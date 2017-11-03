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Теги: кредит (2090) МВФ (2479) приватизация (832) Тарифы на газ (46) Антикоррупционный суд (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Закон о приватизации, Антикоррупционный суд и тарифы на газ: МВФ об условиях получения Украиной очередного транша

Международный валютный фонд ставит в зависимость выделение Украине очередного транша от принятия закона о приватизации, создания Антикоррупционного суда и решение вопроса цен на газ.

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Всеми кто то управляет, только нам достаются двоечники .
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Лучше сказать, якоря, которые держатся за наработанную десятилетиями систему.
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если бы они были еврейские переходники- реформы в Украине проводил бы Израиль,а поскольку он с Украиной делов не водит-это указывает на переходники рабсейского производства....
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Сколько можно создавать судов ? Скоро на каждую статью УК отдельный суд будет, если выполнять все требования МВФ.
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A зачем нужны отдельные суды ? Есть обычные, есть КС, есть военные, есть апелляционные. Мало ?
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С Австралии не видно что они судят не по закону, а по звонку? Поэтому и требуют независимый, я бы еще иностранных судей на первое время поставил .
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Не бывает "независимых" судов. Это абсурд. Суд всегда зависит от того кто платит его зарплату.
Все эти "антикоррупционные" требования преследуют цель: растащить остатки активов в иностранную юрисдикцию.
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Вот и пусть зарплатный фонд такого суда сидит где то в Вашингтоне или Лондоне .
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А там далеко не все - союзники Украины. Помимо настоящих союзников Украины, такик как Трамп, там полно глобалистов, для которых идея национального суверенитета - ересь. Откуда вы знаете - чьи интересы будет отслеживать такой суд ?
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О, как порохобот- лошадка из Австралии старается. Видимо Пеце очень неподходит создание антикоррупционного суда! Ему удобнее еще в 5 раз поднять народу тарифы, чем суд создать! Ибо риск для него большой!
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Кенгуру за 144 Петины рехформы? Поддерживают? Расскажи нам, а то мы волнуемся?
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"прозрачную продажу госактивов" ? Ага, щязз. Ишь, чаво удумали, бусурманы - "прозрачно", а что "проЗорро" уже не канает ? И ваабче - тут только все "для своих" заточено.
"Не учите меня жить - помогите матерьяльно" (с)
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Когда в Украине останется половина населения, тогда и наступит время получить кредит от МВФ.
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Дайте угадаю, Пеця выберет повышение еще в 2 раза цены на газ, но с коррупцией и рехвормированием судов и системы он еще потянет.
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"продажа земли" - это то, с чем ОНИ тянуть не будут. А тарифы на газ и эл.энергию подымут - тут не надо быть Нострадамусом.
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Саакашвили под радой требует антикоррупционный суд, так он - 'агент путина'. А вот мвф требует того же, так тишина.
Кстати, очень интересно сейчас в испании . Если смотреть в соотношении с Украиной. Вчера были арестованы восемь из девяти членов отстраненного дженералитета. Без права внесения залога. Двое из низ - женщины- были отправлены в женскую тюрьму. Одна женщина , девятый член бывшего правительства, внесла залог 50 тыс евро, ей это разрешили, так как она ушла в отставку еще до провозглашения независимости Каталонией.
О такой оперативности и решительности мы можем только мечтать. Количество предателей в раде прото зашкаливает.
Некто труханов вместо того, чтобы быть вовремя арестованным - мэр Одессы . То же касаемо гэпы с допой. Наш ген прокурор воюет с януковичем пр скайпу, а при этом бойко сидит в раде и даже является самым желаемым оппонентом Порошенко на президентских выборах.
В одесской мэрии продолжает находится брындак , скорик - что ждет прокуратура? Кивалов, соавтор сепаратисткого закона вместе с колесниченко - прекрасно себя чувствует. Если бы колесниченко не сбежал- тоже бы ему ничего не угрожало.
Вместо этого - наезд на мирную акцию под радой. Которая практически повторяет требования, выдвигаемые западом.
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***
- здравствуйте! это банк?
- банк!
- а кредит у вас взять можно?
- можно
- а под самый маленький процент, можно?
- можно
- а без залога!
- та ради Бога!
- а вы нормально себя чувствуете? на дворе же кризис
- как интересно! ну ка - ну ка! что там еще на дворе... дождь или снег?
- с вами точно все в порядке?
- абсолютно! просто нас уже 7 дней вкладчики из банка не выпускают...
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Вот неясно зачем мвф совать нос во внутриукраинские цены газ, скорей всего это правительство прикрывается мвф для повышения цен на жкх.
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так экономики в стране нет. Необходимо драть с народа три шкуры , чтобы отдавать долги МВФ. Все просто, МВФ печется о своей шкуре
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а это уже каждому типилу ясно - мвф плевать на газ = ему бабло надо
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мвф про газ не говорит - он про платежеспособность государства - а ее нет
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Може досить! Закінчуйте нам по губах мазати. Опублікуйте точну дату, коли ви останнього, зі ще живих, пенсіонера похороните.
При большевіках хоч якась ясність була, - С 1-го января 1980 года совеський народ будет жить при коммуизьме!!! Ура!!! Товарищи!
А тут не знаєш, на коли приготуватися к "вєчной жизни" в сносних условіях....
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Вот нелюди! То в собачью будку норовят заглянуть, то под панаму... Ничего для них святого нет!
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Ну почему такие очевидные вещи нужны только МВФ? Почему все через принуждение?
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+ платная (страховая) медицина, платное высшее образование, отмена бердовых льгот, типа бесплатных проездов/субсидий для всех, кроме реально нищих, серьезная уголовная ответственность за уклонение от налогов и выплату/получение зарплат в конвертах... ну это так, для начала.
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А как насчет в начальной школе бесплатны только украинский и математика? А все остальное платное. А средней и старшей школе вообще все платное?
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Зачем? полностью тупое население принесет много вреда, поэтому тут мы платим за собственную безопасность, а вот высшее бесплатно, а с какой радости? Они че в гос.сектор пойдут? Только в обмен за что то. К примеру, за отслуженные 3 года по контракту.
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И как старикам при пенсии в 2000 грн платить по 3-4 ?
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это дискуссионный вопрос. И его надо обсуждать без эмоций и с "холодной головой". Давай с самого начала. Как ты считаешь, помогать надо бедным или всем подряд?
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Бедным конечно, и тут мы упираемся в налоговый кодекс и серую экономику .
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ну "в налоговый кодекс и серую экономику" это скорее в лицемерие и ложь...
Что же касается пенсионеров, а как определить бедность человека, к примеру владеющему недвижимостью? Если у 20 летнего квартира за 100 тыс. у.е. и маленькая зарплата, он разве бедный, думаю что никто не будет это утверждать? А если точно такая же у человека в 67 лет, все будут игнорировать этот факт и кричать что у него "пенсия 1300). Но разве оценка "бедности" зависит от возраста?
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Оценка бедности зависит от доходов а не от единственной недвижимости, тем более речь не о виллах с бунгало, а о обычных квартирах, полученных при совке .
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Точно? Можно узнать о "бедном американце" у которого есть дорогая недвижимость?
Я конечно не против, хочет человек жить в квартире за 100 кусков, пускай живет, но не за мой счет! Я готов помочь бабушке с пенсией в 1300, живущей в забитом селе, где ее дом, независимо от площади стоит 5 тыс., но что мешает жить в квартире подешевле и самому оплачивать ее содержание? Кого я дотирую? У этой "квартиры" будут наследники? Это будем мы с тобой? Нет, это будут их дети или внуки. А почему я должен помогать им? За что я плачу? За то что бы они могли спокойно забить болт на своих родителей и дедов, и не напрягаясь получить квартиру за 100 кусков? Оставит такая бабушка квартиру стране и дадут ее герою АТО? Тогда я не против, но ведь все будет иначе!?
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Это еще почему, тут не россия и стариков дети вытащат .
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это в наших регионах, а "за пределами Западной" дети чаще всего появляются после открытия спадщины...
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и кто будет владеть ихними квартирами, к примеру? С собой заберут?
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МВФ - вам потрібно знизити дефіцит бюджету!
влада (думає) - перестати красти й прикрити схеми чи підняти тарифи
влада каже - ми піднімем тарифи
МФВ - так як хочите
влада каже - народ україни зрозумійте це (тарифи) жорстка вимога МВФ
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К сожалению революция поменяла только рыла у корыта .
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Этот газ уже, как красна девка - цены себе не сложит.
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Брехня. Это наши барыги выдают все за требования МВФ. МВФ неуиноват.
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Если наша властьимущая быдлоэлита примет закон об антикоррупционном суде (каким он должен быть на самом деле), то некому будет получать транш МВФ. Вся верхушка окажется в камерах, где составит счастливые семьи уголовникам
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МВФ убивает страны и народы.
Читайте до чего довела эта преступная организация Аргентину в 2001м году, Украина скоро будет в таком же положении.
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Блин, молодцы, хоть кто-то помогает реформам в Украине
Для рпотивников МВФ:
Не нравится МВФ, не берите кредиты.
Живите за свой счет.
Можете походить по базару и поискать деньги подешевле.
В своих банках % в три раза выше.
Халява только в мышеловке.
Все остальное надо зарабатывать
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗакон о приватизации, Антикоррупционный суд и тарифы на газ: МВФ об условиях получения Украиной очередного транша
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