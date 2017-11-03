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Материалы по теме:  Судебная реформа
Теги: судебная реформа (704) судья (1958) тестирование (234)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Действующих судей будут оценивать, как конкурсантов в Верховный Суд

Методика тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей действующих судей будет подобной той, что использовалась во время конкурса на должности в Верховном Суде.

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оцените сначала имущество их и их родственников
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1000000%. Пусть начнут с малого - докажут честность своих доходов и имущества. Только судьи кто? Кто будет оценивать судей? Другие судьи? Левая рука будет проверять шо там делает правая? Или это механизм для бабло качать из проверяемых судей? Вот в это я больше верю. Обьективно оценить может только ... народ. Никакая комиссия объективно не оценит. После этой оценки надо будет оценить имущество членов комиссии, на сколько оно выросло. Гы.
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"Отдельно следует отметить, из оснований для увольнения судей исключили нарушение судьей присяги. Вместо этого в этот перечень включили:

- совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности;

- несогласие на перевод в другой суд в случае ликвидации или реорганизации суда, в котором судья занимает должность;

- нарушение обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества."

Порошенко подписал судебные изменения в Конституцию Украины 28.06.2016 12:58
http://zib.com.ua/ru/print/123976-poroshenko_podpisal_sudebnie_izmeneniya_v_konstituciyu_ukrai.html
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Мариупольские судьи вне конкурса. Доказали.
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А тех 231 шо вчера Офшорник самолично назначил проверять будут?
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Без детектора брехні діла не буде. І щоб кожного без винятку...
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Почем ныне опиум для народа - спросил бы Бендер. В стране полное бесправие людей, покамест судей не начнут выбирать люди в своих округах - толку не будет. Судьи должны почувствовать, что они простые смертные, а не вершители судеб, только тогда будет хоть какой то толк в судебной системе. А на сегодня судебная реформа - очковтирательство от власти, которой не с чем фактически ити на выборы.
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да их всех уже давно Конституция Украины оценила, любой может убедиться. В Конституции Украины нет определения украинского народа, что значит нее юридическую недееспособность как договора между народом и властью, ведь невозможен договор в ситуации, когда стороны не установлены и не подтверждены. Знают ли об этом эти судьи? Либо знают и молчат, потворствуя беззаконию. Либо не знают, что вообще вытворяют от собственного не профессионализма. Других оценок надо? Да зачем они нужны, и без того все понятно.
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Люстрована поліція вже стала аваківськими мусорами, так і з суддями, а судити їх хто буде?, виберуть таких які будуть влаштовувати всіх, хай їх відбирають юристи і специ з ФБР тоді повірю в реформації.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДействующих судей будут оценивать, как конкурсантов в Верховный Суд
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