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Материалы по теме:  Доказательства российской агрессии в Украине
Теги: Донбасс (16560) Казанский Денис (85) наемники РФ (207)
Тему создал: Антон Татарніков

Наемник из РФ Мазепин признался в разжигании войны на Донбассе и подготовке сепаратистов в российских лагерях, - Казанский. ФОТО

Российские наемники приезжали на Донбасс и участвовали в антиукраинских акциях еще до победы Майдана, когда президентом был Виктор Янукович.

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Что-то сильно растянулась эта перспектива...
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Жирная свинья...много удобрения получится.....
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Фактически он сдал и Хуйла и Рашку. Рашка ето террористическая страна которая готовит официально террористов и отправляет их по всему миру для проведения террактов.
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К сожалению, это вряд-ли доказательство. Если бы у него формально взять показания
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Завтра Антифа поднимает восстание по всей Америке. "Будьте готовы к тому, чтобы стрелять; стрелять-... "Согласно информации от агентов, которые проникли в эти группы, активно планируются жестокое насилие, беспорядки, блокировка обычных и шоссейных дорог, прямые нападения на предприятия (в том числе LOOTING и ARSON), «месть» сторонникам Трампа и общее гражданское неповиновение! Их заявленная цель - «как только это начнется 4 ноября, это уже не остановится, пока их требования не будут удовлетворены».
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Ну кацапоиду такую методичку скинули, вот он за бояру и старается...
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Это уже не актуально. Сейчас лубянские переключились на Шотландию.
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тупин хочет отвлечь внимание от революции в рашке, которая назначена на 5 ноября. Вот и посмотрим, где начнутся беспорядки


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Це не применшує вини дамбасян у війні. Вони всі 26 років вовком дивились на Україну. Все їм було не так, хоча жили краще інших регіонів. Мокші лише скористались цим. За все доводиться платити.
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И сколько уже террористов и боевиков будут называть ласкательным словом *сепаратисты*? Сепаратисты ето те кто продвигает сепарские законы и призываетк отсоединению. А те кто убивает, взрывает, отрубывает головы и вспарывает животы ето уже террористы.
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Сепаратисты - это те, прежде всего, кто хочет отделения и самостоятельности.
Здесь же попытка повторить пример Крыма и просто аннексировать часть украинской территории рассейской педерацией.
луГандонцы и даунбасцы, ходившие на так называемые референдумы, блокировавшие украинских военных- пособники оккупантов и коллаборанты прежде всего, т.е. преступники, совершившие и совершающие тяжелое преступление против Украины, ее народа и украинского государства.
Ну какая самостоятельность у торгашей курями да МММ-щиков? Какие из них гос.деятели да строители нового государства? Да и что это за государство? Какой такой народ отличный от остальной Украины проживает на Донбассе и Луганщине. По селам такие же украинцы,
в Донецке самом и некоторых других городах велик процент потомков завезенных из рассейских ебеней, рассейских урок, завезенных на стройки коммунизЬму.
Только вот это никакой не народ, имеющий право на свою самостоятельность. Те коллаборанты, которые хотят рассейскага мира могут пизд..вать на рассею, у рассеянской кацапо-орды уже есть свое государство.
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Не вижу логики. Если Донбасс должен был войти в состав роССии, на фига было его так расхерячивать? Или это для того, чтобы сливался с остальной роССией и ни в чем не было разницы?
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они же не знали, что Украина будет сопротивляться.
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Все логично, довели до уровня Вологодской или Тверской области .
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До кацапа лучше всего доходит когда его пиздят. Нужно всех пленных цапов приравнивать к международным террористам и помещать в тюрьмы типа Гаунтамо или Абу-Грейб.
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Да ясно что рашка подстрекала к бунту к антимайдану, достаточно почитать форумы те времён, как из рашки просто призывали к захвату оружия, сопротивлению и т.д. на ютубе полно тоже доказательств.
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"С осени 2013 года я начал следить за событиями в Киеве и к началу января пришел к однозначному мнению об антирусской составляющей майдана...Задачей россиян было не спасение жителей Донбасса, а создание такой ситуации, в которой этих самых жителей Донбасса погибнет максимальное количество", - конечно были обоснованные антирусские настроения у украинцев, но Мазепин и его кацапы разожгли их намного сильнее у тех, кто тогда был за россию.
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Об этом и так все знают Америку блин открыл
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина России, который прибыл в столицу с гранатами и "коктейлями Молотова". Об этом в комментарии "112 Украина" заявил руководитель Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.
По словам Гуськова, россиянин передвигался по Киеву в форме сотрудника Национальной полиции. Он был задержан на автовокзале во время подготовки преступления.
"Сегодня сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ, который обоснованно подозревается, причастный к совершению резонансных преступлений в Киеве. Россиянин прибыл в Киев утром из другого региона Украины, привез с собой гранаты, бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие. Интересно, что, очевидно, для облегчения реализации своего преступного умысла, прибыл и передвигался по Киеву в форме спецназовца одного из подразделений Нацполиции Украины. А это еще одно преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 353 "присвоение властных полномочий". Гражданин РФ был задержан СБУ на одном из автовокзалов Киева на стадии подготовки преступления. Осуществляется осмотр места происшествия и другие процессуальные действия", - заявил он.
Гуськов отметил, что спецслужбы РФ в эти дни пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине.
"СБУ располагает соответствующей информацией: спецслужбами РФ существенно активизирована работа, направленная на попытку дестабилизировать ситуацию в Украине с целью нагнетания страха, распространения панических настроений", - констатировал он.
Как ранее сообщалось, полиция Киева и столичного региона перешла на усиленный режим несения службы.
Такие меры в полиции объясняют осложнением оперативной обстановки в столице и области, обусловленным совершением ряда резонансных преступлений. В качестве примера в полиции привели покушение на Адама Осмаева и убийство Амины Окуевой.
https://112.ua/kiev/v-kieve-zaderzhali-rossiyanina-s-granatami-i-kokteylyami-molotova-v-forme-nacpolicii-418793.html
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Ну, никак кацапы без бороды не могут. Что моторыло,что эта курва. плохой знак. зашкварят скоро.
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Гражданин РФ "первый глава МГБ ДНР" Андрей Пинчук, в интервью Lenta.ru от 23.03.2017г. заявил:
1 В информационной сфере РФ создана альтернативная история, практически не имеющая отношения к тому, что происходило и происходит в Донбассе.
2 Вооруженное ополчение в Донбассе было создано Россией еще в феврале-марте 2014г. Оно изначально было призвано воевать не против "киевской власти", а против Украины как таковой.
3 Боинг МН17 сбили ополченцы - "людей в самолете жалко, но у нас война".
4 Одни и те же люди - в основном граждане РФ - были боевым ядром и в операции аннексии Крыма, и в захвате Донбасса.

https://lenta.ru/articles/2017/03/23/pinchuk2/

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Моші і домбасянє одної гнилої крові, нам потрібно врятувати тільки проукраїнськи налаштованих громадян.
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Моші і домбасянє одної гнилої крові, нам потрібно врятувати тільки проукраїнськи налаштованих громадян.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНаемник из РФ Мазепин признался в разжигании войны на Донбассе и подготовке сепаратистов в российских лагерях, - Казанский. ФОТО
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