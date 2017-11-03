Действующих судей будут оценивать, как конкурсантов в Верховный Суд

417 11Материалы по теме: Судебная реформаТеги: судебная реформа (704) судья (1958) тестирование (234) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 12:00 Действующих судей будут оценивать, как конкурсантов в Верховный СудМетодика тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей действующих судей будет подобной той, что использовалась во время конкурса на должности в Верховном Суде. читать источник x Мне нравится
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- совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности;
- несогласие на перевод в другой суд в случае ликвидации или реорганизации суда, в котором судья занимает должность;
- нарушение обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества."
Порошенко подписал судебные изменения в Конституцию Украины 28.06.2016 12:58
http://zib.com.ua/ru/print/123976-poroshenko_podpisal_sudebnie_izmeneniya_v_konstituciyu_ukrai.html
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