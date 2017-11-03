Коррупция обходится Украине в 2% роста ВВП, - МВФ

647 25Теги: ВВП (52) корупція (1721) МВФ (325) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 11:50 Коррупция обходится Украине в 2% роста ВВП, - МВФПостоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман оценивает потери Украины от коррупции в 2% от ВВП. читать источник x Мне нравится
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Борьба - не еврейский вид спорта.. У нас сейчас, скорее, фигурное катание..
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так на фига с ней бороться?
ее по ходу подкармливать надо, что сама не сдохла...
ой, лишенько...
те 2% - это только на туалетную бумагу для нашей коррупции..
(эх, обидели наших-то коррупционеришек... ой, как обидели...)
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Борьба с коррупцией нам как-то дороже обошллась - война, потеря 40% рынка и т.д.
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от така куйня малята(с)
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жити по-новому, говорите.
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