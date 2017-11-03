Закон о приватизации, Антикоррупционный суд и тарифы на газ: МВФ об условиях получения Украиной очередного транша

3805 156Теги: кредит (2090) МВФ (2479) приватизация (832) Тарифы на газ (46) Антикоррупционный суд (16) Тему создал: Цензор.НЕТ03.11.17 11:04 Закон о приватизации, Антикоррупционный суд и тарифы на газ: МВФ об условиях получения Украиной очередного траншаМеждународный валютный фонд ставит в зависимость выделение Украине очередного транша от принятия закона о приватизации, создания Антикоррупционного суда и решение вопроса цен на газ. читать источник x Мне нравится
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Все эти "антикоррупционные" требования преследуют цель: растащить остатки активов в иностранную юрисдикцию.
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"Не учите меня жить - помогите матерьяльно" (с)
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Кстати, очень интересно сейчас в испании . Если смотреть в соотношении с Украиной. Вчера были арестованы восемь из девяти членов отстраненного дженералитета. Без права внесения залога. Двое из низ - женщины- были отправлены в женскую тюрьму. Одна женщина , девятый член бывшего правительства, внесла залог 50 тыс евро, ей это разрешили, так как она ушла в отставку еще до провозглашения независимости Каталонией.
О такой оперативности и решительности мы можем только мечтать. Количество предателей в раде прото зашкаливает.
Некто труханов вместо того, чтобы быть вовремя арестованным - мэр Одессы . То же касаемо гэпы с допой. Наш ген прокурор воюет с януковичем пр скайпу, а при этом бойко сидит в раде и даже является самым желаемым оппонентом Порошенко на президентских выборах.
В одесской мэрии продолжает находится брындак , скорик - что ждет прокуратура? Кивалов, соавтор сепаратисткого закона вместе с колесниченко - прекрасно себя чувствует. Если бы колесниченко не сбежал- тоже бы ему ничего не угрожало.
Вместо этого - наезд на мирную акцию под радой. Которая практически повторяет требования, выдвигаемые западом.
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- здравствуйте! это банк?
- банк!
- а кредит у вас взять можно?
- можно
- а под самый маленький процент, можно?
- можно
- а без залога!
- та ради Бога!
- а вы нормально себя чувствуете? на дворе же кризис
- как интересно! ну ка - ну ка! что там еще на дворе... дождь или снег?
- с вами точно все в порядке?
- абсолютно! просто нас уже 7 дней вкладчики из банка не выпускают...
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При большевіках хоч якась ясність була, - С 1-го января 1980 года совеський народ будет жить при коммуизьме!!! Ура!!! Товарищи!
А тут не знаєш, на коли приготуватися к "вєчной жизни" в сносних условіях....
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Что же касается пенсионеров, а как определить бедность человека, к примеру владеющему недвижимостью? Если у 20 летнего квартира за 100 тыс. у.е. и маленькая зарплата, он разве бедный, думаю что никто не будет это утверждать? А если точно такая же у человека в 67 лет, все будут игнорировать этот факт и кричать что у него "пенсия 1300). Но разве оценка "бедности" зависит от возраста?
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Я конечно не против, хочет человек жить в квартире за 100 кусков, пускай живет, но не за мой счет! Я готов помочь бабушке с пенсией в 1300, живущей в забитом селе, где ее дом, независимо от площади стоит 5 тыс., но что мешает жить в квартире подешевле и самому оплачивать ее содержание? Кого я дотирую? У этой "квартиры" будут наследники? Это будем мы с тобой? Нет, это будут их дети или внуки. А почему я должен помогать им? За что я плачу? За то что бы они могли спокойно забить болт на своих родителей и дедов, и не напрягаясь получить квартиру за 100 кусков? Оставит такая бабушка квартиру стране и дадут ее герою АТО? Тогда я не против, но ведь все будет иначе!?
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влада (думає) - перестати красти й прикрити схеми чи підняти тарифи
влада каже - ми піднімем тарифи
МФВ - так як хочите
влада каже - народ україни зрозумійте це (тарифи) жорстка вимога МВФ
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Читайте до чего довела эта преступная организация Аргентину в 2001м году, Украина скоро будет в таком же положении.
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Для рпотивников МВФ:
Не нравится МВФ, не берите кредиты.
Живите за свой счет.
Можете походить по базару и поискать деньги подешевле.
В своих банках % в три раза выше.
Халява только в мышеловке.
Все остальное надо зарабатывать
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