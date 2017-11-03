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Материалы по теме:  Судова реформа
Теги: КС (114) відбір (41) рада (21) судова реформа (326) суддя (627)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Совет судей рекомендовал 5 кандидатов в Конституционный Суд. СПИСОК

Вчера, 2 ноября, по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами на должность судьи Конституционного Суда и собеседования с ними Совет судей рекомендовал на эту должность 5 человек.

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Этот суд посчитал второй президентский срок Кучмы первым?
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да покласть на тех кандидатов, чем они лучше-то всех других. А вот что касается Конституционного суда, то тут есть вопрос. Скажите, уважаемые, как вы можете осуществлять конституционное судопроизводство в Украине в ситуации, когда по в Конституции не указаны стороны договора? Разве указание сторон договора не является обязательным в любом юридическом документе? Эти вот "сторона А в лице" и "сторона В в лице", это что, только для секретарш придумали, чтобы было чем их занять? Так как же ВЫ, СУДЬИ, осуществляете судопроизводство на основании не дееспособного де-юре документа? Ведь в Конституции Украины нет определения того, что представляет собой украинский народ, кроме жалкой попытки считать его гражданами, что просто смешно в силу того, что ставшими гражданами по решению государства индивидуумы не могут вручать властные полномочия тем, кто их гражданами определил, это круг в определении, логическая ошибка. В Конституции Украины нет определения украинского народа в связи с чем ответственность перед тем, кто никто - не наступает. Более того, любое действие во благо или во вред неизвестно кого трактуется произвольно. Так как же вы судите, СУДЬИ конституционного суда? И эти пятеро точно таких же, что и они среди вас делать будут, как не то же самое.
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Ніяк нікуди суддю ВСУ Гриціва ніхто не просуває. А то б я розповів, хто воно таке. А так нагоди немає, просто сиджу і матюкаюся отборним руssкім матом.
Между прочим, нет худа без добра, такие новые обороты, в его развитие, изобрёл! Процентов на 5 улучшил привязку к личности её родственникам и на 10 - доходчивость к слушателям.
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Нормальные кандидаты, украинской судебной системе соответствуют..., вот только на умение колядовать, их проверить следует...
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Роман Савуляк - это падло многих оставил без жилья . Это чмо с Чевонограда Львовской области.
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суддя Червоноградського міського суду Львівської області Савуляк Роман Васильович рекомендований на посаду судді апеляційного суду Львівської області;
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Боже милосердний, Савуляк мягко кажучи не зовсім професіонал в цивільних справах, хоча працює в цивільній палаті апеляційного суду, куди ж його до Конституційного суду. Я взагалі в шоці, що це за суд такий буде якщо всі рівня савуляка будуть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСовет судей рекомендовал 5 кандидатов в Конституционный Суд. СПИСОК
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