ?
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Я конечно дико извиняюсь, но не спроста население Крыма и Донбаса очутились в такой ситуации.
Нельзя быть хитрожопым без последствий. Спросите об этом у евреев! Они вам расскажут как они расплатились холокостом за хитрожопость. У немцев спросите!
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Предлагаю по состоянию на 1.09.2017г.
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1. Сбылись мрачные прогнозы! Оккупанты устроили взрывы опор и газопровода (или же использовали свою криворукость) для нового витка репрессий. Стало известно о том, что первого ноября был задержан Эбазер Куку - брат политзаключённого правозащитника Эмира-Усеина Куку. Эбазера забрали из дома, после чего привезли в ялтинскую полицарию и там без объяснения причин взяли анализ на ДНК, сфотографировали возле линейки роста правонарушителей. Задержанному удалось позвонить адвокату. Сдать отпечатки пальцев он отказался. Потом оккупанты заставили написать пояснение, где он был и чем занимался 31 октября 2017 года, а также спрашивали о том, какие в его собственности есть транспортные средства, и кого он знает из участников запрещённых в россии организаций. Были задержаны и другие крымские татары, чьи имена пока неизвестны. После унизительных процедур всех отпустили. По ссылке настоятельно рекомендую прочесть советы адвоката на случай подобных действий со стороны оккупантов https://crimeahrg.org/posle-soobshheniya-ob-avarii-na-gazoprovode-v-kryimu-nachalis-nezakonnyie-zaderzhaniya-kryimskih-tatar/
2. Сегодня оккупанты на непродолжительное время перекрывали выезд из Алушты в сторону Симферополя. Пост полицаев был установлен на фоне главного диверсанта мира - ботоксной рожи путина на билборде https://twitter.com/KrimRt/status/926389556303327232 (фото).
3. Пережить пытки ФСБ. Ринат Параламов рассказал шокирующие подробности своего похищения https://www.youtube.com/watch?v=DhFNBFRHY18 (видео). Кроме того, появились фотороботы ублюдков, которые жестоко пытали крымского татарина http://qha.com.ua/ru/obschestvo/opublikovani-fotoroboti-prichastnih-k-pitkam-paralamova/181613/ (фото).
4. Оккупанты начали кампанию по дискредитации ватных общественников, которые посмели говорить о крымских ужасах. Говорливая крымская вата в шоке от того, как любимая гавань их макнула за правду "о процветании Крыма в россии": "Специально для обманщиков из МинИнформа и карманных шавок на вроде КрымИнформ, Новый День, Крым-1 и СМИ, распространившим сегодня полнейшую чушь о «матёрых сетевых агентах», «прислужниках СБУ». «Под контролем спецслужб пиндоссии» выкладываю необработанное видео, о чём говорят люди, случайные люди, которые возмущены этой бездарной и непробиваемой властью мошенников и просто глупых людей. Что вообще происходит и чего добиваются эти персонажи, мне лично непонятно. Ну коль это уже произошло, то смотрите, как вы называете «фейковые вбросы против крымских властей», и слушайте, что говорят простые доведённые до отчаяния люди. Давайте покажем этим обманщикам, ГДЕ ПРАВДА!!!", - написал предатель Олег Кочеров https://twitter.com/KrimRt/status/926423235205398528 (скрин полностью и ссылка на видео).
5. Предатель Александр Талипов тоже понял, что за его длинный язык у него начала гореть земля под ногами. Ватник иронично высмеял пропагандонскую крымскую статью под названием "Американские селекционеры создали под Киевом ферму по внутрикрымским диверсионным фейкам". Фейками оккупанты считают ЛЮБУЮ негативную информацию о Крыме, которую в том числе распространяют такие как Талипов, говоря правду о событиях на полуострове https://twitter.com/KrimRt/status/926115611696156672 (скрин). Позже Талипов добавил: "Фактически сказали, что вся общественность Крыма, недовольная властями, это агентура СБУ, которая дестабилизирует ситуацию в Крыму и хочет сорвать выборы президента" https://twitter.com/KrimRt/status/926429693850636288 (скрин).
6. Учуял неладное и крымнашист Горный: "В Крыму начинается охота на ведьм. Будут давить общественников бульдозерами? Дебилы". Так говорливый пособник оккупантов прокомментировал статью под названием "Украинские спецслужбы наняли интернет-ботов в Крыму для информационных диверсий" https://twitter.com/KrimRt/status/926430609907634176 (скрин).
7. Сегодня в Госдуме предложили ужесточить наказание за "сокрытие информации о террористах" до 15 лет тюрьмы. Предложение внёс не кто-нибудь, а предатель Украины из Крыма Руслан Бальбек. Террористами будут считать всех, кто против путина и против оккупации Крыма http://news.sevas.com/world/balbek_predlozhil_uzhestochit_nakazanie_za_sokrytie_dannyh_o_terroristah_noyabr_2017
8. Оккупанты подтвердили, что турбины Сименс, тайно доставленные в Крым, были изготовлены В ГЕРМАНИИ, хотя ранее заявляли, что в россии http://news.sevas.com/crimea/turbiny_siemens_dlya_tes_kryma_sdelali_v_germanii_noyabr_2017_foto
9. Австрия отказала в получении визы трём лживым пропагандонам из Крыма, не пустив их на совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения "Роль свободных СМИ в комплексном подходе в безопасности" https://15minut.org/news/174721-avstriya-ne-pustila-na-soveschanie-obse-po-svobode-slova-zhurnalistov-iz-kryma
10. Оккупанты закрывают старейшую метеорологическую станцию в Крыму на Караби-яйле, на которой с 1916 года проводили систематические наблюдения за сменой погоды. Оккупанты сказали, что нет смысла её содержать и информация со станции - "не востребована" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/okkupanti-zakrivayut-stareishuyu-meteorologicheskuyu-stantsiyu-v-krimu/181656/
11. Инсайд: еще кое-как живым предприятиям ("Море", "Фиолент" и т.п.) с 1 декабря запрещено работать в валюте (кроме юаня) и иметь счета в крымских недобанках.
12. Оккупанты сообщили, что за три квартала 2017 года общий объём аграрного производства сократился на 5,2% в сравнении с прошлым годом. Продолжает сокращаться и поголовье скота. Процветаем http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-sokrashhaetsya-proyzvodstvo-agrarnoj-produktsyy.html
13. Оккупанты продолжают внедрять в Крыму свои нанотехнологии. Тротуары теперь тоже делают по российским ГОСТам, а люки сразу оформляют в антитеррористическом стиле https://twitter.com/KrimRt/status/926384019255721984 (фото-шок из Севастополя).
14. Новость: "Россиянам предлагают заранее оплачивать свои похороны". Восторги из Алушты: "Они совсем с ума сошли? Придурки!", "Всё правильно. Можно заранее на табличке заказать надпись: Я мечтал умереть в россии. Мечты сбываются в россии", "Новый лозунг: Каждому россиянину по гробу и месту на кладбище!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/926391728105508866 (скрин).
15. "Вот построят мост"… Да вы даже на 5% не представляете, какой ад, трындец, Содом и Гоморра в Крым по этому мосту припетляют!
16. В Симеизе проходит шабаш в честь "дня народного единства" с весёлыми песенками… Мама, роди меня обратно… Пошли стишки про то, как "нас хотят сломить". Хоть бы свет выключили.
P.S. Если ещё вчера я сомневался, были ли взрыв газовой трубы и обрушение опоры результатом криворукости оккупантов или же это была целенаправленная работа ФСБ, то сегодня сомнения отпали. Всё это было устроено самими оккупантами. Судите сами. Уже на следующий день оккупанты начали задерживать и допрашивать крымских татар, включая родственников политзаключённых. Тут же выходят пропагандонские сюжеты, в которых прямо обвиняют ватных общественников "в работе на СБУ". Появляются и статьи о "сетевых агентах СБУ", которые "финансируются из Госдепа". Всё это печатается не только в крымской прессе, но и в российской, что привело в бешенство активно пишущих о проблемах Крыма ватников. Сегодня же в Госдуме предложили ужесточить наказание за "сокрытие информации о террористах" до 15 лет тюрьмы. Предложение внёс коллаборант из Крыма Руслан Бальбек, который является одной из говорящих голов Кремля. Теперь можно любого критика назначить террористом и привлечь за "пособничество" любого человека из его окружения, мотивируя тем, что тот не сделал донос. Круг потенциальных жертв путинских репрессий расширяется до максимума. В заключение добавлю: если взрыва газовой трубы будет недостаточно, то начнут взрывать дома. Технология уже откатана в россии. Берегите себя и своих близких…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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