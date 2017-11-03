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 Форум Украины(632551)
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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Сенцов (433) Беца (164) Кольченко (189) консул (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Консулы не могут получить доступ к четверым украинским политзаключенным в РФ, - МИД

Украинские консулы не имели доступа к посещению четверых политзаключенных, граждан Украины, за все время их незаконного удержания в РФ: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.

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Заявления соевого наркомата иностранны дел о том, что в Кацапии якобы находятся политзаключенные граждане Украины говорит о сепаратных договорняках с Хуйлом. В Козломордии находятся военнопленные и заложники! И никак иначе
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о це так несподіванка....а як же мантра "розірвим дипстосунки - консули не зможуть допомагати увязненим"?!
шота пошло не так?!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКонсулы не могут получить доступ к четверым украинским политзаключенным в РФ, - МИД
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