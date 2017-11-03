Консулы не могут получить доступ к четверым украинским политзаключенным в РФ, - МИД

277 3Материалы по теме: Украинские заложники в РФТеги: Сенцов (433) Беца (164) Кольченко (189) консул (49) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 11:56 Консулы не могут получить доступ к четверым украинским политзаключенным в РФ, - МИДУкраинские консулы не имели доступа к посещению четверых политзаключенных, граждан Украины, за все время их незаконного удержания в РФ: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова. читать источник x Мне нравится
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шота пошло не так?!
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