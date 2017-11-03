Наемник из РФ Мазепин признался в разжигании войны на Донбассе и подготовке сепаратистов в российских лагерях, - Казанский. ФОТО

6617 37Материалы по теме: Доказательства российской агрессии в УкраинеТеги: Донбасс (16560) Казанский Денис (85) наемники РФ (207) Тему создал: Антон Татарніков03.11.17 11:24 Наемник из РФ Мазепин признался в разжигании войны на Донбассе и подготовке сепаратистов в российских лагерях, - Казанский. ФОТОРоссийские наемники приезжали на Донбасс и участвовали в антиукраинских акциях еще до победы Майдана, когда президентом был Виктор Янукович. читать источник x Мне нравится 5
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Здесь же попытка повторить пример Крыма и просто аннексировать часть украинской территории рассейской педерацией.
луГандонцы и даунбасцы, ходившие на так называемые референдумы, блокировавшие украинских военных- пособники оккупантов и коллаборанты прежде всего, т.е. преступники, совершившие и совершающие тяжелое преступление против Украины, ее народа и украинского государства.
Ну какая самостоятельность у торгашей курями да МММ-щиков? Какие из них гос.деятели да строители нового государства? Да и что это за государство? Какой такой народ отличный от остальной Украины проживает на Донбассе и Луганщине. По селам такие же украинцы,
в Донецке самом и некоторых других городах велик процент потомков завезенных из рассейских ебеней, рассейских урок, завезенных на стройки коммунизЬму.
Только вот это никакой не народ, имеющий право на свою самостоятельность. Те коллаборанты, которые хотят рассейскага мира могут пизд..вать на рассею, у рассеянской кацапо-орды уже есть свое государство.
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По словам Гуськова, россиянин передвигался по Киеву в форме сотрудника Национальной полиции. Он был задержан на автовокзале во время подготовки преступления.
"Сегодня сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ, который обоснованно подозревается, причастный к совершению резонансных преступлений в Киеве. Россиянин прибыл в Киев утром из другого региона Украины, привез с собой гранаты, бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие. Интересно, что, очевидно, для облегчения реализации своего преступного умысла, прибыл и передвигался по Киеву в форме спецназовца одного из подразделений Нацполиции Украины. А это еще одно преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 353 "присвоение властных полномочий". Гражданин РФ был задержан СБУ на одном из автовокзалов Киева на стадии подготовки преступления. Осуществляется осмотр места происшествия и другие процессуальные действия", - заявил он.
Гуськов отметил, что спецслужбы РФ в эти дни пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине.
"СБУ располагает соответствующей информацией: спецслужбами РФ существенно активизирована работа, направленная на попытку дестабилизировать ситуацию в Украине с целью нагнетания страха, распространения панических настроений", - констатировал он.
Как ранее сообщалось, полиция Киева и столичного региона перешла на усиленный режим несения службы.
Такие меры в полиции объясняют осложнением оперативной обстановки в столице и области, обусловленным совершением ряда резонансных преступлений. В качестве примера в полиции привели покушение на Адама Осмаева и убийство Амины Окуевой.
https://112.ua/kiev/v-kieve-zaderzhali-rossiyanina-s-granatami-i-kokteylyami-molotova-v-forme-nacpolicii-418793.html
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брится и мыться не любят
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1 В информационной сфере РФ создана альтернативная история, практически не имеющая отношения к тому, что происходило и происходит в Донбассе.
2 Вооруженное ополчение в Донбассе было создано Россией еще в феврале-марте 2014г. Оно изначально было призвано воевать не против "киевской власти", а против Украины как таковой.
3 Боинг МН17 сбили ополченцы - "людей в самолете жалко, но у нас война".
4 Одни и те же люди - в основном граждане РФ - были боевым ядром и в операции аннексии Крыма, и в захвате Донбасса.
https://lenta.ru/articles/2017/03/23/pinchuk2/
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