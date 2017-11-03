Совет судей рекомендовал 5 кандидатов в Конституционный Суд. СПИСОК

1365 10Материалы по теме: Судова реформаТеги: КС (114) відбір (41) рада (21) судова реформа (326) суддя (627) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 11:43 Совет судей рекомендовал 5 кандидатов в Конституционный Суд. СПИСОКВчера, 2 ноября, по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами на должность судьи Конституционного Суда и собеседования с ними Совет судей рекомендовал на эту должность 5 человек. читать источник x Мне нравится
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Между прочим, нет худа без добра, такие новые обороты, в его развитие, изобрёл! Процентов на 5 улучшил привязку к личности её родственникам и на 10 - доходчивость к слушателям.
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