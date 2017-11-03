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Теги: Литва (1242) Евросоюз (12234) Климпуш-Цинцадзе (205) план Маршалла (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"План Маршалла для Украины" - уже реальность, - глава комитета по нацбезопасности Сеймаса Литвы Бакас

"Европейский План для Украины", то есть план финансовой помощи и инвестиций в Украине состороны Европейского Союза, уже стал одним из приоритетов повестки дня ЕС и приобретает реальныеочертания.

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Слишком уж секретный, никто про него не слышал из финансистов .
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Нет, поскольку читал интервью замдиректора МВФ, который про него ничего не слышал .
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При том что про движения таких сумм они были бы в курсе, и потом , про какой транш от МВФ может идти речь если к нам спешит на помощь Маршалл ?
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Ты слепой?
Сказано при обсуждении бюджета ЕС на 20-27 год
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Ну это к литве скорее.
Хотя до 20 года доплюнуть осталось.
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Надо его про безвиз еще было спросить - он бы тоженаверно сказал что не в курсе
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Злочинному порошенкулу грошей ніхто не дасть. Як тільки влада буде змінена - відразу будуть надані мільярдні кредити!
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понятно желание йуляхи придти на все готовенькое.оседлать денежные потоки .но наверное уже не судьба
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ага, тут от МВФ транш не можем получить без определённых условий, хотя если "план" предусматривает получение Украиной 2-5 млн. евро, то не вопрос.
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это европейский план...а не международный...разница есть...
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Два раза почитал твой пост и не понял, европейцы это одна нация ?
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Вы хотите сказать, что МВФ не даст денег без создания антикорупционного суда, а "маршал" даст?
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Даже если это и правда, то там ни слова о поднятии тяжёлой промышленности, что является огромным двигателем развития любого государства. Параллельно должны развиваться и электронная промышленность. А там лишь то, с чем пеця и грося поздравляют каждый день. Защитники Украины и так должны быть защищены государством без лишних слов.
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Для плана Маршалла и управление должно быть внешнее а не барыго рюкзачное.
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зраду обязательно спросят...и возможно даже учтут мнение...но в какой форме-неизвестно
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План Маршалла должен начинаться с отставки однотурового и ВРУ, нового закона о выборах, где народ реально выбирает, а не тупо голосует не понятно за кого и изменение в Конституцию в плане дать народу реальную управу на чиновника. Все остальное мы сами сделаем.
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"План Маршалла для Украины" - уже реальность, - глава комитета по нацбезопасности Сеймаса Литвы Бакас - Цензор.НЕТ 5549Назар Приходько
2 хв ·

Завод Порошенка "Ленінська кузня" продавав фронту бронетехніку за втричі завищеною ціною...
За справу взялася НАБУ.
От тепер я хочу подивитися, як будуть парафінити НАБУ ті, хто захищав "рюкзаки"...

А щодо трикратної накрутки - то був би військовий стан, директора заводу розстріляли б, а потім взялися за власника. А власник - Президент без конституційного механізму зняття з посади.
То ж скажіть що ми були не праві, коли ще з 17.10. ВИМАГАЛИ включити до вимог закон про імпічмент Президента! Тепер він зареєстрований у Парламенті, і 7.11. ми будемо тиснути на ВРУ що є сили, аби його внесли на порядок денний!
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Скорее они набу расформируют, чем примут эти законы
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что значит не понятно за кого?
При можеритарной системе как раз все понятно.
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это невозможно - олигархи, депутаты, судьи, прокуроры... не для этого выстраивали "систему", чтобы давать какому-то там народу управу.
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вы деньги давайте, маршалов и планов нам не нада "План Маршалла для Украины" - уже реальность, - глава комитета по нацбезопасности Сеймаса Литвы Бакас - Цензор.НЕТ 1206
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Как же раися в своей злобе извивается.... что не может и тут "наложить" свое преступное ВЕТО, когда Евросоюз ей "прищемляет" хвост

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Ключевое тут вот это: отметил представитель литовского парламента. Источник: https://censor.net.ua/n461589

Тута- тока смайлик. :D

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легко стало общаться, просто копипастишь заголовки соседних сообщений и все тут же становится ясным. Ну прям как в этом случае - принятие закона о приватизации, создание Антикоррупционного суда и решение вопроса цен на газ Источник: https://censor.net.ua/f951450
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Только через внешнее управление. Вариант стремный, но хуже уже некуда
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Старые санкции хорошие,новые - плохие. Как-то так.
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Без внешнего управления, никакие планы "Маршалла" не сработают...Быдлота всё разворует ,а долги на грядущие поколения навесит...Запад ,явно не учитывает высочайшие способности быдлоэлиты, по крупному, ВОРОВАТЬ...
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С ТАКОЙ КОРРУПЦИЕЙ ТОЛЬКО ПЛАН МАРШАЛА !!!! РАСТАЩАТ ТОГО "МАРШАЛА" ПО ОФШОРАМ , ЛИПКУ !!!
СНАЧАЛА НАДО КОРРУПЦИОНЕРОВ И ОЛИГАРХАТ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ .
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Перше потрібно розпочати з освіти, тому що тупим жлобам ніякий план маршалла не допоможе. більше розумних людей - швидше відбутуться зміни.
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Пане Бакас! Ви гарна людина, але доки не зробите/зроблять/зробимо марш на зону (можна й Чернобильську щоб довго не страждали) різним порошенкам, гройсманам та всім іншим розенкам, ревам, кролям, пасторам... (коротко) - кіна не буде - хтось у движок насцяв (перепрошую).
Тут не тільки "план Маршалла", а й генераліссімуса не допоможе!
Нехай вибачить мене Джордж Кетлетт Мáршалл-молодший, 1880-1959.
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Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 2 нояб.
После заявления Кадырова про труп Ленина представил,как бородатые парни,танцуя лезгинку,дерутся с сумасшедшими бабками в красных галстуках.
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Цензор.НЕТФорум Украины"План Маршалла для Украины" - уже реальность, - глава комитета по нацбезопасности Сеймаса Литвы Бакас
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