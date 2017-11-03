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Теги: ВВП (52) корупція (1721) МВФ (325)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Коррупция обходится Украине в 2% роста ВВП, - МВФ

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман оценивает потери Украины от коррупции в 2% от ВВП.

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Нет, в Венецианской комиссии идиоты - не хотят, чтобы суд был создан - ну хоть какой-нибудь, под названием антикоррупционный.
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Коррупция обходится Украине в 2% роста ВВП+ещё один бюджет Украины в офшоры.
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Ну кто слева ясно.А как назвать того что справа?
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Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, следовательно, борьба с ней - это вопрос экономического процветания", - сказал Люнгман.

Борьба - не еврейский вид спорта.. У нас сейчас, скорее, фигурное катание..
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Как-то маловато будет. Сомневаюсь я в этой цифре
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да ну нафиг, какие 2%, там больше 50% - это точно на все 100%
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тю!...
так на фига с ней бороться?
ее по ходу подкармливать надо, что сама не сдохла...
ой, лишенько...
те 2% - это только на туалетную бумагу для нашей коррупции..
(эх, обидели наших-то коррупционеришек... ой, как обидели...)
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На местах сидят те-же конченные чиновники, о какой "борьбе" идет речь?
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как то дешево.
Борьба с коррупцией нам как-то дороже обошллась - война, потеря 40% рынка и т.д.
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А ну, Гройсман-ἰδιώτης, розкажи, що це прямий наслідок росту економіки.
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прямым текстом--- у власти воры, тот кто не у корыта тырить не может
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Якось занадто оптимістично...Я б сказав,що відсотків 20-30
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"В Украине не проводится существенная борьба с коррупцией...", - сказал Люнгман.

жити по-новому, говорите.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКоррупция обходится Украине в 2% роста ВВП, - МВФ
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