1161 43Теги: Литва (1242) Евросоюз (12234) Климпуш-Цинцадзе (205) план Маршалла (9) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 12:09 "План Маршалла для Украины" - уже реальность, - глава комитета по нацбезопасности Сеймаса Литвы Бакас"Европейский План для Украины", то есть план финансовой помощи и инвестиций в Украине состороны Европейского Союза, уже стал одним из приоритетов повестки дня ЕС и приобретает реальныеочертания. читать источник x Мне нравится 2
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Сказано при обсуждении бюджета ЕС на 20-27 год
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Хотя до 20 года доплюнуть осталось.
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2 хв ·
Завод Порошенка "Ленінська кузня" продавав фронту бронетехніку за втричі завищеною ціною...
За справу взялася НАБУ.
От тепер я хочу подивитися, як будуть парафінити НАБУ ті, хто захищав "рюкзаки"...
А щодо трикратної накрутки - то був би військовий стан, директора заводу розстріляли б, а потім взялися за власника. А власник - Президент без конституційного механізму зняття з посади.
То ж скажіть що ми були не праві, коли ще з 17.10. ВИМАГАЛИ включити до вимог закон про імпічмент Президента! Тепер він зареєстрований у Парламенті, і 7.11. ми будемо тиснути на ВРУ що є сили, аби його внесли на порядок денний!
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При можеритарной системе как раз все понятно.
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Тута- тока смайлик. :D
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СНАЧАЛА НАДО КОРРУПЦИОНЕРОВ И ОЛИГАРХАТ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ .
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Тут не тільки "план Маршалла", а й генераліссімуса не допоможе!
Нехай вибачить мене Джордж Кетлетт Мáршалл-молодший, 1880-1959.
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После заявления Кадырова про труп Ленина представил,как бородатые парни,танцуя лезгинку,дерутся с сумасшедшими бабками в красных галстуках.
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